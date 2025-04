https://www.caitlinjohnst.one/p/they-tell-you-the-houthis-attack?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=160416984&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Sie erzählen dir, dass die Houthis Schiffe angreifen, aber sie sagen dir nie, warum

Caitlin Johnstone

2. April 2025

Keiner der Menschen, die Trumps Krieg gegen den Jemen begrüßen, weil „die Houthis Schiffe angreifen“, wird dir sagen, warum die Houthis angefangen haben, Schiffe anzugreifen.

Die Experten werden es nicht sagen und die Menschen wissen es nicht.

Nach zwei Wochen des Austauschs mit Menschen, die Trumps Krieg unterstützen, kann ich mit Sicherheit sagen, dass keiner von ihnen weiß, warum der Krieg stattfindet. Sie wissen, dass es etwas mit den Angriffen der Huthis auf Schiffe im Roten Meer zu tun hat, aber sie haben nie eine Ahnung, warum diese Angriffe überhaupt stattgefunden haben. Sie gehen im Allgemeinen davon aus, dass die Huthis einfach nur böse sind und Schiffe angreifen wollen, oder dass der Iran ihnen befohlen hat, dies zu tun, um den Nahen Osten zu übernehmen. Die Worte „Terroristen“ und „Piraten“ fallen häufig.

Sie wissen zu Recht nicht, dass es sich um eine Blockade handelt, die darauf abzielt, Israels völkermörderische Gräueltaten in Gaza zu stoppen, und dass alle Angriffe eingestellt wurden, während der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas in Kraft war. Sie haben keine Ahnung, dass Ansar Allah erst bekannt gab, dass die Blockade des Roten Meeres wieder aufgenommen werden würde, nachdem Trump und Netanjahu aktiv zusammengearbeitet hatten, um den Waffenstillstand zu sabotieren und den Hungertod in Gaza wieder aufzunehmen, oder dass sie die Angriffe noch nicht einmal wieder aufgenommen hatten, als Trump mit den Bombardierungen begann.

Sie wissen nicht, dass es den Huthis gelungen ist, die Schifffahrtsaktivitäten zum israelischen Hafen Eilat um 85 Prozent zu reduzieren, wodurch das Netanjahu-Regime effektiv unter Druck gesetzt wird, den Holocaust im Gazastreifen zu beenden. Sie wissen nicht, dass Trumps Grund für die Bombardierung des Jemen derselbe Grund ist wie Bidens: weil das US-Imperium glaubt, dass es den Völkermord Israels ohne jegliche Konsequenzen oder Widerstand unterstützen darf.

Sie unterstützen einen Krieg, ohne zu wissen, warum sie ihn unterstützen. Das ist möglich, weil sie nicht nur nicht wissen, warum der Krieg stattfindet, sondern es sie auch nicht kümmert. Sie würden buchstäblich alles unterstützen, was Trump aus welchem Grund auch immer tut, weil sie hirnlose, infantile Kultisten und keine frei denkenden Erwachsenen sind.

Sie müssen nicht wissen, warum Trump den Jemen bombardiert, sie müssen nur in einem selbstbewusst klingenden Ton versichert bekommen, dass die Menschen, die er bombardiert, es verdienen, bombardiert zu werden. Solange sie diese Zusicherung erhalten, stellen sie keine weiteren Fragen. Sie machen sich nicht einmal die Mühe, ein paar Sekunden lang zu recherchieren. Sie unterstützen nur das, was Trump und seine Experten ihnen sagen, dass sie es unterstützen sollen.

Und was mich immer wieder verblüfft, ist, dass sie Trumps Krieg immer noch unterstützen, obwohl sie den geleakten Signal-Chat gesehen haben, in dem Trumps eigenes Team sich gegenseitig einräumt, dass er nicht wirklich notwendig ist. Sie wissen, dass dieser Chat existiert. Sie haben gesehen, wie Trump-Beamte darüber sprachen, dass es keinen wirklichen Grund gibt, die Bombardierung jetzt durchzuführen, und dass sie höchstens dazu dienen kann, „eine Botschaft zu senden“ (was auch immer das bedeutet). Aber sie haben Trumps Krieg die ganze Zeit über aggressiv verteidigt.

Alles, was passieren müsste, damit die Huthis die Angriffe auf Schiffe dauerhaft einstellen, wäre, dass Trump den immensen Einfluss des Weißen Hauses auf Israel nutzt und Netanjahu zu einem dauerhaften Waffenstillstand zwingt. So könnte er sich zum „Präsidenten des Friedens“ machen, wie Tulsi Gabbard sagt, dass er es ist, anstatt zu einem weiteren widerlichen Kriegstreiber zu werden, der all die langjährigen neokonservativen Kriegspläne vorantreibt, gegen die seine politische Fraktion vorgibt, zu sein.

Aber das ist alles. Nur vorgetäuscht. Sie sind alle Schwindler und Betrüger. Eine Gruppe von Republikanern, die George W. Bush als Ron-Paul-Libertäre verkleiden. Sie meckern wie menschliches Vieh und jubeln jedem militärischen Massaker zu, das ihnen befohlen wird.

