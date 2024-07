https://www.middleeastmonitor.com/20240729-the-strategic-truth-revealed-by-the-majdal-shams-operation/



Die strategische Wahrheit über die Operation von Majdal Shams

von Nidal Adaileh

29. Juli 2024

Angehörige trauern während der Beerdigungszeremonie für die Menschen, die bei einem Raketenangriff auf den Golanhöhen in Majdal Shams, Israel, am 28. Juli 2024 getötet wurden. [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency]

Majdal Shams ist das größte Dorf auf den syrischen Golanhöhen. Es befindet sich am Südhang des Berges Hermon und steht derzeit unter israelischer Besatzung. Das Dorf liegt etwa 1.200 Meter über dem Meeresspiegel.

Während der osmanischen Herrschaft gehörte Majdal Shams zusammen mit der übrigen Region Balan zum Gouvernement Berg-Libanon, Distrikt Rashaya. Nach dem französischen Mandat wurde es Teil des Gouvernements Damaskus in Syrien, und nach der Unabhängigkeit Syriens wurde das Dorf Teil des Gouvernements Quneitra.

Während des Krieges von 1967 besetzte Israel die Golanhöhen, einschließlich Majdal Shams, und das Dorf steht noch immer unter israelischer Besatzung. Von 1967 bis 1982 stand Majdal Shams unter israelischer Militärherrschaft, und seit 1982 steht es aufgrund der illegalen Entscheidung Israels, die Golanhöhen zu annektieren, unter ziviler Herrschaft.

Der Besatzungsstaat errichtete auf dem besetzten syrischen Territorium jüdische Siedlungen, die nach internationalem Recht alle illegal sind. Obwohl die Bewohner von 163 Dörfern und Bauernhöfen vertrieben wurden, blieb Majdal Shams erhalten. Rund 500 000 Syrer wurden aus ihren Häusern auf dem besetzten Golan vertrieben.

Eine große Menschenmenge aus dem besetzten syrisch-arabischen Golan und palästinensisch-israelische Bürger aus den 1948 besetzten Gebieten trauerten gestern um die 12 Menschen, die bei einem Raketenangriff auf Majdal Shams getötet wurden. Darunter waren auch Kinder, die alle der örtlichen drusischen Gemeinschaft angehörten.

Einige israelische Minister versuchten, an den Beerdigungen teilzunehmen, aber die Menge machte deutlich, dass sie nicht willkommen waren. Neben den Ministern Nir Barkat, Idit Silman und Yoav Kish hörte auch der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich Rufe wie „Raus hier, du Verbrecher. Wir wollen dich nicht auf dem Golan haben.“

Die Opfer von Majdal Shams [Nidal Adaileh]

Die Familien der Opfer forderten die israelischen Minister auf, den Anschlag in Majdal Shams nicht für politische Ziele und eine israelische Agenda auszunutzen. Die drusische Führung auf dem Golan und die Familien der Opfer baten die israelischen Minister, nicht an der Beerdigung im Haus des Volkes in dem Dorf teilzunehmen.

Die Hisbollah hat die Verantwortung für den Vorfall in Majdal Shams bestritten. Äußerungen zionistischer Beamter deuten jedoch darauf hin, dass der Besatzungsstaat den Vorfall als Vorwand für einen umfassenden Krieg gegen die Hisbollah im Libanon nutzen will.

Einen Angriff wie den in Majdal Shams hat es bisher noch nicht gegeben. Die Hisbollah ist nicht dafür bekannt, Zivilisten direkt anzugreifen. In der Nähe von Majdal Shams befinden sich zwei Militärstützpunkte, und Israels gefeiertes Raketenabwehrsystem Iron Dome hat eine Rakete, die nach Angaben der Besatzungsarmee aus dem Südlibanon abgeschossen wurde, nicht abgefangen.

Die Zionisten versuchen, eine Rechtfertigung für den Krieg zu finden, die mit dem laufenden diplomatischen Prozess in Rom für einen Waffenstillstand in Gaza zusammenfällt. Sie wollen den Abschreckungsfaktor wiederherstellen, den die Hisbollah zerstört hatte, und die Luftüberlegenheit wiederherstellen, nachdem die Miliz 33 Mal in den Luftraum der nördlichen besetzten Gebiete eingedrungen ist und Drohnen zur Luftaufklärung strategischer Gebiete eingesetzt hat.

Ich glaube, dass die israelische Besatzungsarmee den Angriff auf Majdal Shams absichtlich unter falscher Flagge durchgeführt hat, so dass die ankommende Rakete nicht von der Eisenkuppel aufgefangen und zerstört wurde. Und warum? Ein Massaker wie dieses dient den kriegstreiberischen Interessen Israels, insbesondere denen von Netanjahu und seiner rechtsextremen Koalitionsregierung, die den Krieg an der Nordfront verlängern und ausweiten will. Übersetzt mit deepl.com

