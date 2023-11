The World at War: Julian Assange, Zelensky/Mussolini and Nasrallah’s Maginot Line Gaza is today’s Stalingrad, with Israel’s army as unprepared against Gaza’s tunnel rats as their German predecessors were against their nemeses. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK….

Die Welt im Krieg: Julian Assange, Selenskyj/Mussolini und die Maginot-Linie von Nasrallah

Von Declan Hayes

9. November 2023

Gaza ist das Stalingrad von heute, und Israels Armee ist auf die Tunnelratten von Gaza genauso unvorbereitet wie ihre deutschen Vorgänger auf ihre Feinde.

Nachdem wir erneut den Vorstoß der israelischen Sechsten Armee in den Gazastreifen bewundert haben, schwenken wir zu den anderen wichtigen Fronten des Dritten Weltkriegs über.

Gaza ist das Stalingrad von heute, und Israels Sechste Armee ist auf die Tunnelratten von Gaza genauso unvorbereitet wie ihre deutschen Vorgänger auf ihre Feinde in Stalingrad. Israel wird sich dort jedoch durchsetzen, auch weil es die Einsatzregeln geändert hat, die es ihm und seinen verbrecherischen Yankee-Partnern erlauben, das gesamte Gebiet und alle darin befindlichen Menschen auf jede erdenkliche Art und Weise einzuebnen.

Wir sprechen immer noch von Guernica, einem der Vorhänge für die Bombardierung ziviler Ziele durch die RAF und die Luftwaffe. Aber Guernica hatte maximal 1.600 Todesopfer, was für jeden Tag in Gaza, wo Israel, wie seine Wehrmachtsidole vor ihnen, glaubt, das Recht zu haben, seine Plünderungen und Brandschatzungen durch noch mehr Plünderungen und Brandschatzungen zu verteidigen, eine stille Zahl von Leichensäcken wäre.

Nachdem sie die Helden der syrisch-arabischen Armee beschuldigt haben, fiktive, nicht existierende Krankenhäuser anzugreifen, sprengen die Israelis, die von Amerika bis zum Äußersten unterstützt werden, Krankenhäuser im Gazastreifen in die Luft und bombardieren diejenigen, die versuchen, aus ihnen zu fliehen. Journalisten, echte Journalisten, UN-Mitarbeiter und alle anderen, die sich in Gaza aufhalten, sind Freiwild für die israelische Luftwaffe. Und Amerika steht voll und ganz hinter ihnen.

Da die Clips in den sozialen Medien, die ich aus Gaza sehe, von Tag zu Tag schlimmer und unsäglicher werden (Kinder in den Armen ihrer Eltern, denen die Hälfte ihrer Köpfe weggeblasen wurde), werde ich sie nicht verlinken. Ich muss jedoch bis zum Völkermord an den Biafranern durch den MI6 in den Jahren 67 bis 70 zurückgehen, um brauchbare Vergleichsmöglichkeiten zu finden. Obwohl Douglas Magregor, der letzte Militäranalytiker des Westens, der es wert ist, dass man ihm zuhört, andere Beispiele anführt, ist der Gazastreifen, wie zuvor Biafra, der unterste Winkel der Hölle.

Aber wenigstens wird Israel siegen und seine vielen amoralischen Anhänger werden sich freuen. Zumindest so lange, bis Nasrallah die Hölle auf sie loslässt, während Israel das Westjordanland von einem Ende zum anderen in Brand setzt. Obwohl das Westjordanland wie Gaza ein Truthahnschießen sein wird, wird es von einer anderen Ordnung sein, willkürliche Pogrome an Palästinensern, ein bisschen Freizeitvergewaltigung, mehr Landraub, Vergiftung von Wasserquellen, keine große Sache und nichts, was die Israelis ihnen nicht schon immer wieder während ihrer 75 Jahre langen Kampagne angetan haben. Auch hier wird sich Israel durchsetzen.

Nasrallahs Maginot-Linie stellt ein anderes Dilemma dar. Obwohl die Hisbollah über eine ernstzunehmende Offensivkraft verfügt, ist sie den israelischen Verteidigungsstreitkräften im offenen Kampf nicht gewachsen, und das soll sie auch nicht sein. Die Hisbollah ist in der Lage, nicht nur der israelischen Zivilbevölkerung, sondern auch den wichtigsten militärischen Einrichtungen Israels ernsthaften Schaden zuzufügen, so auch der Atomanlage von Dimona, um die sich der Whistleblower und Mossad-Entführungsopfer Mordechai Vanunu, der israelische Julian Assange, in den letzten Jahrzehnten bemüht hat.

Sollte Nasrallah gezwungen werden, Israel die Hölle heiß zu machen, dann wird, wie Israel verspricht, das, was von Libanon und Syrien übrig ist, aufhören zu existieren. Man muss annehmen, dass dies der Grund ist, warum Mad Joe Biden zwei ganze Armadas und eine LKW-Ladung Golf von Tonkin-Lügen dorthin geschickt hat.

Diese Armadas haben die letzten Tage damit verbracht, vor der italienischen Küste zu üben, wie sie sich gegen den Beschuss von Mach+ verteidigen können, und Russland hat entsprechend ausgerüstete Flugzeuge über dem Schwarzen Meer kreisen lassen, damit diese Armadas nicht ihr Spielzeug der Spitzenklasse gegen sie richten.

Obwohl man davon ausgeht, dass die Hisbollah und ihre jemenitischen Verbündeten über einige erstklassige Waffen verfügen, haben sie damit bisher keinen großen Schaden angerichtet. Da eine beschädigte israelische Fregatte und ein löchriges Yankee-Schiff nicht gerade mit der Schlacht im Korallenmeer gleichzusetzen sind, können wir davon ausgehen, dass die Amis im Einklang mit ihrer abscheulichen „Welcher Weg nach Persien“-Politik sowohl den Libanon als auch Syrien mit einem Blitzkrieg überziehen und dabei, wie sie und ihre israelischen Kumpel es gerne tun, Wasser, Kanalisation und ähnliche grundlegende zivile Infrastrukturen zerstören werden, so dass, wie im Irak, Pest und Seuchen ihren Tribut in den Entbindungsstationen fordern werden.

Obwohl Amerikas Seestreitkräfte professionell kritisiert werden können, haben die Amis und die Briten vor ihnen ihre Seestreitkräfte seit den Zeiten der spanischen Armada zur globalen Machtprojektion eingesetzt. Obwohl die Yankee-Marine blaue Gewässer für ihre Blauwasserflotten bevorzugt, wird das Froschbecken des Römischen Reiches im Mittelmeer, wenn es sein muss, vorerst ausreichen. Es ist ja nicht so, dass die Amis und ihre britischen, spanischen, italienischen und sonstigen Pudel darauf völlig unvorbereitet wären. Ihre einzigen möglichen Spielverderber sind die russischen Marine- und Luftstreitkräfte in Syrien und, sollten die chinesischen Tänzer beschließen, auf ihre krausen Schlüpfer zu verzichten, auch die chinesische Volksbefreiungsarmee.

Als Nächstes steht der Iran auf dem Prüfstand, bevor vermutlich die chinesischen Can-Can-Tänzer zu Besuch kommen werden. Alles in allem sind das gute Aussichten für die Verteidigungsindustrie der NATO. Und obwohl die Iraner eine gute Figur machen werden, bevor auch sie ins Gras beißen, besteht die Gefahr, dass sich die Türkei, Pakistan und alle pan-türkischen Länder dem Handgemenge anschließen werden. Da Pakistan versprochen hat, den Türken Atomwaffen zu leihen, wenn es die Situation erfordert, öffnet dies nicht nur Pakistan die Tür, um von seinen eigenen internen Problemen abzulenken, sondern auch den indischen Shiva-Anbetern, sich in die Auseinandersetzung einzumischen.

Der MI6-Agent Selenskyj ist zwar verärgert, dass die Gaza-Krise seinen Zirkus überschattet, aber wenn er vernünftig ist, wird er sich aus dem Staub machen, vorzugsweise nach Florida, wo die Einkaufszentren weniger anfällig für den Raketenbeschuss der Hisbollah sind als in Tel Aviv oder Haifa und wo es glücklicherweise keinen Mangel an kolumbianischen Schneebonbons gibt. Das liegt daran, dass er eine kaputte Niete ist, und mit dem Vormarsch der Russen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Selenskyj und seine Frau wie der ehemalige MI6-Agent Mussolini und seine Geliebte enden und von ihren Landsleuten wie Marktschweine an Laternenpfählen aufgehängt werden, exponentiell. Ich würde selbst nach Kiew fliegen, um ihn zu warnen, aber da das Durchschnittsalter in den verbliebenen ukrainischen Streitkräften inzwischen bei 43 Jahren liegt (was bedeutet, dass die Hälfte von ihnen älter als 43 Jahre ist), hätte ich Angst, dass er mir einen Helm auf den Kopf und ein Bajonett in die Pranke setzt, bevor er mich dem Fleischwolf aussetzt, der hier im Westen längst seinen Glanz verloren hat.

Ich spreche hier nicht von abscheulichen Kriegsverbrechern wie dem niederländischen Außenminister, dem britischen Milliardär Richard Branson, den nordamerikanischen Nazis Hillary Clinton und Chrystia Freeland oder dem Economist, der mit ernster Miene behauptet, das Abschlachten von fast einer Million Ukrainern sei eine gute Warnung an Chinas Tänzer, sich zu benehmen, wenn sie nicht das gleiche Schicksal erleiden wollen.

Die zig Millionen, die für Gaza marschierten, protestierten nicht gegen das chinesische Kabuki. Vielmehr waren sie bis ins Mark entsetzt über das unsägliche Gemetzel, das die Sechste Armee in Gaza anrichtet. Wenn es irgendeine Hoffnung oder Rettung für den Westen gibt, dann liegt sie in diesen zig Millionen marschierenden Füßen, die sich von Sydney bis Stockholm und von Auckland bis Ankara erstrecken, worüber wir in Kürze einige weitere Kommentare abgeben werden.

Ich erinnere mich nicht nur an die ersten Märsche von King und der Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA), sondern war auch in vorderster Reihe dabei, als die britische Botschaft in Dublin nach dem Massaker vom 30. Januar 1972 (Bloody Sunday) durch die Kriegsverbrecher von King Charles‘ Fallschirmjägerregiment niedergebrannt wurde. Auch wenn die Briten das für ihre eigenen Bedürfnisse in Ordnung gebracht haben, kann ich nicht erkennen, wie sie und ihre kriminellen NATO-Partner die zig Millionen ihrer Bürger in Ordnung bringen können, die von den Kriegsverbrechen der Sechsten Armee angewidert sind.

In Albion und in den USA gibt es allerlei Pläne, die palästinensische Flagge, das Tragen der Keffiyeh usw. zu kriminalisieren, so wie die Briten seinerzeit die irische Trikolore und die Hurley verboten haben. Das ist eine gute Nachricht für die chinesischen Can-Can-Tänzer, die davon ausgehen können, dass sie Keffiyehs in Millionenhöhe exportieren können, und eine sehr gute Nachricht für die Fanatiker der Muslimbruderschaft, die in Istanbul, Ankara, Islamabad, London und Washington aus den unterschiedlichsten Gründen die Flammen anfachen, aber man muss sich fragen, ob am Ruder der NATO überhaupt vernünftige Leute sitzen.

Eine vernünftige Politik wäre es, nachgiebig zu sein, wie Blair zu schwafeln, den völlig irrelevanten Assange nach Australien zurückfliegen zu lassen, sie ihren Tag verbringen zu lassen, indem sie ihre Fahnen schwenken und sich wie Araber für einen Nachmittagsspaziergang verkleiden. Aber das wäre ein Verstoß gegen die Lehren des Hohepriesters Benjamin Netanjahu, der so viele Menschenopfer wie möglich braucht, um seinen Platz in der Politik und in der Zeit zu sichern.

Und auch wenn Netanjahu sich für einen der alten Inka- oder Aztekengötter halten mag, die nichts lieber taten als ein Menschenopfer, um sich den Nachmittag zu vertreiben, funktioniert dieser Trick in unserer verkabelten Welt nicht. Die Menschen, Dutzende Millionen von ihnen, sind wütend, und sie werden ein Ventil für diese Wut finden, sei es friedlich oder über die Maßen brutal. Das ist nichts Neues unter der Sonne.

Während die NATO ihre Massen beherrschte, als sie sie für Selenskyj und gegen die säkulare Arabische Republik Syrien aufmarschieren ließ, hat sich die NATO dieses Mal verrechnet und muss sich darauf vorbereiten, den Weg aller früheren Imperien zu gehen. Unabhängig davon, welche weiteren Gräueltaten Israels Sechste Armee im Gazastreifen begeht, wird es Überlebende geben, die Zeugnis ablegen werden, und das Zeugnis dieser Überlebenden wird nicht nur in Ankara und Teheran, sondern sogar im gesamten NATO-Kalifat verstärkt werden, wo es die Überreste seines stützenden Rahmens abbauen wird.

Auch wenn die NATO uns wegen der Auswirkungen der globalen Erwärmung auf Eisbären und Pinguine eine Heidenangst einjagt, sollten sie sich lieber schnell anderen Katastrophen zuwenden, die sie uns beschert, von scheinbar zufälligen Messerangriffen in unseren Dörfern und Städten bis hin zur Türkei, Pakistan und Indien, die mit einer Kammer voller nuklear bestückter Kugeln russisches Roulette spielen. Das ist der Treibsand, in den Biden, Netanjahu und die Nobodys an der Macht in London, Paris und Rom uns alle hineingetrieben haben.

Und so wollen wir zum Abschluss des Jahres Churchills Ausspruch vom 10. November 1942 zitieren, dass Gaza „nicht das Ende ist. Es ist nicht einmal der Anfang des Endes. Aber es ist vielleicht das Ende des Anfangs“. Die eschatologischen Kopfnüsse Amerikas und Israels, angestachelt von Hillary Clinton, Victoria Nuland und Chrystia Freeland, haben uns allen die Tore zur Hölle geöffnet. Hoffen wir, dass sie die aufkommende Hitze genießen, die mit der Zeit auch sie verschlingen wird. Und wenn es in dieser Hölle einen Silberstreif am Horizont gibt, dann ist es der, dass Branson, Biden, Nuland, Freeland und der Rest von ihnen in dieser Hölle nicht die geringste Chance haben, die Feuersbrunst zu überleben, die sie über die Welt bringen, und dafür müssen wir wirklich sehr dankbar sein.

