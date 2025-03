https://www.middleeasteye.net/news/columbia-university-trump-issues-nine-demands-restore-federal-funding



Die Trump-Administration stellt neun Forderungen an die Columbia University, um die Bundesfinanzierung wiederherzustellen

Das Weiße Haus hat die Columbia aufgefordert, ihre weltbekannte Abteilung für Nahoststudien zu reformieren und die IHRA-Definition von Antisemitismus zu übernehmen

Das Weiße Haus hat die Columbia aufgefordert, ein Maskenverbot zu verhängen und ihren Universitäts-Rechtsausschuss abzuschaffen, bevor sie in Verhandlungen über ihre Bundesfinanzierung eintreten kann (AFP)

Von Areeb Ullah

Veröffentlicht am: 14. März 2025,

Die Trump-Administration hat neun Forderungen an die Columbia University gestellt, bevor sie über die Aufhebung der Streichung von 400 Millionen Dollar an Bundesmitteln verhandeln wird, wie aus einem Brief an die Interimspräsidentin der Universität, Katrina Armstrong, hervorgeht.

Dem Schreiben zufolge hat die Trump-Administration die Universität aufgefordert, die umstrittene Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) zu übernehmen, die von Akademikern und Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft als Vermischung von Israelkritik und Antisemitismus kritisiert wurde.

Die Universität wurde außerdem aufgefordert, den Prozess einzuleiten, die weltbekannte Abteilung für Nahost-, Südasien- und Afrikastudien der Columbia University unter akademische Zwangsverwaltung zu stellen. Für diesen Prozess ist ein externer Vorsitzender erforderlich, der von der Regierung ernannt werden könnte, um die Abteilung für fünf Jahre zu leiten.

Zu den weiteren Forderungen des Weißen Hauses gehören ein Maskenverbot auf dem Campus, die Übertragung der „vollen Strafverfolgungsbefugnis“ an den Campus-Sicherheitsdienst, indem dieser „Unruhestifter verhaften und entfernen“ darf, sowie die Reform des Zulassungsverfahrens für die Bachelor- und Masterstudiengänge.

Die Trump-Administration wies die Columbia University außerdem an, ihre bestehenden Disziplinarrichtlinien durchzusetzen, ihren Universitäts-Rechtsausschuss, dem auch Vertreter von Studierenden und Mitarbeitern angehören, abzuschaffen und ihre Befugnisse beim Universitätspräsidenten zu zentralisieren.

Das Weiße Haus forderte die Columbia University auf, diesen Forderungen bis zum 20. März nachzukommen, damit sie in „formelle Verhandlungen“ mit der Bundesregierung eintreten kann, da sie sonst Gefahr läuft, alle Bundesmittel zu verlieren.

„Wir erwarten Ihre sofortige Einhaltung dieser entscheidenden nächsten Schritte, nach denen wir hoffen, ein Gespräch über sofortige und langfristige Strukturreformen zu eröffnen, die die Columbia University zu ihrer ursprünglichen Mission der innovativen Forschung und akademischen Exzellenz zurückführen werden“, heißt es in dem Schreiben.

Der Brief des US-Bildungsministeriums vom Donnerstag kommt nur Stunden, nachdem der Universitäts-Rechtsausschuss gegen Studenten, die an der Besetzung von Hamilton Hall beteiligt waren, Ausschluss, mehrjährige Suspendierungen und vorübergehende Aberkennung von Abschlüssen verhängt hat.

Der Ausschuss gab die Namen der vom Ausschluss bedrohten Studenten nicht bekannt. Einer der ausgeschlossenen Studenten war Grant Miner, der Präsident der Gewerkschaft der studentischen Mitarbeiter der Columbia University und Doktorand an der Columbia University.

Nach Angaben der United Auto Workers Union wurde Miner einen Tag vor Beginn der Vertragsverhandlungen mit der Universität ausgeschlossen.

Trumps Entscheidung, der Columbia University Fördermittel in Millionenhöhe zu streichen, kommt nur wenige Tage, nachdem Beamte der Einwanderungsbehörde Mahmoud Khalil, einen palästinensischen Doktoranden und Aktivisten an der Columbia, verhaftet haben.

Antisemitismus-Sondereinheit der Bundesregierung

Anfang dieses Monats teilte eine Bundes-Taskforce der Ivy-League-Universität mit, dass sie im Rahmen ihrer laufenden Untersuchungen gemäß Titel VI des Bürgerrechtsgesetzes eine „umfassende Überprüfung“ der Verträge und Zuschüsse der Universität mit dem Bund durchführen werde.

Die „Federal Task Force to Combat Antisemitism“ setzt sich aus vier Regierungsbehörden zusammen – darunter das Justizministerium, das Ministerium für Gesundheit und Soziales, das Bildungsministerium und die US-amerikanische General Services Administration.

Die Task Force wurde im Februar nach Trumps Exekutivverordnung „Zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Antisemitismus“ eingerichtet, die Ende Januar unterzeichnet wurde. Die Task Force kündigte an, dass sie in der vergangenen Woche zehn Universitätsgelände besuchen werde, an denen es seit Oktober 2023, nach den von der Hamas geführten Angriffen auf Südisrael und dem anschließenden Krieg gegen Gaza, zu antisemitischen Vorfällen gekommen ist.

Infolge der politischen Gegenreaktion haben Universitäten wie die New York University und die Harvard University sich beeilt, die umstrittene IHRA-Definition von Antisemitismus zu übernehmen, da sie unter die Kontrolle der Bundesregierung fallen.

Trump ordnete eine Aussetzung der Bundeszuschüsse und -darlehen an, die inzwischen von einem Richter blockiert wurde.

Die Associated Press berichtete Ende letzten Monats, dass die Trump-Richtlinie Universitäten im ganzen Land dazu veranlasst hat, „sich zu fragen, wie sich ein Finanzierungsstopp auf ihre Forschungsprogramme, Studenten und Lehrkräfte auswirken könnte“.

Ein Professor für Anthropologie an einer US-Universität, der anonym bleiben wollte, sagte gegenüber Middle East Eye, dass „die Columbia-Stiftung so groß ist, dass sie den Verlust auffangen und die Forschung subventionieren kann, aber andere Universitäten – insbesondere öffentliche Forschungsuniversitäten – würden immense Probleme haben und ihre Forschung könnte zusammenbrechen. Universitäten der zweiten Stufe oder R2-Universitäten wären sicherlich nicht in der Lage, den Verlust von Forschungsgeldern aufzufangen, und ihre Forschung würde zusammenbrechen.“

Die fest angestellte Rechtsprofessorin Katherine Franke von der Columbia University, die von der Columbia University in den vorzeitigen Ruhestand gezwungen wurde, weil sie gegenüber „Democracy Now!“ Bedenken geäußert hatte, dass israelische Studenten direkt nach dem Militärdienst an die Columbia University kommen, sagte, dass das, was ihr widerfahren ist, nur Teil eines größeren Klimas der gezielten Einschränkung der akademischen Freiheit sei.

„Wenn man sich ansieht, was auf unseren Campus passiert, geht es um anti-palästinensischen Rassismus, der als Kampf gegen Antisemitismus getarnt wird. Das ist nicht alles, was sie tun; das sind die leicht zu erreichenden Ziele“, sagte Franke im Januar gegenüber MEE.

„Als Nächstes sind kritische Rechtswissenschaften, kritische Rassentheorie, Feminismus und Queer-Theorie an der Reihe – all das, was die Rechte als gefährliche Ideen identifiziert hat.“

In seiner Pressemitteilung sagte Task-Force-Mitglied Josh Gruenbaum: „Geschäfte mit der Bundesregierung zu machen, ist ein Privileg.“

Franke fügte hinzu, dass Florida ein Testfeld für diese Einschränkung der akademischen Freiheit gewesen sei, wo Republikaner das Bildungssystem reformieren – oder, wie Franke es ausdrückte, möglicherweise ‚kaputtmachen‘.

