Sehen Sie sich das Video über den 7. Oktober an, das YouTube nicht zeigen will



Von Asa Winstanley

31. Oktober 2023

Dieses YouTube-Video von Propaganda und Co. hat sich im Internet viral verbreitet. Allein die Kopie, die die Gruppe auf Twitter gepostet hat, wurde bisher mehr als 4,1 Millionen Mal aufgerufen.

Es ist eine leicht verständliche, sechsminütige Zusammenfassung der immer zahlreicher werdenden Beweise dafür, dass zumindest einige der israelischen Zivilisten, die während des Angriffs des palästinensischen Widerstands am 7. Oktober getötet wurden, von israelischen Streitkräften getötet wurden.

In einem offensichtlichen Zensurversuch hat YouTube das Video mit einer Altersbeschränkung versehen.

Das bedeutet, dass Sie das auf dieser Seite eingebettete Video nicht mehr ansehen können.

Wenn Sie jedoch auf den Link „Auf YouTube ansehen“ oben oder auf diesen Link klicken, sollten Sie es ansehen können, solange Sie in einem entsprechenden YouTube-Konto angemeldet sind.

Die auf Instagram gepostete Kopie, die mehr als 7 Millionen Aufrufe hatte, wurde von der Muttergesellschaft Meta (zu der auch Facebook und WhatsApp gehören) vollständig gelöscht.

Mit der Erlaubnis von Propaganda und Co. hat The Electronic Intifada das Video auf seinem eigenen YouTube-Kanal wieder eingestellt. Es wurde jedoch sofort auf dieselbe Weise altersbeschränkt, offenbar durch einen Algorithmus.

Meine Kollegen Ali Abunimah und Nora Barrows-Friedman diskutierten am Sonntag ebenfalls mit Propaganda und Co. auf Twitter Spaces über dieses Thema. Sie können sich das Video hier anhören:

Das Video stützt sich auf die Berichte von The Electronic Intifada und The Grayzone, um diese wachsende Zahl von Beweisen zu beschreiben.

Es ist aber auch wichtig zu wissen, dass die meisten dieser Berichte auf israelischen Medienberichten beruhen, die in diesem Fall oft nur auf Hebräisch veröffentlicht werden.

Am 16. Oktober enthüllte The Electronic Intifada zum ersten Mal in englischer Sprache die Geschichte von Yasmin Porat, einer Überlebenden des Nova-Musikfestivals.

Porat und ihr Partner flohen vom Festival und suchten Schutz in Be’eri, einer nahe gelegenen israelischen Siedlung. Doch sie und 10 weitere Personen wurden von palästinensischen Kämpfern gefangen genommen, deren Ziel es war, so Porat gegenüber dem israelischen Rundfunk, „uns nach Gaza zu entführen. Nicht um uns zu ermorden“.

Doch einige Stunden später trafen israelische Spezialeinheiten ein und eröffneten sofort das Feuer, ohne zu verhandeln, was zu einem Blutbad unter palästinensischen Kämpfern und israelischen Gefangenen gleichermaßen führte. Porat war unmissverständlich: „Sie haben alle getötet, auch die Geiseln.

Sie können Porats vollständiges Interview – mit englischen Untertiteln – mit dem israelischen Staatssender Kan im Video unten sehen oder die vollständige Abschrift im Originalartikel meiner Kollegen Ali Abunimah und David Sheen lesen.

