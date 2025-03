https://mondoweiss.net/2025/03/prominent-st-louis-rabbis-genocidal-anti-palestinian-statements-reflect-the-broader-jewish-community/



Die völkermörderischen, anti-palästinensischen Äußerungen eines prominenten Rabbiners aus St. Louis spiegeln die jüdische Gemeinschaft im Allgemeinen wider

Der prominente Rabbiner Jeffrey Abraham aus St. Louis schrieb kürzlich, dass es „keine ‚unschuldigen Zivilisten‘ in Gaza“ gebe, und bekräftigte die Ansicht, dass Palästinenser „Tiere“ seien. Der fehlende Aufruhr in der jüdischen Gemeinde zeigt, wie weit verbreitet diese Ansichten sind.

Von Michael Berg

2. März 2025

Plakat bei einer Kundgebung für Israel am 14. November 2023 in Washington, D.C., aus einem Videobericht der Jewish Federations of North America über den Marsch. Das Plakat zeigt die weit verbreitete völkermörderische Einstellung in der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft. (Foto: Screenshot/Jewish Federations of North America)

Der Oberrabbiner der konservativen B’nai Ammona-Gemeinde in St. Louis County, Jeffrey Abraham, hat in den Medien von St. Louis viel Raum erhalten, um die jüdische Gemeinde zu vertreten und seine Ansichten über den Nahen Osten, die lokale Politik und die Frage, ob andere Menschen Antisemiten sind oder nicht, zu äußern. Abraham ist auch ein ausgewiesener Fanatiker, der sich in seiner Wortwahl auf Palästinenser bezieht, die der ähnelt, die von Völkermordregimen verwendet wird, um ihre Opfer zu entmenschlichen.

Vor kurzem teilte Abraham seiner Gemeinde, der St. Louis-Gemeinschaft und der Welt seine erschreckenden Vorurteile mit – er behauptete, dass es „keine ‚unschuldigen Zivilisten‘ in Gaza“ gebe, „alle Menschen in Gaza seien Hamas“ und alle Palästinenser „müssten umerzogen werden“. Er „stimme voll und ganz“ mit der Aussage überein, dass alle Menschen in Gaza „Tiere“ seien. Punkt. Aus.

Dies ist wichtiger als die Worte eines einzelnen Rabbiners – es kann als Ausdruck eines breiteren Trends in der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft gesehen werden, in der Rabbiner und andere Führungspersönlichkeiten von der Gemeinschaft freie Hand erhalten, andere als antisemitisch zu bezeichnen, aber selbst für den abscheulichsten anti-palästinensischen Rassismus nie zur Rechenschaft gezogen werden. Weiterlesen in mondoweiss.net

