Die UN werden Gaza nicht schützen, aber können sie einen „Pakt für die Zukunft“ verabschieden?

Von Pepe Escobar

26. September 2024

Die Vereinten Nationen sind zu einer Parodie ihrer selbst geworden. Als sich diese Woche die Staats- und Regierungschefs der Welt in New York versammelten, standen Gaza, der Libanon und Palästina nirgendwo auf der Tagesordnung, aber ein von den USA durchgedrückter Pakt zum Schutz der „regelbasierten Ordnung“ stand ganz oben auf der Tagesordnung.

Die Unfähigkeit – und der Unwille – der Vereinten Nationen und ihres Sicherheitsrates, einen live übertragenen Völkermord zu stoppen, hat sie über jede mögliche Wiedergutmachung hinaus diskreditiert. Jede ernsthafte Resolution, die schwerwiegende Konsequenzen für die tödliche Psychopathologie Israels mit sich bringt, wurde, wird und wird im UN-Sicherheitsrat blockiert.

Dies führte zu einem surrealistischen Schauspiel am vergangenen Sonntag und Montag in New York, kurz vor der 79. jährlichen Generalversammlung, bei der die Staatsoberhäupter zusammenkamen, um ihre hochtrabenden Reden auf dem Podium der Generalversammlung zu halten.

Die UN-Mitgliedstaaten verabschiedeten mit 143 Ja-Stimmen, nur sieben Gegenstimmen und 15 Enthaltungen einen Pakt für die Zukunft. Der Teufel steckt natürlich im Detail: Wer hat ihn eigentlich entworfen und genehmigt? Wie hat er es an die Spitze der Tagesordnung geschafft, während die Welt in Flammen steht? Und warum haben wir da so einen (riesigen) faden Beigeschmack?

Die PR-Abteilung der UNO verkündete fröhlich, dass das „wichtigste Ergebnis des Zukunftsgipfels eine einmalige Gelegenheit ist, die Menschheit auf einen neuen Kurs in Richtung unserer gemeinsamen Zukunft zu lenken“.

Schöne Worte, aber um es klar zu sagen: Das hat nichts mit dem chinesischen, integrativen, philosophischen Konzept der „Gemeinschaft einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit“ zu tun. Es ähnelt eher der gemeinsamen Zukunft, die sich die atlantische Plutokratie vorstellt, die den sogenannten „Garten“ regiert, der nur Diktate für den „Dschungel“ hervorbringt.

Wie China, Russland und der Iran abgestimmt haben

Der erste stellvertretende Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Dmitry Polyansky, fasste die Initiative treffend zusammen:

Die Vereinten Nationen haben gegen ihre eigenen Grundsätze verstoßen, um einer Gruppe von Delegationen aus dem „schönen Garten“ nachzugeben, die die Gespräche von Anfang an an sich gerissen haben. Und die Mehrheit aus dem „Dschungel“ konnte, wie eine Herde, nicht den Mut aufbringen, zu protestieren und ihre Rechte zu verteidigen. Sie werden die Verantwortung für die Folgen tragen.

Eine Reihe von Diplomaten, die sich in recht verwirrten Tönen inoffiziell äußerten, bestätigten, dass es tatsächlich keine ernsthaften vorherigen Verhandlungen gegeben habe und dass der Pakt im Konsens mit einer minimalistischen Gruppe von nur sieben Nationen – alle aus dem „Dschungel“ – angenommen worden sei, die versucht hätten, Widerstand zu leisten, den vorbereiteten Text abzulehnen und es versäumt hätten, in letzter Minute Änderungen hinzuzufügen.

Selbst der brandneue Präsident der UN-Generalversammlung, Philemon Yang, versuchte, etwas zu unternehmen. Die Widerständler schlugen vor, dass Yang die Abstimmung verschieben sollte, bis alle Bestimmungen vereinbart waren – insbesondere die über Abrüstung und die Einmischung von NGOs in die Arbeit des UN-Hochkommissars für Menschenrechte.

Aber die „Garden“ übten vollen Druck aus, um den Pakt durchzubringen, und die Widerständler hatten zu wenig und kamen zu spät.

Einige afrikanische Diplomaten beschwerten sich inoffiziell, dass ihre Länder gegen den Pakt seien, aber „aus Solidarität“ abstimmten. Das ist ein Code dafür, dass sie von der „Garden“ schikaniert oder tatsächlich bestochen wurden.

Und jetzt kommt der Knaller. Sowohl Russland als auch der Iran stimmten mit „Nein“. Und China enthielt sich der Stimme.

Kurz gesagt, die drei wichtigsten Zivilisationsstaaten, die zufällig auch die wichtigsten Triebkräfte der eurasischen Integration und wohl die drei wichtigsten BRICS-Mitglieder sind, lehnten den vom Garten erfundenen Pakt ab. Der wichtigste unausgesprochene Grund ist, dass dieser Pakt letztlich gegen die BRICS und den Aufstieg eines zweiten globalen Pols gerichtet ist.

Ein eindeutiges Indiz dafür sind die zahlreichen direkten Verweise im Pakt auf die „regelbasierte internationale Ordnung“, das Mantra des Hegemons. Der Pakt wurde geschickt ausgearbeitet, um die führenden Zivilisationsstaaten zu isolieren und die BRICS von innen heraus zu spalten: klassisches „Teile und herrsche“.

Der eigentliche Pakt für die Zukunft der globalen Mehrheit wird bald ernsthaft diskutiert werden – nicht bei den Vereinten Nationen, sondern beim BRICS-Jahresgipfel in Kasan im nächsten Monat.

Gaza who?

Obwohl im UN-Gebäude die größte Gruppe von Staats- und Regierungschefs der Welt seit einem Jahr zusammenkommt, wird absolut nichts gegen den Völkermord in Gaza und die Ausweitung des Krieges durch Israel auf den Libanon unternommen. Diese erstaunliche Untätigkeit angesichts der dringendsten humanitären Krise der Welt hat selbst die „Garten“-Fresser am Persischen Golf verblüfft, die sich in den meisten Dingen normalerweise an die Diktate der USA halten.

Der stellvertretende Generalsekretär für politische Angelegenheiten und Verhandlungen des Golf-Kooperationsrats (GCC), Dr. Abdel Aziz Aluwaisheg, hat sogar einen Leitartikel verfasst, in dem er auf die Illusion von US-Präsident Joe Biden hinweist, der „behauptet, dass das internationale System funktioniert und dass insbesondere die USA es zusammenhalten“ – das einzige Staatsoberhaupt, das in diesem Jahr auf dem Podium diese Behauptung aufstellte.

In seiner Kolumne mit dem Titel „Bidens letzte fehlerhafte Rede vor der UN-Generalversammlung“ enthüllt Aluwaisheg: „Bei hochrangigen Treffen, die dieser Tage in New York stattfinden, wie dem ‚Gipfel der Zukunft‘, sind sich die Teilnehmer einig, dass das UN-System kaputt ist und reformiert oder sogar überarbeitet werden muss.“ Er fügt hinzu:

Aus der Sicht einer Supermacht, die über ein Vetorecht verfügt, funktioniert das System. Es kann jede Maßnahme stoppen, die ihm nicht gefällt, und sich den Entscheidungen anschließen, die es befürwortet. Was könnte besser sein? Aber aus der Perspektive schutzloser Flüchtlinge in Gaza, die sich in den Ruinen ihrer Häuser zusammengekauert haben, zahlreiche Familienmitglieder verloren haben und jeden Moment von einer weit überlegenen Militärmacht getötet werden könnten, die von den Vereinten Nationen nicht kontrolliert und von ihren mächtigsten Mitgliedern unterstützt wird, sieht die Welt anders aus.

Die UNO wird zu einem Ableger von Davos

Das gesamte UN-Gebäude in New York City ist nun zu einem Monolithen geworden, der Niedergeschlagenheit und Zynismus zelebriert, da jedem diplomatischen Korps kristallklar wird, dass der Völkermord in Gaza und nun seine Ausweitung auf den Libanon vom westlichen Verbrechersyndikat unter der Führung des angloamerikanischen Zionismus voll und ganz unterstützt werden.

Unter diesem Gesichtspunkt sollte jede Abstimmung bei den Vereinten Nationen als irrelevant betrachtet werden. Die gesamte UN-Struktur sollte als irrelevant betrachtet werden.

Das Pakt sollte auf eigene Gefahr gelesen werden. Es ist ein klischeehafter Wortsalat, der hemmungslose virtuelle Signale mit einer Aufbereitung alter Politik aus toten Deals wie dem TPP-Handelsabkommen aus der Obama-Ära vermischt, plus einer globalen Digitalisierungskampagne, die ursprünglich von den Regierungen Deutschlands und Namibias redigiert wurde.

Die eigentlichen Redakteure waren jedoch die üblichen Verdächtigen: Big Tech und Big Finance, die die „regelbasierte internationale Ordnung“ durchsetzen.

Diese Zukunftsvision für die Menschheit ist – im Gegensatz zum chinesischen Gemeinschaftsgeist – eine Apotheose der Vierten Industriellen Revolution, die direkt von der Davos-Bande stammt, verkörpert durch das Weltwirtschaftsforum (WEF).

Dies sind die Akteure, die die vorherigen, nicht existierenden „Verhandlungen“ überwachten, die auf das schicksalhafte Kooperationsabkommen zwischen den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) zurückgehen, das im Juli 2019, wenige Monate vor der Covid-Ära, unterzeichnet wurde.

Dieses Abkommen ist, wie der Analyst Peter Koenig bemerkt hat, „illegal“, da „die UNO zwar keine Vereinbarungen mit NGOs eingehen darf, dies aber de facto in einer regelbasierten Welt irrelevant ist“. In der Realität wird die UNO dadurch zu einem bloßen Anhängsel von Davos.

Willkommen also in Ihrer dystopischen Zukunft, die nun sogar auf Papier festgehalten ist. Kein Papier, sorry, das ist so altmodisch: in digitaler Schrift.

Gibt es einen Ausweg? Ja. Der Globale Widerstand formt sich schrittweise zu einer kohärenten, transkontinentalen Kraft, die ihre Reichweite und Tiefe zu einem großen Teil einem immer selbstbewussteren China verdankt. Die BRICS-Staaten sind fest entschlossen, leistungsstarke, miteinander verbundene Knotenpunkte zu entwickeln, die in der Lage sind, die globale Mehrheit in eine gerechte, lebenswerte, nicht dystopische Zukunft zu führen. Alle Augen sind im Oktober auf Kasan gerichtet.

