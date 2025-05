https://www.palestinechronicle.com/injured-youth-beaten-by-israeli-forces-amid-raids-arrests-across-west-bank/



Jugendlicher bei Razzien und Verhaftungen in der Westbank von israelischen Streitkräften verletzt

13. Mai 2025 Nachrichten

Die Aggression Israels im besetzten Westjordanland geht weiter. (Foto: via WAFA)

Von Palestina Chronicle Staff

Israelische Besatzungstruppen führten auch Zerstörungs- und Planierungsmaßnahmen in der Stadt Anata nordöstlich des besetzten Jerusalem durch.

Israelische Besatzungstruppen schlugen und traten einen palästinensischen Jugendlichen, nachdem sie ihn am Dienstag im Flüchtlingslager Qalandiya nördlich von Jerusalem erschossen hatten, während mehrere weitere Palästinenser bei Razzien in der besetzten Westbank verletzt und festgenommen wurden.

Die Soldaten eröffneten das Feuer auf den jungen Mann am Eingang des Lagers und verletzten ihn an beiden Beinen, wie die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete. Anschließend griffen sie ihn tätlich an, wie Videos zeigen, die von palästinensischen Medien verbreitet wurden.

EILMELDUNG: Israelische Besatzungssoldaten schlagen und treten einen palästinensischen Jugendlichen, nachdem sie ihn im Flüchtlingslager Qalandia nördlich des besetzten Jerusalem angeschossen und verletzt haben. pic.twitter.com/TT8IhxiEHV

— Quds News Network (@QudsNen) 13. Mai 2025

Israelische Besatzungstruppen führten am Dienstagmorgen auch Abriss- und Planierungsarbeiten in der Stadt Anata nordöstlich des besetzten Jerusalem durch.

Die Provinzverwaltung von Jerusalem berichtete, dass eine israelische Armee-Einheit, begleitet von mehreren Bulldozern und Maschinen, das Viertel Al-Buhaira in der Stadt Anata gestürmt habe, berichtete WAFA. Anschließend begannen sie, Wohnräume und Mauern zu zerstören, Bäume und Felder zu entwurzeln und Stromleitungen in der Gegend zu kappen.

Starker Einsatz der israelischen Besatzungstruppen in der Stadt Tulkarm. pic.twitter.com/UIubwCVj64

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) 13. Mai 2025

Die Provinzverwaltung erklärte, dass von den Zerstörungen zwei provisorische Räume betroffen waren, die vom Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) als Unterkunft für die Besitzer von Häusern bereitgestellt worden waren, die zuvor von den Besatzungstruppen zerstört worden waren, wie in dem Bericht heißt.

Eskalierende Hauszerstörungen

Die Kommission für Widerstand gegen die Mauer und die Siedlungen dokumentierte, dass die israelischen Behörden im April 73 Abrissmaßnahmen durchgeführt haben, von denen 152 Gebäude betroffen waren, darunter 96 bewohnte Häuser, 10 unbewohnte Häuser und 34 landwirtschaftliche und andere Gebäude.

Diese Maßnahmen konzentrierten sich auf die Provinz Tubas mit 59 Gebäuden, die Provinz Hebron (al-Khalil) mit 39 Gebäuden und die Provinz Jerusalem mit 17 Gebäuden.

13. Mai 2025: Heute Morgen wurde aus Anata im Westjordanland, einem besetzten palästinensischen Gebiet, von Abrissmaßnahmen berichtet. pic.twitter.com/mGSVOdod00

— OCHA OPT (Palästina) (@ochaopt) 13. Mai 2025

Israelische Streitkräfte umstellten am Dienstagmorgen auch ein Haus im Lager Askar al-Jadid östlich von Nablus.

WAFA berichtete, dass mehrere israelische Militärjeeps von dem Kontrollpunkt Awarta aus in die Stadt stürmten und ein Haus im Lager Askar al-Jadid umstellten. Die Armee setzte auch Überwachungsdrohnen über dem Lager ein.

Al Jazeera Arabic berichtete, dass mehrere Palästinenser unter Atemnot litten, nachdem israelische Streitkräfte in der Stadt Sa’ir nordöstlich von Hebron Tränengasgranaten und Schallbomben abgefeuert hatten. Die Verletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Der Bericht zitierte Quellen, wonach ein Feuer auf palästinensischem Ackerland ausgebrochen sei, nachdem die Armee Granaten darauf abgefeuert habe.

Älterer Mann verletzt

Im Süden von Hebron wurde ein älterer palästinensischer Mann bei einem Angriff bewaffneter illegaler israelischer Siedler auf Bewohner des Dorfes Masafer Yatta verletzt, berichtete Al Jazeera.

Die Siedler aus dem illegalen Außenposten Mitzpe Yair ließen ihr Vieh auf Felder mit Saisonfrüchten und Obstbäumen in Masafer Yatta treiben, fügte der Bericht hinzu.

Israelische Siedler stürmten palästinensisches Land, griffen die Landbesitzer an und ließen ihr Vieh auf Feldern in der Nähe von Khirbet Aqawis und Shaab al-Batim im Gebiet Masafer Yatta südlich von Hebron im besetzten Westjordanland weiden. pic.twitter.com/MD4udfDsvL

— Quds News Network (@QudsNen) 12. Mai 2025

Berichten zufolge versuchten Anwohner, sich den Siedlern entgegenzustellen und sie daran zu hindern, die Ernte zu zerstören, wurden jedoch angegriffen. Die Siedler feuerten auch mit scharfer Munition auf die Palästinenser, doch wurden keine Verletzten gemeldet. Die Armee nahm mehrere Palästinenser für mehr als eine halbe Stunde fest, fügte der Bericht hinzu.

Über 500 Festnahmen im April

Nach Angaben der Palestinian Prisoners Society, der Kommission für Gefangenenangelegenheiten der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisation Addameer hat Israel im vergangenen Monat 530 Palästinenser im Westjordanland festgenommen.

In einer gemeinsamen Erklärung berichteten Al Jazeera, dass unter den Festgenommenen 18 Frauen und 60 Kinder waren.

Warum ist das Werfen von Steinen ein Vorwand, um palästinensische Kinder hinzurichten? So wird eine Geste des Widerstands zu einer erfundenen Bedrohung verzerrt, die als Rechtfertigung für außergerichtliche Tötungen und Masseninhaftierungen dient. pic.twitter.com/zhoI6gEr3N

— The Palestine Chronicle (@PalestineChron) 13. Mai 2025

In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass in Jenin und Tulkarem intensive Verhaftungskampagnen und die Zwangsumsiedlung von Tausenden Menschen stattfanden, zusätzlich zur Zerstörung der Infrastruktur und zum Abriss von Häusern.

„Mega-Diebstahl“ von Land im Westjordanland

Unterdessen hat die israelische Nichtregierungsorganisation Peace Now die Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts verurteilt, einen „Landregistrierungsprozess“ in Gebiet C des Westjordanlands einzuleiten.

In einer Erklärung erklärte die Organisation, dass der Prozess der Landregistrierung „die endgültige Eigentümerschaft an Land festlegt und aufgrund seines irreversiblen Charakters nach internationalem Recht einer Besatzungsmacht in besetzten Gebieten untersagt ist“.

Das Kabinett hat gestern beschlossen, ein Landregistrierungsverfahren in der Westbank einzuleiten.

Diese Entscheidung wird zu einer massiven Landnahme führen und die Palästinenser ihrer Rechte auf den größten Teil des Landes in Gebiet C berauben.

Hier sind die Gründe dafür:

…/2https://t.co/LpFHtnc5p0

— Peace Now (@peacenowisrael) 12. Mai 2025

„Die Entscheidung des Kabinetts zur Landregistrierung im Westjordanland ist ein Mega-Diebstahl palästinensischen Landes in Gebiet C“, erklärte Peace Now.

Die Landregistrierung werde dazu führen, dass der Großteil von Gebiet C in den Besitz des Staates übergeht, ‚und die Palästinenser werden keine praktische Möglichkeit haben, ihre Eigentumsrechte geltend zu machen‘, fügte die Erklärung hinzu.

„Nicht ohne Grund verbietet das Völkerrecht die Landregistrierung in besetzten Gebieten, und Israel selbst hat nach 1967 eine entsprechende Verordnung erlassen. Der Beschluss ist ein Schritt in Richtung einer vollständigen Annexion“, warnte Peace Now.

(PC, WAFA, AJA)

