Israel-Palestine live: Gaza food running out as fresh raids destroy mosques Access to food and water weighs heavy on minds of Palestinians as bombing becomes fact of life

Israel kündigt Waffenstillstand im nördlichen Gazastreifen drei Stunden im Voraus“ an

vor 1 Minute

Das Weiße Haus erklärte, die Ankündigung einer vierstündigen Pause der Kampfhandlungen im nördlichen Gazastreifen sei das Ergebnis von Gesprächen zwischen US-amerikanischen und israelischen Vertretern, einschließlich Gesprächen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu.

„Die Israelis haben uns mitgeteilt, dass es während der Dauer der Pause keine militärischen Operationen in diesen Gebieten geben wird und dass dieser Prozess heute beginnt“, sagte der Sprecher für nationale Sicherheit des Weißen Hauses, John Kirby, am Donnerstag.

Kirby fügte hinzu, dass Israel die Pausen drei Stunden im Voraus ankündigen werde.

„Wir denken, dass dies wichtige erste Schritte sind, und wir wollen natürlich, dass sie so lange wie nötig fortgesetzt werden“, sagte er.

Weißes Haus: Israel will tägliche vierstündige Kampfpausen einführen

vor 14 Minuten

Das Weiße Haus hat bekannt gegeben, dass Israel zugestimmt hat, die Kampfhandlungen täglich für vier Stunden zu unterbrechen, um palästinensischen Zivilisten die Flucht aus dem nördlichen Gazastreifen zu ermöglichen.

Die Pausen werden ab heute beginnen, was das Weiße Haus als einen Schritt in die richtige Richtung bezeichnete.

Mossad- und CIA-Chefs treffen katarischen Premierminister, um Geiseldeal zu besprechen

vor 32 Minuten

Die Chefs des Mossad und der CIA trafen sich am Donnerstag mit dem katarischen Premierminister in Doha, um eine Vereinbarung über die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen und eine Kriegspause zu besprechen, wie Reuters berichtet.

Während des Überraschungsangriffs der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober, bei dem 1.400 Israelis getötet wurden, wurden rund 240 Geiseln nach Gaza gebracht.

Das Ergebnis der Gespräche zwischen David Barnea, dem Chef des Geheimdienstes Mossad, dem CIA-Direktor William Burns und dem katarischen Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani sei bislang unklar, sagte eine mit dem Treffen vertraute Quelle gegenüber Reuters.

Einen Tag zuvor trafen katarische Vermittler mit Vertretern des politischen Büros der Hamas zusammen, um die Parameter eines Abkommens zu erörtern.

Bei den Gesprächen ging es unter anderem um die Freilassung von 10-15 Geiseln im Gegenzug für eine ein- oder zweitägige Unterbrechung des Krieges, berichtete Reuters.

Sie sprachen auch darüber, humanitäre Treibstofflieferungen in die belagerte Enklave Gaza zuzulassen, was Israel bisher verweigert hat.

Massenstreik von Studenten an britischen Universitäten für Waffenstillstand

vor 1 Stunde

Israel-Palästina live: Jenin unter Beschuss, während in Gaza kollektiver Hunger“ beklagt wird

Israelische Polizei verhaftet in Nazareth palästinensische Anführer, die eine Antikriegsdemonstration planen

Wichtigste Punkte

Mindestens 9 Palästinenser bei Angriff auf Dschenin getötet

1.350 palästinensische Kinder liegen unter Trümmern

Keine Bäckereien mehr im nördlichen Gazastreifen in Betrieb

Massenstreik von Studenten an britischen Universitäten für Waffenstillstand

vor 1 Stunde

Studierende an 28 Universitäten in ganz Großbritannien werden am Donnerstag und Freitag die Arbeit niederlegen, um einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern.

Außerdem fordern sie die sofortige Aufhebung der Belagerung des Gazastreifens.

Zu den teilnehmenden Universitäten gehören das King’s College London, die London School of Economics und die Universität Edinburgh.

Die Studenten verließen am Donnerstag ihre Klassen, Seminare und Vorlesungen und riefen ihre Institutionen auf, einen „sofortigen Waffenstillstand“ und ein „Ende der britischen Komplizenschaft mit Israels Völkermord in Gaza und dessen Finanzierung“ zu fordern.

Dreißig Palästina-Vereinigungen von Universitäten in ganz Großbritannien veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der es heißt, dass „das feindselige Umfeld, das von der Universitätsverwaltung gefördert wird, den Palästinensern das Recht nimmt, öffentlich die Katastrophe zu betrauern, die ihrem Volk in Gaza widerfahren ist“.

Jasmin, eine Studentin des King’s College London, die an den Streiks teilnimmt, sagte: „Heute mobilisieren wir vor dem King’s College London, um die aktive Beteiligung Israels am Völkermord in Gaza aufzudecken.

„Die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand auf britischen Universitäten und einem Ende der britischen Komplizenschaft bei Israels Kriegsverbrechen kann nicht länger ignoriert werden.

„Die Partnerschaft zwischen der KCL und der Technion-Universität, einem Unternehmen, das Waffen entwickelt, die zur Ermordung der palästinensischen Bevölkerung eingesetzt werden, muss beendet werden“, fügte sie hinzu.

Medizinischer Freiwilliger im Gazastreifen beschreibt „schreckliche und unaussprechliche“ Situation in Krankenhäusern

vor 1 Stunde

Fares, ein Medizinstudent, der als Freiwilliger im al-Aqsa-Krankenhaus in Gaza arbeitet, berichtet Ahmed Al Sammakk von Middle East Eye, dass die Situation derzeit „schrecklich und unaussprechlich“ sei.

„Vor zwei Tagen wurde ein Sack mit Leichenteilen in das Krankenhaus gebracht. Ein Mann identifizierte seine Nichte anhand ihrer Hand und einen anderen Verwandten anhand eines Beins. Andere Verwandte konnte er anhand der anderen Körperteile nicht identifizieren“, sagte er.

Fares berichtet, dass die Straßen zu den Krankenhäusern bombardiert und die Häuser dem Erdboden gleichgemacht wurden, so dass Hunderte von Menschen unter den Trümmern eingeschlossen sind.

„Bei den meisten Verletzungen handelt es sich um komplizierte Frakturen, vor allem im Beckenbereich, sowie um Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Vor zwei Tagen konnte ich das Geschlecht einer verletzten Person nicht bestimmen, weil die Verbrennungen so schwer waren“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass chirurgische Eingriffe nur dort vorgenommen werden, wo Leben gerettet werden können, während solche mit nicht lebensbedrohlichen Wunden, einschließlich Knochenbrüchen, zurückgestellt werden.

Alle Krankenhäuser arbeiten an der Kapazitätsgrenze, und viele Patienten können aufgrund der Bombardierung und der Schwere ihrer Wunden nicht in die Krankenhäuser gebracht werden.

„In einigen Fällen können die Patienten nicht zurückkommen, um ihre Verbände wechseln zu lassen, und einige Wunden verfaulen. In einigen Fällen kommen die Würmer wieder heraus. Einem Patienten musste wegen Infektionen aufgrund mangelnder Hygiene zweimal das Bein amputiert werden“, sagte er.

Die völlige Unterbrechung der Wasserversorgung in der belagerten Enklave hat es für die Bewohner fast unmöglich gemacht, Zugang zu sauberem Wasser zu haben. Viele sind gezwungen, im Meer zu baden, was Hautreizungen verursacht, oder verunreinigtes Wasser zu trinken.

gaza

Ein Mann trauert um einen Angehörigen, der bei einem israelischen Luftangriff im Al Shifa Krankenhaus in Gaza-Stadt am 9. November 2023 getötet wurde (Reuters)

„Den Krankenhäusern gehen die medizinischen Vorräte aus, einschließlich der Anästhesie. Ein Arzt war gezwungen, eine Amputation ohne Betäubung in einer infizierten Umgebung durchzuführen. Selbst wenn die Operation erfolgreich verläuft, ist es wahrscheinlich, dass der Patient eine Infektion bekommt“, erklärte Fares.

Viele Menschen können aufgrund der instabilen Telekommunikationsnetze auch keine Notdienste anrufen. Einige sind auf Autos oder Esel angewiesen, um die Menschen ins Krankenhaus zu bringen.

Das palästinensische Gesundheitsministerium schätzt, dass zwei der wichtigsten Krankenhäuser in der Enklave in den nächsten 24 Stunden vollständig geschlossen werden, wenn nicht sofortige Hilfe geleistet wird.

Leiter des Hohen Ausschusses für Folgemaßnahmen nach Verhaftung freigelassen

vor 1 Stunde

Mohammed Barakeh, der Leiter des Hohen Folgekomitees für arabische Bürger Israels, wurde nach seiner Verhaftung durch israelische Streitkräfte in Nazareth wieder freigelassen, wie Al Jazeera berichtet.

Barakeh wurde zusammen mit vier weiteren Personen festgenommen, weil er eine Antikriegsdemonstration geplant hatte.

Barakeh sagte nach seiner Freilassung, die Polizei wolle alle Stimmen gegen den Krieg zum Schweigen bringen.

Israelische Razzia in Dschenin eskaliert, Explosionen zu hören

vor 2 Stunden

Bei der israelischen Razzia am frühen Morgen in der besetzten Stadt Dschenin im Westjordanland sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 10 Menschen getötet und 14 weitere verwundet worden.

Nach Angaben von Al Jazeera Arabic gab es heute früh einen fast vollständigen Stromausfall, während Videoaufnahmen dunkle Rauchschwaden zeigten, die aus Gebäuden aufstiegen.

Nach Angaben von Al Jazeera Arabic kommt es am Boden zu heftigen Zusammenstößen, und auch israelische Scharfschützen sind in der Stadt zu sehen. Zeugen berichten auch von Explosionen aus israelischen Drohnen.

Fotos und Videos zeigen auch, dass das Krankenhaus von Jenin von israelischen Streitkräften und bewaffneten Fahrzeugen umstellt ist. Einige Menschen berichten, dass die israelische Polizei Krankenwagen daran hindert, Verwundete in das Krankenhaus zu transportieren, und den Eingang gestürmt hat.

Israelische Streitkräfte stürmten am frühen Donnerstagmorgen auch das Lager al-Amari in Ramallah, wobei ein Palästinenser später seinen Verletzungen erlag.

Seit Beginn des Krieges am 7. Oktober sind im besetzten Westjordanland mindestens 164 Menschen getötet worden.

Palästinenser stehen vor einem „Vernichtungskrieg“ und dem Zusammenbruch der Dienstleistungen

vor 2 Stunden

Das Medienbüro der palästinensischen Regierung verkündete am Donnerstag in einer Erklärung, dass Israel einen „Vernichtungskrieg und ethnische Säuberungen“ durchführe, und erklärte, dass die Menschen im Gazastreifen die letzte Phase vor dem vollständigen Zusammenbruch aller Dienstleistungen erreicht hätten.

„Die nächsten Stunden sind entscheidend, denn dann wird das medizinische System komplett zusammenbrechen, alles wird nicht mehr funktionieren. Die Menschen werden kein Wasser haben und keinen Platz, um ihre Abfälle zu entsorgen. Wir appellieren an die Menschen auf der ganzen Welt, die noch einen Funken Menschlichkeit in sich tragen, dringend und sofort zu handeln, um den Gazastreifen zu retten“, heißt es weiter.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums wies in einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz ebenfalls auf die dringende Notlage in Gaza hin und erklärte, dass viele Krankenhäuser und Intensivstationen aufgrund der von Israel am 9. Oktober verhängten vollständigen Belagerung bereits nicht mehr arbeiten.

„Auch das Kamal-Adwan-Krankenhaus und das indonesische Krankenhaus werden in 24 Stunden den Betrieb einstellen“, sagte er.

Er verurteilte auch die israelischen Angriffe auf Krankenhäuser, Krankenwagen und medizinisches Personal.

Palästinenser erliegt nach israelischer Razzia seinen Wunden

vor 2 Stunden

Ein Palästinenser ist nach einer israelischen Razzia im besetzten Flüchtlingslager al-Amari im Westjordanland am Donnerstag seinen Verletzungen erlegen, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte…

Berichte: Explosionen in Eilat, Israel, gehört

vor 2 Stunden

In der israelischen Hafenstadt Eilat sind am Donnerstag ersten Berichten zufolge Explosionen zu hören gewesen, wie israelische Medien berichten.

Die israelische Polizei teilte mit, dass sie in Eilat „aus Angst vor einem Sicherheitsvorfall“ im Einsatz sei, während die israelischen Rettungsdienste berichteten, dass sich eine Explosion im Hof eines Gebäudes in der Stadt ereignet habe. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

99 Unrwa-Mitarbeiter durch israelischen Bombenangriff in Gaza getötet

vor 2 Stunden

Das UN-Flüchtlingshilfswerk Unrwa hat bekannt gegeben, dass seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 99 seiner Mitarbeiter im Gazastreifen getötet worden sind.

Israelische Polizei verhaftet weitere Politiker, die einen Waffenstillstand fordern

vor 3 Stunden

Nach der Verhaftung des Leiters des Hohen Folgekomitees, Mohammed Baraka, heute Morgen in Nazareth, hat die israelische Polizei weitere Personen festgenommen.

Zu den Festgenommenen gehören die Politiker Sami Abu Shehadeh, Mtanes Shehadeh, Yousef Tartour und Haneen Zoabi.

Baraka wurde verhaftet, als er an der Planung einer Demonstration gegen den Krieg im Gazastreifen teilnahm und einen Waffenstillstand forderte.

Anfang dieses Monats hatten führende palästinensische Bürger Israels und Mitglieder des Komitees die „Strafmaßnahmen“ der Behörden angeprangert, die nach dem Krieg in Gaza gegen sie verhängt worden waren.

Abgeordnete und Mitglieder des Hohen Ausschusses für Folgemaßnahmen beschuldigten die Polizei, abweichende Stimmen gegen Israels Bombardierung des Gazastreifens zum Schweigen zu bringen.

Laut Amnesty nimmt die Zahl der willkürlichen Inhaftierungen von Palästinensern im Westjordanland zu, und Folter ist weit verbreitet

vor 3 Stunden

Die israelischen Behörden halten derzeit mehr als 2.000 Palästinenser ohne Anklage oder Gerichtsverfahren fest, wobei sich die Beweise für Folter häufen. Die Gefangenen werden entkleidet, geschlagen und gedemütigt, so Amnesty International in einer Erklärung vom 8. November.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation werden einige Gefangene gezwungen, israelische Lieder zu singen, Israel zu loben und die Hamas zu verfluchen.

„Die sich häufenden Beweise deuten auf zahlreiche Vorfälle hin, in denen Häftlinge schwer geschlagen und gedemütigt wurden, unter anderem indem sie gezwungen wurden, den Kopf gesenkt zu halten, bei der Zählung der Häftlinge auf dem Boden zu knien und israelische Lieder zu singen“, heißt es in der Erklärung.

„Auf einem von Amnesty analysierten Bild sind drei palästinensische Männer mit verbundenen Augen und ohne Kleidung neben einem Soldaten zu sehen, der eine olivgrüne Uniform trägt, wie sie auch von israelischen Bodentruppen getragen wird“, heißt es in der Erklärung weiter.

Heba Morayef, die Direktorin von Amnesty International für den Nahen Osten und Nordafrika, sagte: „Im letzten Monat haben wir einen signifikanten Anstieg der israelischen Verwaltungshaft – Inhaftierung ohne Anklage oder Gerichtsverfahren, die auf unbestimmte Zeit verlängert werden kann – beobachtet, die bereits vor der jüngsten Eskalation der Feindseligkeiten am 7. Oktober ein 20-Jahres-Hoch erreicht hatte.

„Wir fordern Israel auf, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zu gestatten, dringende Besuche in Gefängnissen und Hafteinrichtungen durchzuführen und die Bedingungen für palästinensische Häftlinge zu überwachen“, fügte sie hinzu.

Ägypten lehnt Versuche ab, Palästinenser zu vertreiben, und Israel geht über Selbstverteidigung hinaus

vor 4 Stunden

Der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry sagte am Donnerstag, er lehne jeden Versuch ab, Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben.

Auf einer Hilfskonferenz in Paris sagte Shoukry außerdem, dass das Vorgehen Israels über Selbstverteidigung hinausgehe.

Israelischer Angriff auf Dschenin verstärkt sich, Kommunikation unterbrochen

vor 4 Stunden

Bei der israelischen Razzia am frühen Morgen in der besetzten Stadt Dschenin im Westjordanland sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens acht Menschen getötet und 14 weitere verwundet worden.

Nach Angaben von Al Jazeera Arabic ist die Kommunikation nahezu vollständig unterbrochen, während Videoaufnahmen zeigen, dass dunkle Rauchschwaden aus Gebäuden aufsteigen.

Übersetzt mit Deepl.com



