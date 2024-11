https://english.almayadeen.net/articles/analysis/ukraine-s-leaders-discuss-continued-war-against-russia–plan



Die ukrainische Führung diskutiert über die Fortsetzung des Krieges gegen Russland und Pläne, das Land in eine Kolonie des Westens zu verwandeln.

Dmitri Kowalewitsch

25. November 2024

Der ukrainische Gesetzgeber Oleksandr Dubinsky betont außerdem, dass das Ende der Macht Zelenskys den Beginn der Prüfung der amerikanischen Militärhilfe bedeutet, was eine Bedrohung für den Ruf der „Demokraten“ darstellt.

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump am 5. November sind die ukrainischen Behörden und Medien sichtlich besorgt über einen möglichen Politikwechsel in Washington. Während der jüngsten Präsidentschafts- und Kongresswahlen waren die der Demokratischen Partei nahestehenden US-Medien voll von Horrorgeschichten, wonach Trump und die Republikanische Partei, falls sie gewählt würden, die Ukraine zu Verhandlungen und Zugeständnissen gegenüber der Russischen Föderation zwingen würden.

Das nicht gewählte, regierende Regime in Kiew ist in Bezug auf Waffen für den Krieg gegen Russland und Kredite und Investitionen zur Aufrechterhaltung seiner Wirtschaft vollständig von westlichen Mächten abhängig. Für das Regime würde ein Waffenstillstand wahrscheinlich zu Kürzungen der militärischen und wirtschaftlichen Hilfe nicht nur seitens der USA, sondern auch seitens der Europäischen Union, Japans, Südkoreas (394 Millionen US-Dollar für 2024) und anderer Satellitenstaaten der USA führen. Es bedeutet auch, dass die Öffentlichkeitsarbeit Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abhalten und einige ihrer strengen Beschränkungen aufheben muss, darunter das anhaltende Verbot für Männer, ins Ausland zu reisen.

Ein Waffenstillstand würde auch das Ende der weit verbreiteten Korruptionspraktiken im Zusammenhang mit der Wehrpflicht des Landes bedeuten. In den letzten zweieinhalb Jahren haben Bestechungsgelder zur Umgehung der Wehrpflicht Militärärzte und -beamte, die Befugnis haben, Ausnahmen zu erteilen, zu Millionären gemacht.

Der Konflikt in der Ukraine bereichert Waffenhersteller in einem unvorstellbaren Ausmaß und treibt die Munitionspreise auf Rekordniveau. Der ukrainische Militärexperte Valentin Badrak erklärte Mitte November auf dem Forum VIA Carpatia 2024: „Russische Munition kostete 2022 600 Dollar und kostet auch heute noch 600 Dollar. Putin hat seinen Fuß auf den Gashebel gesetzt und alles wird wie bisher produziert, niemand erhöht die Preise. Europäische Munition, die Anfang 2024 850 US-Dollar kostete, kostet jetzt 8.500 US-Dollar.“

„VIA Carpathia“ ist ein Programm zur Verbesserung des Straßentransports, das von Ländern der Europäischen Union in Mitteleuropa ins Leben gerufen wurde, um den Straßentransport in der Türkei, der Kaukasusregion in Südosteuropa und anderswo in Westasien zu verbessern.

Einen schmeichelhaften Bericht über das Forum in Kiew finden Sie hier.

Badrak fügte hinzu, dass das Traumprojekt der ukrainischen Führung, ein eigenes Raketensystem mit einer Reichweite von 1.500 km zu bauen, eine Menge finanzieller Ressourcen erfordern wird, bei deren Beschaffung die Vereinigten Staaten helfen könnten.

In einem Interview mit Suspilne Ukraine (nationaler staatlicher Fernsehsender) am 16. November sagte Zelensky, dass er von der neuen Regierung in Washington erwarte, den Krieg gegen Russland zu beenden, aber er wisse nicht, wann und wie. „Der Wandel in der US-Politik deutet darauf hin, dass der Krieg enden wird, aber ich weiß nicht wie. Unsere Aufgabe ist es, keine Gelegenheit zu bieten, uns unter Druck zu setzen oder zu Zugeständnissen zu bewegen.“

„Gespräche mit Russland sind nur möglich, wenn wir nicht allein am Tisch sitzen und vorausgesetzt, dass die Ukraine stark ist“, sagte er.

Im selben Interview bekräftigte er, dass sein Regime seine eigenen Entscheidungen über Gespräche mit Russland treffen werde. Mit Worten, die an der Glaubwürdigkeit kratzen, sagte er: „Wir sind ein unabhängiges Land. Während dieses Krieges haben sowohl unser Volk als auch ich persönlich in Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten, mit Trump, Biden und europäischen Staats- und Regierungschefs bewiesen, dass die Rhetorik des ‚Hinsetzen und Zuhören‘ bei uns nicht funktioniert.“

Der US-Milliardär Elon Musk antwortete darauf mit den Worten, dass Selenskyj einen ‚erstaunlichen Sinn für Humor‘ habe, und betonte, dass die Unabhängigkeit der Ukraine fiktiv sei. Der ehemalige ukrainische Abgeordnete Igor Mosiychuk kommentierte die Worte von Musk wie folgt: „Musk hat leider nur das Offensichtliche betont … Seit 33 Jahren pendelt unsere Pseudoelite zwischen Moskau und Washington, dann nach Brüssel, Peking und sogar Istanbul, um nach neuen Herren zu suchen und die staatliche Souveränität zu Groß- und Einzelhandelspreisen zu verscherbeln.“

Selenskyj ist sichtlich nervös und kritisierte Olaf Scholz sogar für seine jüngste Telefonkonferenz mit Wladimir Putin. Er sagte, die deutsche Bundeskanzlerin öffne eine „Büchse der Pandora“, indem sie mit ihrem russischen Amtskollegen spreche, obwohl Scholz laut der offiziellen Erklärung Berlins Putin nichts Neues gesagt habe. Er wiederholte frühere Forderungen nach Verhandlungen mit der Ukraine, um „einen gerechten Frieden zu schließen“, und forderte Russland auf, seine Truppen aus Gebieten abzuziehen, die das ukrainische Regime weiterhin als seine eigenen bezeichnet.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat ebenfalls seine Besorgnis über mögliche Kürzungen der Hilfsgelder unter einer neuen, von Trump geführten Regierung geäußert. „Seien wir ehrlich: Kein Bündnis der Welt könnte einen vollständigen Rückzug der Vereinigten Staaten aus der Unterstützung der Ukraine kompensieren.“ Bisher hat der Gesamtbetrag aller vom US-Kongress seit Beginn der russischen Militäroperation bereitgestellten Mittel zur Unterstützung der Ukraine 182 Milliarden US-Dollar überschritten.

Dies veranlasst die Behörden in Kiew, nach Wegen zu suchen, um alle mit Frieden zu erschrecken. Der ehemalige ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba warnte am 13. November, dass es zu einem Militärputsch in der Ukraine kommen würde, wenn die Trump-Regierung einem Friedensabkommen mit Russland zu Bedingungen zustimmen würde, die als ungünstig angesehen werden. „Wenn die Trump-Regierung der Ukraine unzumutbare Friedensbedingungen aufzwingen würde und Herr Selenskyj zustimmen würde (ein unwahrscheinliches Szenario), würde sich ein Teil der ukrainischen Gesellschaft widersetzen. Inländische Unruhen würden den inneren Zusammenbruch des Landes riskieren. Das würde Herrn Putin den Sieg bescheren, den er sich schon lange erhofft hat, und die Ukraine als gescheiterten Staat darstellen. Die Verantwortung dafür würde direkt auf Herrn Trump fallen. Aber er kann nicht zulassen, dass die Ukraine zu seinem „Afghanistan“ wird“, schrieb Kuleba und bezog sich dabei auf die demütigende Niederlage und den Abzug der US- und NATO-Streitkräfte aus Afghanistan, die im August 2021 ihren Höhepunkt erreichte.

