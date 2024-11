https://www.richardsilverstein.com/2024/11/01/exclusive-netanyahu-aide-arrested-for-leaking-top-secret-information-identified/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Exklusiv: Netanjahus Berater wegen Weitergabe streng geheimer Informationen verhaftet, identifiziert

Richard Silverstein

1. November 2024

Bibi nimmt einen Lügendetektortest

חשיפה: אלי פלדשטיין, אחד מדוברי נתניהו, נעצר בחשד חשיפה: אלי פלדשטיין, אחד מדוברי נתניהו, נעצר בחשד שהדליף לעיתון הגרמני „בילד“ מסמכים מסווגים

Im vergangenen September veröffentlichte ich eine Exklusivstory über die Weitergabe streng geheimer israelischer Geheimdienstunterlagen durch Bibi Netanyahu an die deutsche Bild-Zeitung und die britische Publikation Jewish Chronicle (JC):

… Netanjahu gab gefälschte Hamas-Dokumente weiter, die von einer IDF-Nachrichtendiensteinheit, AMAN, beschafft wurden. In den Dokumenten wurde behauptet, Yahya Sinwar habe jeglichen Waffenstillstandsabkommen abgelehnt und versuche, aus Gaza zu fliehen. Außerdem wurde behauptet, die Hamas plane, israelische Geiseln über den Philadelphi-Korridor aus Gaza zu schmuggeln und sie in den Iran zu überführen.

Der „Reporter“, der die JC-Geschichte schrieb, Elon Perry, war kein Journalist und hatte die wenigen Referenzen in seiner Biografie weitgehend gefälscht. Die Bild-Geschichte wurde von ihrem stellvertretenden Auslandsredakteur verfasst, der sie wahrscheinlich von Perry erhalten hatte. Als ich berichtete, dass die Behauptungen in der Geschichte weitgehend erfunden waren, zusammen mit Perrys fragwürdiger Herkunft, entfernte Bild sie kommentarlos von seiner Website.

Eli Feldstein, angeblich wegen Weitergabe streng geheimer IDF-Geheimdienstinformationen verhaftet

Die israelischen Streitkräfte wussten, dass die von Hamas-Websites gesammelten Materialien von geringem nachrichtendienstlichem Wert waren. Sie wussten auch, dass der Informant absichtlich Behauptungen erfunden hatte, die in den Dokumenten selbst nicht enthalten waren. Dennoch waren die Dokumente streng geheim, da ihre Offenlegung den Methoden und Quellen des israelischen Geheimdienstes schaden könnte. Die Armee war über die undichte Stelle wütend und leitete eine Untersuchung ein, um den Schuldigen zu ermitteln. Das Ergebnis ist die heutige Geschichte.

Der Informant wurde identifiziert

Bild-„Exklusivbericht“ basiert auf einer undichten Stelle durch angeblich verhafteten Berater von Netanjahu

Tikun Olam kann auf der Grundlage von zwei Quellen berichten, dass der Berater von Netanjahu, der die Geschichte durchsickern ließ, Eli Feldstein, der Sicherheitsberater des israelischen Ministerpräsidenten, ist. Er ist Charedi und hat enge Verbindungen zur radikalen Siedlerbewegung. Laut einem Bericht in den sozialen Medien wurde er verhaftet (mehr dazu weiter unten). Er wurde vier Tage nach dem Angriff vom 7. Oktober in sein Amt berufen. Zuvor war er als Sprecher der IDF-Abteilung für das Westjordanland tätig. In dieser Funktion wurde er beschuldigt, IDF-Offiziere verbal angegriffen zu haben. Die untenstehende Quelle berichtet, dass er wiederholt Lügendetektortests nicht bestanden und die Sicherheitsüberprüfung vor seiner Ernennung nicht bestanden hatte. Obwohl es dem PMO untersagt war, ihn zu ernennen, tat Netanjahu dies trotzdem:

Die Berichterstattung über kritische Details des Skandals ist aufgrund einer polizeilichen Nachrichtensperre verboten, die in einer Gerichtsverhandlung am Sonntag aufgehoben werden könnte. Dieser Beitrag könnte sich auf diese Entscheidung auswirken. Wenn ein Medienunternehmen das Material bereits unter Nachrichtensperre veröffentlicht hat, gibt es kaum eine Rechtfertigung dafür, es weiterhin zu veröffentlichen.

Die Aufhebung der Geheimhaltung und Undurchsichtigkeit ist eines der Hauptziele dieses Blogs. Eine israelische Publikation und Netanjahu selbst haben die Aufhebung der Nachrichtensperre gefordert.

Story im Jewish Chronicle von Fake-Journalist, der über Fake-Hamas-Geheimdienst berichtet, der von Netanjahus Berater bereitgestellt wurde

In einer möglicherweise damit zusammenhängenden Story berichtet der israelische Journalist Michael Shemesh (Video hier), dass zwei weitere hochrangige Berater von Netanjahu, Stabschef Tzahi Braverman und der Berater für politische Angelegenheiten, Jonathan Urich, sich mit dem Anwalt Amit Hadad getroffen haben. Letzterer vertritt Netanjahu in einem der Strafverfahren, denen er sich gegenübersieht. Die Beauftragung von Hadad bringt den Skandal näher an Bibi selbst heran. Aber es garantiert auch, dass die rechtlichen Interessen seiner Mitarbeiter mit seinen übereinstimmen. Hätten sie einen unabhängigen Rechtsbeistand, könnten sie sich gegen ihn wenden, wie es ein ehemaliger Stabschef getan hat.

Ein dritter namentlich nicht genannter „leitender Beamter“ nahm ebenfalls an der Rechtsberatung teil. Shemesh berichtet auch, dass mehrere Mitarbeiter (wahrscheinlich die oben genannten) ganz oder teilweise von ihren Aufgaben suspendiert wurden.

Dieser Tweet, der sich auf Feldstein bezieht, deutet darauf hin, dass es einen „Spion“ im Büro des Premierministers gibt. :

כותב את הדברים הבאים הבאים בשיא הרגישות ובחרדת קודש.

Es gibt eine Regel am Anfang der Liste. Nicht die Regel, die über der Liste steht, sondern die Regel, die am Anfang der Liste steht, gilt.

Der Marker sollte so platziert werden, dass er die Informationen zu den einzelnen Schritten der Zubereitung von Lebensmitteln, die nicht gekennzeichnet werden müssen, enthält. Anfang der Geschichte (er hat sich in seinen eigenen Aussagen und in denen anderer geirrt – und er ist … pic.twitter.com/bCPbHX0ppR

– Ami Dror עמי דרור (@AmiDror) 31. Oktober 2024

Ein weiterer Aspekt des Skandals betrifft den militärischen Sicherheitsberater des Premierministers, der beschuldigt wird, Fotos von IAF-Kampfflugzeugen auf dem Weg zu Angriffszielen im Iran weitergegeben zu haben. Er tat dies, während die Flugzeuge noch in der Luft waren und bevor sie ihr Ziel erreicht hatten. Diese Informationen unterlagen der militärischen Zensur und waren streng geheim. Ihre Offenlegung hätte die gesamte Operation gefährden und die Piloten und Flugzeuge verwundbar machen können.

Politische Kriegsführung

Bibi unterzieht sich einem Lügendetektortest

Der Skandal geht auf einen Konflikt zwischen dem militärischen Geheimdienstapparat und Netanjahu zurück. Letzterer ist sich bewusst, dass die Nation über das massive Versagen des Geheimdienstes am 10.7. erzürnt ist. Der Premierminister übernimmt für solche Vorfälle nie die Verantwortung. Um sich der Rechenschaftspflicht zu entziehen, gibt er stets anderen die Schuld. In diesem Fall hat er die Schuld der IDF und dem Shin Bet in die Schuhe geschoben. Es ist möglich, dass die Ernennung von Feldstein, der über Insider-Quellen in der IDF verfügte und die Armeeführung kritisiert hatte, dazu dienen sollte, die Kampagne zu stärken, die Armee für die Sicherheitslücken verantwortlich zu machen.

Auch Verteidigungsminister Yoav Gallant steht im Fadenkreuz von Netanjahu. Ersterer hat den Premierminister immer wieder kritisiert. Bibi hat ihn sogar gefeuert, bis ihn der daraus resultierende öffentliche Aufruhr zum Einlenken zwang. Gallant hat öffentlich erklärt, dass die Ziele des Krieges gegen die Hamas und die Hisbollah erreicht wurden und es an der Zeit sei, die Kämpfe zu beenden, einem Waffenstillstand zuzustimmen und die israelischen Gefangenen freizulassen. Netanjahu sträubt sich gegen die vermeintliche Unverschämtheit des Ministers. Er will einen Krieg auf ewig, um die Korruptionsfälle abzuwehren, mit denen er konfrontiert ist. Dies ist ein Schlüsselelement des Grabenkriegs zwischen den beiden wichtigen Persönlichkeiten.

Übrigens soll der Chef des Geheimdienstes, Ronen Bar, erwägen, zurückzutreten, weil ein Großteil seiner Autorität vom ehemaligen Terroristen und derzeitigen Polizeiminister Itamar Ben Gvir an sich gerissen wurde.

Der Tweet bestätigt, dass der „Spion“ des PMO (angeblich Feldstein) streng geheime Informationen an Bild und JC weitergegeben hat:

Politisches Tauziehen

Netanjahu hat oft solche hochsensiblen Informationen gegen den Willen der Armee und des Shin Bet an die Öffentlichkeit durchsickern lassen, um sein Image aufzupolieren. Sie behaupten zu Recht, dass er dies tut, um die Lorbeeren für ihre Leistungen zu ernten, und ihnen selten, wenn überhaupt, Anerkennung zollt. Sie werfen ihm auch vor, die nachrichtendienstlichen Methoden offengelegt zu haben, mit denen er an das von ihm durchgesickerte Material gelangt ist.

Dieser sich zusammenbrauende Skandal ist ein Gegenschlag wichtiger nationaler Sicherheitsbehörden gegen Netanjahus Kampagne, ihnen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Es ist auch ein indirekter Angriff auf den Premierminister selbst durch seine wichtigsten Mitarbeiter. Es ist möglich, dass die Ermittler versuchen, ihn direkt mit den undichten Stellen in Verbindung zu bringen. Dies würde dem israelischen Regierungschef noch mehr rechtliche Kopfschmerzen bereiten, als er ohnehin schon hat.

