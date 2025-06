https://english.almayadeen.net/articles/opinion/the-clock-is-ticking-down-to–israel-s–capitulation



Die Uhr tickt bis zur Kapitulation Israels

Samuel Geddes

Quelle: Al Mayadeen English

18. Juni 2025

Samuel Geddes argumentiert, dass Netanjahu „Israel“ in einen Krieg geführt hat, den es nicht gewinnen kann; während iranische Raketen weiter niedergehen, hat der Countdown zum militärischen und wirtschaftlichen Zusammenbruch Israels begonnen.

Netanjahu hat „Israel“ in eine unmögliche Lage gebracht, die es selbst mit unbegrenzter Nachschubversorgung durch die USA nicht aufrechterhalten kann.

Iran hat weniger als drei Tage gebraucht, um die Schläge, die „Israel“ in seiner Überraschungsoffensive gegen seine militärische und nukleare Infrastruktur versetzt hat, vollständig zu absorbieren. Nachdem es sein Gleichgewicht wiederhergestellt hat, ist es in die Offensive gegangen, um die Abschreckung wiederherzustellen, die im Laufe der letzten zwei Jahre zusammengebrochen war.

In der israelischen Öffentlichkeit und den politischen Eliten weicht die anfängliche Euphorie über ihre kurzlebigen Erfolge bereits einer schrecklichen Erkenntnis. Sie befinden sich zum ersten Mal seit 50 Jahren in einem direkten Krieg mit einem Staat, der die Feindseligkeiten auf dem derzeitigen Niveau weitaus länger aufrechterhalten kann als sie.

Selbst die viel gepriesenen Raketenabwehrsysteme des Regimes, Iron Dome, David’s Sling und Arrow, begannen bei der ersten Salve iranischer Raketen zu versagen, die im Herzen Tel Avivs beispiellose Zerstörungen anrichteten. Zwar konnten laut „Israel“ noch immer die meisten abgefeuerten Geschosse abgefangen werden, doch die Zahl der abgefeuerten Abfangraketen nimmt exponentiell ab. Tel Aviv kann bestenfalls noch für einige Wochen ein akzeptables Abfangniveau aufrechterhalten. Und das, obwohl Teheran die stärksten Raketen seines Arsenals noch nicht eingesetzt hat.

Am vierten Tag dieses Krieges wurde bereits das wichtige Kraftwerk in der Bucht von Haifa getroffen, was unmittelbare Auswirkungen auf den Betrieb des größten Hafens und des nördlichen Stromnetzes hat, die sich von Stunde zu Stunde verschlimmern.

Die deutliche Fokussierung der Medienberichterstattung auf die Zerstörung in städtischen Gebieten und auf wirtschaftliche Ziele verschleiert, wenn auch nur notdürftig, das wahre Ausmaß der Schäden an kritischer militärischer Infrastruktur. Armee- und Luftwaffenstützpunkte, Waffen- und Treibstoffdepots und natürlich die Nuklearanlagen „Israels“ bleiben von der offiziellen Militärzensur verschleiert.

Angesichts der Geschwindigkeit, mit der das Regime seine Abfangraketen verschießt, wird es sehr bald mit der Realität konfrontiert sein, diese rationieren zu müssen, ihren Einsatz auf die Verteidigung wichtiger militärischer Ziele zu beschränken und die städtische und wirtschaftliche Infrastruktur des Landes völlig ungeschützt zu lassen.

Wiederholte Treffer auf das Werk in Haifa oder ähnliche Anlagen wie Orot Rabin, Rutenberg oder Eshkol werden das zivile Stromnetz vollständig lahmlegen und alles von der Waffenproduktion bis zur Wasserentsalzung zum Erliegen bringen. Mit dem Schwinden des Raketenabwehrschildes werden die Luftwaffenstützpunkte (sofern sie nicht bereits jetzt außer Gefecht gesetzt sind) unbrauchbar und die Luftwaffe, die mächtigste Waffe des israelischen Regimes, wird nicht mehr einsatzfähig sein.

Zwar hat Tel Aviv seinen US-Gönner, der seine Vorräte auffüllt, doch selbst das wird seine Fähigkeiten nicht wieder auf das ursprüngliche Niveau bringen. Die Produktion von Abfangraketen wie den Tamir- und Stunner-Raketen ist selbst in den USA auf wenige Tausend pro Jahr begrenzt. Eine Nachlieferung ist wahrscheinlich, wenn nicht sogar unvermeidlich, aber sie wird nur von begrenztem Nutzen sein, wenn das Regime Tausende solcher Raketen pro Woche einsetzen muss, um eine landesweite Verwüstung zu verhindern.

Die Elite beginnt, diese Tatsache zu erkennen. Netanjahus hochrangiger Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi hat öffentlich festgestellt, dass Teherans Bestand an ballistischen Mittel- und Langstreckenraketen weitaus größer ist als ursprünglich angenommen. Da die relativen Kosten für erfolgreiche Angriffe sinken (es können weniger Raketen gleichzeitig abgefeuert werden, da mehr davon abgefangen werden), können die Iraner das derzeitige Tempo ihrer Operationen über Monate, wenn nicht sogar länger, aufrechterhalten.

Unter den gegenwärtigen Bedingungen kann der Countdown bis zum gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und militärischen Zusammenbruch „Israels“ in Wochen statt in Monaten gemessen werden. Die einzige Variable, die Tel Aviv aus der selbst gegrabenen Falle befreien könnte, wäre eine aktive Beteiligung der USA. Obwohl dies nach wie vor erschreckend möglich ist, wird diese Option durch die Kombination aus innerer Opposition und der Aussicht auf einen heftigen, energiegetriebenen Inflationsschock mit jedem Tag unattraktiver.

Letztendlich hat Netanjahu ohne einen umfassenden Krieg der USA gegen die Islamische Republik sein Regime und sich selbst einer historischen Demütigung ausgesetzt. Der Waffenstillstand, der diesen Konflikt beenden dürfte, wird zu Bedingungen von Teheran diktiert werden, die alles umfassen könnten, von der endgültigen Beendigung des Völkermords in Gaza über die Überprüfung der israelischen Atomwaffen durch die UNO bis hin zu einer umfassenden Lockerung der Sanktionen und der Abschaffung des für später in diesem Jahr erwarteten Snap-Back-Mechanismus.

Der Iran hat zu Beginn zweifellos schwere Schläge erlitten, aber das war auch schon das Maximum, zu dem „Israel“ fähig war. Das Tempo der Ereignisse wird nun mehr als von jedem anderen von Ayatollah Khamenei bestimmt, und ihm bietet sich endlich die Gelegenheit, die israelischen Ansprüche als „Supermacht“ der Region zu zerschlagen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Mayadeen wider.

Samuel Geddes

Journalist

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …