„No Other Land“: Israelisch-palästinensischer Film gewinnt Oscar für den besten Dokumentarfilm

Der Film war zuvor wegen seiner Kritik an der israelischen Besetzung Palästinas mit Einschränkungen belegt

Die Regisseure von „No Other Land“, Basel Adra und Yuval Abraham, posieren mit dem Oscar für den besten Dokumentarfilm auf dem Governors Ball nach der Oscar-Verleihung bei den 97. Academy Awards in Hollywood am 2. März 2025 (Reuters/Mike Blake)

Von Mera Aladam

Veröffentlichungsdatum: 3. März 2025, 08:43 Uhr GMT | Letzte Aktualisierung: vor 6 Stunden und 6 Minuten

Der israelisch-palästinensische Film „No Other Land“ hat bei der 97. Oscar-Verleihung in Los Angeles den Preis für den besten Dokumentarfilm gewonnen.

Der Film spielt in der Stadt Masafar Yatta im besetzten Westjordanland und wurde von dem israelischen Journalisten Yuval Abraham und dem palästinensischen Journalisten Basel Adra gedreht.

Die kurze Auflistung des Films für den Oscar wurde am Donnerstag bekannt gegeben, obwohl es für den Film keinen Vertriebsvertrag in den USA gibt.

Ein Großteil von No Other Land besteht aus Filmmaterial aus Adras Kindheit, das seinen Vater als Aktivisten zeigt, der sich gegen israelische Soldaten und Siedler zur Wehr setzt, um die Aneignung palästinensischen Landes zu stoppen.

Der Film gewann im Februar letzten Jahres den Dokumentarfilmpreis bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin, auch bekannt als Berlinale.

Als Abraham und Adra den Preis entgegennahmen, lösten sie Empörung aus, weil sie ihre Dankesrede nutzten, um die Besetzung Palästinas zu verurteilen.

„Ich kann mich in diesem Land frei bewegen, wohin ich will, aber Basel ist, wie Millionen Palästinenser, im besetzten Westjordanland eingeschlossen. Diese Apartheid zwischen uns, diese Ungleichheit, muss ein Ende haben“, sagte Abraham.

Die Rede löste Schockwellen im deutschen Kulturbetrieb aus, und Politiker verurteilten die beiden und beschuldigten sie, ‚antisemitisch‘ zu sein.

Im November sagte Abraham gegenüber Middle East Eye, dass Deutschlands obsessives Vorgehen gegen pro-palästinensisches Verhalten Juden und Israelis wie ihm, die ein Ende des Krieges im Gazastreifen sehen wollen, das Leben zunehmend erschwere.

„Ich war von der Reaktion in Deutschland überrascht“, sagte Abraham.

„Ich glaube, Deutschland sagt, dass es Israel und die Israelis unterstützt, aber in Wirklichkeit unterstützt es Israelis, die an eine Fortsetzung der Besatzung glauben und in gewisser Weise die Politik ihrer Regierungen widerspiegeln.“

Trotz der positiven Aufnahme des Films in der Kritik hatte er Schwierigkeiten, Vertriebsfirmen in den USA zu finden, die bereit waren, ihn zu übernehmen.

Die Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Filmverleih werden auf die kritische Atmosphäre in der Unterhaltungsindustrie zurückgeführt, die versucht, Kritik an der Behandlung der Palästinenser durch Israel einzuschränken.

„Diese vereinfachte Sichtweise dessen, was es bedeutet, Israelis oder Juden zu unterstützen … diplomatisch, finanziell, um das fortzusetzen, was wir in dem Film zeigen, nämlich weiterhin einen Beitrag zur Verhinderung eines palästinensischen Staates zu leisten“, sagte Abraham.

„Ich glaube, dass sie nicht nur gegen Palästinenser, sondern auch gegen Israelis vorgegangen sind. Denn ich sehe diese beiden Völker als miteinander verbunden an. Und ich glaube, dass Sicherheit immer ein gemeinsames Unterfangen sein wird.“

Kern des Widerstands

Die Kontroverse um die Veröffentlichung des Films hat jedoch das Interesse an den Themen des Films, den Bewohnern von Masafer Yatta, nur noch verstärkt.

Seit Jahrzehnten versuchen die israelischen Behörden, die rund 1.000 palästinensischen Einwohner der Gemeinde zu vertreiben, um eine militärische „Schießzone“ oder ein Übungsgelände für israelische Streitkräfte zu schaffen.

Ihre Heimat liegt im Gebiet C des Westjordanlands, das weiterhin unter der vollen Autorität Israels steht und mit Siedlungen übersät ist, die nach internationalem Recht illegal sind und deren Bewohner Palästinenser regelmäßig schikanieren, ihre Häuser und Fahrzeuge zerstören und auf sie schießen.

Adra sagte, dass er nach der Kontroverse in Deutschland eine große Vorführung des Films in seinem Heimatdorf organisiert habe.

„Sie wollten ihn nach all den Nachrichten unbedingt sehen, wegen der Ereignisse auf der Berlinale und der Angriffe auf mich und Yuval durch die israelischen Medien und andere Medien in Deutschland“, sagte er.

Seit dem 7. Oktober 2023 hat es eine Explosion der Gewalt von Siedlern im Westjordanland gegeben, und Masafer Yatta war keine Ausnahme.

Im Jahr 2024 war die Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser laut UNO so schlimm wie nie zuvor.

Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) registrierte 1.400 Vorfälle von Siedlern im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem, darunter tätliche Angriffe, Brandanschläge, Überfälle auf palästinensische Gemeinden und die Zerstörung von Obstbäumen.

Die Angriffe fielen mit weitreichenden Bewegungseinschränkungen zusammen, die von der israelischen Armee verhängt wurden und den Palästinensern den Zugang zu Städten und Dörfern verwehrten.

Rund 700.000 israelische Siedler leben in etwa 300 illegalen Siedlungen im Westjordanland und im besetzten Ostjerusalem, die alle seit der Eroberung der Gebiete durch Israel im Konflikt von 1967 gebaut wurden.

Nach internationalem Recht ist der Bau von Siedlungen in einem besetzten Gebiet illegal.

„Für uns ist der Film ein Akt des Widerstands, und wir wollten ihn so schnell wie möglich zeigen, als er fertig war“, sagte Adra.

„Für uns ist der Film ein Akt des Widerstands und wir wollten ihn so schnell wie möglich zeigen, sobald er fertig war.“

– Basel Adra, Co-Regisseur von „No Other Land“

Andererseits ist Abraham bestürzt darüber, dass das Land von ultranationalistischer und irredentistischer Leidenschaft überschwemmt wird, bei der keine noch so hohe Zahl palästinensischer Todesopfer Mitgefühl zu erregen scheint.

„Es gibt eine israelische Linke – sie ist heute politisch nicht vertreten und sehr klein und wird von der Regierung immer mehr verfolgt. Der Raum für Kritik ist seit dem 7. Oktober wirklich geschrumpft“, erklärte er.

„Die israelischen Parteien sind nicht bereit, auch nur die grundlegendste Kritik an der israelischen Armee zu äußern, obwohl das höchste Gericht der Welt ihre Militäroperationen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit anprangert.“

In der israelischen Gesellschaft regt sich bereits Widerstand gegen die Auszeichnung.

Miki Zohar, der israelische Minister für Kultur und Sport, kritisierte den Dokumentarfilm als „traurigen Moment für die Welt des Kinos“.

„Anstatt die Komplexität der israelischen Realität darzustellen, haben sich die Filmemacher dafür entschieden, Erzählungen zu verstärken, die das Bild Israels gegenüber dem internationalen Publikum verzerren“, schrieb Zohar in einem Beitrag auf X, früher bekannt als Twitter.

„Die Freiheit der Meinungsäußerung ist ein wichtiger Wert, aber die Diffamierung Israels zu einem Instrument der internationalen Werbung zu machen, ist keine Kunst – es ist Sabotage gegen den Staat Israel, insbesondere nach dem Massaker vom 7. Oktober und dem andauernden Krieg.“

