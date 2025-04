https://www.commondreams.org/news/hhs-employees



Eine Bundesangestellte (R), die ihren Arbeitsplatz verloren hat, erhält am 1. April 2025 Hilfe beim Tragen einiger ihrer Habseligkeiten aus ihrem Büro im Mary E. Switzer Memorial Building, das das US-Gesundheitsministerium in Washington, D.C., beherbergt.

(Foto: Roberto Schmidt/AFP via Getty Images)

„Absolutes Blutbad“, während die Trump-Administration die Bundesgesundheitsbehörden ausweidet

„Auf diese Weise werden die Amerikaner auf keinen Fall gesünder.“

Julia Conley

1. April 2025

HIV-Prävention. Anti-Tabak-Lobbyarbeit. Die Sicherheit von Bergbauarbeitern.

All dies gehört zu den Gesundheitsprioritäten, die in der Vision von US-Präsident Donald Trump und Gesundheitsminister Robert F. Kennedy, „Amerika wieder gesund zu machen“, offenbar keinen Platz haben, nachdem am Dienstag 10.000 Menschen bei den führenden Gesundheitsbehörden des Landes massenhaft entlassen wurden.

Die Entlassungen betrafen die Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) und die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA), wobei einige Mitarbeiter erst nach ihrer Ankunft bei der Arbeit über ihre Entlassung informiert wurden – nur um dann nach Hause geschickt zu werden.

Kayla Tausche von CNN berichtete, dass entlassene Mitarbeiter im HHS-Gebäude in Rockville, Maryland, gezwungen waren, einen „Walk of Shame“ zu machen, vorbei an Dutzenden ihrer ehemaligen Kollegen, die sich vor dem Gebäude aufstellten und darauf warteten, ihr eigenes Schicksal zu erfahren.

Die Mitarbeiter, die am Montagabend bis Dienstag entlassen wurden, sind die letzten von mehr als 100.000 Bundesangestellten, die seit Trumps Amtsantritt ihren Arbeitsplatz verloren haben und den milliardenschweren Tech-Mogul und Großspender Elon Musk an die Spitze des sogenannten Department of Government Efficiency gesetzt haben. Letzte Woche sagte Kennedy, dass die Belegschaft der Bundesgesundheitsbehörde von etwa 82.000 auf 62.000 Personen reduziert werden soll, wobei die Umstrukturierung Platz für das schaffen soll, was er als „die Verwaltung für ein gesundes Amerika“ im HHS bezeichnete.

„Wir werden mit weniger mehr erreichen“, sagte der Minister, der sich skeptisch über die wissenschaftlich nachgewiesenen Vorteile von Impfungen geäußert und ohne Beweise behauptet hat, dass die Rate chronischer Krankheiten in den vier Jahren, in denen der ehemalige Präsident Joe Biden im Weißen Haus war, gestiegen sei.

Kennedy sagte letzte Woche, dass die Kommunikation für die Gesundheitsbehörden im Rahmen der ‚Umstrukturierung‘ unter seine Kontrolle gebracht werden würde, und viele der Entlassungen betrafen Personen, die für die Weitergabe von Informationen an die Öffentlichkeit zuständig waren.

Zwanzig Personen, die für die öffentliche Kommunikation eines Programms der National Institutes of Health (NIH) zuständig sind, bei dem die Gene von Freiwilligen für die Gesundheitsforschung analysiert werden, gehörten zu denjenigen, die am Dienstag in den Verwaltungsurlaub geschickt wurden – ein Vorläufer der Entlassung, wie ein BeamterUSA Today mitteilte.

Das Büro für Medienangelegenheiten der FDA wurde ebenfalls aufgelöst, ebenso wie der Großteil des 50-köpfigen Kommunikationsteams des Zentrums für Arzneimittelbewertung und -forschung der Behörde, das Informationen über Arzneimittelzulassungen, Engpässe und potenzielle Risiken verwaltet.

„Die Öffentlichkeit wird die Folgen dieser Entlassungen im HHS wahrscheinlich nicht sofort spüren“, sagte Larry Levitt, Executive Vice President von KFF. “Aber letztendlich werden sich diese Entlassungen auf die Gesundheitsinformationen auswirken, die den Menschen zur Verfügung stehen, auf den Zugang zu Pflege und Prävention sowie auf die Aufsicht über Gesundheits- und Sozialdienste.“

Zu den weiteren betroffenen Mitarbeitern gehören Mitarbeiter in internen Behörden, die sich auf die Gesundheit von Senioren, Menschen mit Behinderungen und Minderheiten konzentrieren, sowie Mitarbeiter, die sich mit Asthma, Bleivergiftung, Strahlenschäden und den gesundheitlichen Auswirkungen extremer Hitze und Waldbrände befassen.

Die Regierung scheint die HIV-Prävention als ein wichtiges Ziel zu betrachten, indem sie den Direktor des Nationalen Zentrums für HIV-, Virushepatitis-, Geschlechtskrankheiten- und Tuberkulose-Prävention in den Verwaltungsurlaub versetzt und Teams, die HIV-Forschung und -Überwachung betreiben, auflöst.

Trotz seiner Behauptungen in der vergangenen Woche, chronische Krankheiten bekämpfen zu wollen, hat Kennedy keine Pläne vorgelegt, um die Bundesregierung besser für den Kampf gegen Herzkrankheiten, Diabetes und andere chronische Erkrankungen zu rüsten. Bei der CDC, so berichtete die „New York Times“ am Dienstag, wurden „ganze Abteilungen, die sich mit chronischen Krankheiten und Umweltproblemen befassen, gestrichen“.

In einem Beitrag auf LinkedIn am Dienstag sagte der ehemalige FDA-Kommissar Robert Califf, der unter Biden und dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama tätig war, die Behörde sei „so, wie wir sie kannten, am Ende“ und warnte, dass die Bundesregierung durch die Entlassung Tausender von Mitarbeitern wichtiges institutionelles Wissen verliere.

„Ich glaube, dass die Geschichte dies als einen großen Fehler ansehen wird“, sagte Califf. „Ich würde mich freuen, wenn ich eines Besseren belehrt würde, aber selbst dann gibt es keinen guten Grund, Menschen so zu behandeln. Es wird interessant sein, von der neuen Führung zu hören, wie sie Humpty Dumpty wieder zusammenflicken will.“

Der Journalist Sam Stein von The Bulwark bezeichnete die Massenentlassungen als „absolutes Blutbad“, bei dem eine „Generation von Wissenschaftlern und Gesundheitsbeamten ausgelöscht“ werde.

Brown University-Professor Dr. Craig Spencer sagte, das Land „wird dies bereuen“.

„Das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass die Medikamente, die Sie und Ihre Kinder einnehmen, sicher sind. Das sind die Menschen, die Forschung zu Krebs, zur Gesundheit von Säuglingen und zu so vielem mehr durchführen und beaufsichtigen. Das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass neue Geräte, die Ärzte und Patienten verwenden, wirksam sind“, sagte Spencer. “Und jetzt sind Tausende von ihnen weg. Auf diese Weise werden die Amerikaner auf keinen Fall gesünder.“

