Die Vereinten Nationen: Probleme durch Design, Reform durch Nachfrage Richard Falk, Hans Von Sponeck und Daniel Falcone

Ich danke Hans von Sponeck, dass er mich auf das neue Buch von ihm Hans Von Sponeck, Richard Falk, und Daniel Falcone aufmerksam machte und ich es mir über meine Buchhandlung sofort bestellte. Leider momentan nur in englisch erhältlich, was das lesen etwas schwieriger gestaltet, aber für Interessierte lohnt es sich. „Liberating the United Nations: Realism with Hope“ (Stanford University Press, 2024) Deshalb möchte ich den Kauf für englisch verstehende Leser unbedingt empfehlen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.counterpunch.org/2024/11/01/the-united-nations-problems-by-design-reform-by-demand/



1. November 2024

Richard Falk, Hans Von Sponeck und Daniel Falcone

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, legt ihr Veto gegen die Resolution des UN-Sicherheitsrats ein, in der ein Waffenstillstand in Gaza gefordert wird.

Der ehemalige Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Lage der Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten, Richard Falk, und der ehemalige stellvertretende Generalsekretär der Vereinten Nationen und UN-Koordinator für humanitäre Hilfe im Irak, Hans von Sponeck, sind die Autoren von „Liberating the United Nations: Realism with Hope“ (Stanford University Press, 2024). In dieser Frage-und-Antwort-Runde mit Daniel Falcone erläutern sie die Hauptargumente ihres Buches, die Bedeutung des UN-Gipfels der Zukunft sowie die Folgen des Neoliberalismus und die Auswirkungen des Rechtsrucks in der westlichen Welt. Falk und von Sponeck erläutern den geopolitischen Begriff „Realismus“ und diskutieren die Auswirkungen darauf, wie die globale Regierungsführung mit Hoffnung voranschreiten kann, wobei sie sich auf wichtige Denker und junge Führungskräfte in der Gegenwart stützen.

Daniel Falcone: Können Sie die allgemeine These oder die Hauptargumente des Buches erläutern und wie sie sich auf bestimmte UN-Angelegenheiten beziehen, beispielsweise auf die Frage, wie man in der Ukraine und in Gaza etwas bewirken kann, und welche Gründe es für die Herausforderungen in diesen Konfliktgebieten gibt?

Richard Falk: Aus unserer Sicht gab es mehrere ineinandergreifende Themen, die uns dazu veranlasst haben, dieses Buch zu schreiben:

1) Die UNO zeigt eine zunehmende Marginalität in Bezug auf die Aufrechterhaltung der globalen Sicherheit in Bezug auf politische Konflikte und ökologische Stabilität in einem historischen Moment, in dem institutionelle Führung und multilaterale Zusammenarbeit am dringendsten benötigt wurden, um dringende gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen anzugehen.

2) Die Welt braucht globale Foren, die am ehesten von den Vereinten Nationen bereitgestellt werden, um die multilaterale Zusammenarbeit bei einer Reihe globaler Herausforderungen zu erleichtern – Kriegsverhütung, Klimawandel, nukleare Abrüstung, Völkermord und Regulierung der KI. Eine gestärkte UNO ist die beste Hoffnung, um die derzeitige Art und Weise zu mildern, in der die geopolitische zentralisierte Verwaltung von Macht und Sicherheit und der eher dezentralisierte Vorrang, der nationalen Interessen eingeräumt wird, die Kontrolle über Konflikte, Diplomatie und ökologische Widerstandsfähigkeit ausüben.

3) Obwohl die UNO friedens- und gerechtigkeitsorientierte Teile der öffentlichen Meinung enttäuscht hat, hat sie in Bereichen des internationalen Lebens wie Gesundheit, Kinderbetreuung, Entwicklung, Finanzhilfe, kulturelles Erbe, Umweltschutz, Arbeit, Katastrophenhilfe und Menschenrechte eine treibende Kraft für die Verbesserung der Menschheit dargestellt, sodass es wichtig ist, zwischen einer UNO für Krieg und Frieden und einer funktionierenden UNO zu unterscheiden.

4) Um effektiv arbeiten und dem globalen öffentlichen Interesse gerecht werden zu können, benötigt die UNO dringend strukturelle und verfahrenstechnische Reformen, einschließlich einer erweiterten und unabhängigeren Finanzierungsbasis und mehr Befugnisse für die Generalversammlung, den Generalsekretär und den Internationalen Gerichtshof.

5) Wie die gut gemeinte Initiative des Generalsekretärs vom September, der „Summit for the Future“, deutlich machte, gibt es derzeit weder auf der Ebene der P5 noch als Priorität der Medien oder der öffentlichen Meinung im Westen politischen Rückhalt für eine wohlwollende Reformagenda, sodass die Zukunft der UNO und der Schutz längerfristiger menschlicher Interessen und ökologischer Widerstandsfähigkeit vom transnationalen Aktivismus der Zivilgesellschaft abhängen.

Insgesamt spielt die UNO trotz des sinkenden Interesses an der UNO im gesamten Westen, insbesondere in den USA, derzeit eine wichtige Rolle bei der Förderung der täglichen Verbesserung von Millionen von Menschenleben auf der ganzen Welt. Um ihre Relevanz in Situationen wie dem Krieg in der Ukraine und dem Völkermord im Gazastreifen zu stärken, sind grundlegende Reformen erforderlich, wie bereits erwähnt, und eine Stärkung der UN-Fähigkeiten, um die Rolle der aktuellen Formen der Geopolitik bei der Verwaltung der globalen Macht und Sicherheit auszugleichen und sogar zu überwinden, die seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor mehr als 30 Jahren eine hegemoniale und militaristische Wendung genommen hat.

Hans von Sponeck: Ich halte drei der in dem Buch behandelten Themen für äußerst wichtig:

1) Wir haben in unserem Buch die Zusammenarbeit der Exekutive/operativen UN-Sonderorganisationen, -Fonds und -Programme im Laufe der Zeit untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass dieses System in den letzten achtzig Jahren einen langen Weg zurückgelegt hat – von der „splendid isolation“ in den Anfangsjahren, als einzelne UN-Einheiten ihre Programme ohne Kontakt zu ihren UN-Kollegen durchführten, bis hin zur breit angelegten Integration zwischen den Organisationen in den letzten Jahren. Das Ergebnis: ein Programm des UN-Systems, das von einem UN-Beamten, dem UN-Koordinator vor Ort, geleitet wird, mit einem Budget arbeitet und in einem Gebäude untergebracht ist – ein Muster, das von immer mehr UN-Länderteams übernommen wurde. Unserer Meinung nach sollte dies überall dort, wo das UN-System Programme hat, zum obligatorischen Ansatz werden.

2) Es gibt eine weitere Ebene der „Verknüpfung“, die wesentlich komplexer ist: die Zusammenarbeit zwischen den politischen und friedenserhaltenden Missionen der UN, die sich mit Konfliktprävention und Friedenskonsolidierung befassen, und den UN-Länderteams, die sich mit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung befassen. Wie wir bereits angedeutet haben, ist die rote Linie zwischen dem Sicherheitsrat und der Generalversammlung und der operativen UN erst vor kurzem weniger rot geworden, sodass integrierte UN-Ansätze möglich sind. Wir betrachten dies als wertvolle und weitreichende Errungenschaft und als Meilenstein auf dem Weg der UNO zur Befreiung. Wir hoffen, dass der UN-Zukunftspakt und die UN-Generalversammlung zu struktureller Kohärenz und Koordination in multilateralen Situationen führen werden.

3) Der dritte wichtige Bereich, mit dem wir uns befasst haben, betrifft die Finanzierung der UNO. Das dem UN-Generalsekretär zur Verfügung stehende Budget war schon immer erbärmlich unzureichend. Im Jahr 2022 belief es sich auf 3,1 Milliarden US-Dollar, was weniger als 45 Cent pro Person auf der Welt entspricht. Wir haben drei schwerwiegende Finanzierungsprobleme erkannt: i. der ständige jährliche Kassenfehlbetrag und die erschwerenden Zahlungsverzögerungen durch viele Mitgliedsregierungen; ii. das Fehlen alternativer Finanzierungsquellen, die dringend benötigte zusätzliche Mittel bereitstellen und auch dazu beitragen könnten, die Organisation vor finanzieller Erpressung zu schützen; iii. die Drohung einiger Regierungen, die Finanzierung zu streichen, um die UN-Politik, die Arbeitsinhalte der UN und die Ernennung hochrangiger UN-Beamter zu beeinflussen.

Daniel Falcone: Wie werden Ihrer Meinung nach der Ton und der Ansatz für den bevorstehenden UN-Gipfel der Zukunft auf der Grundlage der in Ihrem Buch vorgestellten Erkenntnisse aussehen?

Richard Falk: Wie vorgeschlagen, wurden auf dem UN-Gipfel der Zukunft Dokumente vorbereitet und Regierungstreffen abgehalten, die in umfassenden und ehrgeizigen Rahmen darlegten, was von souveränen Staaten und der UNO getan werden muss, um die derzeit wahrgenommenen wichtigsten globalen Herausforderungen anzugehen. Dies liefert sowohl wünschenswerte politische Leitlinien, positive Weltordnungsagenden und -ziele als auch Fortschrittsmarker. Es wird auch zeigen, ob es genügend politischen Rückhalt gibt, um unternehmerische und nationalistische Kurzsichtigkeit zu verringern, die Achtung der Werte der Charta, einschließlich einer stärkeren Achtung des Völkerrechts, zu fördern und Regierungen dazu zu bewegen, ihr Verhalten und ihre Interessenvertretung an globalen und menschlichen Interessen auszurichten. Um solche Ergebnisse zu erzielen, wäre auch eine verbesserte UN-Pädagogik von Vorteil, die unser Buch fördern möchte, und zwar in Bezug auf die Vorteile einer autonomeren UN, die besser mit den Fähigkeiten ausgestattet ist, die erforderlich sind, um die in der Präambel der UN-Charta zugesagten Leistungen zu erbringen. Die realistische Darstellung, die die Geschichte der UNO seit ihrer Gründung am besten wiedergibt, ist eine des Realismus ohne Hoffnung bis hin zum Realismus mit Hoffnung, die durch moralische, ökologische und überlebenswichtige Gebote verstärkt wird.

Trotz dieser Argumentation gibt es in der gegenwärtigen Atmosphäre des Misstrauens und der Feindseligkeit wenig Grund zur Hoffnung, insbesondere solange die USA darauf bestehen, die globale Sicherheit und die westliche Hegemonie im Rahmen einer Bündnispolitik zu erzwingen, die nicht mehr das Vertrauen oder gar die Zustimmung der meisten Länder im globalen Süden genießen kann. Als Reaktion auf diese anarchischen und hegemonialen Merkmale ist es wahrscheinlicher, dass sich im globalen Süden zunehmend gleichgesinnte, de-westliche Koalitionen bilden, die versuchen, die Ambitionen und strategischen Bedenken des globalen Westens auszugleichen, insbesondere in Bezug auf Handel, Finanzen, Investitionen, Energie und Umweltschutz.

Hans von Sponeck: Die UN-Generalversammlung hat eine Resolution über einen „Pakt für die Zukunft“ (GA/12641 vom 2. Oktober 2024) verabschiedet. In 52 Aktionspunkten, die so wichtige Reformthemen wie die Annahme eines „integrativen Prozesses zur Anpassung der internationalen Zusammenarbeit an die Realitäten von heute und die Herausforderungen von morgen“, „das fortschrittlichste und konkreteste Bekenntnis zur Reform des Sicherheitsrats“ und „die Vertretung des Sicherheitsrats, um die historische Unterrepräsentation Afrikas auszugleichen“, umfassen. Dies kann nur begrüßt werden. Da in dieser Resolution nicht auf das „Wie“, das „Wer“ und das „Wann“ eingegangen wird, hat die Generalversammlung lediglich einen kleinen Schritt in einem zweifellos langen und komplizierten Reformprozess getan. Am beunruhigendsten ist, dass die Mitgliedstaaten keine Gelegenheit hatten, den Resolutionsentwurf zu diskutieren, sondern lediglich aufgefordert wurden, auf einen Entwurf zu reagieren. Dies erklärt die Entscheidung von sieben Ländern, darunter das P5-Mitglied Russland (und der Iran), die gegen diese Resolution gestimmt haben. Die Reformdebatte hat somit mit einer konfrontativen Note begonnen.

Daniel Falcone: Wie können die Vereinten Nationen Ihrer Meinung nach in Bezug auf ihre Wirksamkeit und Legitimität wieder Fuß fassen, ohne den Gefahren einer globalen Rechtsverschiebung zu erliegen?

Richard Falk: Ich glaube, dass sich der Globale Süden mit Unterstützung Chinas auf die Notwendigkeit einer Charta-Reform konzentrieren sollte, die den Willen von Regierungen widerspiegelt, die für die materiellen Bedürfnisse sowie für den sozialen Schutz und eine gerechte Verteilung des Wohlstands zugunsten der großen Mehrheit der Weltbevölkerung sensibel sind. Mit dem Zusammenbruch des europäischen Kolonialismus und der Auflösung der Sowjetunion sowie dem Entwicklungsfortschritt vieler Länder ist die politische Landschaft von 1945 hoffnungslos veraltet, wenn es ein Ziel der UNO ist, die zeitgenössischen Realitäten, Prioritäten und Herausforderungen widerzuspiegeln. Die UNO muss in die Lage versetzt werden, eine viel größere Rolle bei der Kriegsverhinderung und der Verhinderung von Völkermord und Gräueltaten zu spielen.

Der derzeitige, weitgehend auf Freiwilligkeit basierende Ansatz zur Einhaltung des Völkerrechts muss ebenfalls beendet und durch ein Ethos der obligatorischen Einhaltung ersetzt werden. Solche Änderungen könnten verschiedene Formen annehmen, vor allem die Einschränkung des Vetorechts der P5 im Sicherheitsrat, die Lockerung der Beschränkungen der Befugnisse der Generalversammlung durch die Verabschiedung verbindlicher Empfehlungen, die Stärkung der Rolle des Internationalen Gerichtshofs (IGH) durch Entscheidungen, die Vorlage internationaler Rechtsstreitigkeiten zwischen Staaten, das Fehlen einer gesicherten Durchsetzung von Entscheidungen aufgrund der Abhängigkeit vom Sicherheitsrat bei der Umsetzung und die Benennung von Leitlinien des Völkerrechts als Reaktion auf Ersuchen der Vereinten Nationen um Klärung als maßgeblich für Rechtsfragen, die jetzt als „Advisory Opinions“ bezeichnet werden.

Die bestehende UN-Charta ordnet das Völkerrecht nicht so ein, dass ihre rechtlichen Bewertungen die Kraft des Gesetzes in der Art einer geordneten nationalen Gesellschaft erhalten. Ein solcher völkerrechtlicher Rahmen, wie ihn die UNO bis heute verkörpert, könnte von Humoristen als Orwell’scher Topos verspottet werden, der die Grenzen des Sprachgebrauchs strapaziert.

Diese Ambivalenz gegenüber dem Völkerrecht hat die UNO als politischen Akteur mit einem Verhaltenskodex innerhalb der UNO vereinbar gemacht, der den Vorrang der Geopolitik in Bezug auf das Management von Sicherheit und Macht in den internationalen Beziehungen anerkennt. Tatsächlich zeigte sich diese geopolitische Dimension der UNO während des Kalten Krieges am deutlichsten in der Pattsituation zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt, die die Grundlage für gegenseitige Abschreckung, die Achtung geopolitischer Konfliktlinien und die Selbstbeschränkung des Konflikts zwischen Großmächten auf ideologische Feindseligkeit und Kriege in Randgebieten (wie in Korea, Vietnam und Osteuropa) bildete, verbunden mit der gegenseitigen Verpflichtung, eine Eskalation im Kontext geopolitischer Konfrontationen zu vermeiden.

Als Russland die Sowjetunion mit geringerem globalem politischem Einfluss ersetzte und China sich aus dem kostspieligen Spiel geopolitischer Rivalität heraushielt, übernahm die von den USA angeführte westliche Rivalität den geopolitischen Raum, rüstete die Welt auf und akzeptierte die Kosten für den Aufbau eines nicht territorialen „Weltstaates“. Schon vor dem Ukraine-Krieg, der unter anderem einen russischen Versuch darstellte, wieder in den geopolitischen Raum einzutreten, und dem Genozid im Gazastreifen, der verdeutlichte, wie weit das westliche Bündnis bei der Verletzung des globalen öffentlichen Interesses an der Aufrechterhaltung einer minimalen Moral und seiner eigenen vermeintlichen ethischen Werte sowie der Einhaltung bestimmter äußerer Grenzen für den internen Einsatz politischer Gewalt zu respektieren, wurde deutlich, dass diese Zeit der internationalen Beziehungen nach dem Kalten Krieg zu einem Ende kam, das dem Verhalten der liberalsten Demokratien im Vergleich zu den international engagierteren Autokratien keinen positiven Aspekt verlieh.

Dies bedeutete, dass die UNO ihren institutionellen Stolz herunterschlucken und ihre anhaltende Marginalität akzeptieren würde, wenn es um die globale Sicherheit und die Beziehungen zwischen den Zentren militärischer und wirtschaftlicher Macht ging. Oder die UNO und ihre Mitglieder müssen eine solche Identität auf kohärente und überzeugende Weise in Frage stellen, mit zunehmender Unterstützung von zutiefst besorgten und aufgebrachten Kräften der Zivilgesellschaft, die versuchen, sowohl die Geopolitik als auch ihre Nutznießer aus der Wirtschaft und dem Finanzwesen zu zähmen. Es gibt bereits Anzeichen dafür, insbesondere in Bezug auf die Weltwirtschaft, dass, wenn die UNO nicht entwestlicht wird und ihre postkolonialen Identitäten berücksichtigt werden, zunehmend auf Formen der zwischenstaatlichen institutionellen Zusammenarbeit gesetzt wird, um Reformen zu erreichen, die die veränderten Realitäten widerspiegeln. Sowohl die zunehmend aktiven BRICS-Staaten als auch die chinesischen kooperativen Entwicklungsrahmen sind Beispiele dafür, wie die Rolle der Vereinten Nationen von einem erwachenden globalen Süden angegangen wird.

Unterdessen ist eine parteiübergreifende politische Elite in den USA in einer wahnhaften Trance gefangen und glaubt, dass „die Welt“ die globale Führung der USA in der Art und Weise begrüßt und braucht, wie sie sich in der Zeit nach dem Kalten Krieg entwickelt hat, was einen weiteren Rückzug von früheren Forderungen nach der Gründung einer UNO für die Völker der Welt beschleunigte. Die Bemühungen von Clinton, G.W. Bush und Biden, das amerikanische Modell der kapitalistischen Demokratie mit Frieden, Gerechtigkeit, Zurückhaltung und Internationalismus zu verbinden, überzeugten nicht einmal die Hälfte der eigenen Bevölkerung, und man kann auch nicht sagen, dass die nicht westlichen formellen Demokratien wie Indien, Indonesien und China eher bereit waren, die nationale Souveränität zu opfern, als die führenden westlichen Demokratien, die selbst kaum Bereitschaft zeigten, Reformen in einem Umfang durchzuführen, der es der UNO ermöglichen würde, effektiver zu werden.

Eine solche Darstellung der UNO in der Krise bedarf einiger Korrekturen. Während des Völkermords im Gazastreifen waren die Kräfte des globalen Südens eher geneigt, sich auf das Völkerrecht und die öffentliche Meinung zu verlassen, um den israelischen Angriff auf die Palästinenser zu beenden und die mitschuldigen westlichen Unterstützer Israels zu beschämen, die es versäumt hatten, ihren politischen Einfluss geltend zu machen, um auch nur ein dauerhaftes Waffenstillstandsabkommen zu erreichen, verbunden mit der Freilassung von Geiseln und dem Rückzug der israelischen Streitkräfte. Obwohl der Internationale Gerichtshof seine Rolle in höchst professioneller Weise ausübte und durch die Verhängung von einstweiligen Verfügungen in den ersten Monaten des Jahres 2024, die Israel zur Zurückhaltung in seiner Gaza-Kampagne aufforderten, um die wachsende humanitäre Katastrophe zu mildern, bis eine endgültige Entscheidung über den Völkermord getroffen werden konnte, seinen weltweiten Ruf stärkte. Die greifbaren Ergebnisse der IGH-Entscheidungen waren für die Palästinenser bisher minimal. Israel zeigte sich trotzig. Die mitschuldigen Regierungen schwächten ihre ausdrückliche Unterstützung für Israel etwas ab, verzichteten jedoch darauf, verfügbare Druckmittel einzusetzen, um die Einhaltung der Vorschriften zu erreichen, wie z. B. die Verhängung eines Waffenembargos.

Dieses Muster einer autoritären Abgrenzung des Völkerrechts in Bezug auf die anhaltende Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel, gefolgt von Israels Missachtung, die Netanyahus Verurteilung der UNO vom Podium der Generalversammlung als „Sumpf antisemitischer Galle“, „antiisraelische Flacherdegesellschaft“, „die Zerschredderung der UN-Charta durch den israelischen Botschafter vom Podium der Generalversammlung aus“ und der formelle Erlass, der den UN-Generalsekretär zur ‚persona non grata‘ in Israel erklärte, waren Teil einer beispiellosen Verleumdung der UN durch ein UN-Mitglied, ein Land, mit dem Biden weiterhin eine Verbindung als Teilhaber westlicher demokratischer Werte pflegte. Eine solche Verleumdung der UNO führte nicht einmal zu Kritik seitens der liberalen Demokratien, was den Eindruck verstärkt, dass eine demokratische interne Struktur keine Gewähr für ein Verhalten bietet, das die Werte der UNO oder eine positive institutionelle Reform unterstützt.

Meiner Meinung nach wird die Rettung der UNO im Bereich Frieden und Sicherheit nicht auf friedliche Weise geschehen, ohne dass es zu einer pädagogischen Unterbrechung kommt, in der die USA und andere westliche Länder durch ihre außenpolitischen Eliten ihre eigenen Interessen unter Berücksichtigung der internationalen Realitäten des 21. Jahrhunderts neu bewerten. Sollten Regierungen mit Unterstützung ihrer Bürger zu dem Schluss kommen, dass eine stärkere, stärker rechtsstaatlich geprägte Weltordnung den Interessen ihrer Bürger besser dienen würde als das militarisierte Kontrollsystem, das sich seit seinen westfälischen Ursprüngen Mitte des 17. Jahrhunderts entwickelt hat, würde dies zweifellos eine politische Agenda für eine drastische UN-Reform beinhalten. Ich denke, eine solche begrüßenswerte Dynamik hätte relativ wenig damit zu tun, ob sich in den Staaten, die den Weg zu einer stärkeren UN ebnen, eine Demokratie nach westlichem Vorbild durchsetzt. Viel wichtiger wäre die Bereitschaft der politischen Eliten und Entscheidungsträger, längerfristigen Verhaltensanpassungen und politischen Zielen genügend Gewicht zu verleihen.

Hans von Sponeck: Es gibt keine „globale“ Rechtsverschiebung. Eine solche Verschiebung gibt es in westlich orientierten Ländern. Die westliche und die nicht-westliche Welt haben jedoch zwei Dinge gemeinsam: einen Trend zum Extremismus innerhalb einzelner Länder und eine Polarisierung in ihren internationalen Beziehungen. Die 52 Aktionspunkte für Reformen, die im UN-Zukunftspakt enthalten sind, werden, wenn sie ernsthaft in Angriff genommen werden, einen Prozess der „Demokratisierung“ der „politischen“ Vereinten Nationen (SC & GA) einleiten, der die unipolare Machtpolitik durch eine multipolare Entscheidungsfindung ersetzt. Es wäre eine Illusion anzunehmen, dass strukturelle UN-Reformen in der gegenwärtigen konfrontativen geopolitischen Realität beginnen werden. Zuerst müssen die andauernden Kriege beendet werden und die neuen Führungen der Großmächte müssen davon überzeugt werden, dass Zusammenarbeit für alle die bessere Alternative zur Konfrontation ist. Ländergruppen, die sich mit der Zivilgesellschaft zusammenschließen, müssen der Motor für eine solch tiefgreifende Wende sein.

Daniel Falcone: Mich interessiert besonders, wie Sie die neoliberale Globalisierung und den Washington Consensus in die verschiedenen Themen des Buches einbeziehen. Die Definition dieser Begriffe und ihrer Folgen scheint von entscheidender Bedeutung zu sein. Wie würden Sie sie definieren und ihre jeweiligen Auswirkungen bewerten?

Richard Falk: Der Einfluss des Privatsektors wirkt sich sowohl direkt als auch indirekt auf die Funktionsweise der UNO aus, indem er Einfluss auf die Zuweisung von Budgets ausübt und Geldbeiträge nutzt, um Kritik zu unterbinden und es Unternehmen zu ermöglichen, insbesondere die Erklärungen und Programme der funktionalen UNO, in denen wirtschaftliche Ansätze im Vordergrund stehen, zu beeinflussen. Dazu gehören die Gesundheit (und ihr Verhältnis zu den Eigentumsrechten der „Big Pharma“); die oligopolistische Kontrolle der „industriellen Landwirtschaft“ (mit ihrer Ausrichtung der Politik auf die „intelligente Landwirtschaft“ und weg von der „Agrarökologie“, der „widerstandsfähigen Landwirtschaft“ und traditionellen Formen der „Kleinbauernwirtschaft“). Dieser unternehmerische Einfluss auf die Gesundheits- und Ernährungsaktivitäten der Vereinten Nationen, die innerhalb des UN-Systems hauptsächlich der WHO und der FAO anvertraut sind, lässt dieses Verhalten selbst für UN-Beobachter und die Medien fast unbemerkt bleiben. Und wenn beispielsweise in der Arbeit des Menschenrechtsrats objektiv über die Schäden für Mensch und Tier durch den übermäßigen Einsatz von Pestiziden berichtet wird, beauftragen die unternehmerischen Übeltäter Ermittler, um die Experten zu diskreditieren, die die vernichtenden Berichte erstellt haben.

Im Rahmen seiner Präsidentschaftskampagne im Jahr 1988 erklärte sich George H. W. Bush bereit, den amerikanischen Einfluss zu nutzen, um das UN-Informationszentrum für multinationale Unternehmen aufzulösen, und er hielt sein Versprechen. In der Folge wurde nichts dergleichen eingerichtet. Tatsächlich dominierten im letzten Jahrzehnt des Kalten Krieges und im ersten Jahrzehnt nach dem Kalten Krieg die neoliberale Globalisierung und der Washington Consensus das politische Bewusstsein und signalisierten den geopolitischen Triumph des Kapitalismus, der durch die Einhaltung des Konstitutionalismus und freie Wahlen legitimiert wurde. Es war George W. Bush, der 2002 die vorherrschende Meinung im Westen zum Ausdruck brachte, dass Marktkräfte und Konstitutionalismus die einzige legitime Regierungsform im 21. Jahrhundert seien und dass es die USA seien, die sich um die globale Sicherheit durch Gewaltprojektion auf globaler Ebene kümmern würden. Die frühere amerikanische Doktrin zur nationalen Sicherheit, die nach den Anschlägen vom 11. September überarbeitet wurde, riet China, sich auf Handel, Investitionen und wirtschaftliche Entwicklung zu konzentrieren und weder Zeit noch Geld damit zu verschwenden, die Führungsrolle der USA in Bezug auf die Aufrechterhaltung der globalen Sicherheit in Frage zu stellen.

Die Vereinten Nationen spiegelten diesen zweiphasigen, von den USA geführten Ansatz zur Weltordnung wider, wobei die erste Phase vom Triumph der neoliberalen Globalisierung und einer ökonomistischen Beschäftigung mit Handel, Investitionen, Entwicklung und einer unipolaren globalen Weltwirtschaftsordnung nach dem Kalten Krieg geprägt war. Die zweite Phase beinhaltete die erneute Versicherheitlichung der US-Außenpolitik als angebliche Reaktion auf die Anschläge vom 11. September, die zu einem Antiterroreinsatz gegen verschiedene Länder im globalen Süden führte. Der Irakkrieg von 2003, der durch eine bewaffnete Intervention der USA und Großbritanniens zur Änderung des Regimes, zum Aufbau eines Staates und zur Bestrafung im Irak ausgelöst wurde, obwohl der UN-Sicherheitsrat einen Antrag auf Genehmigung der Anwendung von Gewalt außerhalb des Bereichs der Selbstverteidigung abgelehnt hatte, stellte eine Bestätigung der zuvor geschwächten Rolle der UN bei der Kriegsverhütung nach dem Kalten Krieg dar. Der damalige US-Präsident Bush sagte voraus, dass die UN „irrelevant“ werden würden, wenn sie nicht grünes Licht für das von den USA und Großbritannien geplante Szenario eines Angriffskrieges, eines Regimewechsels und einer langfristigen Besetzung des Irak geben würden.

Der Krieg wurde ohne UN-Genehmigung geführt und die Vorhersage von Bush wurde durch die anschließende UN-Praxis bestätigt. Die Realitäten der neoliberalen Globalisierung, wie sie im Washingtoner Konsens verkörpert sind, sind als Beschreibung der kapitalistischen Ideologie oder der US-Führung in Ungnade gefallen, aber viele zerstörerische Merkmale des zeitgenössischen Kapitalismus bleiben bestehen, darunter wachsende Ungleichheitsmuster, die die Mittelschicht in Bezug auf Gesundheit, Bildung und Familiengröße unter Druck setzen, ökologisch nicht nachhaltige Energiepolitik, Kurzfristigkeit und Unsicherheit der Arbeitnehmer aufgrund von Automatisierung und KI.

Hans von Sponeck: Neoliberalismus, Kapitalismus und Deregulierung haben ihren Ursprung im Westen. Der Konsens wurde nicht in Moskau, sondern in Washington erzielt! Die Auswirkungen ihrer Existenz wurden im gesamten Buch als Teil des westlich zentrierten politischen Instrumentariums zur Kontrolle der gegenwärtigen Weltordnung dokumentiert. Wir unterstützen die Ansicht, dass eine „NIEO“, eine neue internationale Wirtschaftsordnung, nach dem Scheitern der Doha-Handelsrunde, eine Voraussetzung für gerechtere Wettbewerbsbedingungen weltweit ist. Die internationale Finanzpolitik wurde bis vor kurzem vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und dem US-Finanzministerium bestimmt, wobei der US-Dollar die einzige Reservewährung war. Obwohl der IWF und die Weltbank zwei UN-Organisationen sind, haben sie stets die Interessen des Westens vertreten und damit zu globalen Verzerrungen beigetragen, die für den Rest der Welt von Nachteil sind. Wir betrachten daher die Reform der internationalen Finanzarchitektur als eines der wichtigsten UN-Reformthemen. In diesem Zusammenhang stellen wir fest, dass im UN-Zukunftspakt auf die Notwendigkeit hingewiesen wurde, „die Vertretung der Entwicklungsländer“ in solchen reformierten Finanzstrukturen zu stärken.

Daniel Falcone: Ihr Untertitel „Realism with Hope“ (Realismus mit Hoffnung) interessiert mich. Ich nehme an, dass sich dies auf Formen des linken Realismus in bestimmten Bereichen bezieht. Bezieht sich diese Formulierung darauf, wie Politik und Wissenschaft einander ergänzen können? Oder anders ausgedrückt: Eine weitere Herausforderung für die UNO scheint darin zu bestehen, wie sie ihre Verpflichtungen gegenüber einem institutionellen Rahmen von oben nach unten und gegenüber einem stärker fokussierten Ansatz von unten nach oben ausbalanciert, bei dem reale Situationen ohne legalistische Terminologie in Diskussionen und Lösungen angegangen werden. Ist die UNO mit Technokraten auf Kosten von Aktivisten überfordert?

Richard Falk: Ihre Frage wirft hier mehrere komplexe Probleme auf. Meinem Verständnis nach geht es bei der Verwendung von „Realismus“ in diesem Zusammenhang nicht um einen „juristischen Realismus“, sondern vielmehr um einen „politischen Realismus“, der weiterhin einen entscheidenden Einfluss auf die Außenpolitik der dominierenden Staaten ausübt. Ein solcher Realismus neigt dazu, das Völkerrecht abzulehnen, wenn diese Beschränkungen mit strategischen nationalen Interessen kollidieren, die Sicherheitsbedenken, Bündnisbeziehungen, geopolitische Ambitionen und interne souveräne Rechte betreffen.

Der dominierende Staat in der Zeit nach dem Kalten Krieg waren die USA, unterstützt durch das NATO-Bündnis und die israelische Partnerschaft, mit China in der Doppelrolle als mäßigender Einfluss und aufstrebender Rivale und Russland seit dem Ukraine-Krieg als größte Herausforderung für diese Struktur der globalen Sicherheit, die fast ausschließlich vom und für den globalen Westen verwaltet wird.

Bisher sind die Vereinten Nationen hauptsächlich mit der Interaktion zwischen den geopolitischen P3 (der P5-Status-Mitglieder des Sicherheitsrats) und den übrigen 193 Mitgliedstaaten beschäftigt. Sie haben Gesten gemacht, um Vertreter der Zivilgesellschaft von NGOs in die funktionale Seite ihrer Unternehmungen einzubeziehen, wo Beratung und informelle Anleitung hilfreich sein können, insbesondere für die am wenigsten entwickelten und kleineren Staaten. Bisher haben die Vereinten Nationen populistischen Formen des Aktivismus fast keine direkte Rolle eingeräumt. Ihr objektivstes und angesehenstes politisches Organ ist der Internationale Gerichtshof, der 2024 seinen unpolitischen, professionellen Charakter unter Beweis stellte, indem er sich sowohl mit dem Völkermord im Gazastreifen als auch mit der anhaltenden Rechtswidrigkeit der Besetzung der palästinensischen Gebiete Westjordanland, Gaza und Ostjerusalem durch Israel befasste. Der IGH ist, wie die jüngsten Verfahren bestätigen, durch das Fehlen einer unabhängigen Durchsetzungsbehörde oder -befugnisse eingeschränkt und völlig abhängig, wenn es um die Umsetzung durch den Rückgriff auf den zum Veto neigenden Sicherheitsrat geht.

Die in unserem Titel zum Ausdruck gebrachte Hoffnung ist sowohl eine Anerkennung der offenkundigen Unzulänglichkeit des Realismus als Grundlage für die geopolitische Steuerung der globalen Sicherheit und der Beziehungen zwischen den führenden Staaten als auch ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass alternative Strukturen möglich sind und nicht unbedingt in die territoriale Souveränität eingreifen. Die UNO humpelt auf einem Konzept dahin, das der Organisation von den Siegern des Zweiten Weltkriegs aufgezwungen wurde und das nie ganz angemessen oder den ihr zugewiesenen Aufgaben gewachsen war. In den 79 Jahren seit ihrer Gründung spiegeln die Vereinten Nationen die politische Landschaft immer weniger wider. Im Laufe ihrer Geschichte kam es zu großen Veränderungen, darunter der Zusammenbruch der europäischen Kolonialreiche, das Ende des Kalten Krieges, die mit der COVID-Pandemie verbundenen Unterbrechungen der Gesundheits-, Lebensmittel- und Versorgungskette und ihre inflationären Auswirkungen, die insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder der Welt belasteten. Auch die mit bewaffneten Konflikten verbundenen Störungen zeigten die Grenzen der Möglichkeiten der UNO auf, bedürftigen Gesellschaften zu helfen. Die UNO war nie wirklich von Technokraten besetzt oder von den Zielen von Aktivisten geprägt. Sie wurde, insbesondere wenn es um die Kriegs-/Friedensagenda geht, von Diplomaten, die die Mitgliedstaaten vertreten, unter der Leitung von UNO-Beamten bearbeitet, und wenn Ereignisse für Aktivisten von Belang waren, durch Demonstrationen und Nebenveranstaltungen am UNO-Hauptsitz in New York und Genf.

Hans von Sponeck: In einem Papier mit dem Titel „Befreiung der UNO, um dem globalen öffentlichen Wohl zu dienen“ empfehlen wir ein „Überdenken“ des Realismus als politische Richtlinie für diejenigen, die am Reformprozess der UNO beteiligt sind, um eine Organisation zu werden, die auf einem „menschlichen und ökologisch sensiblen Realismus“ basiert, der der Menschheit weltweit zugutekommt. Eine Zusammenarbeit zwischen der UNO-Politik und der Wissenschaft wäre in dieser Hinsicht für beide von Vorteil. Ich würde argumentieren, dass eine solche Zusammenarbeit eher auf Synergie als auf Komplementarität basieren sollte. Voraussetzung ist natürlich, dass überhaupt ein Interesse an einer Zusammenarbeit besteht. Die UN-Universität in Tokio und die operativen UN-Sonderorganisationen, -Fonds und -Programme sind ein perfektes Beispiel für eine unzureichende Zusammenarbeit, obwohl beide den Zielen der Charta für Frieden und Fortschritt verpflichtet sind. In Anerkennung des Mehrwerts einer solchen Zusammenarbeit muss der UN-Reformprozess ernsthafte Anstrengungen unternehmen, um konkrete Schritte zu definieren, die die notwendigen Verbindungen schaffen. UN-Beamte – Technokraten oder Aktivisten? Alle Mitarbeiter müssen einen Amtseid ablegen. Dieser beinhaltet, dass die Arbeit „in aller Loyalität, Diskretion und Gewissenhaftigkeit … mit ausschließlicher Berücksichtigung der Interessen der Vereinten Nationen“ ausgeführt werden muss.

Das bedeutet zumindest theoretisch, dass Mitarbeiter auf allen Ebenen „Aktivisten“ sind, die sich für „Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion“ einsetzen und „für die Harmonisierung … Maßnahmen zur Erreichung dieser gemeinsamen Ziele“ eintreten. Wenn ich an Debatten über die Weltordnung teilnehme, werden meine Ansichten und Positionen oft mit dem Etikett „links“ versehen. Meine Reaktion auf diese Klassifizierung ist, dass jeder, der für die UNO arbeitet und die Grundsätze und Ziele der Charta ernst nimmt, per Definition eine „linke“ Philosophie vertritt.

Richard Falk ist der ehemalige Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Lage der Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Hans von Sponeck ist der ehemalige Beigeordnete Generalsekretär der Vereinten Nationen und UN-Koordinator für humanitäre Hilfe im Irak.

Daniel Falcone unterrichtet Geisteswissenschaften an der United Nations International School.

Übersetzt mit Deepl.com

