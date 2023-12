https://www.middleeastmonitor.com/20231219-the-us-encourages-targeted-assassinations-to-bolster-israels-impunity/

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin (L) und der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant (R) halten eine gemeinsame Pressekonferenz nach ihrem Treffen in Tel Aviv, Israel am 09. März 2023 [Ariel Hermoni – Anadolu Agency]

Die USA fördern gezielte Tötungen, um Israels Straffreiheit zu stärken

von Ramona Wadi

walzerscent

19. Dezember 2023

Israel hat es sich seit langem zur Aufgabe gemacht, Hamas-Führer im Gazastreifen und im Ausland durch gezielte Attentate zu töten. Vor dem Hintergrund der jüngsten israelischen Bombardierung der Enklave, die Israel trotz gegenteiliger Beweise angeblich initiiert hat, um die Hamas auszulöschen, ermutigen die USA Israel nun, zu gezielten Attentaten zurückzukehren, um Hamas-Führer zu töten, Tunnel zu zerstören und die verbleibenden Geiseln zu retten.

Nach den Worten von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin handelt es sich dabei um den „Übergang in die nächste Phase der Operationen“. Eine praktische Strategie, wenn man die USA für bare Münze nehmen will. Die Aufforderung der USA an Israel, zu gezielten Tötungen zurückzukehren, verstärkt jedoch die Normalisierung einer solchen Strategie, die Israel seit 1948 und mehr als jede andere Nation mit 2.300 Operationen in sieben Jahrzehnten angewandt hat. Infolgedessen hat Israel die Straffreiheit auf zwei Ebenen verfestigt, die seinen Kolonisierungsplänen dienen: Gezielte Tötungen sind nach Ansicht der USA jetzt eine politische Notwendigkeit. Und Israels Bombardierung des Gazastreifens ist nun auf eine Vorstufe reduziert, die das Fehlen einer Rechenschaftspflicht festigt.

Sehen Sie sich die Heuchelei des Hohen Vertreters der EU für Außenpolitik, Josep Borrell, an. „Es wurden viel zu viele Zivilisten in Gaza getötet, wie unter anderem auch der französische, der deutsche und der britische Außenminister betonten. Wir sind Zeugen eines entsetzlichen Mangels an Differenzierung bei Israels Militäroperation in Gaza“, schrieb Borrell auf X. Sein Vorschlag war jedoch eine weitere humanitäre Pause mit dem Ziel, israelische Geiseln zu befreien. Die EU kümmert sich um Israel, nicht um die vertriebenen und ermordeten palästinensischen Zivilisten in Gaza.

Das Schweigen über den israelischen Völkermord in Gaza ist ebenso laut wie die Erklärungen, die den Völkermord durch humanitäre Pausen fördern. Seit dem 7. Oktober wurden über 19.400 Palästinenser ermordet und 52.286 verletzt. Nach Angaben von Euro-Med Monitor hat Israel die Zahl der getöteten palästinensischen Zivilisten seit dem Ende der humanitären Pause um 40 Prozent erhöht.

In einer weiteren herzlosen Missachtung der humanitären Katastrophe im Gazastreifen verschob der UN-Sicherheitsrat die Abstimmung über eine Resolution, in der die Einstellung aller Feindseligkeiten und die Freilassung der verbleibenden israelischen Geiseln gefordert wurde. Die USA forderten einen milderen Ton, was dazu führte, dass die „dringende und dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten“ zu einer „dringenden Aussetzung der Feindseligkeiten“ verwässert wurde. Und auf der anderen Seite der Welt, die ebenfalls in den israelischen Völkermord an den Palästinensern verwickelt ist, ist Borrells Rhetorik der der USA ebenbürtig. Humanitäre Pausen sind jetzt normalisiert, und das Ergebnis ist Völkermord. In der Zwischenzeit übernimmt die Hamas wieder die Führung in der israelischen Sicherheitsdebatte über den Gazastreifen.

Und während Israel sich Zeit lässt, um zu entscheiden, wann es die Bombardierung des Gazastreifens einstellt und mit dem vollen Segen der USA gezielte Tötungen durchführt, wird ein Status quo geschaffen, der dem der Vergangenheit ähnelt. Ungeachtet der Tatsache, dass nun ein anderes Szenario vorliegt – Gaza ist völlig zerstört, seine Bevölkerung wird in einem noch nie dagewesenen Ausmaß ermordet, verletzt und vertrieben – ist die nächste Phase der Entlastung Israels in vollem Gange. Die USA verlangen absolutes Schweigen über Gaza, um sicherzustellen, dass die geringste Kritik an Israels völkermörderischen Handlungen darauf abzielt, ihre Sicherheitsdarstellung zu retten. Und was wäre besser geeignet, als die Hamas ständig ins Rampenlicht zu rücken?

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …