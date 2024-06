https://www.middleeastmonitor.com/20240617-germany-dismisses-undersecretary-who-ordered-investigation-into-academics-for-pro-palestinian-support/



Ein Dutzend pro-palästinensische Studenten besetzen mehrere Klassenzimmer in einem Gebäude der Bonner Universität in Bonn, Deutschland, am 12. Juni 2024 [Ying Tang/NurPhoto via Getty Images]



Deutschland entlässt Staatssekretärin, die Ermittlungen gegen Akademiker wegen pro-palästinensischer Unterstützung angeordnet hatte

17. Juni 2024

Die deutschen Behörden haben eine Staatssekretärin entlassen, die eine Untersuchung darüber eingeleitet hatte, ob die finanzielle Unterstützung für Akademiker, die Studenten, die gegen die israelischen Angriffe auf Gaza protestierten, verteidigten, gekürzt werden sollte, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger gab am Sonntag die Entlassung von Sabina Doring, der für die Hochschulbildung zuständigen Staatssekretärin, bekannt.

Watzinger betonte, dass die Einleitung einer Untersuchung zur Kürzung der finanziellen Unterstützung für Akademiker den Grundsätzen der akademischen Freiheit widerspreche: „Im Mai dieses Jahres hat eine Gruppe von Hochschullehrern einen offenen Brief zu den Protestcamps an den Hochschulen geschrieben. Das ist ein legitimer Teil der Debatte und der Meinungsfreiheit. Eine andere Meinung zu haben, ist ebenso natürlich“, sagte sie.

Watzinger bekräftigte, dass es keinen Zweifel am hohen Wert der akademischen Freiheit und ihrem verfassungsrechtlichen Schutz gebe.

„Ich verteidige die Wissenschaftsfreiheit in all ihren Facetten. Die Förderung der Wissenschaft erfolgt nach wissenschaftlichen Kriterien, nicht nach politischer Ideologie. Dies ist ein Grundprinzip der akademischen Freiheit“, sagte sie.

Übersetzt mit deepl.com

