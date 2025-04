https://www.leftvoice.org/berlin-moves-to-deport-four-pro-palestinian-activists/



Berlin will vier pro-palästinensische Aktivisten abschieben

Nathaniel Flakin

2. April 2025

Die Berliner Regierung hat sich ein Beispiel an Trumps Vorgehen genommen und Abschiebungsanordnungen für drei EU-Bürger und einen Studenten aus den USA erlassen. Keiner von ihnen wurde wegen eines Verbrechens verurteilt.

Shane O’Brien wird bei einer Demonstration in Berlin verhaftet (Andrés Felipe)

Die Berliner Regierung von Kai Wegner (CDU) folgt Trumps Beispiel und will vier pro-palästinensische Aktivisten ausweisen. Wie Hanno Hauenstein gestern erstmals in The Intercept berichtete, haben die vier bis zum 21. April Zeit, Deutschland zu verlassen, da ihnen sonst die Abschiebung droht. Shane O’Brien und Roberta Murray sind irische Staatsbürger, während Kasia Wlaszczyk Polin ist. EU-Bürger genießen im Allgemeinen Freizügigkeit, die jedoch in Einzelfällen widerrufen werden kann. Cooper Longbottom stammt aus den USA und hat ein Studentenvisum.

Keiner von ihnen wurde wegen einer Straftat verurteilt. Sie wurden im Zusammenhang mit pro-palästinensischen Demonstrationen verschiedener Anklagen beschuldigt, wie z. B. einen Polizeibeamten als „Faschisten“ bezeichnet zu haben. Doch nur einer von ihnen wurde vor Gericht gestellt, und O’Brien wurde vom Vorwurf der Beamtenbeleidigung freigesprochen.

In den Abschiebungsanordnungen werden sie beschuldigt, eine „aktuelle Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ darzustellen – mehr oder weniger das gleiche Argument, mit dem die Trump-Regierung gegen Studenten wie Mahmoud Khalil vorgeht. Der Berliner Senat hat keine Beweise für seine Behauptung vorgelegt, dass diese vier die Hamas unterstützen oder antisemitisch sind.

Stattdessen werden die vier beschuldigt, an Demonstrationen teilgenommen zu haben, bei denen der Slogan „Vom Fluss zum Meer, Palästina, wird frei sein“ skandiert wurde. Der Versuch der deutschen Regierung, diesen Slogan zu verbieten, wurde von mehreren deutschen Gerichten abgelehnt, da die Rechtsgrundlage äußerst dürftig ist. Und selbst wenn der Slogan eindeutig illegal wäre, gibt es keine Beweise dafür, dass diese vier ihn verwendet haben.

Die Ironie besteht darin, dass der Berliner Bürgermeister freundschaftliche Beziehungen zu echten Antisemiten unterhält. Wegner hat sich immer wieder geweigert, Elon Musk für seine Hitlergrüße und antisemitischen Verschwörungstheorien zu verurteilen. Stattdessen wird der rechtsextreme Milliardär auf der offiziellen Website Berlins weiterhin als „wichtiger Jobmotor“ gelobt.

Eindeutig illegal

Als ein Abteilungsleiter der Berliner Ausländerbehörde im vergangenen Dezember den Antrag auf einen Ausweisungsbescheid sah, schrieb er zurück, dass dies offensichtlich illegal sei: Ohne Verurteilung gebe es keine Grundlage für den Entzug der Freizügigkeit eines EU-Bürgers. In einem weiteren Anklang an die Trump-Regierung wurde dies von einem politischen Beamten, dem SPD-Politiker Christian Oestmann, außer Kraft gesetzt.

Longbottom, die US-Bürgerin, beendet gerade ein Master-Programm an der Berliner Alice-Salomon-Hochschule (ASH). Eine Abschiebung, einschließlich eines zweijährigen Einreiseverbots in alle Länder des Schengen-Raums, würde sie nicht nur ihrer Heimat, sondern auch eines Abschlusses berauben, für den sie hart gearbeitet hat. Dies ist vergleichbar mit dem Fall von Ranjani Srinivasan und anderen Studierenden in den USA. Ein Sprecher der ASH sagte, er „wünsche sich, dass diese Person ihr Studium im Sommersemester abschließen kann“ – aber es gibt noch keine konkreten Maßnahmen, die die Universität plant, um sie zu verteidigen.

Das deutsche Außenministerium warnte kürzlich Transpersonen vor Reisen in die Vereinigten Staaten. Longbottom ist trans, ebenso wie Wlaszczyk. Der Versuch Berlins, Transpersonen in Länder mit queerenfeindlicher Politik abzuschieben, verstößt gegen grundlegende Menschenrechte. Die Angriffe der deutschen Regierung auf die demokratischen Rechte pro-palästinensischer Demonstranten gefährden weitere Schutzmaßnahmen.

Erst vor zehn Tagen veröffentlichte die Berliner Wissenschaftsverwaltung, die Forschern aus den USA Zuflucht bietet, einen Instagram-Post, in dem sie „die Angriffe der Trump-Regierung auf die US-Wissenschaft“ anprangerte, darunter „massive finanzielle Kürzungen und Eingriffe in die akademische Freiheit“. Sie versprachen einen Fonds, um US-Forschern bei der Fortsetzung ihrer Arbeit in Berlin zu helfen – und setzen nun doch einige von Trumps Maßnahmen um. Ich habe das Wissenschaftsministerium um eine Stellungnahme gebeten und werde diesen Artikel aktualisieren, sobald ich eine Antwort erhalte.

Staatsräson

In einer Erklärung kritisieren die vier

die Staatsräson Deutschlands – eine Doktrin, die die bedingungslose Unterstützung Israels festschreibt, ungeachtet dessen systematischer Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen. Dieselbe Staatsräson wurde herangezogen, um die Mitschuld Deutschlands am anhaltenden Völkermord zu rechtfertigen, während Kritik an Israels 77-jährigem Siedlerkolonialprojekt, an ethnischen Säuberungen und an der gegenwärtigen Massenschlachtung, Vertreibung und Aushungerung der Palästinenser systematisch unterdrückt wird.

Diese „Staatsräson“ ist ein zutiefst antidemokratisches Konzept, das davon ausgeht, dass die Interessen des Staates sowohl den demokratischen Willen der Bevölkerung als auch etablierte Rechts- und Verfassungsnormen außer Kraft setzen. In den letzten 18 Monaten hat die deutsche Regierung ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen – wie den Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu – beiseitegeschoben und sich die Kritik von Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International wegen der Einschränkung des Demonstrationsrechts eingehandelt.

Diese Abschiebungen stellen eine erhebliche Verschärfung der Angriffe auf demokratische Rechte dar. Es ist bemerkenswert, dass der Fall zuerst in den USA und israelisch-palästinensischen Medien berichtet wurde, gefolgt von den irischen Medien. Deutsche Zeitungen und Fernsehsender haben bisher nur sehr wenig darüber berichtet.

Die deutsche Regierung rechtfertigt die Repressionen gegen die Palästina-Bewegung mit der Notwendigkeit, das jüdische Leben zu schützen, als wären alle Juden Unterstützer Israels. In Wirklichkeit gab es in den letzten 18 Monaten eine beispiellose Welle staatlicher Gewalt gegen jüdische Menschen bei pro-palästinensischen Demonstrationen – eine winzige Minderheit in Deutschland, die bei jeder Demonstration stark überrepräsentiert ist. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die deutsche Regierung im Namen des „Kampfes gegen Antisemitismus“ mit der Abschiebung von Juden beginnt.

Nathaniel Flakin

Nathaniel ist ein freiberuflicher Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biografie über Martin Monath geschrieben, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, die auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch erschienen ist. Er hat auch einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionäres Berlin verfasst. Er gehört dem autistischen Spektrum an.

