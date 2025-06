https://thecradle.co/articles/not-in-our-lifetime-us-rejects-palestinian-statehood



„Nicht in unserem Leben“: USA lehnen palästinensischen Staat ab

US-Botschafter in Israel Mike Huckabee sagte, arabische Staaten könnten „etwas herausschneiden“ für einen palästinensischen Staat.

Nachrichtenredaktion

11. Juni 2025

(Bildnachweis: Amir Cohen/Reuters)

Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, sagte am 10. Juni, dass Washington sich nicht zu einem palästinensischen Staat als politisches Ziel verpflichtet habe, und forderte „muslimisch kontrollierte Länder“ auf, Land für die Palästinenser „herauszuschneiden“.

„Ich glaube nicht“, antwortete Huckabee auf die Frage von Bloomberg, ob die palästinensische Staatsgründung noch immer ein Ziel sei.

„Solange keine bedeutenden Ereignisse eintreten, die die Kultur verändern, gibt es keinen Platz dafür“, sagte er und fügte hinzu, dass dies „zu unseren Lebzeiten“ nicht geschehen werde.

„Wo soll das sein? Muss es in Judäa und Samaria sein?“, fuhr er fort und verwendete dabei die biblische Bezeichnung für das besetzte Westjordanland, die häufig von Israel verwendet wird.

„Muslimisch kontrollierte Länder haben 644 Mal so viel Land wie Israel. Wenn Leute sagen, Israel müsse etwas aufgeben, kratzt man sich am Kopf und sagt: ‚Mal sehen, ob ich das richtig verstehe …‘ Warum sollten diese Leute [die Israelis] nachgeben, wenn diese Leute [die muslimischen Länder] so viel Platz haben, dass sie sagen könnten: ‚Wir werden uns etwas herausschneiden‘“, sagte Huckabee während des Interviews.

Die Beschleunigung der illegalen Annexionspläne Israels und die Ausweitung der Siedlungen im besetzten Westjordanland zielen darauf ab, die Möglichkeit eines palästinensischen Staates auszuschließen.

Während die Massenvertreibungen und Landraub im besetzten Westjordanland weitergehen, führt Israel eine neue Operation im Gazastreifen durch, die darauf abzielt, die gesamte Bevölkerung zu vertreiben und die Enklave unter israelische Kontrolle zu bringen.

Tel Aviv drängt auf einen US-Plan, die Bevölkerung Gazas in andere Länder zu vertreiben.

In diesem Monat werden Frankreich und Saudi-Arabien gemeinsam den Vorsitz einer UN-Konferenz übernehmen, die darauf abzielt, die Idee der Zwei-Staaten-Lösung wiederzubeleben. Paris hatte Berichten zufolge bei den EU-Staaten dafür geworben, die palästinensische Staatlichkeit auf der bevorstehenden Konferenz anzuerkennen – ist nun aber laut Diplomaten, die von The Guardian zitiert werden, davon wieder abgerückt.

Die Konferenz wird sich stattdessen darauf konzentrieren, Schritte zur Anerkennung zu skizzieren, die von mehreren Maßnahmen abhängig sind, darunter ein Waffenstillstand in Gaza und eine Reform der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA).

Frankreich sah sich wegen der Anerkennungspläne erheblichem Druck seitens der USA ausgesetzt, und Israel hat angekündigt, den Siedlungsbau zu verstärken, sollte eine solche Entscheidung getroffen werden.

Im Juli letzten Jahres verabschiedete die israelische Knesset mit überwältigender Mehrheit eine Resolution, in der sie die Gründung eines palästinensischen Staates kategorisch ablehnte. Einige Wochen zuvor hatten Spanien, Irland und Norwegen die offizielle Anerkennung Palästinas als Staat bekannt gegeben.

Washington hatte zuvor erklärt, dass die Staatsgründung Palästinas nur durch eine direkte Vereinbarung zwischen Israel und den Palästinensern erreicht werden könne und dass es diese Idee nur als Teil einer Verhandlungslösung unterstützen werde.

Übersetzt mit Deepl.com

