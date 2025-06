https://strategic-culture.su/news/2025/06/11/ukraine-has-consistently-over-sold-the-number-of-children-moved-to-russia-since-war-began/



Die Ukraine hat seit Kriegsbeginn die Zahl der nach Russland verschleppten Kinder konsequent übertrieben.

Ian Proud

11. Juni 2025

Fortschritte bei der Rückführung von 339 Kindern könnten dennoch ein hilfreicher Schritt in die richtige Richtung sein.

Bei der letzten Runde der Friedensgespräche in Istanbul legte die Ukraine eine Liste mit 339 Kindern vor, deren Rückgabe sie von Russland fordert. Das ist nur ein Bruchteil der Zahl, die laut Kiew seit Kriegsbeginn entführt worden sein sollen. Dies spricht für die Überpolitisierung von Kindern in diesem schrecklichen Krieg. Aber es bietet auch Spielraum für hilfreiche Fortschritte auf dem Weg zu einem endgültigen Frieden.

Als Elternteil wunderschöner Kinder, die ich über alles liebe, finde ich kaum etwas herzzerreißender als den Gedanken an Kinder, die aufgrund des Krieges aus ihren Häusern vertrieben werden, verängstigt und verstört sind. Von ukrainischer Seite gibt es zahlreiche Berichte, dass Russland seit Kriegsbeginn fast 20.000 Kinder gewaltsam deportiert hat. Dies trug dazu bei, dass der Internationale Strafgerichtshof im März 2023 einen Haftbefehl gegen Präsident Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen erließ.

Die detaillierten rechtlichen Bestimmungen zur Behandlung von Zivilisten, einschließlich Kindern, in Kriegszeiten sind in der Vierten Genfer Konvention festgelegt. Diese verlangt Systeme zur Identifizierung und Registrierung von getrennten Kindern, die Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten zur vorübergehenden Trennung und verbietet die Änderung des Familienstands und der Staatsangehörigkeit.

Die Realität für Kinder im kriegsgeschüttelten Ukraine ist sowohl herzzerreißend als auch komplex. Wenn man sich die verfügbaren westlichen Berichte genauer ansieht, scheint es, dass viele der 20.000 „vermissten“ Kinder nicht gewaltsam deportiert wurden, sondern mit einem Elternteil oder Verwandten nach Russland oder in die von Russland besetzten Gebiete der Ukraine gezogen sind.

Seit Kriegsbeginn gab es mehrere ausgehandelte Rückführungen ukrainischer Kinder, in einigen Fällen mit Vermittlung von Drittländern wie Katar. So hat die Ukraine beispielsweise im Jahr 2024 durch den Dialog mit Russland 1223 Kinder zurückgewonnen. Viele Fälle von Kindern, die in die Ukraine zurückgekehrt sind, betreffen Familien, die während der Invasion getrennt wurden. Im Dezember 2024 kehrten fünf ukrainische Kinder zurück, von denen drei von ihren Eltern nach Russland gebracht worden waren. Ebenso kehrten Anfang Mai sechs Kinder in die Ukraine zurück, von denen mindestens drei bei ihren Eltern waren.

Ein zweites Problem betrifft die Einholung der elterlichen Zustimmung. In der Ukraine gibt es etwa 100.000 Waisenkinder, von denen die meisten noch lebende Eltern haben, die sie aus Geldmangel oder aus anderen Gründen wie Alkoholismus, Missbrauch und psychischen Problemen verlassen haben. Die Ukraine selbst sieht sich seit Beginn des Krieges Vorwürfen wegen weit verbreiteter Misshandlung und Missbrauch von Waisenkindern in Pflegeeinrichtungen ausgesetzt, unter anderem von der BBC. Russland hat ein ähnliches Problem mit sogenannten sozialen Waisenkindern, wie ein erschütternder BBC-Bericht aus dem Jahr 2013 zeigte. Nach Angaben einer christlichen Hilfsorganisation mit Sitz in den USA gibt es schätzungsweise 47.000 Waisenkinder in Russland.

Es ist absolut klar, dass Waisenkinder nach Russland gebracht wurden, aber die Frage der elterlichen Zustimmung ist eine Grauzone, da der Aufenthaltsort der Eltern oft unbekannt ist. Rund 4500 ukrainische Waisenkinder wurden ebenfalls nach Europa gebracht, davon leben 2100 in Polen. Waisenkinder wurden vorübergehend in andere Länder, darunter Israel und Schottland, umgesiedelt. Da die ukrainische Regierung auf die Rückgabe aller Kinder drängt, haben Pflegefamilien in Italien und Spanien Rechtsstreitigkeiten angestrengt, um die Rückführung der Kinder in ihrer Obhut in ein Kriegsgebiet zu verhindern.

Ebenso wurden ukrainischen Kindern zweifellos die russische Staatsbürgerschaft verliehen, wie Untersuchungen der Financial Times und der New York Times aufgedeckt haben. Ohne ins Detail zu gehen, habe ich guten Grund zu der Annahme, dass enge russische Freunde von mir 2022, kurz nach Kriegsbeginn, ein Kind aus der Ukraine adoptiert haben. Sie betrachten sich nun als Adoptiveltern des Kindes und ziehen es mit derselben liebevollen Fürsorge auf, die ich meinen eigenen Kindern gemeinsam mit meiner Frau zukommen lasse. Ich billige eine Adoption unter diesen Umständen nicht, und meine russischen Freunde stellen mich angesichts der Umstände, die sie dazu veranlasst haben, das Kind aufzunehmen, vor ein schwieriges moralisches Dilemma. Aber während ich für sie bete, fällt es mir schwer, ein Urteil zu fällen.

Für jedes Kind, in jedem Land, wird das Leben in einem Waisenhaus niemals so bereichernd sein wie die liebevolle Fürsorge der Eltern. In der Berichterstattung über die Probleme von Vertriebenenkindern gibt es einige Fehlinformationen. Die Yale School of Medicine hat über die „Entführung und Umerziehung ukrainischer Kinder” berichtet und davon gesprochen, dass „ihre Verbindung zur ukrainischen Sprache zerstört wird … und Kinder von ihrer ukrainischen Identität getrennt werden”. Die überwiegende Mehrheit der Kinder, die aus den vom Krieg zerrütteten Teilen der Ukraine (und nicht aus Großstädten wie Kiew) vertrieben wurden, sprach jedoch Russisch und nicht Ukrainisch, sodass diese Behauptungen bewusst irreführend erscheinen.

Die Ukraine möchte Russland zweifellos als bösartigen Kindsentführer darstellen, unter anderem, um die Unterstützung ihrer westlichen Verbündeten zu stärken und Russland Kriegsverbrechen vorzuwerfen. Ich befürchte jedoch, dass die Frage der Zwangsdeportation von Kindern aus der Ukraine seit Beginn des Krieges übermäßig politisiert wurde. Die Realität scheint viel komplexer und nuancierter zu sein und lässt sich nicht so einfach verallgemeinern. Während meiner diplomatischen Tätigkeit in Russland fiel mir besonders auf, wie liebevoll die Russen mit Kindern umgehen, auch mit meinen eigenen.

Jedes Kind sollte in erster Linie bei seinen Eltern sein, vorausgesetzt, diese können verantwortungsvoll für es sorgen. In einem Land, das im Krieg Hunderttausende junge Menschen durch Tod oder Verletzung verloren hat, sind der Status und der Schutz von Kindern in der Ukraine aus völlig verständlichen Gründen ein zentrales Thema. Unter der Schirmherrschaft der First Lady der Ukraine wurde eine Kampagne für die Adoption von Waisenkindern durch ukrainische Familien ins Leben gerufen, die beispielsweise im Jahr 2024 zu einer Rekordzahl von 1264 Adoptionen führte.

Das Problem der sozial verwaisten Kinder ist nach wie vor tief verwurzelt, und langfristig sind echte wirtschaftliche Fortschritte, möglicherweise in Verbindung mit einer wohlwollenden Sozialpolitik, erforderlich, um die Ursachen zu bekämpfen. Dieser Prozess kann erst in Gang kommen, wenn die Waffen schweigen und die Ukraine mit dem lange aufgeschobenen Wiederaufbau und der Wiederbelebung ihrer Wirtschaft beginnen kann.

Angesichts der Überraschung, dass die Ukraine die Rückführung einer relativ geringen Zahl von Kindern beantragt hat, komme ich zu dem Schluss, dass die Liste der 339 Kinder diejenigen umfasst, von denen mindestens ein Elternteil in der Ukraine identifiziert wurde, der ihre Rückführung wünscht. Wenn dem so ist, sollte alles getan werden, um ihre Wiedervereinigung zu ermöglichen. Auch wenn das Thema der vertriebenen Kinder nicht die Schlagzeilen der Istanbuler Gespräche beherrschte, könnte die Rückführung dieser Kinder eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme sein, da sowohl die Ukraine als auch Russland kleine, zaghafte Schritte in Richtung eines endgültigen Friedens unternehmen.

Ian Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des diplomatischen Dienstes Ihrer Majestät. Von Juli 2014 bis Februar 2019 war Ian an der britischen Botschaft in Moskau tätig. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Anglo-American School of Moscow.

