https://www.middleeastmonitor.com/20231016-the-most-dangerous-man-in-the-world-is-enabled-by-hypocrites-in-the-west/

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu besucht israelische Soldaten, als er am 14. Oktober 2023 die Region inspiziert, in der die Soldaten in den Siedlungen Be’eri und Kfar Aza im Süden Israels nahe der Grenze zum Gazastreifen stationiert sind. [Pressebüro der israelischen Regierung – Anadolu Agency]

Der gefährlichste Mann der Welt wird von den Heuchlern im Westen ermöglicht

von Yvonne Ridley

16. Oktober 2023

Er ist heute der gefährlichste Führer der Welt. Ein durchgeknallter Psychopath, der über Atomwaffen verfügt und sein Leben damit verbracht hat, seine Feinde zu entmenschlichen und sie und ihre Kinder als Tiere abzutun. Anstatt jedoch von der so genannten zivilisierten Welt verurteilt zu werden, wird der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu unterstützt und verteidigt, obwohl – oder vielleicht gerade weil – er Kriegsverbrechen gegen das palästinensische Volk begeht.

Sehen Sie sich seinen Auftritt in diesem Video an. Dieser Mann strotzt nur so vor Selbstüberschätzung und wird sich nie von der öffentlichen Demütigung erholen, die ihm die Hamas-Kämpfer am vergangenen Wochenende zugefügt haben. Ich bin sicher, dass zionistische Tastaturkrieger empört auf meine Worte reagieren werden, aber bevor sie das tun, sollten sie sich etwas Zeit nehmen, um diesen Artikel der Jerusalem Post zu lesen.

Erstaunlicherweise sagte eine überwältigende Mehrheit von 86 Prozent der Befragten, darunter 79 Prozent der Anhänger der rechtsextremen israelischen Regierungskoalition, der Überraschungsangriff aus dem Gazastreifen sei ein Versagen der Führung des Landes. Ja, das ist richtig. Vier von fünf jüdischen Israelis sind der Meinung, dass die Regierung und Netanjahu für die Masseninfiltration der Hamas nach Israel und die darauf folgenden Morde verantwortlich sind, so eine neue Umfrage des Dialogzentrums, die fünf Tage nach dem Angriff veröffentlicht wurde.

Diese Umfrage wird von den arabischen und asiatischen Medien ausführlich analysiert, aber von den westlichen Mainstream-Medien, die sich noch nicht mit der Realität der Israelis vor Ort vertraut gemacht haben, wird sie weitgehend ignoriert. Wie beschämend, dass die einst große liberale Zeitung The Observer in einem ungezügelten Moment der Psychose einen unangemessenen Artikel veröffentlicht hat. Traurigerweise steht sie damit nicht alleine da. Die Mainstream-Medien in Großbritannien, Europa und Amerika konzentrieren sich stattdessen auf die obszöne Gewalt von Israels „Rache“-Bombardierung und kollektiver Bestrafung – einem Kriegsverbrechen – von Zivilisten im Gaza-Streifen. Anstatt sich bei seinen Lesern zu entschuldigen, veröffentlichte der Daily Telegraph ein von der israelischen Regierung veröffentlichtes Foto, das die Leiche eines von Hamas-Kämpfern ermordeten Säuglings zu zeigen scheint, nachdem er dazu verleitet wurde, Fake News von Pro-Israel-Propagandisten zu verbreiten. Der blutverschmierte Säugling, der noch mit einem Babygro-Anzug und einer Windel bekleidet ist, liegt in einem weißen Plastiksack.

Nachdem ich solche Anblicke auf den Schlachtfeldern Palästinas, des Iraks, Syriens, Afghanistans und in Teilen des von US-Drohnen angegriffenen Pakistans schon oft gesehen habe, glaube ich, dass das Bild echt ist. Als menschliche Wesen bluten und schmerzen wir alle auf dieselbe Weise. Von Kugeln durchlöcherte Körper verraten oft nicht, welche Hautfarbe, Nationalität oder Religion der einst Lebende hatte. Wir sind alle Gottes Schöpfung. Es ist fast unmöglich, zwischen Helden und Schurken zu unterscheiden, wenn man die Leichen des Krieges im Gazastreifen heute betrachtet.

Das Gesicht des Babys ist unkenntlich gemacht (wie empfindlich von Tel Aviv), aber jeder, der dieses Bild betrachtet, sieht nur ein unschuldiges Opfer einer brutalen Besatzung und eines Krieges. Wäre es ein palästinensisches Baby gewesen – und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels beläuft sich die Zahl der getöteten Kinder im Gazastreifen auf 637, und die israelischen Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden sieben palästinensische Kinder im besetzten Westjordanland getötet – hätte Netanjahu nicht zweimal hingesehen, bevor er das Kind als Tier abtat. So sehen er und seine Minister in Israel die Palästinenser an, Männer, Frauen und Kinder gleichermaßen.

Die Staats- und Regierungschefs der Welt mögen Israels hemmungslose Rache gegen den Gazastreifen weiterhin verteidigen, aber ihre Bürger tun dies nicht. Auf den Straßen von London, Glasgow, Paris, Berlin und großen US-Städten fanden am Wochenende riesige Versammlungen statt, um gegen die Unmenschlichkeit des zionistischen Staates zu protestieren.

Ich sage es noch einmal: Nicht alle Juden sind Zionisten und nicht alle Zionisten sind Juden.

Es handelte sich nicht um Antisemitismus im großen Stil, wie uns israelfreundliche Minister und Lobbyisten glauben machen wollen; wie könnte es auch, wenn so viele Juden, darunter auch Rabbiner, unter den Demonstranten sind? Wie jedes Mal, wenn Israel mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen Palästinenser vorgeht, gab es jedoch eine Gegenreaktion in den jüdischen Gemeinden. Dies zeugt von einem Mangel an Wissen und Verständnis seitens der Täter. Dennoch will ich es noch einmal sagen: Nicht alle Juden sind Zionisten und nicht alle Zionisten sind Juden. Schauen Sie sich die britischen Politiker an, die ihren Zionismus offen in Worten und Taten bekennen. Und schauen Sie sich die Millionen von fanatischen rechtsextremen christlichen Zionisten in Amerika an, die Anhänger von Donald Trump, die die extremste rechtsgerichtete Regierung in der Geschichte Israels bedingungslos unterstützen. Dies allein deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Zionisten keine Juden sind, sondern Menschen mit eigenen religiösen oder politischen Gründen, die den Apartheidstaat Israel unterstützen.

Eine weitere Gegenreaktion ist im Anmarsch, aber sie ist denjenigen Staats- und Regierungschefs vorbehalten, die Israel vorbehaltlos unterstützen. Dies wurde vom ehemaligen Vorsitzenden des britischen Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, dem Abgeordneten Crispin Blunt, hervorgehoben, der sagt, dass die „uneingeschränkte Unterstützung“ Großbritanniens das Land in „rechtliche Gefahr“ bringt. Er ist übrigens ein konservativer Abgeordneter. Es ist fast beispiellos, dass ein Abgeordneter seine eigene Regierung auf diese Weise kritisiert.

Blunt gehört zu den Unterzeichnern einer Mitteilung über die Absicht, britische Regierungsbeamte wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen in Gaza strafrechtlich zu verfolgen. Das formelle Schreiben wurde vom Internationalen Zentrum für Gerechtigkeit für Palästinenser an Premierminister Rishi Sunak, Außenminister James Cleverly und Generalstaatsanwältin Victoria Prentiss gesandt. Ich hoffe, dass auch der Oppositionsführer Sir Keir Starmer und die Mitglieder des Nationalen Exekutivausschusses der Labour-Partei einbezogen werden. Alle diese Politiker verweisen, wenn sie auf Kriegsverbrechen angesprochen werden, auf das angebliche Recht Israels, sich zu verteidigen. Ein Besatzungsstaat hat kein solches rechtliches oder moralisches Recht gegenüber den Menschen, die unter seiner Besatzung leben.

Wenn die Juristen auf allen Seiten dieses üblen Krieges ihr Vokabular schärfen, sollten sie vielleicht die Worte des bedeutenden Professors für internationales Recht an der University of Illinois College of Law, Francis Boyle, bedenken. „Die Palästinenser sind seit der Gründung des Staates Israel Opfer eines Völkermordes im Sinne der Völkermordkonvention von 1948“, sagte Prof. Boyle 2018. „Ich sage das aufgrund meiner praktischen Erfahrung.“

Der belagerte Gazastreifen ist das Freiluftgefängnis, das sich gegen Israels Kolonisierung Palästinas wehrt – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Der belagerte Gazastreifen ist das Freiluftgefängnis, das sich der israelischen Kolonisierung Palästinas widersetzt – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Boyle erwirkte fast im Alleingang zwei Urteile des Weltgerichtshofs gegen Jugoslawien, mit denen die Republik Bosnien und Herzegowina 1993 aufgefordert wurde, alle Akte des Völkermords an der Republik Bosnien und Herzegowina zu unterlassen und zu beenden. Dies war das erste Mal seit der Gründung des Gerichtshofs im Jahr 1921, dass ein Anwalt, geschweige denn eine Regierung, zwei derartige Urteile in einem Fall erwirkt hat.

Der Autor des Buches Das bosnische Volk klagt den Völkermord an sagte weiter: „In Artikel II der Völkermordkonvention wird das internationale Verbrechen des Völkermordes im Wesentlichen wie folgt definiert: In dieser Konvention bedeutet Völkermord jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten: (a) die Tötung von Mitgliedern der Gruppe; (b) die Verursachung eines schweren körperlichen oder seelischen Schadens bei Mitgliedern der Gruppe; (c) die vorsätzliche Zufügung von Lebensbedingungen, die darauf gerichtet sind, die Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten…“

Er fügte hinzu: „Das ist genau das, was Israel heute den Menschen in Gaza antut: Es fügt der Gruppe vorsätzlich Lebensbedingungen zu, die darauf ausgelegt sind, ihre physische Zerstörung im Ganzen oder in Teilen herbeizuführen. Die Zionisten tun dies, seit sie den Gazastreifen seit 2007 belagern. Ich bin wegen Gaza auf und ab und hin und her gegangen. Gaza ist wie das Konzentrationslager Dachau, das ich auch selbst besucht habe.“

Ich traf Francis Boyle zum ersten Mal im November 2011 in Malaysia, als US-Präsident George W. Bush und der ehemalige britische Premierminister Tony Blair nach zweijährigen Ermittlungen der Kuala Lumpur War Crimes Commission (KLWCC) in einem Scheinprozess der Kriegsverbrechen für schuldig befunden wurden. Ein authentisches Tribunal, bestehend aus fünf Richtern mit juristischem und akademischem Hintergrund, kam zu dem einstimmigen Urteil, dass Bush und Blair aufgrund ihrer Rolle bei der Invasion und dem Krieg im Irak 2003 der Kriegsverbrechen gegen den Frieden, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und des Völkermords schuldig sind. Ich weiß, dass er Sunak, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Starmer und die Labour-Abgeordnete Lisa Nandy in Den Haag zu zitternden Wracks machen würde, sobald er den Bissen zwischen die Zähne bekommt.

Jemand, der Francis zustimmen würde, ist der israelische Historiker Professor Ilan Pappe, Autor des Buches Die ethnische Säuberung Palästinas, der zu dem Schluss kommt, dass Israels völkermörderische Politik gegen die Palästinenser seit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 unaufhörlich andauert, insbesondere gegen die 2,3 Millionen Palästinenser, die im Gazastreifen leben. Vor dem Hintergrund der Operationen „Gegossenes Blei“ und „Protective Edge“, beides Euphemismen für zionistischen Völkermord an den Palästinensern und der Bevölkerung von Gaza in den Jahren 2008/9 bzw. 2014, liegen die Beweise für Kriegsverbrechen und Gräueltaten seit Jahren vor.

Boyle marschierte mutig in die US-Botschaft in Israel, um sich energisch über die israelischen Kriegsverbrechen zu beschweren. „Wissen Sie, was man mir sagte? Dass dies eine ‚interne Angelegenheit‘ Israels sei! Mit anderen Worten, die Regierung der Vereinigten Staaten werde sich nicht einmischen, sie werde überhaupt nichts unternehmen, und wenn ich mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sei, könne ich mich an das Außenministerium in Washington DC wenden. Natürlich wusste ich, dass das Zeitverschwendung wäre, und so tat ich es nicht.

Wenn Sie im Zweifel sind, wo Sie jetzt stehen sollten, würde ich vorschlagen, dass es an der Seite des palästinensischen Volkes ist, das Opfer eines Völkermordes ist. Die Zionisten haben eine lange Geschichte von Angriffen auf Zivilisten.

Vor einem Jahr hörte ich (und kürzlich wieder in den sozialen Medien), wie Ursula von der Leyen forderte, Russland wegen Kriegsverbrechen anzuklagen. Sie zählte die in der Ukraine begangenen Verbrechen auf, darunter „direkte Angriffe auf Zivilisten, Folter, Misshandlungen, Hinrichtungen im Schnellverfahren, selbst Kinder werden nicht verschont“. In einer anderen Rede nannte sie das Abstellen von Strom und Wasser als Kriegsverbrechen.

Was hat die Präsidentin der EU-Kommission dazu gesagt, dass Israel Strom, Wasser und humanitäre Hilfe abstellt, die Evakuierung von 22 Krankenhäusern in Gaza angeordnet hat, die Palästinenser kollektiv bestraft und 1,1 Millionen Palästinenser aufgefordert hat, Gaza-Stadt zu verlassen? Ein großes fettes Nichts.

Sie ist eine Heuchlerin und leistet Kriegsverbrechen Vorschub. Manche könnten sie sogar als Rassistin bezeichnen, die die unschuldigen europäischen Kinder in der Ukraine schützen will, aber keinerlei Mitgefühl für die unschuldigen arabischen Kinder in Gaza hat.

Die Belagerung des Gazastreifens begann nicht erst letzte Woche mit dem Hamas-Angriff (und auch nicht mit Israels ethnischer Säuberung und Besatzung; sie sind die Hauptursachen des Problems, nicht der Hamas-„Terrorismus“). Israel verhängte die Blockade 2007 und hält sie seither aufrecht. Die jüngste Maßnahme verschärft eine bereits fast wasserdichte Belagerung. Es handelt sich um eine kollektive Bestrafung, ein Kriegsverbrechen gemäß der Genfer Konvention.

Für Heuchler wie von der Leyen, Sunak, Biden und andere ist ein besonderer Platz in der Hölle reserviert. Die Mehrheit der Israelis, die Netanjahu vorwirft, sie nicht zu schützen, sollte auch einen Teil dieser Schuld auf westliche Politiker abwälzen, die es ihm und seinem Siedlerkolonialstaat ermöglichen, ungestraft zu handeln. Man kann keinen Frieden durch den Lauf einer Waffe schaffen, und zu schweigen bedeutet nicht, neutral zu sein. Um es mit den Worten des verstorbenen Anti-Apartheid-Kämpfers Erzbischof Desmond Tutu zu sagen: „Schweigen heißt, sich auf die Seite des Unterdrückers zu stellen.“ Schande über alle, die das tun. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …