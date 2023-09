The real story about Ben Wallace and the Chinooks NATO graft is at the heart of the recent scandal in the UK about a petulant defence minister who wasn’t ‚rewarded‘ for his efforts ❗️Join…



© Foto: Public Domain

Die wahre Geschichte von Ben Wallace und den Chinooks

Von Martin Jay

14. September 2023

Die NATO-Bestechung steht im Mittelpunkt des jüngsten Skandals in Großbritannien um einen bockigen Verteidigungsminister, der für seine Bemühungen nicht „belohnt“ wurde

Traue niemals einem Politiker oder Journalisten, der keine Feinde hat. Wenn sie keine Feinde haben, bedeutet das entweder, dass sie zu dumm und unfähig sind, oder dass sie so korrupt sind, dass sie alle anderen in der Tasche haben – politisch, finanziell oder einfach nur metaphorisch.

Die Geschichte von Ben Wallace, der so verbittert und bockig darüber war, dass Joe Biden ihn daran gehindert hat, NATO-Chef zu werden, ist eine interessante Geschichte. Wenn sie wahr ist. Die Sunday Times behauptet, der frühere Verteidigungsminister habe „gedroht“, Großbritannien aus einem 2-Milliarden-Pfund-Geschäft mit den USA herauszuholen, bei dem es um die Lieferung von 14 Chinook-Hubschraubern an das Verteidigungsministerium ging – lebensrettende Megahubschrauber, die unsere Armee in Afghanistan nicht nur dazu benutzte, unsere Spezialeinheiten tief in feindliches Gebiet abzusetzen, sondern auch, um unsere verletzten Soldaten in Rekordzeit zurück ins Lager zu bringen, damit Ärzte ihr Leben retten konnten.

Die erste Regel des Journalismus, dass jede Geschichte zwei Seiten hat, sollte jedoch mit einem sechs Zoll großen Pinsel angewendet werden.

In dem Artikel wurde angedeutet, dass Wallace versuchte, das Chinook-Geschäft abzubrechen, nachdem er seinen Traumjob als NATO-Generalsekretär nicht bekommen hatte, obwohl einige Beamte in Whitehall dies als eine gute Geschichte abgetan haben.

Sie beharren darauf, dass er bereits vor zwei Jahren versucht habe, den Vertrag zu streichen, wobei sich die Rechnung inzwischen auf 500 Millionen Pfund beläuft, die über den ursprünglichen Vertrag hinausgehen.

Der Daily Mail zufolge argumentierte der ehemalige Kabinettsminister – der diese Woche zurücktrat und durch Grant Shapps ersetzt wurde -, dass das Vereinigte Königreich mit sechzig in Betrieb befindlichen Schwerlasttransportern bereits über die größte Flotte in Europa verfügt.

Die Quelle sagte, es wäre „verrückt“, an dem „überteuerten“ Vertrag festzuhalten, anstatt günstigere Flugzeuge wie den Airbus A400M Atlas-Transporter zu kaufen.

Nach Angaben der Sunday Times schrieb die US-Botschafterin in Großbritannien, Jane Hartley, am 1. August an No. 10, um Zusicherungen über die Zukunft des Abkommens zu erhalten, die auch gegeben wurden.

Die eigentliche Frage ist jedoch nicht, ob Wallace ein launischer Narr ist oder ob er tatsächlich Recht hatte, die Kosten solcher Geschäfte in schwierigen Zeiten zu berechnen, sondern es geht vielmehr um die undurchsichtige Welt der Rüstungsbeschaffung und der NATO-Ernennungen sowie um die Rolle des Vereinigten Königreichs im Ukraine-Krieg.

Meine eigenen Quellen in der Downing Street haben mir gesagt, dass die Geschichte in der Sunday Times unwahr war und dass sie aus Bosheit von Wallace‘ Feinden platziert wurde – von denen er sicher einige in der Nähe von Rishi Sukak hat. Der Rücktritt von seinem Posten und das Verlassen der vorderen Bänke ist schließlich ein Akt des Misstrauens in Sukaks Führung.

Aber es gibt keinen Rauch ohne Feuer.

Wurde Wallace von Bidens Leuten zu verstehen gegeben, dass er im Rennen um den Spitzenposten wäre, wenn er seine Stirnlocke in Bezug auf die Ukraine in Bidens Sinne zupfen würde? Vor zwei Jahren sagte er, er wolle sich aus dem Chinook-Geschäft zurückziehen – was er dann aber wieder zurücknahm -, so dass sich zumindest die Frage stellt, welche Motive er damals hatte.

Und jetzt, wo er sich von den Fesseln der Regierung befreit hat, werden wir Bücher und Fernsehdokumentationen von ihm sehen, in denen er alles aufdeckt, was wir nicht über die Ukraine wissen. Glauben Sie mir, es gibt eine Menge, was wir über den Ukraine-Krieg nicht wissen.

Wallace könnte durchaus verbittert darüber sein, dass er den Spitzenposten des NATO-Chefs verloren hat, da Biden ihn, wie man uns glauben machen will, nicht an einen ehemaligen britischen Soldaten vergeben konnte, der in Nordirland gedient hatte. Aber gibt es einen dunkleren Grund für Bidens Verlängerung der Amtszeit von Jens Stoltenberg? Ich glaube, dass er Ursula Von Der Leyen – die glücklose Präsidentin der Europäischen Kommission – für den Spitzenposten haben will, da ihre Amtszeit in Brüssel im nächsten Sommer genau zur gleichen Zeit endet. Und die Leser sollten sich darüber im Klaren sein, dass große, korrupte Institutionen [und die Art und Weise, wie sie wirklich geführt werden] oft diejenigen belohnen, die ihnen nicht nur zu Diensten waren, sondern auch Immunität vor Strafverfolgung brauchen. Ursula von der Leyen ist es gelungen, einer EU-Untersuchung und den Forderungen der Abgeordneten nach Transparenz in Bezug auf ihre eigene Beteiligung an einem milliardenschweren Impfstoff-Deal mit Pfizer zu entgehen, den sie am Mikro verwaltete und abzeichnete, während das Unternehmen ihres Mannes dem US-Pharmariesen gehört. Derzeit wird sie von der New York Times wegen angeblich gelöschter Textnachrichten verklagt, und wenn sie im Juli 2024 aus dem Amt scheidet, könnten neue Anklagen auf sie zukommen.

Die EU und Länder wie Frankreich und Belgien haben eine geschmacklose, aber lange Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, ihre eigenen Eliten zu schützen, indem sie Beamten andere Spitzenjobs geben, um zu verhindern, dass sie strafrechtlich verfolgt werden. Als ich als freiberuflicher Korrespondent für die Sunday Times in Brüssel war, deckte ich einen belgischen Ex-Minister auf, der mit einem massiven Pädophilenring in Verbindung stand – und der schnell auf einen Spitzenposten am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg versetzt wurde.

Als Wallace erfuhr, dass die Amtszeit von Stoltenberg um ein weiteres Jahr verlängert werden sollte und er aus dem Rennen war, reagierte er auf dem NATO-Gipfel in Vilnius im Sommer ziemlich heftig, indem er Präsident Selenskyj als „undankbar“ beschimpfte und dann einige Tage später offiziell seinen Rücktritt ankündigte. Es war, als ob etwas zerbrach. Es war, als ob er erkannte, dass er ausgetrickst worden war, entweder von der Regierung Biden oder von Rishi Sunak, der ihm möglicherweise Versprechungen gemacht hatte; oder sogar von beiden. Der Schritt, sich vollständig von den vorderen Bänken zurückzuziehen, ist sicherlich ein Schlag ins Gesicht von Sunak. Und so könnten wir vielleicht eine Art Gehässigkeit von denjenigen erwarten, die wahrscheinlich ohnehin schon die Dolche für Wallace bereithielten. Aber die Tatsache, dass Wallace Sunak nur wegen seiner eigenen persönlichen Ambitionen unterstützt hat, wirft ein schlechtes Licht auf die konservative Partei und die britische Politik, egal wie man es betrachtet. Diese Partei wird künftigen Generationen wegen ihrer Korruption und ihrer Vertuschungen in Erinnerung bleiben. Die undurchsichtige Wallace-Affäre wird sowohl im eigenen Land als auch international als ein weiteres Beispiel für Bestechung und Selbstverwirklichung wahrgenommen, werden viele zweifellos behaupten. Aber ich bin sicher, dass wir nicht das letzte Mal von Ben Wallace gehört haben. Übersetzt mit Deepl.com



Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

