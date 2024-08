Die USA sind kein glaubwürdiger Waffenstillstandsvermittler, sondern ein Partner des Völkermordes von Motasem A Dalloul

https://www.middleeastmonitor.com/20240817-the-us-is-not-a-credible-ceasefire-mediator-but-a-genocide-partner/



Die USA sind kein glaubwürdiger Waffenstillstandsvermittler, sondern ein Partner des Völkermordes

17. August 2024

US-Präsident Joe Biden (L) und Premierminister Benjamin Netanjahu (R) treffen sich am 18. Oktober 2023 in Tel Aviv, Israel [GPO/ Handout/Anadolu via Getty Images]

Hochrangige Vertreter der USA, Ägyptens und Katars sowie andere Vertreter aus der Region und anderen Teilen der Welt haben massive Vermittlungsbemühungen unternommen, um einen Waffenstillstand zwischen der israelischen Besatzung und dem palästinensischen Widerstand zu erreichen.

Während die brutale israelische Offensive gegen die Palästinenser im Gazastreifen in den elften Monat geht und die israelischen Besatzungstruppen mehr als 50.000 Palästinenser, darunter 17.000 Kinder und 11.000 Frauen , getötet haben, erklärten US-Vertreter lautstark, dass Israel mit dem Gazastreifen fertig sei.

In einer gemeinsamen Erklärung, die nach einem Tag der Verhandlungen mit den israelischen Waffenstillstandsgesandten veröffentlicht wurde, erklärten die USA, Ägypten und Katar, dass keine Zeit mehr für eine Waffenstillstandsvereinbarung zu verlieren sei.

Die Katarer und Ägypter spielen bei den Verhandlungen keine Rolle. Sie sind lediglich Gastgeber der Gespräche und geben die Forderungen und Standpunkte Israels und der USA an die Führer des palästinensischen Widerstands weiter, die sich weigern, direkte Gespräche mit den israelischen Besatzungsbehörden zu führen.

Die USA sind die Speerspitze der Gespräche, da es ihnen nur um die Sicherheit Israels und um ihre eigenen Interessen in der Region geht. Das Wohlergehen der Palästinenser und der Araber ist den USA völlig gleichgültig – in welcher Form auch immer.

Angesichts ihrer Beteiligung an den Bemühungen um einen Waffenstillstand glauben einige, dass die USA wirklich an einem Waffenstillstand und einem Ende des Blutvergießens und des israelischen Völkermordes in Gaza interessiert sind. In Wirklichkeit ist jedoch das Gegenteil der Fall: Heuchelei. Die USA haben dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu nur die Zeit verschafft, die er brauchte, um seine Mission zu erfüllen: den palästinensischen Widerstand in Gaza zu beseitigen.

Seit Beginn des Völkermords haben sich die USA auf einen „langen“ und „verheerenden“ Krieg im besetzten und streng belagerten Gazastreifen vorbereitet, da dieser der einzige Ort in der Region ist, der den kolonialen israelisch-amerikanischen Plänen ein Dorn im Auge ist.

So haben die USA schon früh beschlossen, die Aktion des palästinensischen Widerstands am 7. Oktober auszunutzen, um die Hamas loszuwerden, ungeachtet der menschlichen und materiellen Kosten eines solchen Unterfangens.

„US-Beamte bereiten sich zunehmend auf einen längeren, verheerenden Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen vor, wobei Beamte der Biden-Administration die US-Gesetzgeber auf die verschiedenen diplomatischen, politischen und militärischen Erfordernisse vorbereiten, die sich in den kommenden Tagen und Wochen ergeben könnten“, berichtete die israelische Tageszeitung Haaretz .

Die führende israelische Zeitung fügte hinzu: „US-Beamte haben gesagt, dass sie innerhalb der nächsten 48 Stunden mit einer Bodeninvasion rechnen“, was zuerst von der Washington Post berichtet wurde. Die Zeitung enthüllte auch, dass Israel um massive Waffenunterstützung gebeten habe, die Folgendes umfasse: „Verstärkter Austausch von Geheimdienstinformationen, Notfallnachschub für das Iron-Dome-Raketenabwehrsystem, Munition, präzisionsgelenkte Raketen und Bomben mit kleinem Durchmesser.“

In einem anderen Bericht berichtet Haaretz , dass der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, seinem israelischen Amtskollegen Bidens „unerschütterliche Unterstützung für Israel“ versichert habe.

Sullivan befürchtete, dass die Verbündeten der USA in der Region dazu gedrängt werden könnten, irgendetwas als Reaktion auf den geplanten Völkermord und die Kriegsverbrechen zu unternehmen, und betonte: „Wir arbeiten mit regionalen Partnern zusammen, um jeden zu warnen, der versuchen könnte, aus dieser Situation einen Vorteil zu ziehen.“

Um die USA und den Westen zu überzeugen, rührte er deren Emotionen an: „Wir tun auch alles in unserer Macht Stehende, um den Aufenthaltsort vermisster US-Bürger zu ermitteln“, um die Unterstützung der USA für den israelischen Völkermord, die Kriegsverbrechen und den kontinuierlichen Fluss tödlicher Waffen zur Tötung der Palästinenser zu rechtfertigen.

Nach den schrecklichen israelischen Angriffen und der bedingungslosen, unnachgiebigen Unterstützung der USA für die israelischen Kriegsverbrechen, die einen internationalen Aufschrei auslösten, erkannten Beamte in Israel, in der Region und in der ganzen Welt die Ziele der USA und Israels an. Daher haben sie deren Politik deutlich kritisiert und bekräftigt, dass der palästinensische Widerstand, vor allem die Hamas, nicht ausgeschaltet werden kann, da es sich nicht um eine materielle Macht, sondern um eine Ideologie handelt.

Es gibt unzählige Beispiele dafür, dass die israelischen Besatzungstruppen genügend Zeit haben, um ihre geplante Zerstörung des Gazastreifens zu vollenden und weiterhin so viele Zivilisten wie möglich zu töten. Eines der deutlichsten Beispiele ist die politische Unterstützung des israelischen Angriffs auf Rafah, wo sich Hunderttausende von Vertriebenen aus verschiedenen Teilen des Gazastreifens versammelten.

Anfangs behaupteten die USA, sie hätten die Waffenhilfe für Israel ausgesetzt und würden diese Aussetzung nicht aufheben, bevor sie nicht einen detaillierten Plan für eine „begrenzte Operation“ in Rafah erhalten hätten, der die Sicherheit der Zivilisten und Vertriebenen gewährleisten würde. Als Reaktion auf die regionale und internationale Ablehnung des Angriffs auf Rafah wiederholten US-Beamte diese Äußerungen immer wieder, um die zerstörerischen israelischen Angriffe auf die Stadt im südlichen Gazastreifen zu vertuschen.

Ein weiteres Beispiel ist Bidens Vorschlag für einen Waffenstillstand, mit dem er die Welt monatelang vor den Kopf gestoßen hat, weil die Hamas ihn angeblich abgelehnt hat. Die USA rechtfertigten den israelischen Völkermord und machten die Hamas dafür verantwortlich, obwohl die israelische Besatzung der Täter war. Als die Hamas das Abkommen akzeptierte, behauptete sie weiterhin, dass es Lücken zwischen Israel und der Hamas gäbe, die durch Verhandlungen geschlossen würden, wobei Netanjahu den israelischen Unterhändlern keine bedeutenden Befugnisse einräumte, um eine Einigung zu verzögern.

READ: Israel erwartet, dass die von den USA geführte Koalition im Falle eines Angriffs auf den Iran zuschlägt

Heute sind wir einem Waffenstillstand aus mehreren Gründen näher denn je. Der erste Grund ist, dass die israelischen Besatzungstruppen die Zerstörung des Gazastreifens fast vollständig abgeschlossen haben und so viele Zivilisten wie möglich getötet haben, von denen mehr als die Hälfte angeblich Kämpfer waren.

Der zweite Grund ist, dass die israelische Militärführung und viele US-Militärs ihre Stimme zu erheben begonnen haben, dass sie mit dem Gazastreifen fertig sind. Der dritte Grund ist, dass die israelischen Besatzungstruppen die gesamte Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten ausgehoben haben und nur verlassene Tunnel und keine Anzeichen dafür gefunden haben, dass die israelischen Gefangenen aus der belagerten Enklave geschmuggelt wurden.

Der vierte Grund ist die zunehmende soziale, militärische Rekrutierungs-, wirtschaftliche, politische und andere Krise in Israel, die zu einer noch nie dagewesenen Spaltung unter den Israelis führt. Einige israelische Politiker gehen davon aus, dass die Israelis nach dieser Wahl nie wieder eine stabile Regierung haben werden.

Es gibt viele andere Gründe, aber der wichtigste ist, dass die USA selbst einen Punkt erreicht haben, an dem sie anerkennen, was über die Hamas gesagt wurde – dass sie nicht beseitigt werden kann.

Die USA haben auch anerkannt, dass es nach der totalen Zerstörung des Gazastreifens keine zivilen oder militärischen Ziele mehr gibt, einschließlich der Kommunikations-, Abwasser-, Wasser- und Stromnetze, des Gesundheits- und Bildungssystems, der Moscheen, Schulen und Universitäten und so weiter.

Der israelische Rundfunksender Kan berichtete, dass israelische Militärs betonten: „Die Militäroperationen in Gaza sind fast abgeschlossen.“

Ein zionistischer Israeli fragte mich: „Die israelische Öffentlichkeit hat getan, was von ihr verlangt wird – Demonstrationen und Proteste – was haben die Bewohner des Gazastreifens gegen die Hamas getan?“ Egal, wie viel Zerstörung, Töten und Druck auf die Menschen in Gaza ausgeübt wird, sie werden niemals gegen den palästinensischen Widerstand auf die Straße gehen.

STELLUNGNAHME: Israels Verbrechen in Gaza zu unterstützen ist ein Amerikanismus geworden

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …