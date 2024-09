Erdogan fordert Militäraktion der UN, um Israels Völkermord in Gaza zu stoppen von Yvonne Ridley 

https://www.middleeastmonitor.com/20240926-erdogan-calls-for-un-military-action-to-stop-israels-genocide-in-gaza/



Erdogan fordert Militäraktion der UN, um Israels Völkermord in Gaza zu stoppen

26. September 2024

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hält am 24. September 2024 eine Rede während der 79. Sitzung der UN-Generalversammlung (UNGA 79) in New York, Vereinigte Staaten [TUR Presidency/Murat Kula/Anadolu Agency]

Der unverblümte türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat seine Kritiker zum Schweigen gebracht, die ihm vorwarfen, Palästina seit Beginn des von Israel angeführten Völkermords in Gaza vor fast einem Jahr nicht ausreichend unterstützt zu haben. Als er im Plenarsaal der UN-Generalversammlung stand und vor einem globalen Publikum sprach, zog Erdogan Parallelen zwischen den Aktionen Israels in Gaza und im Libanon und dem Dritten Reich der Nazis.

„So wie Hitler vor 70 Jahren von einer Allianz der Menschheit aufgehalten wurde, müssen Netanjahu und sein Mörder-Netzwerk von einer Allianz der Menschheit aufgehalten werden“, sagte der türkische Präsident. “Die Befugnis der UN-Generalversammlung, die Anwendung von Gewalt zu empfehlen, sollte in Betracht gezogen werden.“

Wenn die Welt jemals einen Anführer brauchte, der aufsteht und das brutale, völkermörderische Verhalten Israels anprangert, dann war dies der Moment. Ich bedaure nur, dass Erdogan nicht früher in Erscheinung getreten ist, aber jetzt gibt es genug Beweise, damit alle vernünftigen Menschen die schockierende Wahrheit seiner Worte akzeptieren können.

Es scheint fast unglaublich, dass, während Israel Politiker auf der ganzen Welt bestochen, eingeschüchtert und effektiv zum Schweigen gebracht hat, jemand von Erdogans Format in der UNO aufstehen und eine globale Koalition militärischer Macht fordern konnte, um den „verrückten Hund“ Israel – wie Moshe Dayan es ausdrückte – und seine Streitkräfte auf ihrem völkermörderischen Kurs aufzuhalten.

Sein Aufruf kam zu einem Zeitpunkt, an dem die Welt mit immer mehr Beispielen für mutwilliges Abschlachten und Folter, Grausamkeit und Bösartigkeit in industriellem Maßstab konfrontiert wurde. Die Flut von Lügen und Fehlinformationen, die zur Rechtfertigung der Bombardierung wehrloser Flüchtlinge in notdürftigen Zelten, Schulen, Krankenhäusern und Häusern verwendet wurden, wurde offengelegt. Dennoch versuchen einige wenig überzeugende Stimmen aus Tel Aviv, Washington, London und anderswo auch jetzt noch, unsere Ungläubigkeit zu testen, indem sie behaupten, dass all dies akzeptabel sei, weil der Besatzungsstaat in „Selbstverteidigung“ handle. Das ist ein illegitimes Argument und völlig unmoralisch.

Netanjahu schert sich nicht im Geringsten um das Leben der Geiseln

In Israel wächst bereits der Eindruck, dass Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sich nicht im Geringsten um das Leben der Geiseln schert, die am 7. Oktober von der Hamas gefangen genommen wurden, und dass ihn auch das Blutbad, das durch von westlichen Ländern gelieferte Bomben auf wehrlose Zivilisten angerichtet wurde, nicht berührt. Er schert sich nur um sich selbst und seine politische Karriere.

Der israelische Journalist und Kommentator der Haaretz, Gideon Levy, räumte in einem kürzlich veröffentlichten düsteren Meinungsbeitrag ein, dass Israel ein Land ist, das „von Blut lebt“. Er bemerkte: „Die täglichen Verbrechen der Besatzung sind bereits weniger relevant. Im vergangenen Jahr ist eine neue Realität von Massentötungen und Verbrechen in einem völlig anderen Ausmaß entstanden. Wir befinden uns in einer völkermörderischen Realität; das Blut von Zehntausenden von Menschen ist geflossen.“

Ein ebenso schlagkräftiger Artikel in The Atlantic von dem Redakteur und Autor Franklin Foer enthüllte einige erstaunliche Einblicke hinter die Kulissen der stattfindenden Geiselverhandlungen. In seinem gut recherchierten Artikel, für den er einzigartigen Zugang zu hochrangigen US-amerikanischen, saudischen und katarischen Beamten hatte, sagte er, dass die USA zwar hartnäckig auf einen Geiseldeal drängten, die Israelis aber einfach nicht daran interessiert waren.

Foer wies darauf hin, dass am 21. August, als US-Präsident Joe Biden Israel Pläne für einen Waffenstillstand vorlegte, Netanjahus Berater sagten, er würde diesen befürworten. Doch Ende Juli begann Tel Aviv, sich von dem Abkommen zu distanzieren, und fügte hinzu, dass es fünf Änderungen aufnehmen wolle. „Die [Biden-]Regierung hatte das Gefühl, dass Netanjahu ein Abkommen torpedierte, gerade als eines plausibel schien. Aus Frustration leckte die Regierung Biden den israelischen Brief an die New York Times, um die Bösgläubigkeit des Premierministers zu beweisen“, fügte Foer hinzu.

Israel ist außer Kontrolle

Es scheint, dass die Wahrheit in dieser Angelegenheit darin besteht, dass Israel außer Kontrolle ist, und während normale Bürger der Welt mit ungehindertem Zugang zu sozialen Medien – insbesondere die Jugend der Generation Z – diese offensichtliche Tatsache erkennen, nehmen zu viele Staats- und Regierungschefs der Welt bewusst die Vogel-Strauß-Position ein, während sie den Schurkenstaat bedingungslos unterstützen.

Während die Mehrheit der westlichen Regierungen weiterhin die Augen verschließt, war Erdogans vernichtende UN-Rede eine Umkehrung des beliebten Kindergeschichten über einen Jungen in Holland, der ein winziges Leck in einem Deich entdeckte. Da er wusste, dass seine Stadt überflutet werden würde, wenn die Mauer brach, steckte der Junge seinen Finger in das Loch und hielt das Meer zurück, bis am nächsten Tag Hilfe eintraf. Die Stadt wurde verschont und der Junge wurde als Held gefeiert.

Heute hat Erdogan, bildlich gesprochen, seinen Finger aus dem Loch gezogen, und nun hat sich das Rinnsal in eine Flut verwandelt und der Deich ist endgültig gebrochen. Echte Freunde Israels sollten den Aufruf des türkischen Staatschefs zu einer Militärkoalition als die einzige Möglichkeit betrachten, den Hitlerstaat des 21. Jahrhunderts daran zu hindern, das zu zerstören, was von der Menschheit noch übrig ist.

