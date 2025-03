Die Ukraine hat Besseres verdient als Trump und Selenskyj

https://www.counterpunch.org/2025/03/14/ukraine-deserves-better-than-trump-and-zelensky/



14. März 2025

Nicky Reid

Facebook Twitter Reddit Bluesky

E-Mail

Bild von Glib Albovsky.

Es war das imperiale Zickenfest, das auf der ganzen Welt zu hören war. Zwei der besten Frankenstein-Monster Babylons duellierten sich live im Fernsehen um ein mythisches Friedensabkommen, das keines der beiden Wesen über sein jeweiliges Ego zu stellen schien. In einer Ecke des Oval Office saß Wolodymyr Selenskyj, schmollend und mit verdrehten Augen in einem schlecht sitzenden schwarzen Muskelshirt, wie ein mürrischer Teenager, der beim Masturbieren im Fitnessraum der Familie erwischt wird. In der anderen Ecke saßen Donald Trump und sein fast schon wahnsinnig kriecherischer Speichellecker JD Vance, die sich gegenseitig dafür in den Himmel lobten, dass sie die Welt gerettet hatten.

Es sollte ein Fototermin sein, eine Pressekonferenz, auf der ein angeblich vereinbartes Abkommen gefeiert werden sollte, nach dem die Ukraine als Dankeschön an die Vereinigten Staaten dafür, dass sie sie in den Dritten Weltkrieg hinein- und wieder herausgeredet haben, die Hälfte der seltenen Mineralrechte ihres umkämpften Landes abtreten sollte. Wie diese seltsame Kolonialsteuer zu dauerhaftem Frieden führen sollte, ist mir ein Rätsel, aber Selenskyj war an diesem Tag eindeutig nicht daran interessiert, sich für die Kameras einzuschleimen.

Er kam mit einer kaum zusammenhängenden Tirade über die Übel der Diplomatie heraus, die die übliche, von CNN gebilligte revisionistische Darstellung von Putins Invasion beinhaltete, in der alle NATO-Provokationen, die sie ausgelöst hatten, sorgfältig ausgelassen wurden. Donald Trump und sein Handlanger von der Wall Street reagierten genau so, wie Zelensky es sich wahrscheinlich erhofft hatte: Sie belehren den starken Mann der Ukraine wie ein ertappter Taschendieb, der Silber stiehlt, schüchterten einen anderen Weltführer über zehn Minuten lang ein, weil er seine imperialen Herren mit der Unannehmlichkeit einer abweichenden Meinung nicht respektierte, und machten sich im Allgemeinen völlig und total zum Affen.

Als diese peinliche Show endlich vorbei war, wurde Wolodymyr Selenskyj wie ein gewöhnlicher Hooligan aus dem Weißen Haus geworfen und Donald Trump machte ihn in den sozialen Medien schlecht wie einen verschmähten Mittelstufendebütanten. So sieht anscheinend die amerikanische Diplomatie im Jahr 2025 aus. Irgendwie bin ich weniger als schockiert, dass ich weniger als schockiert bin.

Das wirklich Abgefuckte daran ist, dass der Waffenstillstand selbst eigentlich eine wirklich gute Idee für alle war, unabhängig davon, wie der Krieg in der Ukraine begann. Seine Fortsetzung auf unbestimmte Zeit löst nichts für die Legionen junger Wehrpflichtiger, die täglich auf beiden Seiten in einem mehr als 400 Meter langen, blutigen Schützengraben und in ausgebombten Ruinen sterben. Donald Trump hat diese Episode am Ende so stinkend wie ein besudelter Konquistador mit Tourette-Syndrom hinterlassen, aber die meisten seiner Kritikpunkte an Wolodymyr Selenskyj waren eher wahr als falsch.

Dieser gutaussehende Junge ist nicht die Jeanne d’Arc der liberalen Demokratie, als die ihn das progressive Universum verkauft. Er ist ein zunehmend autoritärer Kleptokrat, der nicht nur Wahlen unter Kriegsrecht auf unbestimmte Zeit verschoben hat, sondern auch die meisten der beeindruckenden Oppositionsparteien seines Landes verboten und die ukrainischen Medien im Wesentlichen unter einem einzigen stark zensierten Regierungskonglomerat verstaatlicht hat. Der wahre Grund, warum dieses Arschloch allergisch auf den Verhandlungstisch reagiert, ist, dass er weiß, dass er ohne einen Krieg und den damit verbundenen riesigen Schmiergeldfonds für Dissidenten, der als Waffe zur Unterdrückung eingesetzt wird, keine Woche überstehen würde, bevor er von seinen eigenen verdammten Generälen gestürzt wird.

Aber Frieden war hier nie die eigentliche Motivation. Das ist es bei Trump nur sehr selten. Als ob seine Forderung nach einer Fülle glänzender Dinge nicht schon verdächtig genug wäre, machte Trump diese Tatsache mitten in seinem schreienden Streit mit Zelensky noch obszöner deutlich, als er von der Warnung vor den Gefahren eines Dritten Weltkriegs dazu überging, damit zu prahlen, ihn durch die Entsendung von Javelin-Raketen in die Ukraine zu provozieren, zu einer Zeit, als selbst Barack Obama der Meinung war, dass dies zu weit ginge. Dies waren die ersten Angriffswaffen, die nach Kiew geliefert wurden, 47 Millionen Dollar, um genau zu sein, und es war nicht die einzige Hilfe, die Trump leistete, um den Krieg zu provozieren, den er plötzlich beenden will.

Der Donald genehmigte auch pflichtbewusst den weiteren Aufbau von NATO-Truppen an den Grenzen Russlands, der von Obama nach seinem Putsch in Maidan begonnen wurde, der 2014 zur russischen Annexion der Krim führte. Dazu gehörten auch Marinepatrouillen im Stil der Kubakrise im Schwarzen Meer mit Schlachtschiffen, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Trump verbrachte allein im Jahr 2020 82 Tage vor der Küste Russlands und umkreiste provokativ die Schwarzmeerflotte von Sewastopol wie ein jugendlicher Halbstarker, der mit dem Weltuntergang spielt.

Trump unterstrich seine alles andere als friedlichen Motive in dieser Region weiter, indem er den jüngsten irrsinnigen Vorschlag Großbritanniens befürwortete, britische Truppen in der Ukraine zu stationieren, und sogar mit der Möglichkeit liebäugelte, auch US-Truppen zu entsenden, um sich seine kostbaren verdammten Mineralien zu sichern, denn darum geht es ihm hier wirklich. Donald Trump mag sich wie Pat Buchanan mit Schwanzwitzen aufspielen, aber sein unflätiger Isolationismus ist in der Regel nicht mehr als ein Täuschungsmanöver. Der Wichser ist im Grunde nur gegen jeden Krieg, von dem er nicht persönlich profitieren kann, und Trumps Krawatten werden nicht in Ausbeuterbetrieben in Charkiw hergestellt.

Was Trump wirklich will, ist, der Ukraine die Kupferkabel zu entreißen, bevor er das amerikanische Imperium dazu bringt, seine schwindende Kontrolle über die westliche Hemisphäre mit einer neuen Monroe-Doktrin auf Steroiden des Drogenkrieges zu festigen und dann seinen eigenen Weltkrieg gegen die Sponsoren Russlands in China zu beginnen.

Sein von Fox genehmigter Verteidigungsminister Pete Hegseth hat dies auch so ausgedrückt: „Die Vereinigten Staaten von Amerika werden durch die nackten strategischen Realitäten daran gehindert, sich in erster Linie auf die Sicherheit Europas zu konzentrieren … Die USA priorisieren die Abschreckung eines Krieges mit China im Pazifik, die Reorganisation der Realität der Knappheit und die Durchführung von Kompromissen bei der Ressourcenbeschaffung.“

Aber nicht alle von Donalds imperialistischen Mitstreitern sind dieser Meinung. Viele sind stark daran interessiert, den Krieg in der Ukraine in einen endlosen Spießrutenlauf grotesker Schrecken zu verwandeln, nur damit sie rechtfertigen können, Gabelstapler voller amerikanischer Steuergelder an ihre Freunde bei Raytheon zu übergeben, während sie immer mehr Spielzeuge produzieren, die in die Luft fliegen, sobald sie auf ukrainischem Boden landen.

Volodymyr Zelensky ist zum Aushängeschild dieser zutiefst kranken Truppe geworden, eine sexy semitische Actionfigur, die neoliberale Themen in schelmischem gebrochenem Englisch wiedergibt, während er eine Generation von Ukrainern nach der anderen in die Zwangsprostitution für das Militär verkauft. Der Mann ist zu einem Monster geworden, aber im Gegensatz zu Trump war er anfangs nicht so.

Die größte Lüge, die Donald Trump Selenskyj entgegenschleuderte, war die absurde Behauptung, er habe diesen Krieg begonnen. Russland hat diesen Krieg nicht einmal begonnen, sondern Amerika. Wir begannen ihn, indem wir der Ukraine 2008 die NATO-Mitgliedschaft versprachen, bevor wir 2014 mit stampfenden Skinheads die demokratisch gewählte Regierung des Landes stürzten. Zu diesem Zeitpunkt spaltete sich der Donbass, dessen Bürger mit überwältigender Mehrheit für diese Regierung gestimmt hatten, ab, und die USA ermutigten ihre Marionetten in Kiew, einen glorifizierten Rassenkrieg zu beginnen, um die ethnischen Russen der Region mit einem unaufhörlichen, wahllosen Artilleriefeuer auszurotten.

Selenskyj wurde tatsächlich speziell mit dem Versprechen gewählt, diesen Wahnsinn zu beenden, indem er dem Donbass Autonomie gewährte und die Neonazi-Bataillone, die an Russlands Grenzen die Operation Barbarossa nachspielten, in ihre Schranken wies. Selnenskyj würde vor der Invasion Russlands an der Front dieses Bürgerkriegs kneifen, aber nach einigen Monaten dieses katastrophalen imperialen Abenteuers bei den Verhandlungen zwischen Israel und der Türkei in Istanbul zur Vernunft zurückkehren.

Wolodymyr hatte im Wesentlichen den Entwurf eines Abkommens unterzeichnet, das den Rückzug Russlands in den Donbass im Austausch für die Neutralität der Ukraine vorgesehen hätte. Es waren die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich, die ihn davon überzeugten, das Abkommen zu zerreißen. Trumps alter Kumpel, der damalige britische Premierminister Boris Johnson, reiste während dieser Gespräche im April 2022 sogar persönlich nach Kiew, um Selenskyj persönlich mitzuteilen, dass er keine Unterstützung des Westens erwarten könne, wenn er den Waffenstillstand unterzeichne, aber er würde endlose Unterstützung durch die atlantische Artillerie erhalten, wenn er den Krieg auf unbestimmte Zeit am Brennen halte.

Das Ergebnis war, dass Selenskyj den Schwung seines Sieges über Putins anfängliche Invasion der Ukraine nutzte und ihn in seine eigene Invasion derselben Regionen im Donbass investierte, für deren Loslösung er gewählt worden war. Das Ergebnis dieses wahnsinnigen Kreuzzugs im Rahmen eines Kreuzzugs war die scheinbar unmögliche Leistung Russlands, in den letzten zwei Jahren fast jede andere russischsprachige Region der Ukraine erfolgreich zu annektieren, dieselben Regionen, die sich den anfänglichen räuberischen Vorstößen Russlands erbittert widersetzten und Selenskyj, einem Mann, den sie mit überwältigender Mehrheit gewählt haben, dabei halfen, den fast unbesiegten Putin den Schrecklichen zu demütigen, ohne eine einzige gottverdammte ATACMS.

Jetzt steht die Eroberung dieser gesamten, von Grenzverschiebungen betroffenen Blutländer bevor, unabhängig davon, wer gewinnt oder welcher Deal unterzeichnet wird oder nicht. Wenn Donald Trumps heftige Fernseh-Auspeitschung von Wolodymyr Selenskyj das ukrainische Volk nicht davon überzeugt, dass die NATO an einem guten Tag eine glorifizierte Schutzgelderpressung ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Es ist auch immer schwieriger, die Tatsache zu ignorieren, dass Selenskyj, unabhängig von seinen ursprünglichen Absichten, Putin immer ähnlicher wird, je länger er regiert. Wie kann also Frieden eine Lösung sein, wenn er von solch verachtenswerten Despoten entschieden wird?

Das soll nicht heißen, dass für die Ukraine und den Donbass alles verloren ist, aber ich glaube, dass der schnellste Weg aus dem Dritten Weltkrieg tatsächlich die Art von Meuterei sein könnte, die dazu beigetragen hat, den Ersten Weltkrieg zu beenden. Die Menschen vergessen, dass die Bolschewiki mit dem Versprechen an die Macht kamen, Russlands Beteiligung an dieser imperialen Scheiße zu beenden, und dass das Deutsche Reich fast zeitgleich durch eine Verschwörung von „Soldatenräten“ aufgelöst wurde, die sich gegen ihre eigenen Offiziere auflehnten. Beide dieser mutigen Kampagnen endeten tragisch mit einer Kapitulation und einem weiteren Weltkrieg, aber die Ukraine war immer die letzte Region, die sich fügte.

Schließlich sind wir hier in der Wilden Steppe. Die Heimat der Saporoger Sitsch, einem staatenlosen Gemeinwesen abtrünniger Kosakensöldner und entlaufener Leibeigener, die jahrhundertelang die Autorität jedes anderen Staates in der Nachbarschaft herausforderten und wie ehrenwerte Diebe auf den hohen Wellen eines unregierbaren Ödlands herrschten. Warum sollten Weltkriege also die einzigen Kapitel der Geschichte sein, die sich wiederholen?

Sowohl die Ukraine als auch der Donbass haben Besseres verdient, als Spielball eines Nestes lüsterner Ganoven zu sein, die um Grenzen und Bodenschätze kämpfen. Als großmäuliger Anarchist vom Schreibtisch aus kann ich nur raten, dass ihr aufhören solltet, euch gegenseitig zu erschießen, und eure Waffen gegen die wahren Feinde im Steuerhaus richten solltet. Tötet den Kapitän, rettet das Schiff. Die Sich lebt, wenn die Schlampe stirbt, und wir alle wissen, wer die Schlampe ist.

Nicky Reid ist eine agoraphobe, anarcho-genderqueere Gonzo-Bloggerin aus Zentral-Pennsylvania und stellvertretende Redakteurin von „Attack the System“. Sie finden sie online unter „Exile in Happy Valley“.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …