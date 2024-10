https://english.almayadeen.net/articles/features/ukraine-s-deadly-decision-to-refuse-to-cede-territory



Die tödliche Entscheidung der Ukraine, die Abtretung von Territorium zu verweigern

Von Dmitri Kowalewitsch

Quelle: Al Mayadeen Englisch

21. Oktober 2024



Der Kampf um Ugledar sowie die früheren Kämpfe um die Städte Bakhmut, Avdeevka und Mariupol zeigen genau das Gegenteil von dem, was Selenskyj und seine politisch-militärische Regierung behaupten, nämlich dass für die APU Gebäude und sogar Ruinen wichtiger sind als Menschen in Uniform.

Anfang Oktober war die von der ukrainischen Regierung und ihren streng kontrollierten Medien am meisten diskutierte Entwicklung die Niederlage und der Rückzug der Streitkräfte der Ukraine (AFU) aus der kleinen Stadt Ugledar (in der Ukraine „Vuhledar“ genannt) in der Region Donbass. Der chaotische und kostspielige Rückzug (für die Ukraine) ist das Ergebnis der Weigerung Kiews, sich zurückzuziehen, als die Stadt von russischen Streitkräften eingekreist wurde. Dies ist nicht das erste Mal, dass dies geschieht.

Russische Truppen warteten auf die Evakuierung der verbliebenen 116 Zivilisten in Ugledar, bevor sie am 2. Oktober in die Stadt eindrangen und sie erneut einnahmen. Diese Zivilisten hatten zweieinhalb Jahre lang unter Beschuss in Kellern gelebt und sich geweigert, evakuiert zu werden. Die kleine Stadt hatte vor dem Krieg 14.000 Einwohner.

Ugledar ist eine ehemalige Bergbaustadt etwa 50 km südwestlich von Donezk. Seit sie 2014 von rechtsextremen ukrainischen Paramilitärs eingenommen und besetzt wurde, wird sie von der APU genutzt, um regelmäßig die Stadt Donezk und benachbarte Städte und Gemeinden zu beschießen, was unzählige zivile Todesopfer, Verletzte und Sachschäden zur Folge hat. Zahlreiche Städte und Gemeinden in den ehemaligen ukrainischen Provinzen Donezk und Lugansk (die die historische Kohlebergbau- und Stahlregion Donbass bilden) wurden 2014 und danach von den Paramilitärs eingenommen und auf diese Weise zur Terrorisierung der dortigen Bevölkerung genutzt. Sie widersetzten sich dem illegalen Staatsstreich von 2014 in Kiew. Heute sind Donezk und Lugansk nach mehreren dort abgehaltenen Referenden Teilrepubliken der Russischen Föderation.

Die russische Armee hatte in den letzten zwei Jahren mehrmals erfolglos versucht, Ugledar zu stürmen. Die Stadt liegt auf einem Hügel und kontrolliert die umliegenden Steppen und Städte über Dutzende von Kilometern. Die Ukraine hat die Stadt im Rahmen ihres Verrats am Minsker-2-Friedensabkommen vom Februar 2015, das sie mit Russland unterzeichnet hatte und das in den darauffolgenden Jahren sabotiert wurde, stark befestigt. Zu den Befestigungen gehörten auch unterirdische Anlagen in dem ausgedehnten Netz von Kohlebergwerkstunneln, die etwa sechs Jahrzehnte alt sind.

Von Ugledar aus konnte die ukrainische Artillerie eine wichtige Eisenbahnlinie erreichen, die die heute russischen Städte Donezk und Mariupol (an der Schwarzmeerküste) mit der Krim verbindet. Eine der Maßnahmen der russischen Streitkräfte zum Schutz der Eisenbahn bestand darin, einen KingTrain an Orten entlang der Strecke auf einem der beiden Gleise einzusetzen. Der Zug besteht aus etwa 2.100 Eisenbahnwaggons verschiedener Typen, die sich über eine Strecke von etwa 40 Kilometern erstrecken.

Ukrainische Militärexperten stellen fest, dass die Operation der russischen Streitkräfte zur Einnahme dieses wichtigen, befestigten Gebiets zu einer neuen Taktik zur Öffnung der gestaffelten (diagonalen) Verteidigungslinien der ukrainischen Streitkräfte geführt hat. Diese besteht darin, solche Befestigungen zunächst mit Bomben und Artillerie in Schutt und Asche zu legen, dann mit Angriffseinheiten aus mehreren Richtungen anzugreifen, die Stellungen der ukrainischen Streitkräfte entlang von Vektoren zu durchbrechen, die auf das Zentrum des jeweiligen befestigten Gebiets zulaufen, und es schließlich vollständig unter Kontrolle zu bringen.

Die 123. Brigade der APU wurde aus der etwa 500 km westlich gelegenen Stadt Mykolajiw (ukrainisch: Mykolajiw) entsandt, um den in Ugledar Eingeschlossenen zu Hilfe zu kommen, konnte jedoch die russischen Verteidigungslinien nicht durchbrechen.

Am 11. Oktober veranstalteten Angehörige der eingeschlossenen Truppen eine Kundgebung in Nikolaev, der Hauptstadt der Region Nikolaev, und forderten, dass ihre Söhne und Ehemänner sofort aus der Hölle, zu der die Stadt geworden war, abgezogen werden. Dies war die zweite derartige Kundgebung in der Stadt, nachdem sich die Behörden geweigert hatten, auf eine ähnliche Kundgebung vier Tage zuvor zu reagieren.

Eine Woche zuvor organisierten etwa 100 Mitglieder des 187. Bataillons der 123. Brigade (und hier) eine Protestkundgebung in der Kleinstadt Wosnesensk, 100 km nordwestlich von Nikolaev. Sie hatten ihre Militäreinheit im weit entfernten Donbass verlassen, um auf die unzureichende Ausbildung und den Mangel an Waffen der typischen ukrainischen Soldaten für Kampfeinsätze aufmerksam zu machen.

Zugführer Sergei berichtete Reportern bei der Kundgebung, dass er seine Vorgesetzten wiederholt darum gebeten habe, wenigstens Maschinengewehre zum Arsenal der Brigade hinzuzufügen, dies jedoch abgelehnt worden sei.

Wehrpflichtige Soldaten in der Ukraine erhalten in der Regel nur wenig Ausbildung (einen Monat, im Vergleich zu sechs Monaten oder mehr bei russischen Soldaten). Die Militäreinheiten bestehen größtenteils aus Arbeitern, die auf der Straße aufgegriffen wurden, gemäß den drakonischen Wehrgesetzen des Landes. Das Strafgesetzbuch der Ukraine sieht vor, dass ein Soldat drei Tage Zeit hat, um seine Entscheidung, seine Einheit zu verlassen (zu desertieren), rückgängig zu machen. Am vierten Tag gilt die Handlung als Straftat.

Die Werchowna Rada (das ukrainische Parlament) erwägt einen Gesetzesentwurf, der Soldaten, die ihren Posten verlassen, aber dann freiwillig zum Dienst zurückkehren, von der strafrechtlichen Haftung ausnehmen würde. Der Abgeordnete der Werchowna Rada, Fedir Venislavsky, erklärte am 2. Oktober gegenüber der Nachrichtenagentur TSN.ua: „Das derzeitige Gesetz funktioniert, aber nur für einen Soldaten, der offiziell wegen Desertion angezeigt und angeklagt wurde und dessen Freispruch von einem Gericht beschlossen wird. Wir wollen Strafverfahren gegen einen Soldaten, der freiwillig zu seiner Einheit zurückkehrt, ganz vermeiden.“

Ukrainische Analysten diskutieren über den Fall von Ugledar

Der ukrainische Militärjournalist Volodymyr Boyko macht die zunehmenden Desertionen aus den Reihen der ukrainischen Streitkräfte für den Fall von Ugledar verantwortlich. Seiner Meinung nach hat dies bereits zum Verlust Dutzender anderer Siedlungen geführt. Ihm zufolge desertierte die Hälfte seiner eigenen Militäreinheit im Laufe des August und September 2024. Er sagt, er habe seine Vorgesetzten bereits vor einem drohenden, chaotischen Rückzug der Überreste der 72. Brigade aus Ugledar gewarnt, falls von höherer Stelle in der Befehlskette kein Befehl für einen geordneten Rückzug erteilt werde.

