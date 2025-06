https://www.commondreams.org/opinion/us-media-bias-netanyahu



Ein Kind weint, während Palästinenser sich versammeln, um an einer Essensausgabe im Flüchtlingslager Nuseirat im zentralen Gazastreifen am 24. Mai 2025 eine warme Mahlzeit zu erhalten. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen erklärte am 23. Mai, dass die Palästinenser „die grausamste Phase“ des Krieges im Gazastreifen durchleben, wo nach der teilweisen Lockerung einer langwierigen israelischen Blockade mehr als ein Dutzend Lebensmittel-Lkw geplündert wurden. (Foto: EYAD BABA/AFP via Getty Images)

Foto: Eyad BABA / AFP

Die Weigerung der Mainstream-Medien, über den genozidalen Terroristen Benjamin Netanjahu wahrheitsgemäß zu berichten

Es ist höchste Zeit, die Mängel der Berichterstattung der US-Massenmedien über ein außer Kontrolle geratenes brutales israelisches Regime zu untersuchen, das zuerst von Biden und jetzt von Trump täglich mit Waffen und Geld versorgt wird.

Ralph Nader

Common Dreams

31. Mai 2025

Der Widerstand ehemaliger hochrangiger Vertreter des israelischen Militärs und der nationalen Sicherheitsbehörden sowie der Verbündeten Israels – Frankreich, England und Deutschland – gegen die sinnlose Tötung von Zivilisten in Gaza wächst. Die Mainstream-Medien in den USA haben keine Entschuldigung dafür, ihre unvollständige und voreingenommene Berichterstattung über das schreckliche Völkermord-Massaker in Gaza einzustellen. Der ehemalige stellvertretende Wirtschaftsminister Yair Golan warf Netanjahu vor, „das Töten von Babys als Hobby zu betreiben“.

Diese Anklagen bekräftigen die seit langem dokumentierten Verurteilungen durch sechzehn israelische Menschenrechtsgruppen, darunter „Breaking the Silence“, deren jüngster Bericht detailliert beschreibt, wie israelische Einheiten in Gaza Palästinenser als „menschliche Schutzschilde“ einsetzen.

Es ist an der Zeit, die Mängel – teils auferlegt, teils selbstverschuldet – in der Berichterstattung der US-Massenmedien über ein außer Kontrolle geratenes brutales israelisches Regime zu untersuchen, das täglich zuerst von Biden und jetzt von Trump mit Waffen und Geld versorgt wird.

1. Beginnen wir mit der enormen Unterzählung der Todesfälle in Gaza (2,3 Millionen Einwohner) seit dem 7. Oktober 2023. Seltsamerweise glauben die Medien den Angaben der Hamas nicht, mit Ausnahme des Berichts ihres Gesundheitsministeriums über die Zahl der Todesopfer. Die Hamas, die gewählte Regierung des Gazastreifens, meldet nur Todesfälle, die anhand von Namen aus Krankenhäusern, Kliniken und Leichenhallen bestätigt werden können, von denen die meisten zerstört oder verwüstet wurden. So berichteten die Zeitungen Tag für Tag pflichtbewusst über die Opferzahlen der Hamas, die mittlerweile bei 54.300 liegen.

Niemand in der akademischen Welt, bei den Vereinten Nationen und in der internationalen Hilfsorganisation glaubt diese niedrige Zahl. Ihre inoffiziellen Schätzungen reichen von 250.000 bis 500.000 Toten. Die meisten dieser Gruppen sind sich einig, dass fast alle Überlebenden der tödlichen Bombardierungen von Zivilisten und ihren Häusern, Märkten, Krankenhäusern und der Infrastruktur für die Versorgung mit Lebensmitteln, Treibstoff und anderen lebenswichtigen Gütern, wie zerstörte Wasserleitungen und Stromkreise, entweder krank, verletzt, dem Tode nahe oder hungernd sind.

Die Medien zögern nicht, die Zahl der Syrer zu schätzen, die während des Bürgerkriegs gegen die Assad-Diktatur getötet wurden (500.000), oder die Zahl der ukrainischen Todesopfer nach der russischen Invasion. Irgendwie können sie nicht erkennen, dass die Hamas ein Interesse daran hat, die Zahlen zu niedrig anzusetzen, um eine noch stärkere Verurteilung durch ihr Volk wegen mangelnden Schutzes zu vermeiden. Die Medien sollten ihre Reporter dazu anhalten, einen realistischeren Todesopferzahlen zu dokumentieren. Bei 500.000 Todesopfern ist der politische, diplomatische und zivile Druck ganz anders als bei der fiktiven Zahl von 54.300.

2. Netanjahus Verbot für alle unabhängigen Journalisten, einschließlich US-amerikanischer und israelischer Reporter, nach Gaza einzureisen, erschwert es, weitere Fakten und Quellen vor Ort zu erhalten. Die israelische Armee hat über 300 palästinensische Journalisten getötet, einige davon zusammen mit ihren Familien. Einige ihrer Wohnungen wurden mit US-amerikanischen Raketen angegriffen. Letztes Jahr protestierten 75 große Medienorganisationen in einer ganzseitigen Anzeige in der New York Times gegen diesen Ausschluss. Zu den Unterzeichnern gehörten die New York Times, die Washington Post und die Associated Press. Ihre Bemühungen, über das Massaker in Gaza zu berichten, waren vergeblich. Bibi Biden hat sie nicht unterstützt. Die Zensur geht unter Trump weiter.

Allerdings handelt es sich hierbei um mächtige Medienkonzerne mit Reportern vor Ort in Jerusalem und Tel Aviv. Sie könnten viel mehr tun, um die Tore nach Gaza zu öffnen und der Welt die grausamen Geschichten von den Massenmordfeldern zu erzählen, die das Risiko eines größeren Krieges im Nahen Osten erhöhen. Warum die Medien nicht mehr Druck ausüben, ist selbst eine unausgesprochene Mediengeschichte.

3. All diese welterschütternde Gewalt begann, als Netanjahus hochmoderner Grenzschutzapparat am 7. Oktober 2023 – sei es durch einen kolossalen Fehler oder durch Absicht – in allen Teilen zusammenbrach. Er hat jede offizielle Untersuchung blockiert. Diese Geschichte muss aufgeklärt werden, bis Netanjahus Verantwortung für die Stärkung der Hamas aufgedeckt ist. Zuvor hatte er damit geprahlt, die Hamas wegen ihrer Ablehnung einer Zwei-Staaten-Lösung Jahr für Jahr unterstützt und finanziell gefördert zu haben.

Stattdessen ermöglichte das Ausbleiben einer umfassenden Untersuchung Netanjahu, seinen Fehler in eine Reihe von Angriffen auf den Libanon, Syrien und den Jemen umzuwandeln, die von den USA unterstützt wurden. Wie ein älterer Überlebender des Holocaust gegenüber der New York Times nach dem 7. Oktober sagte: „Das hätte niemals passieren dürfen.“

4. Die Berichterstattung über mutige israelische Menschenrechtsgruppen – darunter Soldaten, Rabbiner und gemeinsame israelisch-palästinensische Initiativen innerhalb Israels – ist sehr dürftig. Die US-Medien haben den umstrittenen Behauptungen von Netanjahu et al. über Massenvergewaltigungen am 7. Oktober, die von israelischen Medien widerlegt wurden, weitaus mehr Aufmerksamkeit geschenkt als diesen wahrheitsgetreuen Friedensaktivisten. Warum?

Was könnte außerdem der Grund dafür sein, dass die großen US-Zeitungen die ständigen Straßenproteste der Veterans for Peace (VFP) über ihre 100 Ortsgruppen in den USA, darunter auch ihr derzeitiger 40-tägiger Hungerstreik in Solidarität mit den hungernden palästinensischen Familien in Gaza, völlig ignorieren? Gerade diese Woche brachte die Washington Post eine prominente zweiseitige Reportage über adoptierte Hunde in der Ukraine seit der Invasion.

5. Die Voreingenommenheit in der Berichterstattung zeigt sich auch auf der anderen Seite. Die immens mächtige einheimische Lobby „Die israelische Regierung kann nichts falsch machen“, angeführt vom American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), ist einer Untersuchung oder sogar einer kritischen Reportage in den großen Zeitungen entgangen. Im Kongress jedoch hat die mächtige AIPAC jedem Senator und Abgeordneten einen „Aufpasser“ zur Seite gestellt und Vorwahlkämpfe gegen Abgeordnete finanziert, die es wagten, sie als Sprachrohr Netanjahus zu kritisieren. Die AIPAC unterstützt nicht einmal die Einreise amerikanischer Reporter nach Gaza oder die Luftbrücke für schrecklich verbrannte oder amputierte Kinder aus Gaza in geeignete Krankenhäuser in den USA.

Die Voreingenommenheit färbt auf die verwendeten und unterdrückten Worte ab. Die New York Times und CBS sprechen regelmäßig vom Terrorismus der Hamas, aber Netanjahu hat aus politischen Gründen weitaus mehr palästinensische Zivilisten getötet, und dieses Massaker wird als „israelische Militäroperationen“ bezeichnet. Die Presse wiederholt Tag für Tag, dass 1200 Israelis getötet wurden, verschweigt aber, dass die israelische Regierung nicht zwischen Zivilisten und Kombattanten unterscheidet, wie sie es bei der Hamas tut. Tatsächlich waren etwa 400 der 1200 Getöteten israelische Soldaten und einige Polizisten.

All dieses Blutvergießen erreicht auch ehemalige gewählte israelische Politiker. Diese Woche warf der ehemalige Premierminister Ehud Olmert in einem Kommentar in der Zeitung Haaretz Netanjahu „Kriegsverbrechen“ in Gaza vor. Es ist zu erwarten, dass sich noch viele weitere Mitglieder des politischen und sicherheitspolitischen Establishments Israels zu Wort melden und protestieren werden.

„Was wir derzeit in Gaza tun, ist ein Vernichtungskrieg: wahlloses, grenzenloses, grausames und kriminelles Töten von Zivilisten“, schrieb Olmert. „Wir tun dies nicht, weil wir in einem bestimmten Sektor die Kontrolle verloren haben, und auch nicht wegen unverhältnismäßiger Ausbrüche einiger Soldaten in einer Einheit. Vielmehr ist es das Ergebnis einer Politik, die von der Regierung bewusst, böswillig, heimtückisch und unverantwortlich diktiert wird. Ja, Israel begeht Kriegsverbrechen.“

Schockierenderweise hat Donald Trump immer noch Angst vor Netanjahu, der arrogant den Waffenstillstand gebrochen hat, für den Trump sich die Lorbeeren eingeheimst hatte, und Trump eine lange Nase gezeigt hat, indem er den sich verschärfenden Holocaust an den Palästinensern noch verschärft und Trumps Warnungen vor einer Hungersnot in Gaza ignoriert hat. Monat für Monat blockiert Netanjahu Tausende von Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern an den Grenzen zu Gaza, die von den amerikanischen Steuerzahlern bezahlt werden.

Bald wird dieser Druckkessel explodieren, entweder auf eine Weise, die vom Pentagon vorhergesagt wurde, oder als unvorhergesehenes „Black Swan“-Ereignis. Die tödlichen Auswirkungen des Krieges Israels gegen eine längst besiegte kleine Hamas-Guerilla auf die schwächelnden demokratischen Institutionen unseres eigenen Landes – von der Meinungsfreiheit bis zum Kongress – werden immer mehr Amerikanern bewusst.

Übersetzt mit Deepl.com

