https://english.almayadeen.net/articles/opinion/ali-abunimah-s-arrest-is-a-chilling-reminder-of-the-dangers



Die Verhaftung von Ali Abunimah ist eine abschreckende Erinnerung an die Gefahren, denen Befürworter Palästinas ausgesetzt sind

Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen Englisch

1. Februar 2025

Trotz dieser eindeutigen Verurteilungen durch die Hüter der internationalen Menschenrechtsordnung kann man mit Sicherheit sagen, dass das harte Vorgehen gegen die Solidarität mit Palästina leider weitergehen wird.

Die Inhaftierung von Ali Abunimah vor einem Vortrag in Zürich, Schweiz, und seine anschließende Abschiebung haben Schockwellen in der weltweiten Solidaritätsbewegung für Palästina ausgelöst. In einem langen Beitrag auf X beschrieb der palästinensisch-amerikanische Journalist und Geschäftsführer der Nachrichten-Website Electronic Intifada seine Tortur durch den Schweizer Sicherheitsstaat und veranschaulichte den orwellschen Albtraum, zu dem westliche Demokratien für diejenigen geworden sind, die sich für Gerechtigkeit in Palästina einsetzen.

„Am Montagabend wurde ich in Handschellen in einem kleinen Metallkäfig in einem fensterlosen Gefängniswagen zum Flughafen Zürich gebracht und von der Polizei bis zum Flugzeug begleitet. Dies geschah nach drei Tagen und zwei Nächten in einem Schweizer Gefängnis, abgeschnitten von der Kommunikation mit der Außenwelt, in einer Zelle, 24 Stunden am Tag mit einem Zellengenossen, ohne dass ich meine Familie kontaktieren durfte“, schrieb der 53-Jährige nach seiner Abschiebung aus der Schweiz am 27. Januar bei der Landung auf dem Flughafen Istanbul.

Ich verwende den Zusatz „orwellianisch“, weil Abunimahs Verhaftung eine weitere Erinnerung daran ist, wie der totalitäre Staat und die repressive Reglementierung der Bürger, wie sie in George Orwells dystopischem Roman 1984 dargestellt werden, seit dem 7. Oktober 2023 im Westen zunehmend bittere Realität werden.

Eine abgewandelte Version des ikonischen Doublespeak-Slogans „Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke“, nämlich „Völkermord ist Selbstverteidigung. Opfer sind Täter. Propaganda ist Wahrheit“, ist weiterhin das Leitprinzip hinter den hegemonialen Bemühungen, den Vernichtungskrieg „Israels“ gegen Gaza zu rechtfertigen, sowie hinter der damit einhergehenden Kultur der Leugnung des Völkermords und des harten Durchgreifens gegen die Solidarität mit Palästina in kriecherischen, verbündeten Staaten.

Die Normalisierung des Autoritarismus

Die Schweiz ist neben Österreich und Frankreich ein Vorreiter der legalisierten Islamophobie in Europa. Ihre antimuslimische Bigotterie ist so kleinlich, dass bei einem Referendum im November 2009 eine Verfassungsänderung, die den Bau neuer Minarette verbietet, von 57,5 % der Wähler angenommen wurde. Ja, Minarette.

Da der Hass auf Palästinenser seit Beginn des völkermörderischen Angriffs Israels auf Gaza in vielen westlichen Ländern zu einem der sichtbarsten Ausdrucksformen von Islamophobie geworden ist, sollte Abunimahs Verhaftung keine Überraschung sein. Schließlich haben Regierungen von Washington DC bis Berlin in den letzten 15 Monaten die großflächige Zerstörung dessen, was bereits das größte Freiluftgefängnis der Welt war, und den Tod von über 48.000 Palästinensern durch die blutbefleckten Hände der sadistischen Kolonialkriegsmaschinerie „Israels“ unterstützt, begünstigt und bejubelt, was viele als den Holocaust unserer Zeit bezeichnen.

Und doch überrascht es immer noch, denn die Verhaftung und die schreckliche Art und Weise, wie sie durchgeführt wurde, stellen eine weitere Eskalation dessen dar, wie sogenannte westliche „Demokratien“ so leicht grundlegende Menschenrechtsschutzmaßnahmen außer Kraft setzen können, wenn es darum geht, „Israel“ zu gefallen, was letztlich zur weiteren Normalisierung antidemokratischer Verhaltensweisen unter dem Deckmantel der Demokratie beiträgt und die Menschen weiter für Autoritarismus desensibilisiert.

Wie unempfänglich vor allem junge Menschen im Westen für den Reiz autoritärer Führung geworden sind, zeigte sich in einer kürzlich durchgeführten Umfrage, bei der festgestellt wurde, dass mehr als die Hälfte der Generation Z im Vereinigten Königreich dafür ist, ihr Gemeinwesen in eine Diktatur zu verwandeln, in der ein „starker Führer das Sagen hat, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss“.

In diesem gefährlichen Klima, in dem selbst diejenigen, die als die Zukunft der Menschheit angesehen werden, wenig bis gar keinen Respekt vor grundlegenden demokratischen Normen haben, können Menschenrechtsaktivisten wie Ali Abunimah von den Schatten-Sicherheitsdiensten gewählter westlicher Regierungen von der Straße entführt, ohne Anklage inhaftiert und zu Unrecht abgeschoben werden.