Boyko sagt auch voraus, dass entlang der gesamten Frontlinie der AFU in Donezk aufgrund der schlechten Qualität der Ersatztruppen, die zum großen Teil aus neuen Rekruten bestehen, mit immer mehr Problemen zu rechnen ist. Seiner Meinung nach hat der Zusammenbruch der Armee ein solches Ausmaß erreicht, dass keine Maßnahmen wie der Austausch von Kommandeuren helfen werden, da es seiner Ansicht nach einfach nicht genug Personal gibt, um die Frontlinien zu halten. Er gibt ein Beispiel: Von 50 Rekruten, die zur Verstärkung der Verteidigung von Ugledar geschickt wurden, landeten nur vier in Verteidigungspositionen, und selbst sie desertierten während ihres ersten Einsatzes außerhalb der Frontlinien.

Er glaubt nicht, dass der Gesetzesentwurf zur Strafmilderung von Deserteuren den militärischen Bemühungen helfen wird. „Da die Deserteure als zum Militärdienst zurückgekehrt gelten, wird auf dem Papier die Illusion der Kampfbereitschaft von Militäreinheiten geschaffen. Die Folgen dieses Wahnsinns liegen auf der Hand: Im Oktober und November ist mit der Desertion mehrerer Zehntausend Soldaten von der Front zu rechnen. Die nächste Stadt, die Russland ins Visier nehmen wird, wird Pawlograd sein.“

Pavlograd ist eine wichtige Eisenbahn- und Industriestadt mit 100.000 Einwohnern, die etwa 200 km westlich von Ugledar liegt. Sie befindet sich nur 40 km östlich von Dnipro, der viertgrößten Stadt der Ukraine.

Der ukrainische Abgeordnete Olexander Dubinsky glaubt, dass die ukrainische Armee aufgrund von Desertionen kurz vor einer Katastrophe steht. „Boyko schreibt, dass die Zahl der Deserteure aus der Armee 15.000 Menschen pro Monat erreicht. Das entspricht in etwa der Zahl der monatlichen Wehrpflichtigen. Wenn das wahr ist, ist das eine Katastrophe“, sagt das Rada-Mitglied.

Dubinsky stellt außerdem fest, dass viele ukrainische Rekruten nicht lange auf dem Schlachtfeld überleben: „Ich habe die schreckliche Mathematik des Krieges zusammengetragen und untersucht, wobei ich mich auf Berichte in den Medien, vor allem ausländischen Medien, und auch auf Beiträge von Militärangehörigen in den sozialen Medien stützte. Die durchschnittliche Überlebensdauer eines neuen Rekruten an der Front beträgt zwei bis drei Monate. Genauer gesagt, wird ein Monat im ‚Boot Camp‘ (Ausbildung) verbracht und dann bis zu zwei Monate an der Front. Danach werden 70 Prozent dieser Rekruten getötet oder verwundet.

„Das Gesetz der alten Männer ist seit dem Ersten Weltkrieg bekannt und funktioniert wie folgt: Wenn ein Kommandant neue Rekruten erhält, setzt er sie in den gefährlichsten Gebieten ein, um erfahrene Soldaten und diejenigen, die er persönlich kennt, zu schonen“, schrieb er.

Am 3. Oktober belog Selenskyj die ukrainische Bevölkerung unverhohlen, indem er behauptete, er habe den Befehl zum Rückzug aus Ugledar erteilt, weil „Menschen wichtiger sind als Gebäude“. Ukrainische Offiziere und Soldaten behaupten jedoch, sie hätten keinen Befehl zum Rückzug erhalten. Viele, die dazu in der Lage waren, flohen chaotisch auf eigene Faust.

Die Schlacht um Ugledar sowie die früheren Schlachten um die Städte Bachmut, Avdeevka und Mariupol zeigen genau das Gegenteil von dem, was Selenskyj und seine politisch-militärische Regierung behaupten, nämlich dass für die APU Gebäude und sogar Ruinen wichtiger sind als Menschen in Uniform. Der Verlust eines Quadratkilometers an Ruinen wird von westlichen Sponsoren negativ wahrgenommen, während Informationen über Verluste an Menschenleben als „Verschlusssache“ behandelt und dem ukrainischen Volk und der Weltöffentlichkeit vorenthalten werden.

Selenskyj würde niemals einen Rückzug vom rechten Ufer (westliches Ufer des Dnepr, der die Ukraine in zwei Teile teilt) der Region Cherson anordnen, wie es russische Kommandeure im November 2022 taten. Sie führten ein hohes Risiko schwerer Personalverluste aufgrund logistischer (Transport-)Schwierigkeiten an und ihren Wunsch, schwere Schäden an den Gebäuden und der physischen Infrastruktur der Stadt zu verhindern.

Augenzeugen des Verlusts von Ugledar

Zwei Soldaten der 72. Brigade der ukrainischen Streitkräfte, die den Einsturz in Ugledar überlebten, wurden von der BBC für eine am 2. Oktober veröffentlichte Geschichte interviewt. Sie sagten, sie hätten sich aus der Stadt zurückgezogen, ohne auf einen Rückzugsbefehl zu warten, weil die Verteidigungslinien völlig desorganisiert waren und die Kommunikation unterbrochen wurde. „Ohne einen organisierten Rückzug wurde die Situation chaotisch“, sagte ein Maschinengewehrschütze namens Roman. „Entweder man stirbt oder man zieht sich zurück.“

Weiterhin schreibt die BBC, dass der Rückzug selbst „nahezu einem Selbstmordkommando“ gleichkam, insbesondere bei Tageslicht. „Ich weiß nicht, warum [sie den Befehl nicht gaben]“, sagte der MG-Schütze Roman verärgert. „Vielleicht aus Angst vor persönlichen Konsequenzen eines Evakuierungsbefehls durch die Militärführung, oder vielleicht war es ein Befehl von oben, die Stellungen bis zum bitteren Ende mit unserem Blut zu verteidigen.“

Während der gesamten russischen Militäroperation haben ukrainische Soldaten nie den Befehl erhalten, sich zurückzuziehen oder zu fliehen, selbst nicht aus den schlimmsten Positionen, wie z. B. bei einer Einkesselung oder wenn sie sich in Ruinen verschanzt hatten. Dies steht im Gegensatz zu den russischen Militäreinheiten, die ständig manövrieren, an einem Tag vorrücken, am nächsten zurückweichen und dann wieder vorrücken.

Nikolai Voroshnov, ein Luftaufklärer der 72. Brigade (AFU), bestätigt, dass sie entgegen den gegenteiligen Behauptungen von Selensky keinen Befehl zum Rückzug aus Ugledar erhalten haben. „Ugledar war dem Untergang geweiht, es war unmöglich, es zu retten. Die Soldaten dort hätten jedoch gerettet werden können. Der Befehl zum Rückzug wurde jedoch nie erteilt. Jeder in der Stadt und in der Umgebung wusste, dass die Frist für die Einnahme der Stadt durch Russland in Tagen und dann in Stunden ablaufen würde, aber der Befehl zum Rückzug wurde nicht erteilt“, sagte er und brachte seine Empörung zum Ausdruck.

Ein anderer Soldat derselben 72. Brigade, Viktor, der im Hauptquartier eines der Bataillone der Brigade diente, berichtete gegenüber Slidstvo.info (wie von Strana.ua zitiert), dass er nur noch einen Zug übrig hatte und von 350 Männern nur noch etwa 30 übrig waren. Während der zweijährigen Kämpfe sei der Zug fast auf null geschrumpft; die Nachschubtruppen, die geschickt wurden, wurden in der Regel „Großväter“ genannt, was bedeutete, dass sie über 50 Jahre alt und schlecht ausgebildet waren.

Er sagt, dass seine Einheit vor nicht allzu langer Zeit an einer „Gegenoffensive“ teilnehmen sollte, aber es nur noch wenige Männer gab, die ihre Positionen halten konnten, geschweige denn vorrücken und neue Positionen einnehmen konnten.

Strana schrieb weiter: „Auf die Frage, warum es nicht möglich war, die Stadt zu halten, die auf einer Anhöhe lag, eine sehr günstige Position für die Verteidigung hatte und die seine Brigade und andere Einheiten zwei Jahre lang gehalten hatten, antwortete Viktor wie folgt: „Was nützt es, eine beherrschende Höhe zu halten, wenn feindliche Drohnen 24 Stunden am Tag über einem kreisen? Der Feind hatte einen Vorteil bei der Artillerie, während wir praktisch keinen hatten. Es war nicht wie im Winter 2023. Außerdem begannen russische Einheiten, alle Zufahrtsstraßen zur Front aus der Ferne zu vermienen. Ja, ihre Infanterie ist nichts, aber sie haben einen Vorteil bei der Bewaffnung und in der Menge. Wir hatten einfach niemanden und nichts, womit wir kämpfen konnten.“

Der ukrainische Nationalist und Journalist Yuriy Butusov behauptet, dass es aufgrund von Selenskyjs PR-Maschinerie, die mit dem Leben von Soldaten bezahlt wird, keinen Befehl zum Rückzug gab. Die Weigerung der „Öffentlichkeitsarbeit“ (den Rückzug aus Ugledar anzuordnen) ist eine „Vogel-Strauß-Politik“, bei der Befehle, die sich negativ auf die Bewertungen von Selenskyjs „Diener des Volkes“ [der Name von Selenskyjs Wahlkampagne] auswirken würden, nicht befolgt werden. „Wolodymyr Selenskyj behindert bewusst die richtigen, notwendigen taktischen Entscheidungen im Krieg, und aufgrund dieser Verantwortungslosigkeit sterben viele Menschen, wie es leider beim Rückzug aus Ugledar der Fall war“, schrieb Butusov.

Der ukrainische Politologe Andrij Solotarjow sagte in einem veröffentlichten Interview (wie Politnavigator.ua am 2. Oktober berichtete), dass der Rückzugsbefehl nicht erteilt wurde, damit Selenskyj bei seinem Besuch in den Vereinigten Staaten Ende September behaupten konnte, Ugledar würde noch gehalten. Das Ergebnis, so Solotarjow, werde eine zunehmende Demoralisierung der ukrainischen Soldaten und der Bevölkerung sein.

„Bisher können wir nur raten, wie hoch der Preis für diesen Rückzug war und sein wird. Alles hätte mit viel weniger Blutvergießen geschehen können, aber es war wichtig zu zeigen, dass der Präsident der Ukraine in den Vereinigten Staaten ist, Ugledar immer noch standhält und so weiter. Aber zu welchem Preis? Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass politische Notwendigkeit über militärische Zweckmäßigkeit siegt. Die demoralisierende Wirkung all dessen könnte sehr ernst sein“, prognostiziert der Analyst.

In einem wirklich unabhängigen Staat würden Militärführer wie die in der Ukraine wegen ihrer rücksichtslosen Verschwendung von Humanressourcen vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Die Ukraine ist jedoch eine Hilfstruppe der NATO, und die Ukrainer sind lediglich entbehrliche Schachfiguren im großen Spiel des Westens um die Aufrechterhaltung seiner globalen Hegemonie, unabhängig von den menschlichen und gesellschaftlichen Kosten.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Sonderkorrespondent in der Ukraine für Al Mayadeen English.

