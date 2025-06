Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski



Meinung |

Wenn Sie schockiert sind, dass Israelis einen arabischen Autofahrer schlagen, wie können Sie dann nicht entsetzt sein über Völkermord?

Die Machtverhältnisse sind ähnlich: Dutzende Menschen gegen einen Autofahrer, wie die bestausgerüstete Armee der Welt gegen die hilflose Bevölkerung von Gaza.

Die rechtsextreme Fangruppe La Familia bei einem Spiel von Beitar Jerusalem im Teddy-Stadion. Bildnachweis: AHMAD GHARABLI / AFP

Gideon Levy

1. Juni 2025, 1:36 Uhr IDT

Sie traten ihn und schlugen ihn, warfen Gegenstände auf ihn und stießen ihn, während er verletzt und hilflos auf dem Boden des Busses lag. Eine Menschenmenge stand um ihn herum: Einige jubelten, andere schwiegen, und einige wenige waren fassungslos.

Der brutale Überfall auf zwei arabische Busfahrer in Jerusalem am Donnerstagabend ist der Überfall, den Israel seit 20 Monaten im Gazastreifen begeht.

Wie ein Modelldorf, eine verkleinerte Version, die auffallend ähnlich ist. In Israel stieß das Modell auf mehr Widerstand als das Original, aber der Krieg in Gaza ist unendlich brutaler als der Angriff in Jerusalem.

Die Hooligan-Fans des Fußballvereins Beitar Jerusalem brauchen keinen Grund, um einen arabischen Busfahrer zu verprügeln, der ihnen seine Dienste anbietet, aber dieses Mal hatten sie einen: Zahi Ahmed, ein arabischer Spieler, hatte die Frechheit, ein Tor gegen Beitar zu schießen und damit seiner Mannschaft, Hapoel Be’er Sheva, zum Sieg im Finale des israelischen Pokals zu verhelfen.

Für die Hooligans von Beitar ist ein Tor eines arabischen Spielers, insbesondere im Pokalfinale, fast wie der 7. Oktober. Das kann man nicht ignorieren. Wie nach dem 7. Oktober ist eine sofortige Reaktion erforderlich. Aus ihrer Sicht hätte die Liga schon längst arabischfrei sein müssen; die Chuzpe eines arabischen Spielers, der gegen die jüdischste Mannschaft ein Tor schießt – noch dazu im Pokalfinale – konnte nicht unbeantwortet bleiben.

Wenn Sie von dem Angriff schockiert waren, wie können Sie dann nicht schockiert sein von dem Krieg?

Sowohl der Angriff als auch der Krieg hatten einen Vorwand. Nicht, dass man die Schrecken des 7. Oktober mit einem Fußballtor vergleichen könnte, aber ebenso wenig kann man zwei verletzte Busfahrer mit tausend toten Babys vergleichen. Der 7. Oktober war ein schreckliches Verbrechen. In den Augen von La Familia, einer Ultra-Gruppe, die Beitar unterstützt, ist ein Tor eines Arabers gegen eine jüdische Mannschaft ebenfalls ein Verbrechen, das nicht einfach abgetan werden kann.

Beitar Jerusalem greift am Donnerstag in Jerusalem einen arabischen Busfahrer an.

Von hier an nimmt die Ähnlichkeit nur noch zu. In beiden Fällen war die Reaktion unrechtmäßig, illegitim und völlig unverhältnismäßig. Den Krieg in Gaza als gerechten Krieg zu bezeichnen – „den gerechtesten Krieg in unserer Geschichte“ – ist genauso verrückt wie zu sagen, die Beitar-Fans hätten einen Grund gehabt, die Fahrer zu verprügeln. Diese Fahrer haben genauso viel mit der Niederlage von Beitar zu tun wie die Kinder von Gaza mit dem 7. Oktober.

Zu sagen, das Ziel des Krieges sei die Befreiung der Geiseln und die Niederlage der Hamas, ist genauso lächerlich wie zu glauben, dass die Attacke auf einen Busfahrer arabische Spieler davon abhalten würde, Tore zu schießen. Die Hooligans dachten, sie könnten die Spieler durch Gewalt abschrecken, und Israel glaubt, es könne Gaza durch Völkermord abschrecken. Auch die Rachsucht ist ähnlich.

In beiden Fällen gab es keine Zurückhaltung, weder rechtlich noch moralisch. Gnadenlos zu schlagen ist wie gnadenlos zu bombardieren und zu beschießen. In beiden Fällen sind die meisten Opfer unschuldig. Auch die Machtverhältnisse sind ähnlich: Dutzende Menschen gegen einen Fahrer, wie die bestausgerüstete Armee der Welt gegen eine hilflose Bevölkerung. Ein brutaler Angriff auf Gaza. Es zu bombardieren und zu beschießen, selbst wenn es bereits am Boden liegt, krank, hungrig und blutend, ist wie den Fahrer zu treten, während er verletzt und blutend am Boden liegt.

Die Übergriffe waren weder die ersten dieser Art in Jerusalem, noch werden sie die letzten sein; laut der Busfahrergewerkschaft gibt es jeden Tag mindestens zwei Angriffe auf arabische Busfahrer in Jerusalem. Der aktuelle Angriff auf Gaza ist natürlich auch nicht der erste und wird auch nicht der letzte sein.

Was die umstehende Menge angeht: „Oh, oh“, rufen die Umstehenden, ob aus Schock oder Aufregung. Niemand kam den Fahrern zu Hilfe, nicht ein einziger rechtschaffener Mensch in Jerusalem. Die beiden Fahrer werden sich nicht schnell von dem Trauma erholen, und es ist zweifelhaft, ob sie jemals wieder in dieser faschistischen Stadt einen Bus fahren können. Auch Gaza wird sich nicht erholen. Es wird für immer fassungslos bleiben angesichts dessen, was Israel ihm angetan hat.

Schauen Sie sich die Übergriffe in Jerusalem an und sehen Sie Israel; schauen Sie sich die passiven Zuschauer an, die „Oh, oh“ rufen – und sehen Sie uns, fast jeden von uns. Weiterlesen in haaretz.com

