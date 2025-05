https://english.almayadeen.net/articles/opinion/ukraine-and-the-80th-anniversary-commemorations-in-russia-of



Die Ukraine und die Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Niederlage Nazi-Deutschlands in Russland

Dmitri Kovalevich

Quelle: Al Mayadeen English

13. Mai 2025

Dmitri Kovalevich untersucht, wie die Ukraine nach 2014 die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges in heimliche Aktionen verwandelt hat, was einen umfassenderen, staatlich sanktionierten Revisionismus widerspiegelt, der Nazi-Kollaborateure verherrlicht und antifaschistische Erinnerungen unterdrückt.

Bis vor zwölf Jahren war der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland ein jährlicher Nationalfeiertag in der Ukraine, der am 9. Mai begangen wurde. In allen Städten des Landes fanden in der Regel Massenkundgebungen statt. An diesen nahmen Soldaten der ukrainischen Streitkräfte teil, die rote Fahnen als Symbol des Sieges sowie ukrainische Nationalflaggen trugen.



Für die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung war der 9. Mai stets ein Tag des Gedenkens an die Millionen Ukrainer, die in der sowjetischen Roten Armee oder in antifaschistischen Guerilla-Einheiten gekämpft hatten. Millionen ukrainischer Soldaten und Zivilisten starben durch die Hand der nationalsozialistischen Invasoren. Eine viel kleinere Zahl von Ukrainern entschied sich jedoch für die Kollaboration mit den Invasoren und kämpfte auf der Seite der Hitler-Koalition und ihrer Kollaborateure. Trotz der historischen Fakten hat die seit dem Staatsstreich von 2014 in Kiew regierende Verwaltung die Ideologie der Kollaboration mit den Nationalsozialisten zu ihrer Staatsideologie gemacht, zu einem Instrument zur Förderung der westlichen Vorherrschaft in der Welt.

Von 1941 bis 1944 wurden Arbeiter und Bauern in der Ukraine regelmäßig von den Nazis und lokalen Kollaborateuren aus Dörfern und Siedlungen massenhaft zusammengetrieben und wie Vieh zur Arbeit nach Deutschland verschleppt. Dort wurden sie als „Ostarbeiter“ bezeichnet. Zu dieser Zeit herrschte im deutschen Nazi-Imperialismus akuter Arbeitskräftemangel. [1]

Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ wurde im Jahr 2000 von der damaligen Bundesregierung gegründet, um Opfer des Nationalsozialismus zu entschädigen. Sie wurde teilweise von der deutschen Industrie finanziert. Bis 2007 hatte sie 4,37 Milliarden Euro an 1,6 Milliarden Überlebende und Hinterbliebene in mehr als 100 Ländern ausgezahlt. Allein in der Ukraine wurden 471.000 Überlebende und ihre Hinterbliebenen mit insgesamt 867 Millionen Euro entschädigt.

Unterdrückung von Kriegsgedenkfeiern in der heutigen Ukraine

Seit 2014 nehmen jedes Jahr am oder um den 9. Mai in ukrainischen Städten Beamte der SBU (der ukrainischen Nationalpolizei) mit Videokameras „Dienst“ auf Kriegsfriedhöfen und filmen und schikanieren diejenigen, die dort gedenken. In der Regel stehen in der Nähe „Reserve“-Gruppen von neonazistischen Schlägern bereit, um eine drohende oder gewalttätige „Botschaft“ zu übermitteln, dass solche Gedenkfeiern in der Putsch-Ukraine nicht akzeptiert oder willkommen sind.

Aus Sicherheitsgründen gedenken viele Menschen am 9. Mai daher auf Kriegsfriedhöfen in abgelegenen Dörfern oder auf dem Land. So wurden Gedenkfeiern zum Sieg über Nazi-Deutschland zu geheimen Veranstaltungen, die heute genauso gefährlich sind wie der Besuch von Gottesdiensten der ukrainisch-orthodoxen Kirche. [2]

Selbst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 war es schwer vorstellbar, dass die ukrainische Staatspolitik gegenüber den Jahren der nationalsozialistischen Besatzung umgekehrt werden könnte und Millionen ukrainischer Bürger als „bolschewistische Besatzer“ ihres eigenen Landes beschuldigt würden. Seit 2014 sind die Jahre von nationalistischer Unterdrückung und Gewalt geprägt. Nur kleine Gruppen älterer und entschlossener Erwachsener und Kinder wagen es, am 9. Mai die Massengräber der gefallenen Soldaten der Sowjetukraine zu besuchen.44444

Der Putsch von 2014 in Kiew wird von den rechtsextremen Ideologen der Putschisten in der Ukraine als „Revolution der Würde“ bezeichnet. Vor 2014 waren radikale Nationalisten mit revanchistischen Ideen und dem Wunsch, „ihre“ Niederlage von 1945 zu rächen, eine kleine Randgruppe. Doch 2013/14 gelang es ihnen, mit Hilfe westlicher Regierungen und Medien durch Gewalt eine neue autoritäre Regierung in Kiew zu installieren, der sie nun verpflichtet sind.

Liberale Politiker und Medien im Westen verschließen seit langem die Augen vor den rechtsextremen Kräften in der Ukraine und der Gewalt, die sie gegen alles und jeden anwenden, was als „russisch“ oder als positiv für die Bilanz der Sowjetukraine angesehen wird. Insbesondere leugnen diese Medien die wachsende Macht und den Einfluss der rechtsextremen und neonazistischen politischen Bewegungen und paramilitärischen Brigaden.

Die ersten Symbole, die nach dem Putsch von 2014 angegriffen wurden, waren Denkmäler und Gedenkstätten, die mit der Oktoberrevolution von 1917, ihrem Hauptführer Wladimir Iljitsch Lenin und anderen russischen Revolutionären sowie den ukrainischen Revolutionären jener Zeit in Verbindung standen. Als Nächstes wurden Denkmäler für Antifaschisten, Soldaten der Roten Armee und Opfer des Nazi-Terrors angegriffen und zerstört. Dies wiederholte frühere Muster in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken in Osteuropa, beispielsweise im benachbarten Polen.

Derzeit werden in der Westukraine die Leichen derjenigen, die im Kampf gegen den Nationalsozialismus gefallen sind, aus Friedhöfen exhumiert und an weniger prominenten Orten wiederbestattet. Dies sind Akte des puren Hasses und der Rache.

Es ist kein Zufall, dass in der Stadt Lemberg in der Westukraine am Tag des Sieges, dem 9. Mai 2025, die ukrainischen Behörden zusammen mit dem Europarat und Dutzenden von EU-Außenministern ein Abkommen über die Einrichtung eines Sondergerichtshofs zur Untersuchung der „russischen Aggression gegen die Ukraine“ unterzeichnet haben. Der russische Auslandsgeheimdienst (FIS) hat darauf hingewiesen, dass diese europäische Koalition, die sich in Lemberg formiert, an Hitlers Koalition während des Zweiten Weltkriegs erinnert, zu der die Regierungen Italiens, Rumäniens, Ungarns, Finnlands und der Slowakei gehörten (nicht zu vergessen Japan und ganz zu schweigen von den „Beschwichtigungsregierungen“, die während der deutschen Besatzung in Frankreich, Dänemark und Holland regierten).

Verwandte Nachrichten

In der Erklärung des FIS heißt es: „Der Kreis der europäischen Länder, die am 9. Mai nach Kiew eingeladen wurden, entspricht fast vollständig der Konstellation der Hitler-Koalition, die gegen die UdSSR kämpfte und ausländische Kämpfer aus den Reihen der nationalsozialistischen Wehrmacht (Streitkräfte) und SS-Einheiten umfasste.“ Kommentatoren in Russland und der Ukraine reagieren auf dieses Treffen in Kiew mit verschiedenen Bezeichnungen wie „PR-Kampagne der Schurken in Brüssel“, „Tag der Verlierer“ oder „Tag der Nazi-Nachfahren“.

Anhaltende Drohungen und Provokationen gegen Russland

Am Vorabend des Sieges-Tages provozierte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (dessen Wahlmandat, so wie es war, vor 13 Monaten abgelaufen ist) Moskau mit Drohungen von Drohnenangriffen auf die große Parade auf dem Roten Platz am 9. Mai, an der viele Staats- und Regierungschefs aus aller Welt teilnehmen werden. Er und seine Regierung haben große Angst, im Umgang mit Russland auf sich allein gestellt zu sein. Deshalb haben sie die von Russland einseitig für den 7., 8. und 9. Mai, also zeitgleich mit dem Tag des Sieges, erklärte dreitägige Waffenruhe abgelehnt.

Selenskyj erklärte am 3. Mai: „Aus Europa kommen Signale, dass einige Länder uns im Falle einer Waffenruhe allein mit Russland lassen wollen. Solche Signale werden gesendet, aber ich bin sicher, dass Europa uns weiterhin zur Seite stehen wird.“

Die Rekordzahl von Drohnenangriffen Kiews auf Moskau am 6. Mai ist Teil der Versuche, die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges in Moskau zu stören. (Am 9. Mai finden in der gesamten Russischen Föderation Gedenkfeiern und Paraden statt.) Das russische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass am 6. Mai 524 Drohnen abgeschossen wurden, die keinen nennenswerten Schaden angerichtet haben. Der Angriff störte jedoch Dutzende von Flügen nach Moskau, die Gäste und Zuschauer für die Parade und andere Veranstaltungen in der Stadt am 9. Mai beförderten. Das ukrainische Militär schrieb mit seinen Kamikaze-Drohnen die Botschaft „Happy 9th of May, Vladimir“ (Frohen 9. Mai, Wladimir) und demonstrierte damit, wie wichtig es ihnen ist, diesen Tag symbolisch zu ruinieren, als Vergeltung gegen die Erben der Sieger und andere, die dieses bedeutende Ereignis feiern.

Die neonazistische Ideologie hält Einzug in den politischen Mainstream des Westens

Seit den 1960er Jahren haben die westlichen imperialistischen Länder den Begriff „Nazismus“ selbst neu definiert, indem sie die historischen Gründe für sein Entstehen beschönigten und seine Bedeutung herunterspielten, indem sie ihn als Ideen einiger kranker Wahnsinniger abtaten, die sich gegen die „freie Welt“ stellten. Erinnern wir uns daran, dass viele Nazis und Nazi-Kollaborateure nach 1945 in Großbritannien, den Vereinigten Staaten und anderen „alliierten“ Mächten als „Kämpfer für die freie Welt“ willkommen geheißen wurden. Aus der Ukraine, Russland und den baltischen Staaten geflohene Nazis wurden im Westen absichtlich oder fahrlässig rehabilitiert. Viele von ihnen wurden anschließend vom westlichen Imperialismus in blutige Kriege gegen Befreiungsbewegungen in Algerien, Vietnam und anderen Ländern geschickt.

In der ehemaligen Sowjetunion hingegen ist der Nationalsozialismus eine verbotene Ideologie und wird als Geißel behandelt. Politische Analysten in den Sowjetstaaten haben den Faschismus stets mit marxistischen Begriffen beschrieben: als Reaktion des großen westlichen Kapitals auf den Aufstieg der Arbeiterklasse, der Befreiungsbewegungen und der sozialistischen Revolutionen auf der ganzen Welt.

Westliche Ideologen glauben, dass die ganze Welt ihre Begriffe und Konzepte übernehmen sollte. Diese sollten ausschließlich mit westlichen Weltanschauungen übereinstimmen. Daher auch die Diskrepanz, dass die Menschen in Russland (und in den meisten Teilen der Welt) die beunruhigenden Erscheinungsformen des Neonazismus in der Ukraine sehen und verurteilen, während der Westen nichts sieht und nichts dagegen unternimmt.

Die zentrale Idee des europäischen Faschismus und Nationalsozialismus während des dunklen Jahrzehnts vor dem Zweiten Weltkrieg war die rassische Überlegenheit der weißen Europäer gegenüber „minderwertigen“, dunkelhäutigen Völkern. Diese Völker sollten erobert und beherrscht werden. Die Idee der rassischen Überlegenheit wurde eigentlich von den britischen Kolonialherren übernommen, deren schmutzige Arbeit der Kolonialisierung anderer Völker bereits mehrere Jahrhunderte zurückreichte.

In den regierenden und führenden Militärkreisen der modernen Ukraine herrscht eine Ideologie der „europäischen Überlegenheit“, die sich in der Vorstellung äußert, dass der stark landwirtschaftlich geprägte Westen der Ukraine den proletarischen und industrialisierten Osten des Landes kontrollieren und beherrschen sollte. Moderne ukrainische Nationalisten sprechen von einer rassischen Überlegenheit der Ukraine als Ganzes gegenüber den „asiatischen Horden“ im Osten Russlands.

Dies war eine Kerngruppe von Überzeugungen, die hinter dem Bürgerkrieg standen, der im April 2014 durch den neuen Putsch in Kiew in der Donbass-Region ausgelöst wurde. Der seit über einem Jahrzehnt andauernde Bürgerkrieg, der immer noch von Kiew geführt wird, ist der Auslöser für die russische Militärintervention im Februar 2022, die auf Frieden abzielt. Die Intervention entwickelte sich schnell zu einem groß angelegten Krieg, als die westlichen Mächte ihre Geld- und Waffenlieferungen an Kiew verdoppelten.

Der Versuch Kiews und des Westens, den Aufstand gegen den Staatsstreich im Donbass (heute Teil der Russischen Föderation in Form der „Volksrepubliken“ Lugansk und Donezk) zu unterdrücken, droht weiter zu eskalieren und einen neuen Weltkrieg auszulösen, da die westlichen Mächte bestrebt sind, ihre Privilegien und ihre Vorherrschaft über die Länder und Völker des Globalen Südens und des eurasischen Kontinents aufrechtzuerhalten.

Es ist kein Zufall, dass sich am Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland und die Ideologien der rassischen Überlegenheit im Jahr 2025 die Konturen einer neuen, multipolaren Welt abzeichnen. Zur Parade zum Tag des Sieges versammelten sich in Moskau die Staats- und Regierungschefs Chinas, Serbiens, Ägyptens, Turkmenistans, Brasiliens, Usbekistans, Venezuelas, Kubas, der Mongolei, Burkina Fasos, Kongos, Äthiopiens, Palästinas und Vietnams. Neben Russland marschierten Parade-Gruppen aus 13 Ländern über den Roten Platz: Aserbaidschan, Vietnam, Weißrussland, Ägypten, Kasachstan, China, Kirgisistan, Laos, Mongolei, Myanmar, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan.

Die erste Parade zum Tag des Sieges fand 1945 in Moskau statt. Die Flaggen der besiegten faschistischen Mächte wurden symbolisch auf einer speziellen Plattform am Fuße des Lenin-Mausoleums niedergelegt. (Einen einminütigen historischen Film dazu finden Sie hier.) Die Flaggen wurden später an Museen in der gesamten Sowjetunion verteilt, während die Plattform und die Handschuhe, mit denen die Flaggen angefasst wurden, verbrannt wurden.

Mit der Zeit wird auch die Ukraine in die Liste der Länder aufgenommen werden, die den Tag des Sieges feiern. Die Nazifizierung der ukrainischen Gesellschaft in den letzten elf Jahren und der derzeitige Konflikt, der nun schon seit vier Jahren andauert, haben das Land tief traumatisiert. Aber mit harter Arbeit und etwas Glück kann das Trauma geheilt werden und das Land kann wiederauferstehen.

Erläuterungen:

[1] Dieser Bericht aus dem Jahr 2024, veröffentlicht im Jahr 2024, schildert die Erfahrungen vieler Ostarbeiter. In dem Bericht heißt es: „Während des Zweiten Weltkriegs leisteten etwa 13,5 Millionen Männer, Frauen und Kinder aus 26 europäischen Ländern Zwangsarbeit auf dem Gebiet der Nazi-Deutschland, seiner Verbündeten und in den von den Nazis besetzten Gebieten. Davon waren über 4,5 Millionen Kriegsgefangene, während 8,5 Millionen Zivilisten und KZ-Häftlinge waren.“

[2] Die ukrainisch-orthodoxe Kirche wird aufgrund ihrer historischen Verbindungen zur russisch-orthodoxen Kirche von den ukrainischen Behörden und pro-westlichen Nationalisten verfolgt und zum Schweigen gebracht. Eine rivalisierende „Orthodoxe Kirche der Ukraine“ wurde 2018 gegründet und wird von Kiew gefördert, um die ukrainisch-orthodoxe Kirche zu verdrängen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …