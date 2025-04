https://www.middleeastmonitor.com/20250402-bulgaria-authorities-defy-court-order-continue-unlawful-detention-of-saudi-dissident/



Bulgarische Behörden missachten Gerichtsbeschluss und halten saudischen Dissidenten weiterhin unrechtmäßig fest

Am 2. April 2025

Dem saudischen Aktivisten Abdulrahman al-Khalidi droht die unmittelbare Abschiebung aus Bulgarien [@AmnestyMENA/X]

Migrant Solidarity Bulgaria hat die sofortige Freilassung des saudischen Menschenrechtsaktivisten Abdulrahman Al-Khalidi gefordert, da die Behörden in Sofia den Dissidenten trotz eines bindenden Gerichtsbeschlusses weiterhin unrechtmäßig in Haft halten. Die Pressemitteilung, die MEMO vorliegt, hebt Bulgariens Missachtung des nationalen und internationalen Rechts hervor und warnt vor dem ernsten Risiko, dem Al-Khalidi bei einer Abschiebung nach Saudi-Arabien ausgesetzt ist.

Am 26. März 2025 entschied das Verwaltungsgericht Sofia, dass Al-Khalidi – der seit mehr als dreieinhalb Jahren inhaftiert ist – unverzüglich freigelassen werden muss. Die bulgarischen Behörden haben ihn jedoch stattdessen in den Abschiebungsflügel des Busmanci-Gefängnisses verlegt und sich dabei auf eine frühere Ausweisungsverfügung berufen, die im Februar von der Staatlichen Agentur für Nationale Sicherheit (SANS) erlassen wurde. Dieser Schritt verstößt nach Ansicht von Rechtsexperten und Menschenrechtsgruppen eklatant gegen die rechtlichen Verpflichtungen Bulgariens, solange Al-Khalidis Asylantrag noch anhängig ist.

Der saudische Dissident wurde ohne Vorankündigung aus dem Flüchtlingsbereich des Internierungslagers entfernt, ihm wurde der Zugang zu einem schriftlichen Beschluss in arabischer Sprache verweigert und ihm wurde vorübergehend sein Telefon abgenommen, um ihn daran zu hindern, seinen Anwalt zu kontaktieren. Berichten zufolge wurde er gezwungen, Dokumente zu unterschreiben, die er nicht vollständig verstehen konnte.

Die Behörden behaupten, dass seine fortgesetzte Inhaftierung durch nationale Sicherheitsbestimmungen, insbesondere Artikel 67(3) des Asyl- und Flüchtlingsgesetzes, gerechtfertigt sei. Es wird jedoch argumentiert, dass das Völker- und EU-Recht solche Maßnahmen verbieten, solange ein Asylantrag nicht vollständig entschieden ist. Die Anwendung dieser Bestimmung während des laufenden Berufungsverfahrens wird als klarer Verstoß gegen den Grundsatz der Nichtzurückweisung gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und der Europäischen Menschenrechtskonvention angesehen.

Al-Khalidi floh 2013 aus Saudi-Arabien und reiste über Ägypten, Katar und die Türkei, bevor er 2021 in Bulgarien Asyl beantragte. Als langjähriger Verfechter der Rechte von Gefangenen und Kritiker der digitalen Propagandakampagnen Riads war er unerbittlichen Online-Schikanen und Morddrohungen von saudischen Influencern ausgesetzt, die ihn als Verräter brandmarkten.

Human Rights Watch warnte bereits davor, dass Al-Khalidi im Falle einer Abschiebung „ernsthaft Gefahr liefe, willkürlich inhaftiert, gefoltert und einem unfairen Prozess ausgesetzt zu werden“. Die Menschenrechtsorganisation verurteilte die geplante Ausweisung außerdem als wahrscheinlichen Verstoß sowohl gegen die Antifolterkonvention als auch gegen die Flüchtlingskonvention, die Bulgarien unterzeichnet hat.

Migrant Solidarity Bulgaria fordert die Behörden auf, dem Gerichtsurteil Folge zu leisten, den Missbrauch von Sicherheitsgesetzen einzustellen und die rechtlichen Verpflichtungen Bulgariens gegenüber Asylbewerbern einzuhalten. „Die Rechtsstaatlichkeit muss gewahrt werden und Abdulrahman Al-Khalidi muss unverzüglich freigelassen werden“, so die Organisation.

Trotz internationaler Besorgnis bleibt Al-Khalidi in Haft, was die Angst vor einer bevorstehenden Abschiebung schürt und erneut Druck auf Bulgarien ausübt, die Rechte von Verfolgten zu respektieren. Menschenrechtsgruppen haben die internationale Gemeinschaft und die Medien aufgefordert, Rechenschaft zu fordern und sicherzustellen, dass Al-Khalidi nicht in ein Land zurückgeschickt wird, in dem sein Leben in Gefahr wäre.

