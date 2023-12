Israel’s ‚Plan B‘ for the Gaza Strip The Israeli army can’t carry out mass expulsion of Gaza’s population by force, so it is making it unliveable.

Israels „Plan B“ für den Gaza-Streifen

Von Lorenzo Kamel

19. Dezember 2023

Palästinenser versuchen am 12. Dezember in Deir al-Balah, Gaza, unter den Trümmern eines Gebäudes, das nach den israelischen Angriffen zerstört wurde, brauchbare Gegenstände zu sammeln

Vor mehr als zwei Monaten haben die israelischen Behörden als Reaktion auf den Angriff der Hamas auf die südlichen Gebiete des Landes einen Krieg gegen den Gazastreifen begonnen, bei dem etwa 1.200 Menschen, zumeist israelische Zivilisten, getötet wurden. Die unablässigen israelischen Bombardierungen und Bodenangriffe haben ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht und fast 20 000 Palästinenser getötet, mehr als ein Drittel davon Kinder.

Erklärtes Ziel des israelischen Angriffs ist die „Auslöschung“ der Hamas in der Enklave, doch wird die Realisierbarkeit dieses Ziels von ausländischen Beamten und Analysten zunehmend in Frage gestellt. Stattdessen deuten die groß angelegten Zerstörungen im Gazastreifen sowie interne Mitteilungen auf ein anderes Ziel hin, das die israelischen Behörden möglicherweise verfolgen.

Ein Dokument des israelischen Geheimdienstministeriums, das Ende Oktober an die israelische Presse durchgesickert ist, beschreibt die gewaltsame und dauerhafte Umsiedlung der 2,3 Millionen palästinensischen Bewohner des Gazastreifens auf die ägyptische Sinai-Halbinsel.

Das Dokument wurde Berichten zufolge für eine Organisation namens „The Unit for Settlement – Gaza Strip“ (Einheit für die Besiedlung des Gazastreifens) erstellt, die 18 Jahre nach dem Rückzug der israelischen Truppen und Siedler aus dem Gazastreifen dessen Wiederbesiedlung anstrebt.

Doch wir leben nicht im Jahr 1948. Heute ist es viel schwieriger, Städte und Dörfer auszulöschen, wie es vor 75 Jahren bei der Vertreibung eines großen Teils der palästinensischen Bevölkerung aus ihrer Heimat durch israelische Milizen geschah, als u. a. die Reichweite der Medien weit geringer war als heute. Die israelischen Behörden sind daher zu dem übergegangen, was man als „Plan B“ bezeichnen könnte, nämlich den Gazastreifen durch den Abwurf von Zehntausenden von Tonnen Bomben unbewohnbar zu machen.

Die neue Strategie besteht darin, die zivile Infrastruktur zu bombardieren, die das Leben im Gazastreifen unterstützt, darunter Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Bäckereien, Geschäfte, landwirtschaftliche Flächen und Gewächshäuser, Wasserwerke, Abwassersysteme, Kraftwerke, Solaranlagen und Generatoren.

Dies geschieht parallel zu einer vollständigen Belagerung des Gazastreifens, bei der Lebensmittel, Wasser, Strom und Medikamente abgeschnitten sind. Die israelische Armee lässt, wenn überhaupt, nur wenige Lastwagen pro Tag durch, was nach Angaben humanitärer Organisationen den Bedarf der palästinensischen Bevölkerung, von der 1,8 Millionen Menschen innerhalb des Landes vertrieben wurden, in keiner Weise deckt.

Das Ergebnis ist eine humanitäre „Katastrophe“, eine „Katastrophe“, ein „Friedhof“ und eine „Hölle“. Die Palästinenser im Gazastreifen sind an den Rand des Überlebens gedrängt worden, während weit verbreitete Epidemien von einigen als erwünschtes Ziel angesehen werden. Der frühere Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrats Giora Eiland behauptete: „Schwere Epidemien im Süden des Gazastreifens werden den Sieg näher bringen.“

Wenn der Gazastreifen erst einmal unbewohnbar geworden ist und die Bevölkerung keine andere Wahl hat, als ihn freiwillig zu verlassen, muss der nächste Schritt darin bestehen, sicherzustellen, dass die Nachbarländer, allen voran Ägypten, bereit sind, sie „aufzunehmen“. Dies wurde von mehreren prominenten Persönlichkeiten in Israel deutlich gemacht, darunter der ehemalige stellvertretende Direktor des israelischen Geheimdienstes Mossad, Ram Ben Barak.

In einem Tweet auf Hebräisch äußerte Ben Barak die Notwendigkeit, „eine Koalition von Ländern und internationaler Finanzierung aufzubauen, die es den Gaza-Bewohnern, die ausreisen wollen, ermöglicht, [in diesen Ländern] durch den Erwerb einer Staatsbürgerschaft aufgenommen zu werden“.

Bereits am 12. November 1914 schrieb US-Präsident Woodrow Wilson an den Verfechter der Rassengleichheit William Monroe Trotter: „Die Rassentrennung ist keine Demütigung, sondern ein Vorteil und sollte von Ihnen, meine Herren, auch so gesehen werden“. Mehr als 100 Jahre später wird der israelische Plan, der weniger mit Rassentrennung als mit ethnischer Säuberung zu tun hat, mit ähnlichen Worten dargestellt. Die Vertreibung, so Ben Barak, sei eine „Gelegenheit [für die Bewohner des Gazastreifens], der Schreckensherrschaft der Hamas zu entkommen, die sie als menschliche Schutzschilde benutzt“.

Die Ironie liegt natürlich darin, dass palästinensische Zivilisten oft von der israelischen Armee selbst als „menschliche Schutzschilde“ benutzt werden. Abgesehen davon, dass bei diesem „wohlwollenden Ansatz“ die „freiwillige“ Ausreise betont wird, wird die Zwangsumsiedlung der internationalen Gemeinschaft auch dadurch schmackhaft gemacht, dass behauptet wird, die Palästinenser seien eigentlich nur Araber und könnten daher problemlos in andere arabische Länder umgesiedelt werden.

Israel hat die 156.000 Palästinenser (und ihre Nachkommen), die nach 1948 innerhalb seiner Grenzen bleiben konnten, lange Zeit als „Araber“ bezeichnet und ihnen ihre palästinensische Identität abgesprochen. Wie Premierminister Benjamin Netanjahu einmal behauptete: „Die arabischen Bürger [Israels] haben 22 Nationalstaaten. Sie brauchen keinen weiteren.“

An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass die lokale Bevölkerung von der Straße von Gibraltar bis zur Straße von Hormuz als „die Araber“ zu bezeichnen, in etwa so wäre, als würde man Menschen aus Südafrika, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland, Irland und Großbritannien, unabhängig von ihrer Herkunft, „die Engländer“ nennen. Sie teilen zwar die Sprache, haben aber eine ganz eigene Geschichte, Tradition und Identität.

Vor mehr als 1000 Jahren erklärte der Jerusalemer Geograf al-Muqaddasi (946-1000) in klaren Worten, dass er sich als Palästinenser verstand: „Ich erzählte ihnen [Arbeitern in Schiraz] von den Bauarbeiten in Palästina und diskutierte mit ihnen über diese Angelegenheiten. Der Steinmetzmeister fragte mich: Bist du Ägypter? Ich antwortete: Nein, ich bin Palästinenser.“

Jahrhunderte später, am 3. September 1921, wies ein Leitartikel in der arabischsprachigen Zeitung Falastin darauf hin: „Wir sind in erster Linie Palästinenser und erst in zweiter Linie Araber“.

Dies sind nur zwei von vielen Beispielen für schriftliche Quellen, in denen der Begriff „Palästinenser“ eindeutig als Identitätsmerkmal verwendet wird.

Dass Palästinenser nicht einfach „Araber“ sind, wird auch deutlich, wenn man die Jahre betrachtet, in denen das Westjordanland (1948-1967) von Jordanien besetzt war: eine Besetzung, gegen die sich die örtliche Bevölkerung, vor allem die Fatah-Kämpfer, so sehr wehrte, dass König Hussein sich gezwungen sah, das Kriegsrecht zu verhängen.

Im Gazastreifen, der zur gleichen Zeit unter ägyptischer Kontrolle stand, waren die Palästinenser harten Repressionen ausgesetzt, erhielten keine Staatsbürgerschaft und hatten kaum Kontrolle über die lokale Verwaltung. Die meisten von ihnen lebten unter sehr schlechten Bedingungen, größtenteils in Flüchtlingslagern, nachdem sie von israelischen Milizen aus Dörfern rund um den Gazastreifen vertrieben worden waren, darunter Huj, Najd, Abu Sitta, Majdal, al-Jura, Yibna und Bayt Daras. Vor allem die drei letztgenannten Dörfer sind diejenigen, aus denen die drei Gründer der Hamas – Ahmed Yassin, Abd al-Aziz al-Rantisi und Ibrahim al-Yazuri – als Kinder mit ihren Familien vertrieben wurden.

Heute wehren sich nicht nur die Palästinenser gegen ihre Massenvertreibung aus dem Gazastreifen und möglicherweise auch aus dem Westjordanland, sondern auch die Nachbarländer, die von Israel unter Druck gesetzt werden, sie aufzunehmen, leisten erbitterten Widerstand.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah el-Sisi hat die „Vertreibung der Palästinenser von ihrem Land“ wiederholt und klar abgelehnt. Wie seine Vorgänger sieht er in den Palästinensern ein Sicherheitsrisiko. Sollten sie auf den Sinai vertrieben werden, befürchtet er, dass die Halbinsel zu einer Operationsbasis für palästinensische Kämpfer werden könnte, was Ägypten in einen weiteren Krieg ziehen könnte.

Auch Jordanien ist besorgt über die Ausweisung von Palästinensern aus dem Westjordanland in sein Hoheitsgebiet, und König Abdullah und seine Regierung haben ihren Widerstand deutlich gemacht. Der jordanische Außenminister Ayman Safadi hat sich wie folgt geäußert: „Macht, was ihr [die israelischen Behörden] wollt. Geht und zerstört den Gazastreifen. Niemand wird euch aufhalten, und wenn ihr fertig seid, werden wir euer Chaos nicht aufräumen“.

Israels Fähigkeit, seinen „Plan B“ auszuführen, steht in der Tat in Frage. Bereits 1950 schlugen die Vereinten Nationen vor, Tausende von Palästinensern aus dem Gazastreifen auf die Sinai-Halbinsel umzusiedeln. Der Vorschlag stieß auf den erbitterten Widerstand der Flüchtlinge selbst und wurde schließlich aufgegeben. Heute ist der Widerstand heftiger denn je. Die Palästinenser wissen, was „vorübergehend“ bedeutet – dass es für sie kein „Recht auf Rückkehr“ gibt – und wollen unbedingt in ihrem Land bleiben.

Lorenzo Kamel lehrt Geschichte der internationalen Beziehungen an der Universität Turin. Sein neuestes Buch, History Below the Global. On and Beyond the Coloniality of Power in Historical Research“ wird im April 2024 erscheinen.

