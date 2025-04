https://electronicintifada.net/blogs/eli-gerzon/livestream-trump-goes-war-israel



Livestream: Trump zieht für Israel in den Krieg

Eli Gerzon

1. April 2025

„Die Ermordung von Hossam [Shabat] ist unerträglich“, sagte die Redakteurin Nora Barrows-Friedman nach ihrer Kurzmeldung, mit der sie den Livestream von The Electronic Intifada am 27. März eröffnete.

Sie sprach über die Ermordung des jungen palästinensischen Journalisten durch Israel am 24. März, der von den Menschen in Gaza geliebt wurde und seit dem Beginn des Völkermordes in der ganzen Welt bekannt wurde.

Seit dem 18. März, als der Waffenstillstand gebrochen wurde, hat Israel mehr als 830 Menschen getötet, 40 Prozent davon Kinder, berichtete Barrows-Friedman, eine Zahl, die jeden Tag um Dutzende ansteigt.

Allein am Sonntag, dem Tag, an dem die Palästinenser das Eid al-Fitr, das Ende des Ramadan, feierten, tötete Israel mehr als 50 Palästinenser.

Der Livestream umfasste eine Diskussion mit dem britischen palästinensischen Autor Ahmed Masoud, der im Gaza-Flüchtlingslager Jabaliya aufgewachsen ist. Die Analystin Helena Cobban nahm ebenfalls an der Sendung teil, um über die regionalen Entwicklungen in der Türkei, Syrien, Libanon, Jemen und Iran zu sprechen.

Wir haben uns auch mit den Berichten über „Anti-Hamas-Proteste“ in Gaza beschäftigt.

Die gesamte Sendung können Sie sich im obigen Video ansehen.

Geschäftsführer Ali Abunimah sprach über die Herausforderung, jeden Tag schreckliche Bilder auf unseren Telefonen zu sehen und „das Gefühl, nichts dagegen tun zu können“.

Es ist nicht leicht, sich das anzusehen, „aber Sie geben es uns auf eine Art und Weise, die es uns ermöglicht, Zeugnis davon abzulegen und die Realität zu erkennen“, sagte er zu Barrows-Friedman nach einem Bericht über Israels unerbittliche Massaker und die sich verschärfende Hungerbestrafung – sowie einer bewegenden Hommage an Shabat.

“ Hossam war jünger als meine Tochter“, bemerkte Barrows-Friedman. Der Journalist war erst 23 Jahre alt.

„Ich persönlich habe mich auf seine Berichterstattung verlassen, ich weiß, dass wir das alle taten, jeden einzelnen Tag“, fügte Barrows-Friedman seit dem 7. Oktober hinzu. „Er hat etwas Besseres verdient, und wir haben ihn im Stich gelassen.“

Israel hat seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 200 palästinensische Journalisten getötet – die größte Zahl, die in einem Konflikt getötet wurde.

Dazu gehören auch die jüngsten Morde an Mohammed Mansour und Wafa Aludaini.

Abunimah betonte, dass jeder, der in diesem Völkermord getötet wurde, „geliebt wurde [und] einen Einfluss auf die Welt hatte.“

„Jeder Mensch ist das Universum von jemandem“, bemerkte Barrows-Friedman.

„Erfahren Sie mehr über uns durch unsere Münder“

Ahmed Masoud nahm am Livestream aus London teil, um über sein Buch Vanished:The Mysterious Disappearance of Mustafa Ouda zu sprechen, das diesen Monat in den Vereinigten Staaten von Just World Books neu aufgelegt wurde.

Es wird aus der Sicht eines 8-jährigen Jungen erzählt, der versucht, das Geheimnis des Verschwindens seines Vaters zu lösen, und spielt in Masouds Heimatstadt Jabaliya in den späten 1970er Jahren bis zum israelischen Krieg gegen Gaza 2014.

Masoud beschrieb es als einen Thriller mit „Wendungen“, der auch kontroverse Themen in der palästinensischen Gesellschaft anspricht, darunter eine Hauptfigur, die erpresst wird, mit Israel zu kollaborieren.

Der Autor hob die Bedeutung der Kunst hervor und ist der Ansicht, dass dieser Völkermord nicht geschehen wäre, wenn die Palästinenser die Möglichkeit gehabt hätten, ihre Geschichten zu erzählen.

Er kritisierte Sender wie die BBC, die seiner Meinung nach Inhalte über Palästinenser produziert haben, die nicht von Palästinensern stammen und sie alle als Terroristen darstellen.

“ Bitte lesen Sie unsere Geschichten und erfahren Sie mehr über uns durch unsere Münder – nicht durch jemand anderen, der über uns schreibt“, forderte Masoud.

Massaker aus der Luft und Hungersnot

Seit einem Monat blockiert Israel die Einfahrt von Lastwagen mit dringend benötigten Lebensmitteln und Treibstoff in den Gazastreifen und verstößt damit gegen wesentliche Bestimmungen des Waffenstillstands, während es unablässig Luftangriffe und Beschuss vom Land und vom Meer aus durchführt.

Am 1. April gab das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen bekannt, dass alle 25 Bäckereien im Gazastreifen aufgrund von Treibstoff- und Mehlmangel geschlossen wurden.

Letzte Woche erklärte das WFP, dass Hunderttausende von Menschen im Gazastreifen erneut von schwerem Hunger und Unterernährung bedroht sind – die logische und eindeutig beabsichtigte Folge der israelischen Politik.

„Viele Menschen fragen sich, was der Widerstand jetzt gerade tut“, sagte Jon Elmer, Redakteur bei WFP.

Er beschrieb Israels Bombardierung als „einen Krieg der Massaker aus der Luft“, was bedeutet, dass der Widerstand wenig tun kann, um ihn zu stoppen.

„Das israelische Militär will uns weismachen, dass es auf dem Vormarsch ist, aber das stimmt nicht“, so Elmer.

Israel hat zwar Truppen in den Gazastreifen entsandt, aber nur in Pufferzonen, nicht in bewohnte Gebiete.

Diese Vorstöße sind laut Elmer „nur Show“ und sollen die Rechtsextremen besänftigen, die den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu dafür kritisieren, dass er den Krieg zu einem Zeitpunkt stoppt, an dem er ihre Unterstützung braucht, um den Haushalt zu verabschieden und seine Regierung im Amt zu halten.

Israel könnte immer noch in bebaute Gebiete vordringen und dann könnte der Widerstand sie angreifen.

Elmer sagte jedoch, die Führer des Widerstands hätten deutlich gemacht, dass sie zu dem von Israel verletzten Waffenstillstandsabkommen und zu den Verhandlungen zurückkehren wollten, die letztlich auf die Aufhebung der Blockade des Gazastreifens abzielten.

Die Qassam-Brigaden und die al-Quds-Brigaden, die militärischen Flügel der Hamas bzw. des Islamischen Dschihad, haben in der vergangenen Woche als Reaktion auf die anhaltenden Massaker Israels Raketen auf Israel abgefeuert und Millionen Israelis in die Luftschutzkeller geschickt.

Türkei und Israel kooperieren in Syrien

Israel und die Türkei scheinen zusammenzuarbeiten, um Syrien aufzuteilen, „zum völligen Nachteil des syrischen Volkes“, so die Autorin und Verlegerin Helena Cobban, die in der Sendung eine umfassende Diskussion über regionale und geopolitische Entwicklungen führte.

Cobban fügte hinzu, dass es angesichts der Tatsache, dass die Türkei Mitglied der NATO ist, „nicht völlig überraschend“ sei, dass Ankara mit Tel Aviv zusammenarbeite.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan spricht oft über seine starke Unterstützung für Palästina, aber dem stehen nur selten Taten gegenüber.

Syrien wird heute vom selbsternannten Präsidenten Ahmad al-Shara kontrolliert, der auch als Abu Muhammad al-Julani bekannt ist, einem ehemaligen hochrangigen ISIS- und Al-Qaida-Aktivisten, der die von der Türkei unterstützte Hayat Tahrir al-Sham-Miliz anführt.

Im Dezember stürzte al-Sharas Miliz die Regierung von Präsident Bashar al-Assad, was den Höhepunkt von mehr als einem Jahrzehnt verdeckter US-Unterstützung für Milizen darstellte, die Washington nominell als feindlich betrachtet.

Diese Politik wurde in einer durch WikiLeaks aufgedeckten E-Mail von Jake Sullivan aus dem Jahr 2012 zusammengefasst, in der der US-Politikberater unumwunden schrieb, dass „AQ [Al-Qaida] in Syrien auf unserer Seite ist“.

Sullivan schrieb an seine damalige Chefin, Außenministerin Hillary Clinton. Er sollte in der Regierung Biden als nationaler Sicherheitsberater dienen.

Die USA und ein Großteil des Westens unterstützen al-Shara weiterhin, selbst nachdem seine Untergebenen Anfang März Massaker an Alawiten verübten, einer Minderheit, deren Verbrechen in den Augen ihrer Mörder darin besteht, dass sie dieselbe Religion wie Assad haben.

Jemen

Cobban teilte ihre Ansichten über den Chat der Signalgruppe mit, in dem hochrangige Vertreter der Trump-Administration, darunter Vizepräsident JD Vance und Verteidigungsminister Pete Hegseth, Mitte März ihre Bombenangriffe auf den Jemen planten.

“ Und ehrlich gesagt dreht es mir als jemandem, der über Kriege vor Ort berichtet hat, den Magen um, wie unbekümmert sie reden“, sagte Cobban und fügte hinzu, dass die Beamten eher wie siebenjährige Jungen klangen.

Sie betonte, dass es im Krieg nicht nur um das Töten von Menschen geht – worüber sich die Beamten zu freuen schienen – sondern um die Erreichung politischer Ziele.

Was wollen die USA erreichen, wenn sie Dutzende von Menschen in einem Wohnhaus umbringen?

Cobban wies darauf hin, dass die von den USA unterstützte saudi-geführte Koalition, die den Jemen ab 2015 jahrelang bombardierte, Tausende von Menschen tötete, dass aber die Ansarullah-Bewegung, die das Land regiert, heute stärker denn je ist.

Die Ansarullah-Bewegung hat geschworen, dass die amerikanischen Angriffe sie nicht davon abhalten werden, die Palästinenser im Gazastreifen weiterhin zu unterstützen, und zwar in Form einer Seeblockade gegen die israelische Schifffahrt im Roten Meer und im Arabischen Meer sowie durch Raketenangriffe.

Proteste in Gaza

In der vergangenen Woche verbreiteten US-amerikanische und israelische Medien Berichte über Proteste von Palästinensern im nördlichen Gazastreifen, die sich gegen den fortschreitenden Völkermord richteten.

Es wurde behauptet, es handele sich um „Anti-Hamas-Proteste“, und es kursierten Videos, auf denen Gruppen von Männern zu sehen waren, die Slogans gegen die Widerstandsgruppe riefen.

Doch wie Abunimah erklärte, war dies eine falsche Darstellung. Die spontanen Proteste, die in der Stadt Beit Lahiya aufkamen, richteten sich keineswegs gegen die Hamas.

Allerdings versuchten mit der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah verbündete Anti-Hamas-Elemente, sie zu kapern, um den Eindruck zu erwecken, es handele sich um einen Volksaufstand gegen die Hamas.

Zu ihnen gehörten Berichten zufolge Anhänger von Muhammad Dahlan, einem in den Emiraten ansässigen ehemaligen Machthaber der Palästinensischen Autonomiebehörde, der 2007 an einem von den USA unterstützten Putschversuch gegen die Hamas beteiligt war, nachdem diese die palästinensischen Parlamentswahlen gewonnen hatte.

Wie Abunimah erklärte, gibt es keine Beweise für eine weit verbreitete Revolte gegen die Hamas, die sich weiterhin für die Beendigung des Krieges und die Rückkehr zum Waffenstillstandsabkommen einsetzt.

Studenten

Die Trump-Administration hat ihre Angriffe auf die Meinungsfreiheit ausgeweitet und internationale Studenten, die im Verdacht stehen, sich an Protesten gegen den israelischen Völkermord zu beteiligen, zur Abschiebung freigegeben.

Zu den 300 Studenten, deren Visa die Regierung nach eigenen Angaben widerrufen hat, gehört die Fulbright-Stipendiatin Rumeysa Ozturk, die an der Tufts University in Boston studiert.

Die türkische Staatsbürgerin wurde am 25. März auf dem Bürgersteig vor ihrem Haus in Somerville, Massachusetts, von maskierten Regierungsbeamten in Zivil verhaftet.

Dies geschah offensichtlich als Vergeltung für einen Meinungsartikel, den sie im März 2024 in The Tufts Daily mitverfasst hatte und in dem sie die Universität aufforderte, sich von Israel zu trennen.

Berichten zufolge wurde sie in eine Haftanstalt in Louisiana verlegt, dem südlichen Bundesstaat, in dem auch Mahmoud Khalil, Absolvent der Columbia University, inhaftiert ist.

Tausende von Menschen protestierten am Mittwoch außerhalb von Boston zur Unterstützung von Ozturk.

Sie können die Sendung auf YouTube, Rumble oder Twitter/Xansehen oder sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform anhören.

Tamara Nassar hat die Sendung produziert und Regie geführt. Michael F. Brown hat bei der Vorproduktion und dieser Autor bei der Nachbearbeitung der Sendung mitgeholfen.

Frühere Episoden von The Electronic Intifada Livestream können auf unserem YouTube-Kanal angesehen werden .

