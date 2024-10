https://www.middleeasteye.net/news/erdogans-arch-enemy-fethullah-gulen-dies



Fethullah Gülen, mutmaßlicher Drahtzieher des Putsches in der Türkei von 2016, stirbt im Alter von 83 Jahren

Der im Exil lebende religiöse Führer starb in Pennsylvania, was dazu beitragen könnte, einen langjährigen diplomatischen Streitpunkt zwischen der Türkei und den USA zu glätten

Ein von Zaman Daily veröffentlichtes Handout-Bild zeigt Fethullah Gülen am 24. September 2013 in seiner Residenz in Saylorsburg, Pennsylvania (AFP)

Von Ragip Soylu in Ankara

Veröffentlicht am: 21. Oktober 2024

Fethullah Gülen, der religiöse Führer der Türkei, der die Gülen-Bewegung gründete, ist am Sonntagabend im Bundesstaat Pennsylvania in den USA im Alter von 83 Jahren gestorben.

Gülen und seine Bewegung wurden von der türkischen Regierung beschuldigt, im Juli 2016 einen gescheiterten Militärputsch angezettelt zu haben, bei dem Hunderte von Türken ums Leben kamen.

Die Bewegung selbst bestritt, an dem Versuch, die türkische Regierung zu stürzen, beteiligt gewesen zu sein, aber ihre Rolle bei dem Putschversuch wird in der gesamten türkischen Gesellschaft und sogar unter Gegnern der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) akzeptiert.

Herkul, eine offizielle Website, die Ankündigungen zu Gülen’s Aktivitäten veröffentlicht, berichtete, dass der religiöse Führer in einem Krankenhaus verstarb, in dem er wegen chronischer Krankheiten behandelt wurde.

Ein detaillierter Bericht über seinen Gesundheitszustand und Informationen über seine Beerdigung würden später veröffentlicht werden, fügte sie hinzu.

Gülens Tod symbolisiert das Ende einer Ära in der türkischen Politik.

Der 1941 geborene Gülen etablierte sich in den 1970er Jahren als Imam in der Türkei und gründete schließlich eine gut organisierte religiöse Bewegung, um seine Überzeugungen zu verbreiten.

Die Bewegung verbreitete sich über ein Netzwerk türkischer Schulen in mehr als 100 Ländern weltweit.

Die Bewegung, die als Organisation um die Person Gülen herum aufgebaut ist, behauptete, den Lehren des verstorbenen islamischen Geistlichen und Sufis Said Nursi zu folgen.

Gülen verwandelte die Gruppe in eine vollwertige politische Bewegung, deren Anhänger eine Form des Eintrittsismus praktizierten, bei der sie aktiv Personen rekrutierten und sie in wichtige staatliche Institutionen wie Polizei, Justiz und Militär einschleusten.

Anfängliche Allianz

Zu Beginn dieses Vorhabens stimmte die Politik der Gülen-Bewegung mit der der religiösen konservativen Hauptströmung überein, die vom derzeitigen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angeführt wurde.

Die Konservativen begrüßten die Versuche, das Militär und die Justiz weniger feindselig gegenüber religiösen Gruppen zu machen, da diese Institutionen in der modernen Geschichte der Türkei eine entscheidende Rolle bei der Unterdrückung der Rolle des Islam in der Politik spielten.

In diesem Klima der Unterdrückung zog Gülen 1999 unter Berufung auf gesundheitliche Gründe in die USA und kehrte nie wieder in die Türkei zurück.

Von seiner Basis in den USA aus gründete Gülens Bewegung Schulen, ein Medienkonglomerat mit Zeitschriften, Zeitungen und Fernsehsendern sowie Wirtschaftsverbände.

Netzwerke von Wohnheimen und Studentenwohnheimen, die unter dem Banner Gülen betrieben wurden, dienten als Rekrutierungsbasis für die Bewegung.

Gut ausgebildete oder intelligente potenzielle Mitglieder wurden ausgewählt und ihre Identität verschleiert oder heruntergespielt, um ihnen den Einstieg in den Staatsdienst zu erleichtern.

Als Erdogan 2003 sein Amt als Premierminister antrat, verfügte Gülen bereits über ein großes Netzwerk von Anhängern innerhalb des Staates, der zuvor von türkischen Nationalisten, Säkularisten und anderen dominiert wurde.

Erdogan verbündete sich im Laufe der Jahre mit Gulen, um seinen eigenen Einfluss auf Polizei und Justiz zu stärken und den Einfluss des Militärs auf die Politik zu schmälern.

Durch diese Allianz konnten 2010 Verfassungsänderungen durchgesetzt werden und mit Gulen verbundene Personen dominierten die höchsten Justizpositionen.

Es folgten Anklagen gegen hochrangige Generäle und andere mächtige Persönlichkeiten des Staates, denen vorgeworfen wurde, einen Putsch gegen Erdogan geplant zu haben, was die Rolle des Militärs in der türkischen Politik weiter schwächte.

Bruch mit Erdogan

Erdogans erster Konflikt mit Gülen ereignete sich während des israelischen Angriffs auf eine Gaza-Flottille im Jahr 2010, bei dem neun türkische Staatsbürger von israelischen Soldaten an Bord der Mavi Marmara getötet wurden, einem Schiff, das versuchte, die Belagerung der Bevölkerung von Gaza zu durchbrechen.

Gülen kritisierte die Flottille als zu riskant und kritisierte die Regierung dafür, dass sie die Abfahrt des Schiffes erlaubt hatte.

Ein weiterer Streitpunkt war der Friedensprozess zwischen der türkischen Regierung und der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) im Jahr 2013, den Gülen ablehnte.

Die Spannungen kochten während der Proteste im Gezi-Park 2013 hoch, als Gülen sich für eine neutrale Position entschied, während regierungsfeindliche Demonstranten die schwersten zivilen Unruhen gegen die AKP-Herrschaft seit ihrer Machtübernahme im Jahr 2002 veranstalteten.

Der endgültige Bruch kam im Dezember 2013, als eine Korruptionsuntersuchung gegen drei Minister der Regierung Erdogan eingeleitet wurde.

Erdogan beschuldigte Gülen und seine Bewegung, seine Leute in Justiz und Polizei dazu benutzen zu wollen, seine Regierung durch erfundene Anschuldigungen zu stürzen.

Nachdem Erdogan einige Monate nach der Untersuchung die Kommunalwahlen gewonnen hatte, begann er, gegen die Gülen-Bewegung vorzugehen, indem er Personen, die mit der Gruppe in Verbindung standen, aus dem Staatsdienst entfernte und sie zu Terroristen erklärte.

Die Regierung ging auch gegen mit Gülen verbundene Unternehmen, Medien und Schulen vor.

Dieses harte Vorgehen verschärfte sich nach dem Putschversuch von 2016, nach dem groß angelegte Säuberungen zur Entlassung und Verhaftung von Zehntausenden Beamten und anderen Staatsbediensteten im Rahmen von Notstandsbefugnissen führten.

Gülen’s Anwesenheit in den USA wurde auch zu einem Spannungsfaktor mit Washington, das den Putschversuch nicht sofort verurteilte.

Ankaras offizielle Forderung an die USA, den Geistlichen an die Türkei auszuliefern, wurde von den Amerikanern wiederholt ignoriert, da Washington darauf bestand, dass es nicht genügend Beweise für eine Verwicklung Gülen in den Putschversuch gebe.

Die Gülen-Bewegung, die in den USA mehr als 100 Charter-Schulen betreibt, hat ihrerseits Lobbygruppen gegründet, um den Kongress wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen in der Türkei unter Druck zu setzen.

Die Gruppe ist jedoch selbst gespalten. Gülenes Neffe Ebuseleme Gülen beschuldigte Anfang des Jahres die Führung der Bewegung, den Putschversuch von 2016 gekannt und gebilligt zu haben, indem sie Gülen nahestehende Personen zur Teilnahme am Aufstand ermächtigte und Gülen über ihre Beteiligung täuschte.

Türkische Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, teilten den Medien am Montag mit, dass es nach Gülen’s Tod zu einer Führungskrise innerhalb der Bewegung kommen werde.

Die Quellen sagten, dass Cevdet Turkyolu, einer von Gülen’s Stellvertretern in Pennsylvania, und Abdullah Aymaz, der derzeitige Anführer der Gruppe in Europa, in den kommenden Tagen voraussichtlich um die Spitzenposition konkurrieren werden.