Journalismus als Verbrechen behandeln

Es ist nicht das erste Mal, dass Mitarbeiter von Electronic Intifada von den Strafverfolgungsbehörden ins Visier genommen werden. Im Oktober führte die Polizei eine Razzia in der Londoner Wohnung des stellvertretenden Chefredakteurs Asa Winstanley durch und beschlagnahmte seine elektronischen Geräte. Der „Counter Terror Command“ der Londoner Polizei teilte ihm mit, dass gegen ihn nach dem Terrorism Act ermittelt werde.

Winstanley ist auch der Autor des Buches „Weaponising Antisemitism: How the Israel Lobby Brought Down Jeremy Corbyn“ aus dem Jahr 2023, eine Tatsache, die ihn zweifellos noch mehr ins Fadenkreuz des zionistischen Establishments Großbritanniens gerückt hat.

Die Botschaft, die Ali Abunimahs Verhaftung aussendet, ist klar: Journalismus ist in Europa nach dem 7. Oktober de facto zu einem Verbrechen geworden. Die traditionellen Medien würden dem natürlich widersprechen, da sie sich vom ersten Tag an am Völkermord Israels mitschuldig gemacht haben, indem sie sich auf die Seite des Täters stellten und die Palästinenser in ihrer verlogenen Berichterstattung auf eine bisher beispiellose Weise entmenschlichten.

Eine der angesehensten Schweizer Zeitungen, die Neue Zürcher Zeitung (NZZ), war in ihrer Berichterstattung über Abunimahs Verhaftung besonders nachlässig und verleumderisch.

In einem Artikel, der nur als Hetzartikel bezeichnet werden kann, brandmarkt der Autor ihn als „Extremisten“, eine Bezeichnung, die zweifellos auf den Kommentaren zweier zionistischer Propagandisten beruht: dem Vorstandsmitglied einer obskuren Gruppe namens „Never Again is Now“, in deren Augen der Journalist und seine Plattform „ein Sprachrohr der Hamas“ sind, und dem für Abunimahs Inhaftierung verantwortlichen Sicherheitsbeamten Mario Fehr, der über den sich selbst als nicht religiös bezeichnende Person Abunimah: „Wir wollen keinen islamistischen Judenhasser, der in der Schweiz zu Gewalt aufruft.“

Die investigative Nachrichten-Website The Grayzone hat sich intensiv mit Fehr, dem Leiter des Sicherheitsdepartements der Stadt Zürich, und seiner „Treue zum zionistischen Narrativ“ befasst und seine bösartigen rassistischen Ansichten über Muslime, Araber und Palästinenser aufgedeckt, die ihn zweifellos dazu veranlasst haben, Abunimah auf autoritäre und entmenschlichende Weise zu verfolgen und ihn mit falschen Behauptungen fälschlicherweise inhaftieren zu lassen.

Es ist erwähnenswert, dass das angebliche „Sprachrohr der Hamas“, als das Electronic Intifada verleumdet wird, wie keine andere Online-Publikation während des ersten live übertragenen und am besten dokumentierten Völkermords der Geschichte einen entscheidenden Raum für opferzentrierte Erzählungen aus Gaza aus der Ich-Perspektive geschaffen hat, was westliche Medien mit ihrer selektiven Verliebtheit in die Perspektive der Täter routinemäßig verweigert haben.

Verurteilung durch Menschenrechtsverteidiger

Die vorsätzliche Ignoranz, die bösartige Islamophobie und der abscheuliche anti-palästinensische Rassismus der westlichen Mainstream-Medien und die Tatsache, dass sie wissentlich verleumderische Lügen veröffentlichen und damit davonkommen können, haben auch dazu beigetragen, dass zunehmend autoritäre Staaten im Dienste der fortgesetzten gewaltsamen Kolonisierung Palästinas durch die zionistische Entität antizionistische Aktivisten wie Abunimah verfolgen können.

Wie besorgt wir über dieses jüngste Beispiel staatlich geförderter Verfolgung von Befürwortern Palästinas in der sogenannten „freien Welt“ sein sollten, lässt sich an den Adjektiven ablesen, die in den Reaktionen von Menschenrechtsverteidigern verwendet wurden. Irene Khan, die UN-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit, bezeichnete die Nachricht von Abunimahs Verhaftung als „schockierend“, der in Genf ansässige Euro-Med Monitor als „äußerst besorgniserregend“ und Amnesty International als „alarmierend“.

Trotz dieser eindeutigen Verurteilung durch die Hüter der internationalen Menschenrechtsordnung kann man mit Sicherheit sagen, dass das harte Vorgehen gegen die Solidarität mit Palästina leider weitergehen wird. Solange nicht nur Frieden, sondern auch Gerechtigkeit für die Palästinenser (eine Unterscheidung, die westliche Experten regelmäßig nicht treffen) und nichts weniger als ihre vollständige Befreiung vom Joch der israelischen Siedlerkolonialherrschaft in weiter Ferne liegen, wird die globale Palästina-Bewegung weiterhin für die Menschen eintreten, die der ehemalige tunesische Präsident Moncef Marzouki kürzlich als „die letzten Araber, die für ihre erste Unabhängigkeit kämpfen“ bezeichnete.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Freiberuflicher Journalist und politischer Kommentator mit einem B.A. in Asien- und Afrikawissenschaften.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …