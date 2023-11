The Shift: Actors dropped over Israel There aren’t many in Hollywood who have stood up for Palestine, but those who have are facing consequences.

Susan Sarandon (wikimedia)

Die Verschiebung: Schauspieler müssen mit Konsequenzen für Palästina-Unterstützung rechnen

Von Michael Arria

24. November 2023

Hollywood. Es wird mit einer Vielzahl von Dingen in Verbindung gebracht, aber es ist schwer, viele zu finden, die offenkundig politisch sind. Republikaner glauben zum Beispiel, dass Preisverleihungen eine Kaskade linker Propaganda sind, aber wer kann Michael Moore vergessen, der ausgebuht wurde, weil er es wagte, die Wahrheit über den Irak zu sagen?

Palästina ist ganz offensichtlich ein drittes Thema für Prominente. In den letzten Jahren hat die Zahl der Entertainer, die sich für Palästina engagieren, zwar zugenommen, aber im Großen und Ganzen ist die Zahl derer, die sich für Palästina einsetzen, immer noch sehr gering. Diese Woche erfahren wir, warum.

Zunächst wurde Susan Sarandon von der United Talent Agency wegen ihrer Äußerungen bei einer Palästina-Kundgebung entlassen. Die belastende Bemerkung lautete: „Es gibt eine Menge Leute, die Angst haben, die Angst haben, in dieser Zeit jüdisch zu sein, und die einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie es ist, in diesem Land Muslim zu sein.“

Dann wurde die Schauspielerin Melissa Barrera wegen eines Social-Media-Posts, den sie zu diesem Thema verfasst hatte, aus dem kommenden Film Scream 7 entlassen.

Hier ist die Erklärung, die Spyglass Media, die Produktionsfirma hinter dem Film, am Dienstag abgab: „Die Haltung von Spyglass ist eindeutig: Wir haben null Toleranz für Antisemitismus oder die Aufstachelung zum Hass in jeglicher Form, einschließlich falscher Anspielungen auf Völkermord, ethnische Säuberung, Holocaust-Verzerrung oder irgendetwas, das die Grenze zur Hassrede eklatant überschreitet.“

Barreras Entlassung und die anschließende Erklärung lassen vermuten, dass sie antisemitische Desinformationen verbreitet hat, aber der fragliche Beitrag erwähnt nicht einmal jüdische Menschen und verzerrt ganz sicher nicht den Holocaust.

„Ich habe in den letzten zwei Wochen aktiv nach Videos und Informationen über die palästinensische Seite gesucht, bin Konten gefolgt usw. Warum? Weil die westlichen Medien nur die andere Seite zeigen. Warum sie das tun, können Sie selbst herausfinden“, hieß es.

„Normalerweise bekommt der Algorithmus der sozialen Medien das Wesentliche mit“, hieß es weiter. „Nun… Meine Entdeckungsseite auf IG zeigt mir NUR Videos, die die israelische Seite zeigen und über sie sprechen. Die Zensur ist sehr real. Die Palästinenser wissen das, sie wissen, dass die Welt seit Jahrzehnten versucht, sie unsichtbar zu machen. Keep sharing.“

Die Zensur der palästinensischen Stimmen ist eine wohlbekannte Tatsache, keine große Verschwörung. Der einzige antisemitische Teil dieser Geschichte ist die Erklärung von Spyglass, warum sie den Hauptdarsteller ihres Films gehen ließen, da sie Israel mit allen jüdischen Menschen assoziieren.

Barrera sagte der Presse, dass sie nicht die Einzige ist, die das Set verlässt, und es gibt Berichte, dass Jenna Ortega (die auch in dem Film mitspielen soll) wegen dieser Entscheidung um die Auflösung ihres Vertrags gebeten hat. Das einzige öffentliche Statement, das wir bisher über Barrera hinaus haben, kommt von Regisseur Christopher Landon und ist auffallend pathetisch: „Alles ist scheiße. Hört auf zu schreien. Das war nicht meine Entscheidung.“

Aha.

Schließlich wenden wir uns dem Fall von Maha Dakhil, 48, zu, die eine beliebte Agentin bei der Creative Artists Agency (CAA) ist. Sie sah sich im vergangenen Monat heftiger Kritik wegen eines Posts in den sozialen Medien ausgesetzt: „Was ist herzzerreißender als Zeuge eines Völkermords zu werden?“, hatte sie geschrieben. „Zeuge zu sein, wenn geleugnet wird, dass ein Völkermord stattfindet“.

Die Reaktionen auf diese vernünftige Beobachtung zwangen Dakhil, den Beitrag zu löschen, ihr Konto zu privatisieren, sich zu entschuldigen und von ihrer Führungsposition bei der Organisation zurückzutreten. Ein neuer Bericht enthüllt nun, dass Tom Cruise (der einer ihrer Kunden ist) einsprang, um ihren Job zu schützen und ihr bei der Bewältigung der Kritik zu helfen. Dies geht aus einem Variety-Artikel von Tatiana Siegel über die Situation hervor:

„Es hat nicht geschadet, dass ihr wichtigster Kunde, Tom Cruise, der CAA mitgeteilt hat, dass er sie unterstützt. Cruise traf sich am 15. November mit Dakhil in ihrem CAA-Büro. Eine gut unterrichtete Quelle sagt, dass er den seltenen Schritt unternahm, persönlich zu erscheinen, um seiner angegriffenen Agentin seine Unterstützung zu zeigen.

„Doch damit war die Sache mit Dakhil noch nicht erledigt. Eine Gruppe von CAA-Assistenten drohte damit, die Agentur wegen ihrer Behandlung zu verlassen, so Quellen. Sie glaubten, dass sie von der Geschäftsleitung unter Druck gesetzt wurde, ließen aber schließlich von ihrer Drohung ab. Gleichzeitig fühlten sich einige der Agenten, die sich intern über Dakhils Posten beschwert hatten, desillusioniert und glaubten, dass sie hätte gefeuert werden sollen. Unabhängig davon trennte sich die CAA von einer Mitarbeiterin und zwei Kunden wegen aufrührerischer anti-israelischer Beiträge in den sozialen Medien.

Neben der Intervention von Cruise gibt es in dieser Geschichte auch einige erstaunliche Informationen darüber, wie das Thema in Hollywood angegangen wird:

Insider sagen, dass der „La La Land“-Produzent Marc Platt die WME-Führung per SMS gefragt hat, warum Boots Riley immer noch ein Kunde sei, nachdem der „Sorry to Bother You“-Regisseur seine Anhänger auf X zum Boykott einer Vorführung von Filmmaterial über die Gräueltaten der Hamas im Simon Wiesenthal Center in Los Angeles aufgefordert hatte. Er bezeichnete das Filmmaterial als „mörderische Propaganda“ und warnte: „Wenn die IDF und israelische Beamte in Den Haag wegen Kriegsverbrechen, Massakern und Völkermord vor Gericht stehen, wollen Sie nicht, dass Ihr Name oder Ihr Bild auch nur in der Nähe davon zu sehen ist“. Ein Vertreter von Platt sagt, er habe die Beiträge lediglich markiert.

„In der Zwischenzeit haben mehrere Agenten bei UTA intern ihre Empörung über einen offenen Brief des Schriftstellers Ta-Nehisi Coates geäußert und sind der Meinung, dass er aus der Liste der Agentur gestrichen werden sollte. Coates war die erste Unterschrift auf einem Brief vom 14. Oktober, der nach Ansicht vieler Branchenvertreter Israelis entmenschlichte und die Aktionen der Hamas mit Zeilen wie „Hamas-Kämpfer brachen aus dem Gazastreifen aus. Mehr als 1.300 Israelis wurden daraufhin getötet. Die Agentur hält an ihm fest, obwohl sie sich von Susan Sarandon wegen ihrer kontroversen Äußerungen zu dem Konflikt getrennt hat“.

Natürlich sieht sich Variety auch gezwungen, einige Einsichten des ADL-Leiters Jonathan Greenblatt zu teilen, der offenbar die Writers Guild of America auf den Plan rief, weil sie es versäumt hatte, eine Erklärung zur Verurteilung des Hamas-Angriffs zu veröffentlichen.

„Es gibt viel Raum für Kritik an Israel oder für die Äußerung von Besorgnis über den andauernden Krieg in Gaza, aber das gibt Prominenten und Vertretern der Industrie keinen Freibrief, unfaire Anschuldigungen gegen Israel zu erheben, wie etwa den Vorwurf der ‚Apartheid‘ oder des ‚Völkermords‘, oder, schlimmer noch, die Aktionen der Hamas-Terroristen zu feiern“, sagte Greenblatt dem Magazin.

Das klingt, als gäbe es nicht genug Platz.

Stuart Seldowitz

Weiter geht es mit dem beunruhigenden Fall von Stuart Seldowitz, einem ehemaligen Sicherheitsberater des Weißen Hauses unter Obama, der offenbar mehrfach einen Verkäufer eines Halal-Wagens belästigt hat.

Auf einem Video ist zu sehen, wie Seldowitz einen Mitarbeiter des Q Halal-Wagens an der 83. und Second Avenue mit islamfeindlichen Beschimpfungen konfrontiert und ihn beschuldigt, Terroristen zu unterstützen.

„Der heilige Koran, den manche Leute als Toilette benutzen. Was hältst du davon, dass der Koran als Toilette benutzt wird. Stört Sie das?“, sagt Seldowitz in einem Video.

„Der Mukhabarat in Ägypten wird deine Eltern holen. Mag dein Vater seine Fingernägel? Sie werden sie einen nach dem anderen ausreißen“, sagt er an einer Stelle, während er lächelt.

„Wenn wir 4.000 palästinensische Kinder getötet haben, war das nicht genug“, sagt er in einem anderen Video.

„Wir haben nie Probleme mit irgendjemandem“, sagte der Arbeiter, der ein ägyptischer Einwanderer ist, gegenüber Documented. „Wir sind auch nett zu den Obdachlosen in der Gemeinde. Jeden Tag geben wir kostenloses Essen ab, wenn wir Reste haben.“

Das Unglaublichste an dieser Geschichte ist, was Seldowitz in der Obama-Regierung gemacht hat: Er war stellvertretender Direktor des Büros für israelische und palästinensische Angelegenheiten des US-Außenministeriums.

Gotham Government Relations, wo Seldowitz als Berater tätig war, hat aufgrund der Enthüllungen die Beziehungen zu ihm abgebrochen. „Das Video seiner Handlungen ist abscheulich, rassistisch und unter der Würde der Standards, die wir in unserer Firma praktizieren“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung. Der Präsident der Kanzlei, David Schwartz, sagte, er sei „absolut empört“ über das Video und würde den Lebensmittelhändler pro bono vertreten, wenn er Seldowitz verklagen wollte.

„Wenn ich alles noch einmal machen müsste, würde ich den religiösen Aspekt nicht ansprechen“, sagte Seldowitz gegenüber City & State New York. „Ich glaube nicht, dass ich ein islamfeindlicher Typ bin. Ich habe mich bei zahlreichen Gelegenheiten bei vielen verschiedenen Menschen für die Gleichbehandlung von Muslimen eingesetzt.“

Quoten & Enden

„Israel und Hamas einigen sich auf einen vorübergehenden Waffenstillstand und lassen Gefangene frei

Aus The Intercept: „Facebook hat eine israelische Anzeige genehmigt, die zur Ermordung eines pro-palästinensischen Aktivisten aufruft.

‚Die Demokraten bleiben bei der Militärhilfe für Israel uneins mit ihrer Basis‘.

Sehr beunruhigende Details über den Waffenstillstand in Politico:

Aber die Regierung bleibt misstrauisch gegenüber Netanjahus Endspiel und dem scheinbaren Fehlen eines Plans, was zu tun ist, wenn die Hamas besiegt ist. Man habe nicht das Gefühl, dass die Pause in einen längeren Waffenstillstand übergehen würde, sagte ein hoher Regierungsbeamter. Und es gab einige Bedenken in der Verwaltung über eine unbeabsichtigte Folge der Pause: dass sie Journalisten einen breiteren Zugang zum Gazastreifen und die Möglichkeit geben würde, die Verwüstung dort weiter zu beleuchten und die öffentliche Meinung über Israel zu drehen.

Drei Personen wurden nach einem Palästina-Protest bei Elbit Systems in New Hampshire verhaftet. Die demokratische Senatorin von New Hampshire, Jeanne Shaheen, erklärte auf Twitter, es sei antisemitisch, einen Waffenhersteller zu beschimpfen: „Was gestern bei Elbit in Merrimack passiert ist, war ein Akt des Vandalismus – keine freie Meinungsäußerung. In einer Zeit, in der der Antisemitismus in Amerika zunimmt, muss dies mit der vollen Härte des Gesetzes geahndet werden. Ich bin den Strafverfolgungsbehörden dankbar, dass sie für die Sicherheit der Elbit-Mitarbeiter gesorgt haben.“

Einige Erklärungen und Auszüge aus Erklärungen zum vorübergehenden Waffenstillstand.

U.S. Palestinian Community Network:

„USPCN und alle Palästinenser trauen Israel nicht. Seine Regierung, sein Militär und seine Sprecher lügen die ganze Zeit, wie wir in den letzten 45 Tagen gesehen haben. Und sie verletzen seit Jahrzehnten Vereinbarungen. Ein internationaler Mechanismus – unabhängig von dem unehrlichen US-Vermittler – ist notwendig, um Israel für die Einhaltung der Abkommen und des Völkerrechts im Allgemeinen zur Rechenschaft zu ziehen.“

„Diese 45 Tage und dieses Abkommen tun auch noch etwas anderes: Sie entlarven Israel vor der Welt als den rassistischen, weißen Vorherrscher, Siedler-Kolonialisten, Apartheidstaat, kriminellen, zionistischen Staat, der es ist. Sie entlarvt Biden und Harris und Durbin und Duckworth und Schumer und Schakowsky und Casten und Pritzker und das gesamte Establishment der Demokratischen Partei in den USA als Cheerleader für Kriegsverbrechen, Töten und Völkermord. Es gibt keine „Insider-Strategie“ mehr für Araber und Palästinenser in diesem Land. Die Demokratische Partei kümmert sich überhaupt nicht um uns. Und natürlich auch nicht die Republikaner. Schande über sie alle. Die Geschichte wird über sie urteilen, und Biden wird vielleicht schon früher verurteilt werden.

Alexandra Rojas, Geschäftsführerin der Justice Democrats:

„Eine vorübergehende Einstellung der Gewalt ist ein notwendiger, aber nur vorübergehender Aufschub der seit sechs Wochen andauernden Bombardierung und Zerstörung durch die rechtsextreme israelische Regierung gegen palästinensische Zivilisten und ist der erste Schritt zur Wiedervereinigung aller israelischen und palästinensischen Familien, die sowohl von der Hamas als auch von Israel gefangen genommen wurden. Dies konnte nur erreicht werden, weil Millionen von Menschen in diesem Land und auf der ganzen Welt sich zusammengeschlossen haben und weiterhin einen dauerhaften Waffenstillstand fordern, angeführt von einer kleinen Gruppe progressiver Kriegsgegner im Kongress, die wir stolz sind, zu unterstützen.

„Dieses unvollständige Abkommen macht überdeutlich, dass es keine militärische Lösung für diesen Konflikt gibt, und wir müssen weiterhin einen dauerhaften Waffenstillstand fordern – der nicht 14 Milliarden Dollar mehr an Waffen und Bomben für das israelische Militär beinhaltet, damit es seine ethnische Säuberungskampagne fortsetzen kann. Seitdem 1.200 Israelis von der Hamas getötet wurden, sind 14.000 Palästinenser – darunter mehr als 5.800 Kinder – ums Leben gekommen, Tausende weitere sind von Hunger und Dehydrierung bedroht, und 1,7 Millionen Palästinenser, 80 % der Bevölkerung in Gaza, wurden vertrieben.“

„Wenn wir wirklich daran glauben, Frieden und Sicherheit für alle Israelis und Palästinenser zu gewährleisten, beginnt dies damit, dass die Vereinigten Staaten ihre bedingungslose politische und finanzielle Unterstützung für eine rechtsextreme Regierung beenden, die uns weiterhin offen ihre Pläne zur Vernichtung und Vertreibung des palästinensischen Volkes im Gazastreifen und im Westjordanland verkündet. Der Status quo vor dem 7. Oktober war Apartheid und Besatzung, die Zukunft muss Freiheit für alle Menschen sein.“

Rep. Rashida Tlaib (D-MI):

„Eine vorübergehende Pause in der Gewalt ist nicht genug. Wir müssen dringend handeln, um so viele Menschenleben wie möglich zu retten und ein dauerhaftes Waffenstillstandsabkommen zu erreichen. Seit Beginn der Gewalt sind im Gazastreifen über 14.000 Palästinenser getötet worden, darunter Tausende von Kindern, und 1,7 Millionen Palästinenser wurden aus ihren Häusern vertrieben.

„Eine weitere Vertreibung der Palästinenser und die gewaltsame Annektierung ihres Landes werden diesen Konflikt nur fortsetzen. Die Ausweitung der illegalen Besatzung wird niemals zu einem gerechten und dauerhaften Frieden führen. Wir müssen die eigentlichen Ursachen dieses Konflikts angehen.

„Wenn dieses kurzfristige Abkommen ausläuft, werden die Bombenangriffe auf unschuldige Zivilisten weitergehen. Wir brauchen einen dauerhaften Waffenstillstand, der Leben rettet, alle Geiseln und willkürlich Festgehaltenen nach Hause bringt und dieser schrecklichen Gewalt ein Ende setzt.“

Jüdische Stimme für den Frieden:

Die JVP begrüßt Berichte über eine vorübergehende Einstellung der Gewalt und die Rückkehr israelischer und palästinensischer Frauen und Kinder als einen ersten Schritt und fordert einen dauerhaften Waffenstillstand.

Ein dauerhafter Waffenstillstand ist dringend notwendig, um Leben zu retten. Als Reaktion auf den Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft hat sich eine historische Zahl von Menschen in den USA und weltweit erhoben, um diese Forderung zu stellen, und wir sehen jetzt, dass der Druck Wirkung zeigt.

Wir begrüßen Berichte über eine vorübergehende Aussetzung des brutalen israelischen Bombardements der palästinensischen Zivilbevölkerung und über den Eingang weiterer humanitärer Hilfe für die Palästinenser im Gazastreifen. Wir begrüßen auch die Freilassung und Heimkehr weiterer israelischer Zivilisten, die von der Hamas festgehalten werden, sowie von palästinensischen Frauen und Kindern, die von Israel festgehalten werden. Jedes einzelne gerettete Leben – ob palästinensisch oder israelisch – ist die Rettung eines ganzen Universums.

Tweet von Columbia SJP: „Wir sind begeistert, dass wir in nur einer Woche offiziell 80 Studentenorganisationen in unserer Koalition haben! Columbia Studenten, bitte mobilisiert eure Organisationen, unserer Koalition beizutreten! Wir zeigen Columbia, dass die Studenten sich weigern, sich an Apartheid und Völkermord zu beteiligen.“

⚖️ „DeSantis, Universität von Florida wegen SJP-Verbot verklagt“:

Floridas Gouverneur Ron DeSantis und die Verwaltung der Universität von Florida werden wegen des staatlichen Verbots einer palästinensischen Hochschulgruppe verklagt.

Die American Civil Liberties Union (ACLU) , die ACLU of Florida und Palestine Legal haben die Klage im Namen der Studenten für Gerechtigkeit in Palästina (SJP) der Universität Florida eingereicht. Die Gruppen sind der Ansicht, dass die Rechte der Studenten nach dem ersten Verfassungszusatz durch diesen Schritt verletzt wurden.

„Die freie Meinungsäußerung ist ein grundlegender Wert unserer Demokratie, und unser Recht, neue Perspektiven zu entdecken – und unsere eigenen mitzuteilen – beruht auf dem robusten Schutz der freien Meinungsäußerung auf öffentlichen College- und Universitätsgeländen“, twitterte die ACLU. In der Rechtssache Healy v. James war der Oberste Gerichtshof eindeutig: „Nirgendwo ist die freie Meinungsäußerung wichtiger als in unseren führenden Hochschulen. Floridas Deaktivierungsanordnung unterdrückt die Redefreiheit, fördert eine Atmosphäre des gegenseitigen Misstrauens und verstößt gegen den Ersten Verfassungszusatz.“

‚Die ADL führt den Angriff auf die Meinungsfreiheit in Palästina an‘

⚕️ „Medizinische und öffentliche Gesundheitseinrichtungen in den USA sind am Völkermord mitschuldig“.

Victoria Ruiz verlor ihren Job, nachdem sie ein Flugblatt bei einer Pro-Palästina-Mahnwache abgerissen hatte. Was ist wirklich passiert?

‚Nides kann seine eigenen Kinder nicht überzeugen, sich auf die Seite Israels zu stellen‘

Aus The Intercept: Die Redakteure der Harvard Law Review stimmen dafür, einen Artikel über den Völkermord in Gaza zu löschen.

‚Von Klagen bis zu Protesten, pro-palästinensische Amerikaner drängen Biden zum Umschwenken‘

USA Today berichtet über unseren Kollegen Tareq, der für uns aus Gaza berichtet.

Bleiben Sie da draußen sicher,

Übersetzt mit Deepl.com

