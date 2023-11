https://english.almayadeen.net/news/politics/black-friday–a-platform-to-defund-genocide

Schwarzer Freitag: eine Plattform zur Bekämpfung des Völkermords

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Newsweek

24. November 2023

Organisationen wie Shut It Down 4 Palestine, Calling Up Justice und die ANSWER Coalition veranstalten Boykotte, Kundgebungen und andere Proteste, um der Regierung Biden eine Botschaft zu übermitteln.

Pro-palästinensische Gruppen in den gesamten Vereinigten Staaten organisieren am Schwarzen Freitag Proteste und fordern einen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza.

Da erwartet wird, dass Hunderte von Millionen Amerikanern am Freitag zu den Einzelhändlern gehen werden, planen die Demonstranten, sich in den Einkaufszentren zu versammeln, die Geschäfte großer Unternehmen zu boykottieren und an virtuellen Demonstrationen teilzunehmen.

Diese Aktivitäten stehen im Zusammenhang mit dem Beginn eines vorübergehenden Waffenstillstands im Gazastreifen, bei dem es um die Freilassung von 50 israelischen Gefangenen geht, die vom palästinensischen Widerstand festgehalten werden. Die Verhandlungen beinhalten einen Austausch gegen 150 palästinensische Frauen und Kinder, die derzeit in israelischen Gefängnissen festgehalten werden.

Organisationen wie Shut It Down 4 Palestine, Calling Up Justice und die ANSWER Coalition organisieren Boykottaktionen, Kundgebungen und andere Proteste, um der Regierung Biden eine Botschaft zu übermitteln.

Walter Smolarek, der Medienkoordinator der ANSWER-Koalition, betonte, wie von Newsweek zitiert, dass die Unterbrechung des normalen Geschäftsbetriebs an einem der profitabelsten Tage für Großunternehmen Druck auf die Biden-Regierung ausüben wird, damit diese ihre Beteiligung an dem, was sie als Völkermord an den Palästinensern bezeichnet, beendet.

„Der Schwarze Freitag ist einer der profitabelsten Tage des Jahres für große Unternehmen, und wenn diese Unternehmen nicht wie gewohnt arbeiten können, wird das eine weitere Quelle des Drucks auf die Biden-Regierung sein, ihre Beteiligung am Völkermord an den Palästinensern zu beenden“, betonte er laut Newsweek.

Smolarek betonte, dass der Waffenstillstand den Protesten zusätzliche Bedeutung verleiht, da sie von „Israel“ und der US-Regierung verlangen, die Feindseligkeiten nach der Pause nicht wieder aufzunehmen und stattdessen einen dauerhaften Waffenstillstand zu akzeptieren.

„Wir werden von Israel und der US-Regierung verlangen, dass sie ihren Völkermord nach dem Ende der Feuerpause nicht wieder aufnehmen, sondern einen dauerhaften Waffenstillstand akzeptieren“, wird er von Newsweek zitiert.

Jugend steht an der Seite Palästinas

Nach Angaben der National Students for Justice in Palestine (Nationale Studenten für Gerechtigkeit in Palästina) haben seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen Anfang Oktober landesweit Zehntausende von Studenten an Protesten teilgenommen, und die Demonstration am Freitag ist eine Fortsetzung dieser laufenden Kampagne.

Ziel ist es, die Botschaft zu vermitteln, dass die Geschäfte nicht wie gewohnt weitergehen werden, solange „Israel“ einen Völkermord am palästinensischen Volk begeht. In der Erklärung wird die anhaltend große Unterstützung hervorgehoben, die in den letzten sechs Wochen die größte Mobilisierung in der Geschichte der USA für Palästina darstellte, und es wird nicht erwartet, dass die Unterstützung nachlässt.

Darüber hinaus koordiniert die Gruppe Calling Up Justice einen digitalen Protest am Freitag, wie Claudia Alick, die Geschäftsführerin der Gruppe, erklärte. Alick wies auf den Erfolg ihres letzten Protestes mit über 500 Teilnehmern hin und betonte die Zusammenarbeit zwischen digitalen Versammlungen und persönlichen Protesten, an denen möglicherweise Tausende von Menschen teilnehmen werden.

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Gemeinschaft und den lokalen Unternehmen, die an Thanksgiving, Black Friday und Weihnachten nicht einkaufen. Stattdessen geht es darum, Menschen zu organisieren, die sich gegenseitig helfen und die Gemeinschaft unterstützen.

„Dieses Jahr geben wir unsere Dollars nicht denen, die Völkermord finanzieren. An Thanksgiving, Black Friday und Weihnachten kaufen wir nicht ein, sondern konzentrieren uns auf die Gemeinschaft und lokale Unternehmen. Wir machen die Arbeit, um Menschen zu organisieren, die sich untereinander austauschen wollen“, betonte Alick, wie von Newsweek zitiert.

Es ist erwähnenswert, dass die geplanten Demonstrationen am Schwarzen Freitag mit einer Rekordzahl von 180 Millionen Menschen zusammenfallen, die für ihre Weihnachtseinkäufe in Kaufhäuser und Online-Händler gehen, wie eine Umfrage der National Retail Federation (NRF) ergab.

Die NRF rechnet mit einem Anstieg der Ausgaben im November und Dezember und prognostiziert ein Wachstum von 3 bis 4 Prozent im Vergleich zu 2022, was zu einem Umsatz zwischen 957,3 und 966,6 Milliarden Dollar führen wird.

Übersetzt mit Deepl.com



