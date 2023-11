To Hell or to Ireland: Israel’s Final Solution to Their Palestinian Problem Deporting Palestinians, like the Boers before them, to Irish or other reservations might not be such a good idea not least because it smacks of…

Zur Hölle oder nach Irland: Israels endgültige Lösung für das palästinensische Problem

von Declan Hayes

7. November 2023

Palästinenser, wie zuvor die Buren, in irische oder andere Reservate zu deportieren, ist vielleicht keine so gute Idee, nicht zuletzt, weil es an Cromwells „To Hell or to Connaught“-Endlösung für sein irisches Problem erinnert

Der Vorschlag des israelischen Ministers für das Kulturerbe, Amichai Eliyahu, dass Israels Gaza-Problem am besten dadurch gelöst werden kann, dass man die Einwohner in die Luft jagt und die Überlebenden nach Irland verfrachtet, verdient eine ernsthafte Diskussion.

Da der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant klar und deutlich erklärt hat, dass das übergeordnete Ziel darin besteht, den Gazastreifen von der „Hamas“ zu befreien, und dass alles andere zweitrangig ist, könnte es durchaus angebracht sein, die große Bombe abzuwerfen. Wenn man bedenkt, dass Israel zusammen mit seinen Yankee-Freunden ohne Sinn für Holocaust-bezogene Ironie erwägt, die Tunnel zu vergasen, um sie von der „Hamas“ zu säubern, könnte Israels Atomwaffenarsenal genauso gut aus dem Lager geholt, entstaubt und für einen guten Zweck eingesetzt werden.

Was die Kollateralschäden und die schlechte Publicity angeht, so können Sie das alles vergessen. Man muss nur drei Minuten in den sozialen Medien verbringen und sich all die lebenden und toten palästinensischen Kleinkinder ansehen, um zu sehen, dass Israel sich einen Dreck um all das schert. Eine Million menschliche Bambis erschießen oder vergasen? Vergessen Sie’s.

Als irischer Staatsbürger fühle ich mich geehrt, dass Herr Eliyahu uns als Abladeplatz ausgewählt hat und nicht etwa seine eigene ukrainische Brutstätte, die durch die selbstsüchtige Politik des israelischen Verbündeten Clown Prinz Zelensky ausgeblutet ist. Da über die Hälfte der ukrainischen Bevölkerung entweder tot oder ins Ausland geflohen ist, wäre das ukrainische Rumpfreich nicht ein viel besseres Internierungslager für Israels Millionen junger Gefangener? Und es ist ja nicht so, als wären die Ukrainer Amateure im Verteilen von harter Liebe, etwas, das sie sogar im Zweiten Weltkrieg taten, als die irischen Zionisten Golfplätze für sich selbst bauten, während die Polen bluteten.

Abgesehen davon würde sich Irland mit einigen Änderungen im Bildungsbereich hervorragend als Müllhalde eignen. So wie die Dinge derzeit stehen, werden kleine irische Kinder zunächst mit den Fabeln von Anne Frank indoktriniert, bevor sie zu Der Junge im gestreiften Pyjama, geschrieben von irgendeinem in Dublin geborenen Juden, weitergeleitet werden. Wie können irische Lehrer die Iren immer noch für mitschuldig an Auschwitz und Belsen halten, während sie gleichzeitig ihren verbissenen Stolz auf Israels Herzogs Mörderbande beibehalten, wenn der Ort von Palästinensern überrannt wird, die argumentieren könnten, dass auch sie in Scharen vergast, beschossen und abgeschlachtet wurden und dass diese immerwährende Hierarchie der Opfer vielleicht nicht ganz koscher ist?

Dann ist da noch die Frage der Staatsbürgerschaft und, was noch wichtiger ist, der Pässe. Sollten die Palästinenser alle irische Pässe erhalten, so wie alle anderen auch? Auch wenn Ursula von der Leyen, Victoria Nuland und die anderen führenden Politiker Irlands letztendlich darüber entscheiden werden, gibt es noch einige andere Fragen, die berücksichtigt werden müssen. Portugal zum Beispiel war aufgrund eines (jüdischen) Rückkehrgesetzes gezwungen, jedem Juden von irgendwo auf Gottes Erde die Staatsbürgerschaft zu gewähren, der überzeugend vortäuschen konnte, dass seine Vorfahren während der Inquisition vor fast fünf Jahrhunderten aus Portugal vertrieben wurden. Wie würde sich die Öffnung der irischen Schleusen für Horden von Palästinensern auf all die Israelis auswirken, die zweite Pässe sammeln, wie die meisten Kinder Briefmarken sammeln?

Und, auch wenn ich es nur ungern denke, die Juden sind nicht die einzigen, die in der fernen Vergangenheit gelitten haben. Hier, beim British Holocaust Memorial Trust, werden auch Kambodscha, Bosnien, Ruanda und Darfur erwähnt, und da es in Irland sowohl Roma als auch Polen gibt, die ebenfalls unter Banderas Zorn zu leiden hatten, sollten auch sie in den entsprechenden Mitteilungen erwähnt werden, zum Beispiel, dass Deutschland nie auch nur einen einzigen Cent an Polen gezahlt hat, obwohl es Milliarden nach Israel gepumpt hat, um den Weg für Juden aus Brooklyn, Birmingham, Bogotá und Belfast zu ebnen, die nie auch nur in die Nähe von Banderas gestiefelten Schlägern gekommen sind?

Palästinenser, wie zuvor die Buren, in irische oder andere Reservate zu deportieren, ist vielleicht keine so gute Idee, nicht zuletzt, weil es nach Cromwells Endlösung des irischen Problems „Zur Hölle oder nach Connaught“ riecht. Obwohl Cromwell, wie jeder gute Jude wissen sollte, ein sehr guter Freund der aufstrebenden Juden Englands war, bleibt sein Name für mich und alle Iren, die wie ich denken, ein Gräuel. Cromwells irische Ausscheidungen haben immer noch ihre sicheren Räume in ihren Kirchen, und angesichts des Ausmaßes ihrer Verbrechen und der Verbrechen der selbsternannten Church of Ireland gegen die einheimischen Ureinwohner wie mich, wissen sie nie genau, ob und wann sich der Wurm drehen und die Rache noch einmal zurückkehren könnte, wie es beim Großen Aufstand von 1798 der Fall war.

Das Problem bei der Verbringung der Palästinenser nach Irland oder in ein anderes Gefangenenlager der Yankees ist also, dass dies selbst im lethargischen Irland ein Hornissennest des Protests aufwerfen könnte. Das wäre auch dann der Fall, wenn diese verletzlichen Heerscharen unbegleiteter Kinder auf Jeffrey Epsteins Orgieninsel abgeladen würden, damit Bill Clinton, Bill Gates und Alan Dershowitz sich dort vergnügen können. Das Gleiche würde gelten, wenn man sie in England und/oder Frankreich absetzen würde, den beiden Ländern, die den Juden in Brooklyn, Birmingham, Bogotá und Belfast das Land, die Güter und den Besitz der einheimischen Palästinenser vermacht haben.

Es gibt zwar immer noch die Wüste Sinai und den Rest der arabischen Welt, aber nicht nur, dass sie bereits ihre eigene beträchtliche palästinensische Diaspora haben, sondern auch ihre Politik, dass Palästinenser nach Palästina gehören und nicht in einen Viehzug nach Belsen, Auschwitz oder Algerien. Und sie haben Recht, zumindest was die natürliche Gerechtigkeit angeht.

Auch wenn ein Blinder sehen kann, dass die Araber einen moralischen Standpunkt haben, kann ich nicht erkennen, dass Israel oder ein ähnliches Land, das sich in seinen eigenen Kriegsverbrechen suhlt, überhaupt einen moralischen Standpunkt hat. Vielleicht liegt der Fehler bei mir, denn ich bin weder Jude noch Zionist und habe daher kein Gefühl für meine eigene unantastbare Überlegenheit. Was ich habe, ist ein Gefühl für Moral, ein Gefühl für Schwarz und Weiß, für richtig und falsch. Und Israels derzeitige Kriegsverbrechen sind, wie alle anderen, die sie zuvor begangen haben, nicht nur falsch, sondern auch kriminell und unentschuldbar falsch.

Wenn irgendjemand dieses Land räumen sollte, dann sind es Israelis wie Eliyahu, Netanjahu und Galant, deren Verbrechen jegliches moralische Recht, das sie auf irgendeinen Teil des Landes gehabt haben könnten, zunichte gemacht haben. Was die Frage betrifft, wohin sie gehen sollten, so sagte Rhett Butler so berühmt: „Ehrlich gesagt, meine Liebe, ist es mir völlig egal, wohin diese moralischen Ausgestoßenen gehen oder was aus ihnen wird. Aber es liegt nicht an mir, sondern an der russischen Regierung und den chinesischen Can-Can-Tänzern, für und mit den Palästinensern zu verhandeln, die angesichts des unhaltbaren Geschwätzes dieser Israelis, die der Welt ihre eigenen blutigen und moralisch ansteckenden Hände offenbart haben, nun alle Trümpfe in der Hand halten.

Übersetzt mit Deepl.com



