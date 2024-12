https://www.commondreams.org/opinion/syria-assad-democracy



Syrer feiern in der Innenstadt von Homs am 8. Dezember 2024 nach dem Sturz der Assad-Regierung.

(Foto: Muhammad Haj Kadour/AFP via Getty Images)

Die Syrer haben endlich den Arabischen Frühling gewonnen. Können sie Fallstricke vermeiden und die Demokratie gewinnen?

Einen Diktator zu stürzen ist sehr schwierig, aber es ist keine Garantie für Freiheit.

Von Juan Cole

InformedComment

8. Dezember 2024

Der syrischen Revolution von 2024 ist es gelungen, die seit 1970 an der Macht befindliche Dynastie al-Assad zu stürzen und die Herrschaft der einst mächtigen Syrischen Sozialistischen Baath-Partei, eines gefürchteten und mörderischen Einparteienstaates, abzuschütteln. Die Rebellenströmten am Sonntagmorgen in die Hauptstadt Damaskus und stießen auf keinen nennenswerten Widerstand seitens der Regierungstruppen, nachdem Gerüchte laut geworden waren, dass Diktator Bashar al-Assad das Land vor ein oder zwei Tagen in unbekannte Gebiete verlassen hatte.

Die Speerspitze der Revolution waren die Kämpfer des Befreiungsrats der Levante (Hay’at Tahrir al-Sham oder HTS), einer fundamentalistischen Hardliner-Organisation, die die Provinz Idlib in den letzten Jahren autoritär regiert hatte. Es handelt sich dabei nicht um ISIL (ISIS, Daesh), obwohl dies ein Weg ist, den die Sieger einschlagen könnten, wenn sie dazu geneigt wären. Bisher hat ihr Verhalten in Aleppo ein gemischtes Bild ergeben, mit einigen getöteten Kurden, aber weniger Unruhen, auch für Christen, als manche befürchtet hatten.

Die Revolution ist jedoch inzwischen zu einer Massenbewegung geworden, und trotz der fundamentalistischen Bürgerwehr („Salafisten-Dschihadisten“), die die effektivsten Milizen bilden, haben sich alle möglichen Leute angeschlossen. Viele der im Ausland lebenden Unterstützer der Revolution sind Geschäftsleute und Liberale, die gehofft hatten, 2011 an die Macht zu kommen, bevor al-Assad absichtlich einen Bürgerkrieg provozierte und die Opposition in die Arme der Türkei und der Golfstaaten trieb.

Syrien hat keine guten Voraussetzungen für einen demokratischen Übergang, auch wenn schon seltsamere Dinge passiert sind. Es wäre eine Schande, wenn die Menschen eine Form des Autoritarismus gegen eine andere eintauschen müssten, wie es in Ägypten, Libyen, Tunesien, Jemen und Sudan geschehen ist. Einen Diktator zu stürzen ist sehr schwierig, aber es ist keine Garantie für Freiheit.

Al-Assad ist der siebte lang herrschende arabische Diktator, der seit Januar 2011 gestürzt wurde. Die Machthaber in Tunesien, Ägypten, Libyen und Jemen wurden 2011-2012 gestürzt. Die Monarchie in Bahrain konnte sich jedoch an der Macht halten, ebenso wie Al-Assad in Syrien, obwohl der Preis für das syrische Volk ein jahrelanger Bürgerkrieg war, der Hunderttausende von Toten und die Obdachlosigkeit des halben Landes zur Folge hatte.

Ich habe ein Buch über diese Jugendrevolten des „Arabischen Frühlings“ geschrieben, das auf Beiträgen vor Ort beruht,The New Arabs, das immer noch eine gute Hintergrundlektüre ist – wenn ich das selbst sagen darf.

„Die Syrer sind besser dran, wenn sie die Möglichkeit haben, sich sozial weiterzuentwickeln, als wenn sie in einem politischen Eisenkäfig eingesperrt sind, auch wenn die Fahrt sehr holprig werden kann.

Ein weiterer Stein fiel, als eine Koalition aus linken Gewerkschaften, Sufi-Orden und reformorientierten Offizieren am 11. April 2019 Omar al-Bashir im Sudan stürzte.

In Ägypten provozierte die Jugend einen Militärputsch und setzte die Armee unter Druck, in die Kasernen zurückzukehren. Im Jahr 2013 führte die Armee einen Gegenputsch durch, und seither wird Ägypten noch autoritärer regiert.

In Tunesien gab es einen erfolgreichen demokratischen Übergang mit regelmäßigen Wahlen, bei denen die Verlierer nach Hause gingen, bis zum 25. Juli 2021, als der gewählte Präsident Qais Saied einen Selbstputsch durchführte und die Demokratie abschaffte. Tunesien ist heute genauso autoritär oder noch autoritärer als unter Zine El Abidine Ben Ali, dem Mitte Januar 2011 gestürzten General.

Libyen ist in einen Bürgerkrieg und eine Art Teilung gestürzt. Nationalistische Kräfte unter der Führung von Khalifa Hafter kontrollieren den östlichen Teil des Landes, während muslimisch-fundamentalistische Kräfte den Westen und die Hauptstadt Tripolis kontrollieren. Sie behaupten, eine Regierung der nationalen Einheit gebildet zu haben, aber ihr Erfolg ist ungewiss. Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, die CIA und Russland unterstützen Hafter. Die Türkei unterstützt Tripolis.

Der Jemen ist in einen Bürgerkrieg verwickelt, in dem 80 % der Bevölkerung von der schiitischen Zaydi-Miliz der Houthi beherrscht werden, die teilweise von Iran unterstützt wird. Eine südliche Separatistenmiliz und Milizen der Muslimbruderschaft haben Stellungen in den südlichen und östlichen Provinzen, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten bzw. Saudi-Arabien unterstützt werden.

Im Sudan kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der Zivilbevölkerung und dem Offizierskorps, das nur zögerlich in die Kasernen zurückkehrte. Am 25. Oktober 2021 putschte General Abdel Fattah al-Burhan und ließ zahlreiche zivile Beamte verhaften. Daraufhin spaltete sich das Offizierskorps, wobei die konventionellen Streitkräfte al-Burhan unterstützten und die Spezialeinheiten der Rapid Support Forces (RSF) mit Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate (sie kommen herum) meuterten. Das Land hat sich in einen Bürgerkrieg gestürzt, und die humanitäre Katastrophe erreicht in ihrer Intensität die von Gaza.

Ein Grund für das Scheitern dieser Versuche eines demokratischen Übergangs ist, dass alle diese Länder bitterarm sind, mit Ausnahme von Libyen und Bahrain, die nur über Ölgelder verfügen, die antidemokratisch zur Stärkung des Staates eingesetzt werden. Der inzwischen emeritierte Adam Przeworski von der NYU fand heraus, dass Länder mit mittlerem Einkommen wie Spanien und Taiwan bessere Chancen hatten, den Übergang von einem autoritären zu einem demokratischen System zu schaffen. Warum, ist nicht klar. Meine Vermutung ist, dass in Gesellschaften, in denen die Regierung wohlhabender ist als die Gesellschaft, die zentralen staatlichen Akteure die Öffentlichkeit überwältigen können. In Gesellschaften, in denen es viele Menschen aus der Mittelschicht und Geschäftsinteressen gibt, die die Demokratie schätzen, wie in Südkorea, sagen sie den Putschversuchern einfach „nein“.

Es kommt auch darauf an, welche Abmachungen die Eliten untereinander und mit der Öffentlichkeit treffen. Ein Problem, mit dem alle nach dem Arabischen Frühling konfrontiert waren, war die starke Kluft zwischen Stadt und Land, die es schwierig machte, einen zufriedenstellenden Kompromiss zu finden. Parallel dazu gab es eine Kluft zwischen Nationalisten und muslimischen Fundamentalisten.

In den Jahren 2012-13 wollte das ländliche Ägypten die Muslimbruderschaft. Das städtische Ägypten hasste die Muslimbruderschaft größtenteils. Abdel Fattah El-Sisi nutzte diese Spaltung für einen Staatsstreich, der beide Demografien zufriedenstellen könnte.

In Syrien ist das Offizierskorps zusammengebrochen, so dass es nicht wie in Ägypten aussieht. Wenn es gelingt, Wahlen abzuhalten und eine repräsentative Regierung zu bilden, könnten die Syrer eine Chance auf ein besseres Leben haben. Wenn das Land jedoch den Weg des Jemen oder Libyens einschlägt, wo fundamentalistische Milizen um die Macht kämpfen, wird es (noch mehr) zu einem hoffnungslosen Fall werden.

Das Schicksal der 2,4 Millionen Kurden im Nordosten, der 3,5 Millionen Alawiten im Nordwesten und möglicherweise einer Million Christen sowie der Millionen säkular eingestellter, nationalistischer Sunniten in Damaskus und Aleppo ist noch sehr ungewiss. Die Gefahr von Repressalien gegen die Alawiten, die 55 Jahre lang das Rückgrat der Baath-Partei bildeten, ist real.

Diese Überlegungen sind für einen anderen Tag. Heute sollten sich die Syrer im Sturz einer grausamen Diktatur sonnen, die 10.000 Gefangene zu Tode gefoltert, Tausende von Gewissensgefangenen eingesperrt und Hunderttausende von Menschen mit wahllosem Feuer und Fassbomben und manchmal auch mit chemischen Waffen getötet hat. Den Syrern geht es besser, wenn sie die Möglichkeit einer gesellschaftlichen Entwicklung haben, als wenn sie in einem politischen Eisenkäfig eingesperrt sind, auch wenn der Weg dahin sehr holprig sein kann.

Übersetzt mit Deepl.com

