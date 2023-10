The Shift: White House compares Palestine activists to Charlottesville fascists At a briefing yesterday, White House press secretary Karine Jean-Pierre seemingly compared Palestine activists to the white supremacists who marched in Charlottesville, VA in 2017.

Die stellvertretende Hauptpressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, hält am Donnerstag, den 29. Juli 2021, eine Pressekonferenz im James S. Brady Press Briefing Room des Weißen Hauses ab. (Offizielles Foto des Weißen Hauses von Cameron Smith)

Briefing im Weißen Haus

Bei einer gestrigen Pressekonferenz verglich die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, Palästina-Aktivisten scheinbar mit den weißen Rassisten, die 2017 in Charlottesville, VA, marschierten.



Die Verschiebung: Weißes Haus vergleicht Palästina-Aktivisten mit Faschisten von Charlottesville

Von Michael Arria

31. Oktober 2023

Bei einer gestrigen Pressekonferenz verglich die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, Palästina-Aktivisten offenbar mit den Rassisten, die in Charlottesville marschierten.

Der Fox-Reporter Peter Doocy, der häufig Leitfragen mit einem rechtsgerichteten Rahmen stellt, fragte Jean-Pierre, ob „Anti-Israel“-Demonstranten „Extremisten“ seien. Der Pressesprecher ging nicht auf diese Andeutung ein und verwies auf die „Unite the Right“-Kundgebung im Jahr 2017:

Q Thank you, Karine. Hält Präsident Biden die Anti-Israel-Demonstranten in diesem Land für Extremisten?

MS. JEAN-PIERRE: Was ich sagen kann, ist, was – wir haben das sehr deutlich gemacht: Wenn es um Antisemitismus geht, gibt es keinen Platz. Wir müssen sicherstellen, dass wir uns lautstark dagegen aussprechen und das auch ganz klar zum Ausdruck bringen.

Denken Sie daran, was der Präsident beschlossen hat – als der Präsident beschlossen hat, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, war das, was er 2017 in Charlottesville gesehen hat, als wir – er sah Neonazis, die mit abscheulichem, antisemitischem – einfach nur Hass – durch die Straßen von Charlottesville marschierten.

Und er war damals sehr deutlich, und er ist auch jetzt sehr deutlich. Er hat in den letzten zwei Jahren Maßnahmen dagegen ergriffen. Und er hat weiterhin klar gesagt: Es gibt keinen Platz – keinen Platz für diese Art von abscheulicher und trotz – trotz – dieser Art von Rhetorik.

F Aber wir hören Sie doch ständig von „Extremisten“ sprechen. Normalerweise geht es um „MAGA-Extremisten“. Was ist also mit diesen Demonstranten, die jüdische Studenten zu –

MS. JEAN-PIERRE: Ich habe mich sehr, sehr deutlich ausgedrückt –

F – auf dem College-Campus unsicher fühlen? Sind sie Extremisten?

MS. JEAN-PIERRE: Ich habe mich sehr, sehr klar ausgedrückt: Wir rufen zu jeder Form von Hass auf – zu jeder Form von Hass. Das ist nicht akzeptabel. Er sollte hier nicht akzeptabel sein. Und wir werden das auch weiterhin anprangern.

Und lassen Sie es mich ganz deutlich sagen: Dieser Präsident hat diesen Kampf in seinem Büro, in dieser Verwaltung fortgesetzt. Wissen Sie, als er Trumps Verbot für Muslime aufhob, gleich an seinem ersten Tag im Amt, war das etwas, was dieser Präsident getan hat.

Er hat auch ein politikübergreifendes Komitee zur Bekämpfung von Islamophobie, Antis- – Antisemitismus und verwandten Formen von Vorurteilen und Diskriminierung eingerichtet.

Wir haben das sehr, sehr, sehr ernst genommen, vom Präsidenten an bis hinunter.

Jean-Pierres Vergleich stieß in den sozialen Medien sofort auf Ablehnung, unter anderem in einem Beitrag des Abgeordneten Summer Lee (D-PA).

„Nach wochenlangen wahllosen Bombardierungen im Gazastreifen, 8.000 getöteten unschuldigen Zivilisten (einschließlich UN-Mitarbeitern und Journalisten), 1 Million Vertriebenen und unzähligen international verurteilten Taktiken und Waffen ist diese Haltung so gefährlich. Die Menschen protestieren mit überwältigender Mehrheit, um Leben zu retten und den Krieg zu beenden“, schrieb Lee. „Während antisemitische Angriffe tatsächlich zunehmen, müssen wir klar sehen, dass wir Hass und Gewalt in unseren Gemeinschaften ausrotten. Es gibt keinen Platz für Antisemitismus in unserer oder jeder anderen Bewegung – Punkt.“

„Unsere Forderung nach einem Waffenstillstand ist nicht grenzwertig, hasserfüllt oder extrem“, fuhr sie fort. „Internationale Politiker, Rabbiner, Geistliche, die UN, Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen und sogar der Papst schließen sich uns an – sie alle erkennen die schreckliche humanitäre Katastrophe an, die sich in Gaza abspielt.“

Cori Bushs Herausforderin

Die Abgeordnete Cori Bush (D-MO) hat einen offiziellen Herausforderer bei den Vorwahlen in Missouri. Am Montag gab der Anwalt Wesley Bell bekannt, dass er seine Senatskampagne beendet, um gegen sie im Repräsentantenhaus zu kandidieren.

Bush ist eine der einzigen konsequenten Israelkritikerinnen im Kongress, und in einem Interview mit Jewish Insider machte Bell deutlich, dass das Thema ein zentraler Bestandteil seiner Kampagne sein wird.

„Als Land müssen wir verlässliche Partner sein. Wir müssen unseren demokratischen Mitbürgern beistehen und uns gegen den Terrorismus stellen“, sagte er der Website. „Die Hamas ist eine terroristische Organisation, und ich werde in meiner Unterstützung für Israel nicht wanken“.

„Sie wollen mit ihrer Propaganda Verwirrung und Desinformation stiften“, fuhr er fort. „Ich denke, das spielt eine große Rolle. Und dann natürlich, wie man abstimmt. Es gibt bestimmte Dinge, die wir nicht politisieren dürfen, und das ist meiner Meinung nach eines davon. Und wie wir sehen – Republikaner und Demokraten gleichermaßen – ist das eines der wenigen Themen, bei denen wir alle zusammenkommen.“

Gestern griff die ADL Bush wegen eines kürzlichen Tweets an, in dem sie auf Israels lange Geschichte der ethnischen Säuberung hinwies.

Arkansas BDS-Gesetz

Der jüdisch-amerikanische Autor Nathan Thrall lässt einen Besuch an der Universität von Arkansas ausfallen, weil das Anti-BDS-Gesetz des Bundesstaates in Kraft getreten ist.

Thrall, Autor des kürzlich erschienenen Buches „A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy“ (Ein Tag im Leben von Abed Salama: Anatomie einer Jerusalemer Tragödie), sagt, dass er an der Schule einen Vortrag halten sollte, sich aber weigerte, ein Loyalitätsversprechen gegenüber Israel zu unterschreiben, das Teil der Vereinbarung war. Diese Anforderung ist Teil des Anti-BDS-Gesetzes des Bundesstaates von 2017.

Thrall sagt auch, dass die Werbung für das Buch bei NPR und der BBC aufgrund von „Hörerbeschwerden“ zurückgefahren worden sei.

Anfang dieses Jahres lehnte es der Oberste Gerichtshof ab, eine Anfechtung des Gesetzes von Arkansas aufzugreifen. Die ACLU hatte im Namen von Alan Leveritt, dem Herausgeber der Arkansas Times, eine Petition an den SCOTUS gerichtet. Im Jahr 2017 weigerte sich Leveritt, eine ähnliche Verpflichtung zu unterzeichnen, um einen Werbevertrag mit dem Pulaski Technical College aufrechtzuerhalten. Leveritt verklagte den Staat wegen dieser Auflage.

„Wir sind natürlich enttäuscht über die heutige Nachricht vom Obersten Gerichtshof der USA“, sagte Leveritt damals gegenüber Mondoweiss. „Dem Staat Arkansas zu erlauben, Bürgern, die eine abweichende Meinung äußern, öffentliche Aufträge vorzuenthalten, ist abscheulich und eine Verletzung unserer Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz.“

„Unsere Zeitung boykottiert niemanden, wir berichten über lokale Politik und Themen, nicht über den Nahen Osten – aber wir lassen nicht zu, dass der Staat unsere politischen Positionen zu irgendeinem Thema als Gegenleistung für Werbedollars diktiert“, fuhr er fort. „Wir haben unser Geschäftsmodell geändert, um weniger von Werbeeinnahmen abhängig zu sein, und unsere Redaktion wird jetzt zu 100 % von Lesern und Spendern finanziert. Dank ihrer Unterstützung müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwelche politischen Versprechen unterschreiben müssen, die uns der Gesetzgeber diktiert. Der Oberste Gerichtshof kann unsere Rechte aus dem Ersten Verfassungszusatz ignorieren, aber wir werden sie weiterhin mit Nachdruck wahrnehmen.“

Quoten & Enden

Radhika Sainath von Palestine Legal in Boston Review:

In einer Zeit, in der Israel 1 Million Palästinenser aufgefordert hat, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen – die wörtliche Definition einer ethnischen Säuberung – und weiterhin Luft- und Bodenangriffe fliegt, ist es wichtig zu verstehen, dass die zugrunde liegende Auslöschung des palästinensischen Leidens, die all dem zugrunde liegt, eine Form des antipalästinensischen Rassismus ist. In Fällen, in denen Universitätsverwaltungen versucht haben, palästinensische Studenten zu unterstützen, indem sie ihre symmetrische Besorgnis über die Todesopfer in Israel und im Gazastreifen zum Ausdruck brachten, beschweren sich große Geldgeber und Lobbygruppen, dass es nicht genug Mitgefühl für die israelischen Opfer der Hamas-Angriffe gibt. Während die Universitäten die russische Besetzung der Ukraine schnell verurteilen und schwarze oder asiatische Studenten, die rassistischen Angriffen ausgesetzt sind, unterstützen, herrscht oft Funkstille, wenn es um das Leiden der Palästinenser geht. Die Palästinenser und alle, die glauben, dass sie Menschen sind, die Rechte verdienen, sind entsetzt über die Doppelmoral ihrer Institutionen.

Anti-Kriegs-Demonstranten unterbrachen Außenminister Antony Blinken bei einer Senatsanhörung und riefen: „Waffenstillstand jetzt!“

Die fremdenfeindliche Einwanderungsrhetorik der GOP-Präsidentschaftskandidaten hat in den letzten Tagen eine antipalästinensische Wendung erfahren.

„Ich weiß nicht, was Biden tun wird, aber wir können keine Menschen aus dem Gazastreifen als Flüchtlinge in diesem Land aufnehmen“, sagte der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, kürzlich auf einer Veranstaltung. „Wenn man sich anschaut, wie sie sich verhalten, sind nicht alle von ihnen Hamas, aber sie sind alle antisemitisch. Keiner von ihnen glaubt an das Existenzrecht Israels“.

„Wir holen niemanden aus dem Gazastreifen“, sagte der ehemalige Präsident Donald Trump.

️ In einer neuen Umfrage des Arab American Institute sagen nur 17% der arabischen Amerikaner, dass sie 2024 für Biden stimmen werden, gegenüber 59% im Jahr 2020.

„Arabische Amerikaner sollten nicht von Präsident Biden in diese Lage gebracht werden“, sagte Amer Zahr, Präsident von New Generation for Palestine, gegenüber Time. „Und ich denke, wenn [die Demokraten] sich jetzt umdrehen und sagen: ‚Nun, ihr habt keine Wahl – entweder wir oder Trump‘, wenn das das beste Argument ist, das sie haben, nun, dann ist das auch ein Urteil über diese Regierung. Ich finde, das ist kein sehr inspirierender Autoaufkleber.“

Mondoweiss Palestine News Director Yumna Patel sprach in der Katie Halper Show über den Krieg gegen Palästina.

„Palästina ist die Ausnahme von der Redefreiheit und der akademischen Freiheit in Barnard

✊ ‚Wir sind Millionen, wir sind Milliarden, wir sind alle Palästinenser: Steht am 4. November mit Palästina in DC‘

‚Mainstream-Medien ignorieren massiven zivilen Ungehorsam für Palästina, der die New Yorker Grand Central Station stilllegte‘

‚Wir sind Zeugen der größten Antikriegsproteste in den USA seit 20 Jahren‘

Der Aktivist und Anwalt Dan Kovalik wurde aus einer Wahlkampfveranstaltung von Senator John Fetterman (D-PA) geschubst und rausgeschmissen, nachdem er den Gesetzgeber gefragt hatte, warum er einen Waffenstillstand ablehnt.

️ Die Regierung Biden kündigte neue Maßnahmen zur Bekämpfung des Antisemitismus an Hochschulen an. Von NBC News:

Die Ministerien für Justiz und Heimatschutz arbeiten mit den Strafverfolgungsbehörden der Universitäten zusammen, um hassbezogene Bedrohungen zu verfolgen und den Schulen Bundesmittel zur Verfügung zu stellen, heißt es in dem Plan, der NBC News exklusiv zur Verfügung gestellt wurde.

Unter anderem werden sie spezifische und glaubwürdige Bedrohungen bewerten, die online gemeldet werden.

Dutzende von Cybersecurity- und Sicherheitsexperten des DHS wurden abgestellt, um mit Schulen zusammenzuarbeiten, die sich in einem unglaublich angespannten Umfeld bewegen, so ein Beamter des Weißen Hauses.

Auf The Intercept berichten Ken Klippenstein und Daniel Boguslaw über die Ausweitung der „geheimen“ Militärbasis der USA in Israel:

Die US-Armee treibt im Stillen den Bau von Site 512 voran, einem geheimen Stützpunkt auf dem Berg Har Qeren in der Negev, der nach Regierungsangaben eine „Lebenserhaltungseinrichtung“ enthalten soll: eine militärische Bezeichnung für kasernenartige Strukturen für das Personal.

Obwohl Präsident Joe Biden und das Weiße Haus darauf bestehen, dass es keine Pläne gibt, US-Truppen nach Israel in den Krieg gegen die Hamas zu schicken, gibt es bereits eine geheime US-Militärpräsenz in Israel. Und die Regierungsverträge und Haushaltsdokumente zeigen, dass sie offensichtlich zunimmt.

Der Rat für Amerikanisch-Islamische Beziehungen (Council on American-Islamic Relations, CAIR) forderte Präsident Biden auf, „den Wahnsinn zu stoppen“, nachdem israelische Streitkräfte nackte palästinensische Gefangene vor laufender Kamera folterten, einen Panzer einsetzten, um ein fliehendes ziviles Fahrzeug im nördlichen Gazastreifen in die Luft zu jagen, und mehr als 100 Palästinenser bei Bombenangriffen auf das Flüchtlingslager Jabalia massakrierten.

Nihad Awad, Nationaler Direktor von CAIR: „Genug ist genug. Präsident Biden muss die Komplizenschaft unserer Nation mit Benjamin Netanjahus zunehmend völkermörderischer Gewaltkampagne gegen die palästinensische Zivilbevölkerung sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland beenden. Jedes neue Massaker, das die israelische Regierung begeht, befleckt den Ruf unseres Landes und widerlegt die Behauptung, dass unsere Nation die Menschenrechte unterstützt. Wenn unsere Führer die Palästinenser wirklich als menschliche Wesen betrachten, die des Lebens und der Freiheit würdig sind, müssen wir diesen Wahnsinn beenden.“ Übersetzt mit Deepl.com



