vulnerabilities/ Der Schwanz des Affen: Wie Netanjahus Ambitionen Israels Verwundbarkeit

Der Schwanz des Affen: Wie Netanjahus Ambitionen Israels Verwundbarkeit

in Palästina

aufdecken

von Dr. Ramzy Baroud

14/03/2025

„Je höher der Affe klettert, desto mehr zeigt er seinen Schwanz“, warnt ein zeitloses chinesisches Sprichwort. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu scheint jedoch weder die Lehren der Geschichte noch die Weisheit solcher Volkssprüche zu beherzigen.

Indem er eine Verleumdungskampagne gegen Ägypten anführt, legt der israelische Regierungschef die Verwundbarkeit seines Landes weiter offen. Dies ist ein weiteres Beispiel für die Unfähigkeit Israels, die politische Realität in Gaza zu ändern, 17 Monate nachdem es seinen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen begonnen hat.

Indem es Ägypten ins Visier nimmt, will Israel den Eindruck von Stärke erwecken und zeigen, dass es keine Angst hat, sich mit der bevölkerungsreichsten arabischen Nation anzulegen. Doch damit legt es ungewollt seine eigenen Schwächen offen. Dieses Verhalten steht ganz im Einklang mit Netanyahus Motto „vorwärts rennen und wegrennen“.

Lange vor dem Krieg vom 7. Oktober 2023 schwamm Netanjahu auf einer Welle der politischen Euphorie. Zu dieser Zeit schien sein unermüdlicher Aufstieg in immer größere Höhen gerechtfertigt. Seine Diplomatie im globalen Süden beendete die jahrzehntelange Isolation Israels, und sein Erfolg, internationale Anerkennung zu erlangen, ohne einen nennenswerten politischen Preis dafür zu zahlen, brachte ihm zu Hause immense Popularität ein.

In Israel gewann Netanjahu eine Wahl nach der anderen. Seine jüngste rechtsextreme Koalition sicherte sich eine komfortable Mehrheit in der Knesset, ohne auf großen Widerstand zu stoßen. Die Extremisten waren bereit, Israel von innen heraus zu verändern, die Region neu zu gestalten und Israel mit der üblichen bedingungslosen Unterstützung der Vereinigten Staaten als globale Macht zu positionieren, die Respekt und Autorität genießt.

Der 7. Oktober und Israels katastrophales Scheitern an allen Fronten entlarvten Netanjahus Führungsqualitäten jedoch als gescheitert. Die Krise manifestierte sich schnell in weltweiter Empörung, als Israel einen völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser führte und innerhalb von 15 Monaten über 160.000 Menschen tötete und verletzte. Der israelische Schwanz wurde weiter entblößt, als der einst selbstbewusste Führer, der unermüdlich versprach, den Nahen Osten nach Israels Vorstellungen umzugestalten, am 21. November vom Internationalen Strafgerichtshof zum gesuchten Verbrecher wurde, während sein Land vom Internationalen Gerichtshof wegen des Verbrechens des Völkermords untersucht wurde.

Dennoch stieg Netanjahu noch weiter auf und verdoppelte seinen Einsatz. Er bestand darauf, den Krieg in Gaza fortzusetzen, die militärische Präsenz im Libanon aufrechtzuerhalten und häufige und massive Bombenangriffe in Syrien durchzuführen.

Ungeachtet seiner Draufgängertum hat Netanjahu durch den verheerenden Krieg gegen Gaza – einen Krieg, der Israel auch beispiellose Verluste und Opfer gekostet hat – keines der erklärten Ziele Israels erreicht. Unterdessen vertiefen sich die Spaltungen zwischen den politischen und militärischen Eliten. Der jüngste Ausdruck dessen ist die Entlassung von vielen hochrangigen Militärs und die Neuordnung der Armee, um sie an Netanjahus politischen Ambitionen auszurichten.

Je mehr Israels Schwachstellen aufgedeckt werden, desto mehr verschärfen Netanjahu und seine Verbündeten ihre Drohungen – nicht nur gegen Gaza, den Libanon und Syrien, sondern auch gegen Ägypten. Tatsächlich ist Ägypten, das nicht am Krieg beteiligt ist und einer von drei Vermittlern bei den Waffenstillstandsgesprächen war, zum primären Ziel der neuen Strategie Israels geworden, die darauf abzielt, die Bevölkerung des Gazastreifens in die Sinai-Wüste zu ethnisch zu säubern.

Aber wie kam es dazu?

Ägypten spielte im israelischen Krieg gegen Gaza kaum eine Rolle. Doch als sich der Krieg gegen Gaza hinzog und kein „totaler Sieg“ in Sicht war, begannen hochrangige israelische Beamte mit dem Finger auf Ägypten zu zeigen.

Die Idee, den Philadelphi-Korridor zu übernehmen, der die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens von der ägyptischen Grenze trennt, wurde erstmals vom extremistischen Finanzminister Bezalel Smotrich ins Spiel gebracht. Andere, darunter auch Netanjahu selbst, begannen bald, die gleichen Worte zu wiederholen.

In den Medien nahm die Sprache eine noch bedrohlichere Wendung, wobei einige Ägypten beschuldigten, die Hamas zu bewaffnen oder nicht genug zu tun, um den Zustrom von Waffen an den palästinensischen Widerstand zu stoppen.

Als Ägypten die israelischen Anschuldigungen zurückwies und sich weigerte, dem Wunsch Israels nach einer ethnischen Säuberung des Gazastreifens nachzukommen, begannen israelische Politiker von einer Bedrohung durch das ägyptische Militär zu sprechen und behaupteten, Ägypten würde an seiner Grenze zu Israel Truppen zusammenziehen.

Das ursprüngliche Ziel, Ägypten in den gescheiterten Krieg Israels hineinzuziehen, sollte von den eigentlichen Schlachtfeldern ablenken. Letztendlich wurde aus der Ablenkung jedoch eine Ablenkung: Ägypten wurde die Schuld für Israels Unfähigkeit gegeben, den Krieg zu gewinnen oder die Bevölkerung des Gazastreifens zu vertreiben.

Bis zu einem gewissen Grad ist es Netanjahu gelungen, Ägypten in die Gespräche über Gaza einzubinden. Da US-Präsident Donald Trump wiederholt die Vertreibung der Palästinenser und die Übernahme des Gazastreifens vorschlug, hatte der israelische Regierungschef das Gefühl, dass er endlich ein klares amerikanisches Bekenntnis dafür hatte, die Probleme Israels woanders hin zu exportieren.

Selbst der Oppositionsführer der israelischen Regierung, Yair Lapid, benutzte Ägypten, um von seinem eigenen Versagen abzulenken, Netanyahus Herrschaft ernsthaft herauszufordern. Am 25. Februar schlug er auf einer Konferenz in Washington vor, dass Kairo den Gazastreifen für einige Jahre überwachen sollte.

Während Palästinenser, Araber und andere verärgert auf die israelisch-amerikanischen Pläne zur ethnischen Säuberung reagierten, schenkten nur wenige der Tatsache Beachtung, dass Israel historisch gesehen nie um Erlaubnis gebeten hat, Palästinenser ethnisch zu säubern. Dies galt sowohl während der Nakba 1948 als auch heute. Der Druck auf arabische Länder, den israelischen Plänen zur ethnischen Säuberung zuzustimmen, ist das bisher deutlichste Zeichen für Israels Schwäche.

Abgesehen von großen Worten und Drohungen befindet sich Israel in einer verwundbareren Position als je zuvor in seiner Geschichte. Es ist klar, dass Israel jetzt die Araber benutzt, um seine eigene Verwundbarkeit zu verschleiern. Und obwohl der Affe weiter klettert, war sein Schwanz noch nie so entblößt wie heute.

Dr. Ramzy Baroud ist Journalist, Autor und Herausgeber von The Palestina Chronicle. Er ist Autor von sechs Büchern. Sein neuestes Buch, das er zusammen mit Ilan Pappé herausgegeben hat, heißt „Our Vision for Liberation: Engaged Palestinian Leaders and Intellectuals Speak Out“. Zu seinen weiteren Büchern gehören „My Father was a Freedom Fighter“ und „The Last Earth“. Baroud ist Non-resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net

