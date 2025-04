https://english.almayadeen.net/articles/analysis/ukraine-is-resembling-the-fall-of-saigon-in-1975-as-its-gove



Die Ukraine ähnelt dem Fall von Saigon im Jahr 1975, da ihr regierendes Regime Trumps anti-chinesische Politik nachahmt.

Dmitri Kovalevich

20.April 2025

In der Ukraine werden Darstellungen des Zusammenbruchs der von den USA unterstützten Regierung in Südvietnam im Jahr 1975 nun unverhohlen als „Mahnungen“ an die US-Regierung herangezogen, dass sie heute gegenüber Russland kein ähnliches Ergebnis zulassen darf.

Das herrschende Regime in Kiew versucht verzweifelt, die Unterstützung der USA aufrechtzuerhalten, da sich eine Niederlage des von den USA geführten NATO-Stellvertreterkrieges in der Ukraine abzeichnet. Es führt den Zusammenbruch der Regierung in Südvietnam im April 1975 als Warnung an und behauptet, dass etwas Ähnliches in der Ukraine passieren könnte. Damals war die Niederlage der USA in Vietnam ein schwerer Schlag für das Ansehen und die Stellung des US-Imperialismus in der Welt.

Solche Äußerungen des Kiewer Regimes zeigen, dass es erkannt hat, dass „seine“ Ukraine zu einem Satellitenstaat der Vereinigten Staaten geworden ist – so wie Südvietnam vor einem halben Jahrhundert allgemein anerkannt wurde. Damals wie heute versuchen Washington und seine Verbündeten verzweifelt, ihre wirtschaftliche und militärische Vorherrschaft über die Welt aufrechtzuerhalten und die aufkommenden Befreiungsbewegungen der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas zu stoppen.

Der unheilvolle Geist von Saigon schwebt über Kiew

Die ukrainischen Medien berichten ausführlich über das bevorstehende Datum des 30. April. An diesem Tag vor fast 50 Jahren endete der quasi-genozidale „Amerikanische Krieg“ (wie ihn das vietnamesische Volk nennt) in Vietnam. An diesem Tag wurde die Welt im Fernsehen und anderen Nachrichtenmedien Zeuge des endgültigen Falls von Saigon. Die Medien weltweit zeigten ikonische Bilder von der Evakuierung der letzten US-Soldaten und ihrer Kollaborateure per Hubschrauber vom Dach der US-Botschaft in Saigon.

Fernsehsender zeigen heute Aufnahmen dieser dramatischen Evakuierung. Aber in der ultranationalistischen Ukraine, deren territoriale Kontrolle über das einst als Ost- und Südukraine anerkannte Gebiet weiter schwindet, werden Darstellungen von 1975 nun dreist als „Erinnerung“ an die US-Regierung herangezogen, dass sie heute gegenüber Russland kein ähnliches Ergebnis zulassen dürfe. Sie sagen, die USA seien verpflichtet, der Ukraine genügend Waffen und militärische Unterstützung zuzusichern, um eine militärische Niederlage im Stellvertreterkrieg der NATO zu verhindern, und gehen dabei so weit, mit einem Atomkonflikt mit Russland zu drohen.

Die ukrainische Online-Tageszeitung Strana schrieb am 6. April, dass Kiew heute ebenso machtlos sei, die Entscheidungen Washingtons zu beeinflussen, wie Saigon damals die Entscheidungen des US-Militärs. Sie weist auf die Ähnlichkeit zwischen dem Ausmaß der Korruption in den südvietnamesischen und ukrainischen Behörden hin. „Südvietnam“ war für sein Überleben vollständig von westlicher Finanzhilfe abhängig, und die Ukraine präsentiert im Jahr 2025 ein ähnliches Bild.

Wenn wir auf die Ereignisse vor 50 Jahren in Vietnam zurückblicken, können wir sagen, dass die wichtigste Schlussfolgerung für die Ukraine und jedes andere Land lautet, dass man bei der Festlegung der politischen Strategie in erster Linie auf die eigenen politischen und militärischen Kräfte setzen sollte. Man sollte sich auf diese verlassen und nicht allein auf die Hilfe externer Akteure, insbesondere wenn diese weit entfernt sind.

Vor genau einem Jahr räumte Oleksiy Arestovich, ehemaliger Berater des ukrainischen Präsidenten, der heute im Exil in den USA lebt, ein, dass die Ukraine für die USA das Südvietnam von heute sei. Die USA seien nicht in der Lage gewesen, Südvietnam zu „retten“, und würden auch das Kiewer Regime nicht retten können, sagte er in einem Interview.