Es sollte angemerkt werden, dass im 21. Jahrhundert alle „Farbrevolutionen“ und nationalistischen Aufstände gegen Abkommen oder Bündnisse mit Russland, insbesondere in der Ukraine und in Georgien, von westlichen Mächten inspiriert und unterstützt wurden. Die Menschen in Moldawien und zuvor in Kirgisistan (Kirgisische Republik) sind zuletzt unter die Bemühungen des Westens geraten, historische Verbindungen zu Russland und der Russischen Föderation zu stören und zu unterbrechen.

Die Lage des ukrainischen Regimes und seiner westlichen Unterstützer wird durch die Tatsache erschwert, dass das ukrainische Militär inzwischen aus einer großen Zahl zwangsrekrutierter Soldaten besteht. Diejenigen, die das dritte Kriegsjahr überlebt haben, berichten in den sozialen Medien regelmäßig von extremer Erschöpfung durch das Leben in den Schützengräben mit wenig oder gar keiner Ruhezeit, zusätzlich zu einer Reihe anderer Probleme, darunter schlechte Ausbildung und unzureichende Waffen.

Der ukrainische Politikwissenschaftler Kost Bondarenko erklärt, warum viele im Westen den Frieden in der Ukraine fürchten. Wie von Politnavigator am 14. November auf Telegram berichtet, sagte er: „In den Augen und Ohren westlicher Staats- und Regierungschefs bedeutet das Wort ‚Frieden‘ ‚Kapitulation‘. Der Westen glaubt, dass, wenn das Ziel einer internen ‚Revolution‘ in Russland nicht erreicht wird, d. h. kein Zusammenbruch der von Wladimir Putin geführten Regierung eintritt, dies bedeuten würde, dass Milliarden von Dollar an militärischer Ausrüstung umsonst weggeworfen worden wären.“

„Dies wird dann sehr bald zu extremen Problemen für die Führung der Europäischen Union führen, im Gegensatz zu dem, was in Russland passieren wird … Militärische Falken in Europa haben Angst vor dem Frieden, denn für sie würde Frieden bedeuten, dass sie ihre eigene Niederlage eingestehen müssten.“

Der ukrainische Gesetzgeber Oleksandr Dubinsky betont außerdem, dass das Ende von Selenskyjs Macht den Beginn der Prüfung der amerikanischen Militärhilfe bedeutet, was eine Bedrohung für den Ruf der „Demokraten“ darstellt. „Trumps Ziel ist es, die tiefe Korruption der Demokraten im Krieg in der Ukraine aufzuzeigen. Und Selenskyj kann daran entweder als ihr Komplize oder als „Whistleblower“ beteiligt sein“, glaubt Dubinsky. Doch vorerst besteht Selenskyjs Aufgabe laut dem Abgeordneten darin, zu verhindern, dass der Krieg in den nächsten zwei Jahren endet und dass die an die Ukraine gesandte Hilfe überprüft wird. Wohin ist das ganze Geld geflossen?

Bei einem kürzlichen Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron sprach sich der neu ernannte NATO-Generalsekretär, der ehemalige niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, für eine Fortsetzung des Krieges auf ukrainischem Gebiet aus. „Wir müssen uns erneut dazu verpflichten, den Kurs des Krieges beizubehalten, und wir müssen mehr tun, als nur die Ukraine im Kampf zu halten“, sagte er.

Nukleare Erpressung taucht wieder auf

Mitte November veröffentlichte die britische Tageszeitung The Times einen Bericht (der am 13. November vom ukrainischen Online-Nachrichtenportal Strana auf Telegram zitiert wurde), wonach die Ukraine innerhalb weniger Monate mit der Entwicklung einer einfachen Atombombe beginnen könnte, sollte die neue US-Regierung ihre Militärhilfe für die Ukraine kürzen. Unmittelbar nach Erscheinen des Berichts in The Times dementierte das ukrainische Außenministerium in einer Erklärung, dass es solche Pläne gebe.

Dies ist nicht das erste Mal, dass solch eine dunkle Andeutung geäußert wird. Normalerweise schweigen Regierungen und ihre Militärs über solche Ideen. Wenn sie danach handeln, tun sie dies im Stillen. Die Herausgeber von Strana erklären, dass der Vorschlag für das ukrainische Verteidigungsministerium vorbereitet wurde, aber ohne Kiews Wissen in die Hände der britischen Medien gelangte. The Times schreibt dann bedrohliche Worte und sagt, die Nachricht „sollte als Weckruf für die Mitglieder der Trump-Administration dienen, die die Ukraine als Bauernopfer betrachten, das als Teil eines größeren Spiels geopfert werden kann“.

Strana schrieb zwei Tage später eine lange Nachricht auf Telegram, in der er sagte: „Das Thema einer in der Ukraine hergestellten Atombombe ist wahrscheinlich eine Botschaft an die westlichen Verbündeten, vor allem an die Amerikaner, dass die Hilfe für die Ukraine nicht gekürzt werden kann, genauso wie Kiew nicht gezwungen werden kann, den Krieg an der Front zu beenden, ohne vorher das Versprechen einer NATO-Mitgliedschaft zu erhalten.“ Aber Strana bezweifelt die Behauptungen des ukrainischen Regimes, es könne Atomwaffen herstellen (im Gegensatz zu primitiven „schmutzigen Bomben“, die mit Atommüll beladen sind), was auch die Erklärung vieler Nuklearwissenschaftler in Russland ist. Strana warnt, dass „mit etwas zu drohen, das man nicht hat, nicht die beste Strategie ist“.

Der ehemalige ukrainische Abgeordnete und rechtsextreme Nationalist Igor Mosiychuk versteht diese nuklearen Drohungen nicht. Er schrieb am 17. November auf Telegram: „Warum reden unsere militärpolitische Führung und verschiedene Meinungsmacher im Büro des Präsidenten überall davon, dass die Ukraine eine Atombombe baut? Wozu? Um die Russen zu provozieren, nicht nur unsere Energieinfrastruktur anzugreifen, sondern auch Atomwaffen einzusetzen? Einige Leute wollen nach der Wahl von Trump den Krieg fortsetzen und Trump zum Versager machen, falls er sich für den Frieden ausspricht. Solche Leute kümmern sich nicht um das Leben der Ukrainer!“

Eine neokoloniale Ukraine?

Valeriy Zaluzhny, ehemaliger Stabschef des ukrainischen Militärs und heute Botschafter der Ukraine in Großbritannien, schlägt vor, dass die britische Regierung und ihre Behörden die Ausbildung und Schulung einer neuen Elite und zukünftiger Manager für die Ukraine übernehmen. Auf der Jahreshauptversammlung der European Business Association in Kiew am 13. November sagte er: „Wir haben es fast geschafft, das britische Establishment davon zu überzeugen, dass die beste Garantie für ihre zukünftigen Investitionen in unserem Land darin besteht, in die Bildung zu investieren, d. h. in die Ausbildung unserer zukünftigen Minister, Premierminister, Gouverneure und sogar des zukünftigen Präsidenten.“

Zaluzhnys Worte lösten unter ukrainischen Politikern einen Sturm der Entrüstung aus. Der Abgeordnete und ehemalige Parteimitglied von Selenskyj, Oleksandr Dubinsky, schrieb ironisch auf Telegram am 14. November: „Zaluzhny ist der Beste. Die ‚weißen Herren‘ zu bitten, Aufseher und Pflanzer für uns (und wer sonst noch benötigt wird, um eine große Agrarmacht zu führen) in den besten Institutionen Londons vorzubereiten, ist stark.“

„Zaluzhny ist ein guter Kerl, der die „weißen Herren“ bittet, uns auf eine zukünftige Rolle als Aufseher und Pflanzer vorzubereiten, in den besten Traditionen Großbritanniens und seines ehemaligen Imperiums. Wer sonst wird benötigt, um einen großen Agrarstaat zu verwalten, wenn nicht solche Leute? Das ist ein ziemlich gewagter Vorschlag: nicht zukünftige Präsidenten auszubilden und vorzubereiten, sondern die Aufseher einer Arbeitskolonie auszubilden.“

Der ukrainische Politikwissenschaftler Vadym Karasev ist über einen solch unverhohlenen Vorschlag zur Kolonisierung der Ukraine äußerst empört. „Der ehemalige Chef der Streitkräfte, Zaluzhny, schlägt vor, jedes Jahr fünf- bis siebentausend zukünftige Manager zur Ausbildung nach Großbritannien zu schicken, damit sie dort ‚aufwachsen‘ können. Die Briten haben schon lange die Manager von Kolonien ausgebildet, das ist ihre Spezialität. Aber hat die Ukraine keine eigenen Universitäten? Dies ist ein Vorschlag für die Ausbildung handverlesener Bürokraten, die das Land übernehmen und verwalten sollen.“

Karasev erinnert auch daran, dass der Präsident des Kiewer Regimes, Volodymyr Zelensky, einen „Siegesplan“ für den Krieg der Ukraine gegen Russland vorgeschlagen hat, der amerikanischen Unternehmen Zugang zu den reichen Mineralvorkommen der Ukraine verschaffen würde. Es würde sich also herausstellen, dass alle Kämpfe der ukrainischen Soldaten im Interesse bestimmter US-Unternehmen geführt worden wären. Karasev bezeichnet Zelenskyjs „Siegesplan“ als Vorschlag für eine „freiwillige Kolonisierung“.

Der ukrainische Wirtschaftswissenschaftler Oleksiy Kushch bezeichnet Zelenskyjs Überlegungen als „intellektuellen Neokolonialismus“. In einer langen Nachricht auf Telegram am 13. November betont er, dass der intellektuelle Neokolonialismus in der Ukraine bisher nur eine kolossale Verschwendung der vom Westen bereitgestellten finanziellen und geopolitischen Ressourcen mit sich gebracht habe.

In einer ausführlichen Folgemitteilung warnt Kusch davor, die westlichen Staats- und Regierungschefs für dumm zu verkaufen. „Das Projekt des Westens in der Ukraine beruht auf der Tatsache, dass die Ukraine die einzig mögliche, verbleibende geopolitische Plattform ist, um die Bevölkerung der Russischen Föderation zu beeinflussen und zu einem pro-westlichen geopolitischen Projekt für Russland zu bewegen. Alle Versuche, ein solches Projekt aus dem Land heraus zu starten, sind gescheitert“, schreibt er.

Kutsch betont, dass der Westen weder die Ressourcen der Ukraine noch ihren Lebensraum brauche. Diese seien für den Westen nur von Interesse, um Druck auf Russland auszuüben und es zu beeinflussen. Dies sei das Endziel und der Endpunkt. „Ich erinnere mich daran, wie seine Regierung während der Amtszeit von Präsident Kutschma in der Ukraine [1994 bis 2005] das Projekt ‚Akademie für öffentliche Verwaltung‘ ins Leben rief. Ziel war es, das zukünftige Personal unseres Staates auszubilden. Heute sind wir Zeugen des völligen Scheiterns dieses Projekts. Jetzt bittet ein Land, die Ukraine, mit einer etablierten Wissenschaft und jahrhundertealten Universitäten einen ausländischen Partner, unsere zukünftigen Verwaltungsbeamten auszubilden. Das Argument lautet: „Dies ist die beste Garantie für Investitionen, die Sie (der Westen) in unsere Zukunft tätigen.“ Auch dies ist intellektueller Neokolonialismus.“

Er fährt fort: „Den russischen Imperialismus [sic] zu bekämpfen, um ihn durch britischen Neokolonialismus zu ersetzen, ist eindeutig nicht die Strategie, die die Entwicklung der Ukraine und das Überleben der ukrainischen Nation im 21. Jahrhundert sicherstellen kann.“

Um solche „Entwicklungsziele“ zu erreichen, muss der Krieg in der Ukraine nach Ansicht ihrer Befürworter weitergehen. Es werden verschiedene Optionen genutzt, um Waffenstillstände und Verhandlungen zu stören – von nuklearer Erpressung bis hin zu Attentaten. Für die gesamte westliche Elite und die mit ihr verbundenen ukrainischen Kompradoren, angefangen bei Selenskyj und Saluschny, steht eine sogenannte „regelbasierte internationale Ordnung“ auf dem Spiel. Aber das ist nichts Neues: Solche „Regeln“ stammen aus der Zeit der britischen Kolonialherren, die durch Afrika, Indien, Asien und darüber hinaus marodierten.

