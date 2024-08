Israels Erschaffung und Ausbeutung von palästinensischen menschlichen Schutzschilden von Ramona Wadi

https://www.middleeastmonitor.com/20240817-israels-creation-and-exploitation-of-palestinian-human-shields/



Israels Erschaffung und Ausbeutung von palästinensischen menschlichen Schutzschilden

17. August 2024

Palästinenser, die ihre Habseligkeiten bei sich tragen, ziehen in Gebiete, die sie für sicherer halten, nachdem das israelische Militär am 16. August 2024 einen Evakuierungsbefehl für die östlichen Gebiete von Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen erlassen hat. [Hassan Jedi – Anadolu Agency]

Wie oft haben israelische Beamte Massaker an palästinensischen Zivilisten gerechtfertigt, weil die Hamas sie als menschliche Schutzschilde benutzt? Israelische Medien haben nun das Gegenteil berichtet – die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) benutzen palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde in Gebieten, die für einen Einmarsch vorgesehen sind. „Es ist besser, wenn sie explodieren und nicht die Soldaten“, wurde einem israelischen Soldaten von einem IDF-Kommandeur gesagt. Laut Zeugenaussagen von Soldaten gegenüber Haaretz wissen hochrangige IDF-Mitarbeiter von dieser Praxis.

In israelischen Berichten über palästinensische menschliche Schutzschilde wird der Kontext völlig ausgeblendet. Es wird nicht erwähnt, dass der Gazastreifen blockiert ist, dass die Menschen keinen Ausweg haben und dass sich in dem dicht besiedelten Landstreifen sowohl Zivilisten als auch die Widerstandsbewegung mitsamt ihren Waffen befinden. Wenn Israel den Begriff „menschliche Schutzschilde“ verwendet, um die Einschränkungen der Hamas beim Widerstand in Gaza zu beschreiben, ist das nicht nur irreführend, sondern auch völlig falsch. Es ist die israelische koloniale Gewalt, die palästinensische menschliche Schutzschilde geschaffen hat. Weiterlesen bei middleeastmonitor.com

Übersetzt mit deepl.com

