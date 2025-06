https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/pro-israel-lawmaker-gets-5-star-treatment-palestinians-starve



Pro-israelischer Abgeordneter erhält 5-Sterne-Behandlung, während Palästinenser hungern

David Cronin Lobby Watch

18. Juni 2025

Rihards Kols hat seit seiner Wahl ins Europäische Parlament vier Reisen unternommen, die von der pro-israelischen Lobby bezahlt wurden.

Fred Marvaux Europäisches Parlament

In den letzten 20 Monaten hat Israel einen Völkermord an Gaza und Massenvertreibungen im Westjordanland begangen sowie Angriffe auf den Iran, den Jemen, Syrien und den Libanon verübt.

All diese Aggressionen werden von einer Gruppe innerhalb der Brüsseler Institutionen übersehen, die beharrt, dass der Iran die Hauptursache für die Instabilität im Nahen Osten sei.

Rihards Kols, ein lettischer Abgeordneter, gehört zu dieser Gruppe.

Angesichts einer seiner jüngsten Äußerungen könnte er auch die Mission haben, George W. Bush wieder salonfähig zu machen. Mit seiner Behauptung, der Iran gehöre zur „Achse des Bösen“, wiederholte Kols eine Bezeichnung, die Bush als US-Präsident 2002 geprägt hatte.

Seit seiner Wahl ins Europäische Parlament im vergangenen Jahr hat Kols bereits an mindestens vier von pro-israelischen Gruppen organisierten Reisen auf Kosten der Steuerzahler teilgenommen.

Zwei davon führten in die USA.

Vor einigen Wochen besuchte er Washington als Gast des American Jewish Committee. Dort unterhielt er sich mit Brian Mast, einem Kongressabgeordneten, der palästinensische Zivilisten als Nazis betrachtet, über die Theorie und Praxis der „Abschreckung durch Bestrafung”.

Und im November letzten Jahres nahm Kols auf Einladung des European Leadership Network (Elnet), einer weiteren pro-israelischen Gruppe, an einer amerikanischen „Roadshow” teil.

Seine Gastgeber kümmerten sich gut um ihn, während er sich in New York, Chicago und Palm Beach mit „kritischen Themen“ auseinandersetzte. Er übernachtete drei Nächte lang im Concorde, einem „Boutique-Hotel“ in Manhattan.

Dieser Aufenthalt schien ihn mit Zuversicht zu erfüllen. Als er nach Brüssel zurückkehrte, war er fest davon überzeugt, dass Israel nicht absichtlich eine Hungersnot in Gaza herbeiführt.

Es ist nicht bekannt, ob er dieses Argument formulierte, nachdem er echte Experten für weltweiten Hunger konsultiert hatte oder nachdem er sich mit pro-israelischen Befürwortern zu einem herzhaften Mahl zusammengesetzt hatte.

Kols antwortete nicht auf die Frage, ob Lobbyisten seine Reden geschrieben oder zu seinen anderen parlamentarischen Beiträgen beigetragen hätten. Es steht jedoch außer Zweifel, dass er wiederholt Äußerungen gemacht hat, die stark den Positionen des Unterstützernetzwerks Israels ähneln.

Er hat die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Israels Benjamin Netanjahu und Yoav Gallant als „beunruhigend“ bezeichnet. Und er hat empfohlen, die UNRWA, die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, zu schließen.

Blühende Fantasie

Durch die Kriegserklärung an den Iran hat Israel erneut die Unterstützung der Regierungen der Europäischen Union gewonnen.

Bei all ihrem Gerede über das „Recht Israels auf Selbstverteidigung“ versäumen es die EU-Spitzen bewusst, ihre Bürger daran zu erinnern, dass Israel der Aggressor ist.

Ihre roboterhaften Reaktionen lassen wesentliche Zusammenhänge außer Acht. Keiner der Staats- und Regierungschefs weist darauf hin, dass Israel seinen Status als einziger Staat im Nahen Osten, der über Atomwaffen verfügt, bewahren will und den Iran unter dem Vorwand angegriffen hat, dass dieser eines Tages die Bombe bekommen könnte.

Man vergisst leicht, dass erst letzten Monat die meisten EU-Regierungen endlich eine Art Protest gegen die Katastrophe in Gaza eingelegt haben.

Die meisten waren sich einig, dass eine „dringende Überprüfung” der Beziehungen zu Israel durchgeführt werden sollte. Einige Regierungen hatten sogar begonnen, auszusprechen, was jeder, der aufmerksam verfolgt hat, seit Oktober 2023 weiß: Israel begeht Völkermord.

Es ist nicht zu erwarten, dass Rihards Kols eine solche Wahrheit aussprechen wird. Nachdem er die Gastfreundschaft der Lobby in den USA in Anspruch genommen hatte, genoss er in jüngerer Zeit ähnliche Vergünstigungen in seiner Heimat.

Im Mai bezahlte die Israel-Lobby ihm eine Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel Hôtel du Collectionneur in Paris, dessen Design „vom Glamour” der Ozeandampfer der 1930er Jahre „inspiriert” ist. Kols besuchte die französische Hauptstadt, um an einer von der oben genannten Elnet organisierten Konferenz teilzunehmen.

Die „Pracht und Eleganz“ seiner Umgebung dürfte jemanden mit einer blühenden Fantasie wie Kols angesprochen haben. In seiner Rede vor der Konferenz konnte er eine Welt beschreiben, die sich sehr von der unterscheidet, in der wir anderen leben.

In dieser Welt ist der Iran wild entschlossen, die „regelbasierte Ordnung“ zu untergraben. Die Art und Weise, wie Israel zahlreiche UN-Konventionen wie Toilettenpapier behandelt hat, wird nicht für erwähnenswert gehalten.

In dieser Welt können Lobbyisten sich an Galadinners erfreuen, abgeschirmt von der Hungersnot, die ihr geliebtes Israel verursacht.

Übersetzt mit Deepl.com

