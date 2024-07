https://www.middleeasteye.net/news/released-israel-captive-recounts-conversations-hamas-guards-gaza



Entlassene israelische Geisel erzählt von Gesprächen mit Hamas-Wächtern in Gaza

Liat Beinin Atzili sagt, dass sie sich nach ihrer Zeit in der Enklave weiterhin für den Frieden einsetzt

Die freigelassene israelische Geisel Liat Beinin Atzili spricht bei einer Pessach-Zeremonie in Nir Oz, um die Freilassung der übrigen Geiseln am 11. April 2024 zu fordern (Jack Guez/AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

27. Juli 2024

Die freigelassene israelische Gefangene Liat Beinin Atzili sagte kürzlich in einem Interview, dass ihre Zeit in der Gefangenschaft in Gaza von langen Gesprächen mit den Hamas-Mitgliedern, die sie festhielten, geprägt war.

„Ich habe verstanden, dass ich nur überleben kann, wenn ich so viel wie möglich mit ihnen kommuniziere“, sagte sie der israelischen Zeitung Haaretz in einem ausführlichen Interview, das am Samstag veröffentlicht wurde.

„Sie wollten, dass wir sie als Menschen sehen, und wir wollten, dass sie uns als Menschen sehen. So begannen sehr schnell Gespräche über die Familie, über unser Leben, und es funktionierte. Ich war völlig abhängig von diesen Menschen. Ich wollte, dass sie mich mögen, ich wollte, dass sie mich kennen lernen, ich wollte, dass sie sich um mich kümmern. Nur so kann man überleben.

Am 7. Oktober starteten die Hamas und andere palästinensische Gruppen einen Überraschungsangriff auf den Süden Israels, bei dem etwa 1.200 Israelis getötet wurden, die meisten von ihnen Zivilisten. Etwa 250 weitere wurden in den Gazastreifen verschleppt.

Atzili wurde an diesem Tag von der Hamas aus dem Kibbuz Nir Oz entführt, wo sie mit Aviv, ihrem Partner und Vater ihrer drei Kinder, lebte.

Aviv, ein Mitglied des Sicherheitskommandos des Kibbuz, hatte das Haus verlassen, kurz bevor Hamas-Kämpfer es erreichten, um zu sehen, was vor sich ging. Er wurde getötet und seine Leiche von der Hamas mitgenommen – eine Tatsache, von der Atzili erst nach ihrer Befreiung im November erfuhr.

Als die Kämpfer am 7. Oktober Atzilis Haus erreichten, sagte sie, sie habe keine Angst gehabt.

„Sie hatten Waffen, aber sie haben mich nicht bedroht“, sagte sie. „Sie sagten mir: ‚Du brauchst keine Angst zu haben, wir werden dir nichts tun, komm mit uns. Sie gaben mir Zeit, mich anzuziehen und mich zu organisieren, aber ich war dazu nicht in der Lage, weil ich unter Schock stand.“

Sie sagte, die Kämpfer hätten ihr geholfen, ihre Brille zu suchen, bevor sie ging, aber sie konnten sie nicht finden.

Atzili befürchtete zunächst, dass die Kämpfer „alle auf die große Wiese bringen“ würden, ähnlich wie es Nazi-Deutschland während des Holocausts tat. Sie sagte jedoch: „Sie haben mich nicht angefasst, sie sprachen mit mir auf Englisch und sagten die ganze Zeit: ‚Mach dir keine Sorgen, wir werden dir nicht wehtun.‘“

‚Sie wollten uns nicht wehtun‘

In Gaza wurde Atzili meist zusammen mit einer anderen Frau aus Nir Oz, Ilana Gritzewsky, in Khan Younis festgehalten. Die beiden unterhielten sich lange mit den Hamas-Mitgliedern, die sie bewachten.

„Natürlich hatte ich Angst, vor allem am Anfang“, sagte sie. „Aber sie sagten uns immer wieder, dass die Hamas einen Deal wolle, dass er kurz bevorstehe und dass es ihre Aufgabe sei, uns zu schützen. Dass es in ihrem Interesse sei, dass wir in guter Verfassung seien.

„Nach ein paar Tagen war es ziemlich klar, dass sie uns nichts tun würden. Ich hatte wirklich Angst, dass sie uns an andere Leute übergeben würden.“

Einer der Hamas-Mitglieder, die sie bewachten, war ein Anwalt, der andere ein Lehrer, so Atzili.

Die Gespräche gingen vom Kochen bis zur Politik, wobei Atzili, ein Geschichtslehrer und Führer in Yad Vashem, Israels offizieller Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust, mit einem von ihnen über den Völkermord sprach.

„Ich erzählte es ihm, und am Ende sagte er: ‚Es ist schrecklich, was euch [Menschen] passiert ist. Ich sagte: ‚Ja, wirklich schrecklich.‘ Er sagte: ‚Ich wusste nicht, dass so viele Juden ermordet wurden.'“

Atzili sagt, sie und Gritzewski hätten versucht, ihre Bewacher damit zu konfrontieren, was die Hamas am 7. Oktober in ihrem Kibbuz angerichtet hatte. Die Entführer, die Englisch sprachen, gaben zu, dass sie verwirrt waren, warum Atzili und Gritzewski entführt worden waren, und erklärten: „Wir kämpfen nicht gegen Frauen“.

Nach Angaben von Atzili wurden die beiden Frauen im Vergleich zu anderen Gefangenen relativ gut ernährt. Sie sagte, die Wärter hätten versucht, Gritzewskis vegetarischer Ernährung Rechnung zu tragen.

Wenige Tage vor ihrer Freilassung im Rahmen des kurzlebigen Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas im November wurden sie und Gritzewski nach Angaben von Atzili in das Nasser-Krankenhaus gebracht, wo die Gefangenen, die freigelassen werden sollten, versammelt waren. Middle East Eye konnte die Angaben über den Aufenthaltsort der Gefangenen nicht unabhängig überprüfen.

Beim Verlassen des Krankenhauses wünschte ihnen einer der Entführer Glück und sie klopften sich gegenseitig auf die Schulter, so Atzili.

„Einerseits ist es ein schreckliches Verbrechen, was sie uns angetan haben, und die Tatsache, dass sie sich entschieden haben, daran teilzunehmen“, sagte sie. „Auf der anderen Seite haben sie uns so menschlich behandelt, dass wir diese Zeit alles in allem gut überstanden haben.“

Atzili traf sich Anfang Juli mit US-Präsident Biden und sagte, er sei der erste gewesen, der ihre Eltern angerufen habe, um ihnen am Tag ihrer Freilassung aus dem Gazastreifen zu gratulieren.

Von der israelischen Regierung hat ihre Familie keine Nachricht erhalten, was Atzili nicht enttäuscht, denn „diese Diskrepanz spiegelt offensichtlich die Rolle der Führung an verschiedenen Orten wider“.

Atzili sagte gegenüber Haaretz, dass sie sich nach ihrer Zeit in Gefangenschaft weiterhin für den Frieden einsetzt, was ihr dadurch erleichtert wurde, dass sie nicht genau wusste, was in Nir Oz passiert war. Sie versteht jedoch, dass andere Israelis, einschließlich der Familien von Gefangenen und Opfern, vielleicht noch wütender und rachsüchtiger sind.

Sie sagt, dass sie immer noch darüber nachdenkt, was mit den Menschen in Gaza geschieht, während der Krieg weitergeht, und wirft ihrer Regierung vor, die Geiseln auf dem Altar ihres politischen Überlebens geopfert zu haben“.