Auch der ukrainische Ökonom Oleksiy Kushch zieht eine Parallele zwischen der Ukraine und Südvietnam und erinnert seine Leser am 3. April auf Telegram daran, dass die USA immer ihre eigenen Interessen in den Vordergrund stellen. Er sagt, dass die ukrainische Elite darüber zunehmend verärgert sei. „Ein Teil der ukrainischen Gesellschaft versteht aufrichtig nicht, warum die USA die Interessen anderer Länder für ihre eigenen opfern würden. Aber wenn man die Geschichte kennt, zumindest auf dem Niveau eines Grundschülers, wird klar, dass die Vereinigten Staaten dies wiederholt getan haben. Sie tun heute in der Ukraine dasselbe und werden dies auch hier und anderswo weiterhin tun.“

Man kann nicht einfach Geld von den Amerikanern nehmen, ohne dafür etwas zurückzugeben. Sie werden auf jeden Fall Gegenleistungen verlangen, die man nicht ablehnen kann. In der Ukraine gibt es einen Teil der Gesellschaft, der der irrationalen Vorstellung anhängt, dass die Trump-Regierung die nationalen Interessen der Ukraine über die nationalen Interessen der Vereinigten Staaten stellen würde. Das ist eine provokative Erwartung, die man nicht äußern sollte.

Kusch erinnert seine Leser daran, dass die Beziehungen der USA zu ihren Verbündeten immer die eines Oberherrn zu seinen Vasallen sind. Einige ukrainische Politiker sind sogar so weit gegangen, Trumps verschiedene Annexionsdrohungen gegen andere Länder anzuführen und zu suggerieren, dass die Ukraine für eine solche Rolle besser geeignet sei.

Der in den USA lebende ukrainische Politologe Andriy Telizhenko sagt, dass aus Sicht der USA „dem Kiewer Regime sein Platz gezeigt werden muss“, wie Politnavigator vor einigen Wochen auf Telegram berichtete. „Die Ukraine muss dafür bezahlen, dass sie Amerika in diesen Krieg hineingezogen hat. Viele in den USA sagen, dass nicht das amerikanische Volk die Ukraine zum Krieg angestiftet hat, sondern die Biden-Regierung, sodass die Ukraine selbst schuld ist, dass sie in diesen Krieg eingetreten ist und den Amerikanern so viele militärische und wirtschaftliche Ressourcen entzogen hat.“

Telizhenko fragt, warum es als „extrem“ angesehen wird, wenn man vorschlägt, dass die Ukraine mit der Russischen Föderation verhandelt, aber nicht als extrem, wenn man vorschlägt, dass das Land weiterhin alle militärische Hilfe von den Vereinigten Staaten erhält, die als notwendig erachtet wird.

Zuvor hatte der flüchtige ukrainische Abgeordnete Artem Dmytruk betont, dass das Problem Kiews darin liege, dass die Machthaber in der Ukraine die Geschichte nicht kennen und sich auf die uneingeschränkte Unterstützung der Vereinigten Staaten verlassen. „Nur wenige Menschen an der Macht in der Ukraine kennen die Geschichte; sie wollen sie nicht kennen. Sie wissen nichts über Vietnam, und sie wissen nichts über Afghanistan und den Irak. Wenn ein Verbündeter für Amerika nicht mehr nützlich und notwendig ist, gibt es ihn im Austausch für irgendeine Art von Deal auf“, schrieb der ehemalige Abgeordnete aus London.

Wie der Schwanz mit dem Hund wedelt bei Angriffen auf China

Eine der neuen Taktiken, die Kiew im April anwandte, um Washington zur Aufrechterhaltung seiner militärischen und finanziellen Unterstützung zu drängen, bestand darin, Vorwürfe zu erheben, dass chinesische Soldaten direkt auf russischer Seite an dem Konflikt beteiligt seien. Es ist natürlich allgemein bekannt, dass die Trump-Regierung die Volksrepublik China als eine große Bedrohung für die Interessen der USA betrachtet.

Bereits Ende 2024 hatte Kiew behauptet, Soldaten aus Nordkorea würden auf russischer Seite am Konflikt teilnehmen. Westliche Medien griffen diese Information auf, doch die Gerüchte verflüchtigten sich schnell, da keine Beweise vorgelegt wurden. Kiew hat auch versucht, den Iran mit verschiedenen Anschuldigungen zu belasten, da es wusste, wie gut dies in Washington ankommen würde, wenn sich diese als wahr herausstellen würden. Aber auch hier wurden keine Beweise vorgelegt. Die ukrainischen Medien geben sich große Mühe, beispielsweise indem sie russische „Geran“-Drohnen beharrlich als iranische „Shaheds“ bezeichnen. All dies ist für Kiew von entscheidender Bedeutung, um sich gegenüber den westlichen Mächten als Verbündeter im Kampf gegen die vom Westen so bezeichnete „Achse des Bösen“ zu präsentieren.

Am 8. April, kurz nach Beginn des Handelskrieges von Trump mit China, verkündete Selenskyj mit großem Tamtam, dass die ukrainischen Streitkräfte zwei chinesische Kriegsgefangene gefangen genommen hätten, die angeblich in der russischen Armee gekämpft hätten. Selenskyj sagte, dass „deutlich mehr als zwei“ chinesische Soldaten gefangen genommen worden seien. Das ukrainische Außenministerium bestellte Anfang April den chinesischen Geschäftsträger ein, um „Erklärungen zu verlangen“.

Vyacheslav Azarov, ein ukrainischer Anarchist aus Odessa (Anführer der Union der Anarchisten der Ukraine), schrieb am 8. April auf Telegram, dass die Hoffnung, dass dies zu einer Wiederaufnahme der amerikanischen Militärhilfe für die Ukraine führen könnte, „sehr fragwürdig“ sei.

