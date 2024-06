https://countercurrents.org/2024/06/the-united-states-is-the-main-obstacle-to-peace-in-palestine/





Die Vereinigten Staaten sind das Haupthindernis für den Frieden in Palästina

von Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies

17. Juni 2024

Am 13. Juni reagierte die Hamas auf die anhaltenden Sticheleien von US-Außenminister Antony Blinken bezüglich des US-Vorschlags für eine Pause des israelischen Massakers in Gaza. Die Gruppe erklärte, sie habe „den jüngsten Vorschlag und alle Vorschläge zur Erreichung eines Waffenstillstandsabkommens positiv aufgenommen“. Im Gegensatz dazu fügte die Hamas hinzu: „Während Blinken weiterhin von ‚Israels Zustimmung zum jüngsten Vorschlag‘ spricht, haben wir von keinem israelischen Offiziellen gehört, der seine Zustimmung gegeben hätte.“

Die vollständigen Einzelheiten des US-Vorschlags müssen noch veröffentlicht werden, aber die Unterbrechung der israelischen Angriffe und die Freilassung der Geiseln in der ersten Phase würden Berichten zufolge zu weiteren Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand und den israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen in der zweiten Phase führen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass die zweite Verhandlungsrunde erfolgreich sein wird.

Der ehemalige Ministerpräsident der israelischen Arbeitspartei, Ehud Barak, sagte am 3. Juni im israelischen Rundfunk: „Was glauben Sie, wie [der Militärkommandant von Gaza] Sinwar reagieren wird, wenn man ihm sagt: Aber beeilen Sie sich, denn wir müssen Sie noch töten, nachdem Sie alle Geiseln zurückgegeben haben.

In der Zwischenzeit hat Israel, wie die Hamas betonte, die Bedingungen des jüngsten US-Waffenstillstandsvorschlags nicht öffentlich akzeptiert, so dass es nur das Wort von US-Beamten hat, dass Premierminister Benjamin Netanjahu ihm privat zugestimmt hat. In der Öffentlichkeit beharrt Netanjahu nach wie vor darauf, dass er sich für die vollständige Zerstörung der Hamas und ihrer Regierungsbehörde in Gaza einsetzt, und hat Israels bösartige Angriffe im zentralen und südlichen Gazastreifen sogar noch verschärft.

Die grundlegende Meinungsverschiedenheit, über die Präsident Joe Biden und Minister Blinken nicht hinwegtäuschen können, besteht darin, dass die Hamas, wie jeder Palästinenser, ein wirkliches Ende des Völkermordes will, während die israelische und die US-Regierung dies nicht wollen.

Biden oder Netanjahu könnten das Gemetzel sehr schnell beenden, wenn sie es wollten – Netanjahu, indem er einem dauerhaften Waffenstillstand zustimmt, oder Biden, indem er die US-Waffenlieferungen an Israel beendet oder aussetzt. Israel könnte diesen Krieg nicht ohne die militärische und diplomatische Unterstützung der USA führen. Aber Biden weigert sich, sein Druckmittel einzusetzen, obwohl er in einem Interview zugegeben hat, dass es „vernünftig“ sei, zu dem Schluss zu kommen, dass Netanjahu den Krieg zu seinem eigenen politischen Vorteil in die Länge zieht.

Die USA liefern immer noch Waffen an Israel, um das Massaker fortzusetzen, und verstoßen damit gegen den vom Internationalen Gerichtshof verhängten Waffenstillstand. Führende US-Politiker haben Netanjahu für den 24. Juli zu einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses eingeladen, während der Internationale Strafgerichtshof einen Antrag seines Chefanklägers auf Erlass eines Haftbefehls gegen Netanjahu wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Mord prüft.

Die Vereinigten Staaten scheinen entschlossen zu sein, Israels selbstverschuldete Isolation gegenüber den Friedensforderungen aus aller Welt, einschließlich der großen Mehrheit der Länder in der UN-Generalversammlung und im Sicherheitsrat, zu teilen.

Aber vielleicht ist das auch angebracht, denn die Vereinigten Staaten tragen einen großen Teil der Verantwortung für diese Isolation. Durch ihre jahrzehntelange bedingungslose Unterstützung Israels und die dutzende Male, die sie ihr Veto im UN-Sicherheitsrat eingelegt haben, um Israel vor der internationalen Rechenschaftspflicht zu schützen, haben die Vereinigten Staaten es den aufeinander folgenden israelischen Regierungen ermöglicht, eine schamlos kriminelle Politik zu verfolgen und die wachsende Empörung der Menschen und Länder in aller Welt mit Füßen zu treten.

Dieses Muster der US-Unterstützung für Israel reicht bis zu seiner Gründung zurück, als die zionistischen Führer in Palästina eine gut geplante Operation starteten, um viel mehr Territorium zu erobern, als die UNO ihrem neuen Staat in ihrem Teilungsplan zugewiesen hatte, den die Palästinenser und die Nachbarländer bereits entschieden ablehnten.

Die Massaker, die mit Bulldozern zerstörten Dörfer und die ethnische Säuberung von 750 000 bis zu einer Million Menschen im Rahmen der Nakba sind akribisch dokumentiert worden, obwohl zwei Generationen von Israelis, Amerikanern und Europäern durch eine außergewöhnliche Propagandakampagne davon überzeugt werden sollten, dass sie nie stattgefunden haben.

Die USA waren das erste Land, das Israel am 14. Mai 1948 de facto anerkannte, und spielten eine führende Rolle bei der Abstimmung in der UNO im Jahr 1949 über die Anerkennung des neuen Staates Israel in seinen unrechtmäßig eroberten Grenzen. Präsident Eisenhower hatte die Weisheit, sich 1956 gegen Großbritannien, Frankreich und Israel in deren Krieg zur Eroberung des Suezkanals zu stellen, aber Israels Eroberung der besetzten palästinensischen Gebiete 1967 überzeugte die US-Führung, dass Israel ein wertvoller militärischer Verbündeter im Nahen Osten sein könnte.

Die bedingungslose Unterstützung der USA für Israels illegale Besetzung und Annexion von immer mehr Gebieten in den letzten 57 Jahren hat die israelische Politik korrumpiert und die immer extremeren und rassistischeren israelischen Regierungen ermutigt, ihre völkermörderischen territorialen Ambitionen weiter auszudehnen. Netanjahus Likud-Partei und -Regierung verfolgen nun voll und ganz ihren Groß-Israel-Plan, das gesamte besetzte Palästina und Teile anderer Länder zu annektieren, wann immer sich neue Gelegenheiten zur Expansion bieten.

Die faktische Expansion Israels wurde durch das Monopol der Vereinigten Staaten auf die Vermittlung zwischen Israel und Palästina erleichtert, das sie aggressiv gegen die UN und andere Länder verteidigt haben. Der unüberbrückbare Widerspruch zwischen den widersprüchlichen Rollen der USA als Israels mächtigster militärischer Verbündeter und als Hauptvermittler zwischen Israel und Palästina ist für die ganze Welt offensichtlich.

Doch wie wir selbst inmitten des Völkermords in Gaza sehen, ist es dem Rest der Welt und der UNO nicht gelungen, dieses US-Monopol zu brechen und eine legitime, unparteiische Vermittlung durch die UNO oder neutrale Länder zu etablieren, die das Leben der Palästinenser und ihre Menschen- und Bürgerrechte achten.

Katar vermittelte im November 2023 einen vorübergehenden Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas, der jedoch seither durch die Bemühungen der USA, das Massaker durch irreführende Vorschläge, zynisches Getue und Vetos im Sicherheitsrat zu verlängern, zunichte gemacht wurde. Die USA legen im UN-Sicherheitsrat konsequent ihr Veto gegen alle Vorschläge zu Israel und Palästina ein, außer gegen ihre eigenen, selbst wenn diese absichtlich sinnlos, unwirksam oder kontraproduktiv sind.

Die UN-Generalversammlung steht geschlossen hinter Palästina und fordert Jahr für Jahr fast einstimmig ein Ende der israelischen Besatzung. Einhundertvierundvierzig Länder haben Palästina als Land anerkannt, und nur das Veto der USA verweigert ihm die volle UN-Mitgliedschaft. Der israelische Völkermord in Gaza hat sogar den Internationalen Gerichtshof (IGH) und den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) dazu gebracht, ihre tief verwurzelte prowestliche Voreingenommenheit aufzugeben und Fälle gegen Israel zu verfolgen.

Eine Möglichkeit, wie die Nationen der Welt zusammenkommen könnten, um größeren Druck auf Israel auszuüben, damit es seinen Angriff auf Gaza beendet, wäre eine Resolution „Uniting for Peace“ in der UN-Generalversammlung. Dies ist eine Maßnahme, die die Generalversammlung ergreifen kann, wenn der Sicherheitsrat durch das Veto eines ständigen Mitglieds daran gehindert wird, zur Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit zu handeln.

Israel hat bewiesen, dass es bereit ist, die Waffenstillstandsresolutionen der Generalversammlung und des Sicherheitsrates sowie eine Anordnung des IGH zu ignorieren, aber eine „Uniting for Peace“-Resolution könnte Israel für seine Handlungen Sanktionen auferlegen, wie etwa ein Waffenembargo oder einen Wirtschaftsboykott. Sollten die Vereinigten Staaten weiterhin auf ihrer Komplizenschaft bei Israels internationalen Verbrechen bestehen, könnte die Generalversammlung auch gegen die USA vorgehen.

Eine Resolution der Generalversammlung würde die Bedingungen der internationalen Debatte ändern und den Schwerpunkt von Bidens und Blinkens Ablenkungsmanövern auf die Dringlichkeit der Durchsetzung eines dauerhaften Waffenstillstands verlagern, den die ganze Welt fordert.

Es ist an der Zeit, dass die Vereinten Nationen und neutrale Länder Israels US-amerikanischen Partner beim Völkermord zur Seite schieben und dass legitime internationale Behörden und Vermittler die Verantwortung für die Durchsetzung des Völkerrechts, die Beendigung der israelischen Besetzung Palästinas und den Frieden im Nahen Osten übernehmen.

Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies sind die Autoren von War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict, erschienen bei OR Books im November 2022.

Medea Benjamin ist die Mitbegründerin von CODEPINK for Peace und Autorin mehrerer Bücher, darunter Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.

Nicolas J. S. Davies ist ein unabhängiger Journalist, ein Rechercheur für CODEPINK und der Autor von Blood on Our Hands: Die amerikanische Invasion und Zerstörung des Irak.

