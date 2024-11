https://www.commondreams.org/opinion/genocide-joe



US-Präsident Joe Biden schüttelt dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen im East Room des Weißen Hauses am 21. September 2023 in Washington, D.C., die Hand.

(Foto von Drew Angerer/Getty Images)

Von „Genozid-Joe“ zu „Omnizid-Joe“

Ob gefeiert oder geschmäht, Bidens angebliche Zurückhaltung während des Ukraine-Krieges hat stetig nachgelassen, an ihrer Stelle kommt es immer häufiger zu gefährlichen Eskalationen.

Norman Solomon

25. November 2024

Common Dreams

Präsident Biden hat nie gezögert, riesige Waffenlieferungen an Israel zu genehmigen, während in Gaza mehr als 13 Monate lang palästinensische Zivilisten massenhaft ermordet und absichtlich ausgehungert wurden. Bidens entscheidende Rolle brachte ihm den Namen „Genozid-Joe“ ein.

Dieser Spitzname mag schrill klingen, aber er ist berechtigt. Obwohl Biden nicht dafür zur Rechenschaft gezogen wird, dass er als wichtiger Komplize an den schrecklichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt ist, die in Gaza andauern, bleibt das Etikett haften – und ehrliche Historiker werden ihn als direkten Wegbereiter des Völkermords verurteilen.

Biden könnte sich auch für einen anderen Spitznamen qualifizieren, der laut Google vor diesem Artikel noch nie veröffentlicht wurde: „Omnizid Joe“.

Im Gegensatz zum Beinamen „Genozid-Joe“, der sich aufgrund der Ereignisse bereits als treffend erwiesen hat, ist „Omnizid-Joe“ ein wenig vorausschauend. Das ist unvermeidlich, denn wenn die kaskadenartigen Auswirkungen seiner Außenpolitik am Ende zu Schlüsselfaktoren für die nukleare Vernichtung werden, werden Historiker nicht mehr da sein, um seine Schuld am Omnizid zu beurteilen – definiert als „die Zerstörung allen Lebens oder allen menschlichen Lebens“.

Diese Definition übertreibt kaum, was laut Wissenschaftlern bei einem Austausch von Atomwaffen passieren würde. Forscher haben herausgefunden, dass der „nukleare Winter“ schnell weltweit einsetzen würde, das Sonnenlicht verdunkeln und die Landwirtschaft auslöschen würde, mit einer Überlebensrate von vielleicht 1 oder 2 Prozent.

Während die Invasion Russlands und der schreckliche Krieg in der Ukraine verurteilt werden sollten, hat Biden Putins Verbrechen noch verschlimmert, indem er Washingtons Kaltkriegsmanie eine viel höhere Priorität einräumte als Verhandlungen über den Frieden – oder der Eindämmung der eskalierenden Risiken eines Atomkriegs.

Da buchstäblich alles auf dem Spiel steht, könnte man meinen, dass die Abwendung eines thermonuklearen Krieges zwischen den beiden nuklearen Supermächten der Welt, Russland und den Vereinigten Staaten, ganz oben auf der To-do-Liste eines Präsidenten stehen würde. Aber das war bei Joe Biden kaum der Fall, seit er zum ersten Mal am Schreibtisch des Oval Office Platz genommen hat.

Tatsächlich hat Biden in den ersten Jahren dieses Jahrzehnts viel getan, um die realistischen Ängste vor einem Atomkrieg zu schüren. Sein unmittelbarer Vorgänger Donald Trump zog die USA aus zwei wichtigen Verträgen zurück – Intermediate-Range Nuclear Forces und Open Skies – und Biden unternahm nichts, um sie wieder in Kraft zu setzen. Ebenso beendete Trump das iranische Atomabkommen, das während der Obama-Regierung ausgehandelt worden war, und Biden ließ es tot bleiben.

Anstatt sein Wahlversprechen von 2020 einzulösen, eine US-Politik des Verzichts auf den Ersteinsatz von Atomwaffen zu verfolgen, unterzeichnete Biden vor zwei Jahren das Grundsatzdokument Nuclear Posture Review, das ausdrücklich das Gegenteil erklärt. Im vergangenen Jahr gab die US-Regierung unter dem Euphemismus „Modernisierung“ 51 Milliarden US-Dollar – mehr als jedes andere Land mit Atomwaffen zusammen – für die Aktualisierung und Aufrechterhaltung ihres Atomwaffenarsenals aus und gewann dadurch an Schwung in einem Prozess, der noch Jahrzehnte andauern wird.

Vor und nach der Invasion Russlands in der Ukraine Ende Februar 2022 zeigte Biden ein deutliches Desinteresse an tatsächlicher Diplomatie, um den Krieg zu verhindern oder zu beenden. Drei Tage vor der Invasion wies Jeffrey Sachs in einem Beitrag in der Financial Times darauf hin: „Biden hat wiederholt gesagt, dass die USA für Diplomatie mit Russland offen sind, aber in der Frage, die Moskau am meisten betont hat – die NATO-Erweiterung – gab es überhaupt keine amerikanische Diplomatie. [Der russische Präsident Wladimir] Putin hat wiederholt gefordert, dass die USA auf die NATO-Erweiterung in der Ukraine verzichten, während Biden wiederholt bekräftigt hat, dass die Mitgliedschaft in der Allianz eine Entscheidung der Ukraine sei.“

Während Russlands Invasion und der schreckliche Krieg in der Ukraine verurteilt werden sollten, hat Biden Putins Verbrechen noch verschlimmert, indem er Washingtons Kaltkriegsmanie eine viel höhere Priorität einräumte als Verhandlungen über den Frieden – oder der Minderung der eskalierenden Risiken eines Atomkriegs.

Von Anfang an hat Biden kaum anerkannt, dass das Überleben der Menschheit durch den Ukraine-Krieg einem höheren Risiko ausgesetzt ist. In seiner ersten Rede zur Lage der Nation, eine Woche nach der Invasion, widmete Biden einen Großteil seiner Rede dem Ukraine-Konflikt, ohne ein Wort über die erhöhte Gefahr zu verlieren, dass dieser den Einsatz von Atomwaffen auslösen könnte.

In den darauffolgenden drei Monaten veröffentlichte das Weiße Haus mehr als 60 Erklärungen, Dokumente und Kommuniqués des Präsidenten zum Krieg in der Ukraine. Sie alle hatten eine erstaunliche Gemeinsamkeit mit seiner Rede zur Lage der Nation: In keinem einzigen Dokument wurden Atomwaffen oder die Gefahr eines Atomkriegs erwähnt – und das, obwohl viele Experten diese Gefahren als die schlimmsten einschätzten, die sie seit der Kubakrise von 1962 erlebt hatten.

Mit gelegentlichen, verhaltenen Hinweisen darauf, dass man keinen militärischen Zusammenstoß der USA mit dem nuklear bewaffneten Russland wolle, hat die Biden-Regierung in den letzten 33 Monaten erklärt, dass sie ihre eigenen roten Linien nicht überschreiten wolle – und ist dann wiederholt dazu übergegangen, dies doch zu tun.

Vor einer Woche fasste der Falken John Bolton, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater von Präsident Trump, den Prozess auf CNN zusammen und beklagte, dass Bidens rücksichtslose Eskalation nicht noch rücksichtsloser gewesen sei: „Es gab eine lange öffentliche Debatte nach der anderen, die bis zu der Frage zurückreicht: Sollen wir den Ukrainern überhaupt ATACMS [ballistische Raketen] liefern?“ Zuerst lautet die Antwort nein, dann gibt es eine Debatte, dann lautet die Antwort ja. „Sollen wir den Ukrainern Abrams-Panzer liefern?“ Zuerst heißt es nein, dann gibt es eine lange Debatte, dann heißt es ja. ‚Sollen wir den Ukrainern F-16 liefern?‘ Zuerst heißt es nein, dann gibt es eine lange Debatte, und dann heißt es ja. Jetzt: ‚Können wir den Ukrainern erlauben, ATACMS in Russland einzusetzen?‘ Nach einer langen Debatte heißt es jetzt ja.“

Ob begrüßt oder geschmäht, Bidens angebliche Zurückhaltung während des Ukraine-Krieges hat stetig nachgelassen, und an ihre Stelle ist eine immer gefährlichere Eskalation getreten.

Bidens jüngstes grünes Licht für die Ukraine, Langstreckenraketen auf Russland abzufeuern, ist ein weiterer Schritt in Richtung eines Atomkriegs. Wie ein Analyst des Quincy-Instituts schrieb, „sind die Einsätze und Eskalationsrisiken stetig gestiegen“. In eine bedrohliche Richtung: „Dieser unnötige Eskalationsschritt hat Russland und die NATO einer direkten Konfrontation einen Schritt näher gebracht – das Zeitfenster, um eine katastrophale Fehlkalkulation abzuwenden, ist jetzt noch viel kleiner.“

Wie Biden und Außenminister Antony Blinken sowie die demokratische und republikanische Phalanx der Ukraine-Kriegsanfeuerer auf dem Capitol Hill erwähnt auch Bolton nicht, dass die jüngsten Umfragen eine starke Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung für Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zeigen. „Durchschnittlich 52 Prozent der Ukrainer wünschen sich, dass ihr Land so schnell wie möglich über ein Ende des Krieges verhandelt“, berichtete Gallup letzte Woche, im Vergleich zu nur 38 Prozent, die sagen, dass ‚ihr Land bis zum Sieg weiterkämpfen sollte‘.

Biden und andere Kriegsbefürworter verachten weiterhin, was so viele Ukrainer jetzt wollen – eine Verhandlungslösung – als Kapitulation und Nachgeben gegenüber der Aggression. Stattdessen sind hochrangige Regierungsbeamte und Laptop-Krieger-Experten im Pressekorps bestrebt, ihre eigene Tapferkeit zu preisen, indem sie darauf bestehen, dass Ukrainer und Russen weiter töten und sterben müssen.

Die Eliten in Washington geben sich weiterhin als mutige Verteidiger der Freiheit mit militärischer Eskalation in der Ukraine, wo bereits Hunderttausende Menschen gestorben sind. Unterdessen steigt die Gefahr eines Atomkriegs.

Letzte Woche „senkte Putin die Schwelle für einen Atomschlag als Reaktion auf ein breiteres Spektrum konventioneller Angriffe“, berichtete Reuters, „und Moskau sagte, die Ukraine habe mit in den USA hergestellten ATACMS-Raketen tief in Russland eingeschlagen. Russland hatte den Westen monatelang gewarnt, dass, wenn Washington der Ukraine erlauben würde, US-amerikanische, britische und französische Raketen tief in Russland abzufeuern, Moskau diese NATO-Mitglieder als direkt am Krieg in der Ukraine beteiligt betrachten würde.“

Für Präsident Biden steht das Urteil über „Genocide Joe“ bereits fest. Aber wenn er sich trotz Bitten um Vernunft als voll und ganz verdienter „Omnicide Joe“ herausstellen sollte, wird keiner von uns mehr da sein, um darüber zu lesen.

Übersetzt mit Deepl.com

