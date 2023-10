The Insane Idea That Nations Get To Do War Crimes Whenever Something Bad Happens To Them One of the most destructive ideas in modern times is this notion that it’s fine and appropriate for governments to act like monsters whenever anything bad happens to their country. We saw it happen…

Die verrückte Idee, dass Nationen Kriegsverbrechen begehen dürfen, wenn ihnen etwas Schlimmes widerfährt

Von Caitlin Johnstone

16. Oktober 2023

Eine der zerstörerischsten Ideen der modernen Zeit ist die Vorstellung, dass es für Regierungen in Ordnung und angemessen ist, sich wie Monster zu verhalten, wenn ihrem Land etwas Schlimmes zustößt. Wir haben das bei den Vereinigten Staaten nach 9/11 gesehen, und wir sehen es jetzt bei Israel.

Der Abwurf von militärischem Sprengstoff auf Kinder ist heute genauso falsch wie am 6. Oktober. Angriffskriege waren am 12. September 2001 genauso falsch wie am 10. September. Aber es gibt diesen idiotischen Glauben in der Mainstream-Kultur, dass eine Nation, die ein traumatisches Ereignis erlebt, auf einen mörderischen Amoklauf gehen darf, bis sie sich besser fühlt.

Sobald der Hamas-Angriff stattfand, wurden wir von der westlichen politischen und medialen Klasse mit Botschaften überschwemmt, die die Idee vermittelten, dass Israel, weil ihm etwas Schlimmes widerfahren ist, nun zur Belohnung einen kleinen Völkermord begehen darf. Das ist dummer Unsinn und sollte von allen denkenden Menschen abgelehnt werden.

Kein anderer Aspekt des menschlichen Lebens funktioniert auf diese Weise. Ein normaler Mann darf nicht am Arbeitsplatz seiner Frau einen Amoklauf veranstalten, nur weil sie ihn mit Kyle aus dem Marketing betrogen hat. Er darf nicht einmal bei der Arbeit gemein zu den Kunden sein, sonst wird er gefeuert. Die Regeln gelten auch für normale Menschen, nur weil ihnen etwas Schlimmes zugestoßen ist; nur wenn es um die riesigen Machtkonglomerate geht, die als Regierungen bekannt sind, wird dieses schlampige Denken ernst genommen.

In anderen Bereichen des Lebens verstehen wir sogar, dass es nach einem traumatischen Ereignis wichtig ist, unsere Freunde und Angehörigen davor zu schützen, in der emotionalen Hitze des Augenblicks schlechte Entscheidungen zu treffen. Sie würden nicht zulassen, dass sich Ihre Schwester nach einer schlimmen Trennung ein hässliches Gesichtstattoo stechen lässt. Wenn du deinen Freund mit den Autoschlüsseln in der einen und einer Flasche in der anderen Hand herumstolpern siehst, nachdem er seinen Job verloren hat, würdest du ihm nicht sagen, dass du zu ihm stehst und ihn bei allem, was er vorhat, unterstützt. Sie würden verstehen, dass Menschen unkluge Entscheidungen treffen können, nachdem ihnen etwas Schlimmes passiert ist, und Sie würden tun, was Sie können, um sie davon abzubringen.

Aber wenn wir unser Denken auf die tödlichsten Streitkräfte der Welt ausdehnen – also genau auf die Dinge, bei denen wir uns am meisten vor schlechten Entscheidungen hüten sollten -, dann wird all das außer Kraft gesetzt. Plötzlich wird „Entweder bist du für uns oder gegen uns“ als eine vollkommen vernünftige Position in Fragen wie mehrfache Bodeninvasionen dargestellt, und wenn du nicht „an der Seite Israels“ stehst, während es den Gazastreifen, den Libanon und Syrien bombardiert, bedeutet das, dass du ein böser Terroristenanhänger bist, der wahrscheinlich Juden hasst.

Die Zahl der Todesopfer der israelischen Bombenkampagne in Gaza hat die Zahl der Todesopfer des Hamas-Angriffs bereits um mehr als das Doppelte überstiegen, und wir können davon ausgehen, dass sie sich weiter vervielfachen wird, weil es keine sinnvolle Opposition gegen das Blutvergießen gibt. Die Vereinigten Staaten, die als unverzichtbarer Unterstützer Israels all dies mit einem Wort beenden könnten, haben sich geweigert, eine einzige rote Linie in Bezug auf das zu ziehen, was Israel tun oder nicht tun darf, wenn es die Unterstützung der USA beibehalten will – selbst der wahllose Einsatz von weißem Phosphor, der gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt. Kriegsverbrechen werden nicht nur offen begangen, sondern im Voraus angekündigt, da sich Tel Aviv mit einer vollständigen Belagerung des Gazastreifens zur kollektiven Bestrafung der Palästinenser verpflichtet, und Israels Verbündete haben nichts dagegen.

Und auch in der allgemeinen westlichen Öffentlichkeit ist es ziemlich schlimm. Aufgrund der frenetischen Propagandakampagne der westlichen Presse nach dem Hamas-Angriff hat eine neue CNN-Umfrage ergeben, dass die Hälfte der Amerikaner erfolgreich davon überzeugt wurde, dass Israel, weil Israel etwas Schlimmes zugestoßen ist, „voll und ganz gerechtfertigt“ ist, Höllenfeuer auf ein riesiges Konzentrationslager zu regnen, in dem die Hälfte der Bevölkerung Kinder sind.

Die Momente nach einem beängstigenden und traumatisierenden Ereignis sind genau die Momente, in denen wir am wachsamsten gegenüber Übergriffen durch die betroffene Nation sein sollten. Stattdessen tun wir als Gesellschaft genau das Gegenteil und stimmen stillschweigend zu, dass bestimmte Nationen einen Freifahrtschein für Kriegsverbrechen und Massenmord erhalten, wenn ihnen etwas Schlimmes widerfährt. Genau zu dem Zeitpunkt, an dem das Licht der Weisheit am hellsten leuchten sollte, lassen wir zu, dass es die Toilette hinuntergespült wird.

Und nun sehen wir, wie Anti-Kriegs-Stimmen wie Trita Parsi, Branko Marcetic und Connor Echols festgestellt haben, einem Konflikt entgegen, der leicht eskalieren und sich auf andere Nationen im Nahen Osten und die US-Allianz ausweiten könnte. Und das alles nur, weil die Welt beschlossen hat, dass wir jetzt einen vorübergehenden Urlaub von Vernunft und Mitgefühl machen.

Das muss aufhören. Wir müssen nicht nur über die aktuelle Gewalt nachdenken, sondern auch über die Faktoren, die zu ihr geführt haben. Das bedeutet, dass wir die Apartheid-Missbräuche, aus denen die Hamas und der palästinensische Widerstand entstanden sind, vollständig aufarbeiten, diese Missbräuche beenden und das Unrecht wiedergutmachen müssen. Das bedeutet Verhandlungen. Es bedeutet Diplomatie. Es bedeutet Wiedergutmachung. Es bedeutet, Zugeständnisse zu machen. Es bedeutet, sich hinzusetzen und zu reden. Es bedeutet, das Problem anzuerkennen, damit es gelöst werden kann.

Und all das kann so lange vermieden werden, wie Israel und seine Verbündeten herumstolzieren und darüber schwadronieren wollen, dass sie jetzt eine Sondergenehmigung haben, Palästinenser zu töten, weil bla bla bla Opfergeschichte. An diesem Punkt der Geschichte, genau wie nach dem 11. September, sieht der Krieg sehr, sehr einfach und der Frieden sehr, sehr schwierig aus. Aber genau in diesen Momenten müssen wir uns am stärksten für den Frieden einsetzen, denn das ist der Zeitpunkt, an dem es wirklich zählt.

Das ist der Punkt, an dem der Gummi auf die Straße trifft, Leute. Hier findet die eigentliche Arbeit zur Schaffung einer gesunden Welt statt. Übersetzt mit Deepl.com

