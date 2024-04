Zionists have tried to silence me through doxing and intimidation. They won’t succeed. A Palestinian teacher describes being targeted by Zionist groups with doxing and public harassment. He urges the New York City Chancellor of Education to take action before it turns violent.



Ein palästinensischer Lehrer beschreibt, wie er von zionistischen Gruppen mit Verleumdung „Doxing“ und öffentlichen Schikanen verfolgt wird. Er fordert den Bildungsminister der Stadt New York auf, Maßnahmen zu ergreifen, bevor es zu Gewalt kommt.

Die Zionisten haben versucht, mich durch Verleumdung und Einschüchterung zum Schweigen zu bringen. Das wird ihnen nicht gelingen.



Von Mohammad Jehad Ahmad

Ein „Doxing“-Truck, der durch New York City fährt und Mohammad Jehad Ahmads Namen und Gesicht trägt.

Am 31. Januar 2024 fuhr ein Billboard-Truck, ein Kastenwagen mit LED-Bildschirmen, die öffentlich Werbung machen oder Informationen anzeigen, im Rahmen einer zionistischen Kundgebung durch die Innenstadt von New York City und diffamierte mich. Am 14. Februar belästigte ein Plakatwagen Lehrer und die gesamte Schulgemeinschaft einer Grundschule in Brooklyn wegen ihrer pro-palästinensischen Ansichten. Ähnliche Lastwagen wurden eingesetzt, um Studenten und Mitarbeiter an der Columbia, Harvard, der University of California in Berkley und verschiedenen Universitäten der City University of New York zu belästigen, wo sich Studenten gegen den „israelischen“ Völkermord an den Palästinensern aussprachen (ich verwende Anführungszeichen, wenn ich von „Israel“ spreche, weil ich die Prämisse dieser Entität ablehne – ein siedler-koloniales Projekt, das durch die gewaltsame Vertreibung, Enteignung, ethnische Säuberung und den schrittweisen Völkermord an den einheimischen Palästinensern entstanden ist – und stattdessen die gesamte Region als mein Heimatland, Palästina, anerkenne).

Am 28. Februar wurde ich in der Schule, in der ich unterrichte, von einem Plakatwagen belästigt. Der Lastwagen fuhr stundenlang um unser Schulgebäude herum, diffamierte mich als „New York Citys führenden Antisemiten“, störte den Unterricht und schüchterte die Gemeinschaft ein. Später an diesem Tag wurden meine Familie und ich in unserem Haus von demselben Lastwagen belästigt und von einem Kamerateam bedroht, das sich als Journalisten ausgab.

Plakat-Trucks wurden auf dem Campus von Hochschulen, in Schulen, bei Kundgebungen und zur Bedrohung des öffentlichen Raums als Waffe eingesetzt, um Menschen zu belästigen und zu verdammen. Es war nicht das erste Mal, dass ich von Zionisten mit einem „Dox“ bedroht wurde, aber es war das erste Mal, dass es persönlich geschah. Es war das erste Mal, dass sie mich in meinem Haus terrorisiert haben. Machen Sie keinen Fehler, ich wurde wegen meiner Identität und meiner Überzeugungen ins Visier genommen; ich wurde gedoxed, weil ich eine muslimische Palästinenserin bin. Ich bin nicht die erste Person, die diesen Serientätern zum Opfer gefallen ist, und ich werde auch nicht die letzte sein.

In ihrer Kampagne, die Opposition zu terrorisieren, zum Schweigen zu bringen und zu töten, haben die Zionisten das Doxing in ihr Arsenal aufgenommen. Niemand ist vor diesem öffentlichen Angriff sicher. Es ist so einfach, die privaten Daten einer Person ausfindig zu machen, um sie virtuell und in der Öffentlichkeit zu terrorisieren. Bösewichte nutzen Doxing schon seit Jahren, um Menschen zu belästigen. Diese Leute sind in den letzten Jahren immer besser darin geworden, die Öffentlichkeit auf eine Art und Weise zu belästigen, bei der sie sich der Verantwortung entziehen. Sie sind besser darin, andere zu terrorisieren und damit davonzukommen. Ihr Doxing zur Belästigung hat sich auf den Missbrauch von Schülern, Lehrern öffentlicher Schulen und Mitgliedern der Schulgemeinschaft ausgeweitet. Ich bin Lehrer an den öffentlichen Schulen von New York City (NYCPS). In New York City hat Kanzler David Banks nichts unternommen, um das NYCPS-Personal und die Schulgemeinschaft vor öffentlichem „Doxing“ und Vergeltungsmaßnahmen durch zionistische Mitarbeiter und ihre externen Partner zu schützen, außer hohle Phrasen zu dreschen und sich auf Meinungsdiskriminierung einzulassen. Seine Untätigkeit hat die Sicherheit von NYCPS-Mitarbeitern und Gemeindemitgliedern, die zur Zielscheibe von Zionisten werden, gefährdet.

Meine Geschichte begann, nachdem ein lokales Boulevardblatt, die New York Post, über meine öffentliche Verurteilung von Banks berichtet hatte. Nach der Eskalation der „israelischen“ Gewalt gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen Anfang Oktober, bei der Tausende von Palästinensern getötet wurden, schickte Banks eine E-Mail an die Mitarbeiter der NYCPS, in der er den Verlust von „israelischem“ Leben in den Mittelpunkt stellte und die Palästinenser entmenschlichte. Ich verurteilte und verurteile ihn immer noch dafür, dass er in seiner ersten Mitteilung an die Mitarbeiter nicht ein einziges Mal Palästina, Palästinenser, das Westjordanland oder Gaza erwähnte.

Die New York Post hob meine antizionistische Haltung hervor und rief drei Wochen lang wiederholt dazu auf, meine Schulgemeinschaft zu belästigen und meine Entlassung zu fordern. Sie begannen ihre Schilderung der Ereignisse mit dem 7. Oktober 2023 und ignorierten dabei die gut dokumentierte jahrzehntelange Blockade und Belagerung des Gazastreifens durch zionistische Kräfte. Indem sie selektiv meine Tweets in den Mittelpunkt stellten, ignorierten sie die vielen Tweets, die aus erster Hand über „israelische“ Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das Völkerrecht berichteten. Sie ignorierten die jahrzehntelange illegale Annexion und Besiedlung von palästinensischem Land im Westjordanland und im Gaza-Streifen. Sie haben sich entschieden, die mehr als 75 Jahre der Vertreibung, der ethnischen Säuberung und des schrittweisen Völkermords an den Palästinensern durch „Israel“ zu ignorieren. Die New York Post, Banks, zahllose andere Regierungsvertreter und der Rest der Mainstream-Medien haben sich mit ihrer Entscheidung, am 7. Oktober mit ihrer Berichterstattung zu beginnen, an der Entmenschlichung und der derzeitigen Eskalation des Völkermords am palästinensischen Volk beteiligt.

Ein Doxing-Truck, der durch New York City fährt und das Gesicht und den Tweet von Mohammad Jehad Ahmad zeigt.

Seit dem 1. März, fünf Monate nach „Israels“ Eskalation des Völkermords an den Palästinensern, sind mindestens 30.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden, darunter mehr als 12.550 Kinder und Tausende weitere, die vermutlich unter den Trümmern des „israelischen“ Bombardements der zivilen Zentren gestorben sind. Mindestens 70.000 Menschen sind verletzt. Die weit verbreiteten Rufe nach einem Waffenstillstand, der Abkehr von „Israel“ und nach Gerechtigkeit sind im Westen auf taube Ohren gestoßen. Die zionistische Rationalisierung des Völkermords, die Selbstviktimisierung und die massive Terrorisierung von Befürwortern eines Waffenstillstands stehen diesen moralischen Forderungen oft entgegen.

Die New York Post war zwar der erste Angreifer, aber kaum der letzte. Die neu gegründete NYCPS Alliance hat mit der New York Post zusammengearbeitet, um die Mitglieder der NYCPS-Gemeinschaft mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln effektiver zu dopen. Die NYCPS Alliance ist eine zionistische Hassgruppe, die sich als von der Stadt sanktionierte Gemeindeorganisation ausgibt und von einem NYCPS-Lehrer, einem Schulpsychologen und einem Geschichtslehrer gegründet und geleitet wird. Sie haben den Namen und die Ressourcen der NYCPS benutzt, um andere NYCPS-Mitarbeiter, deren Identität und Aktivismus sie nicht teilen, anzugreifen, zu diskriminieren und zu verleumden. Ermutigt werden sie durch den selektiven Schutz zionistischer Mitarbeiter durch die NYCPS, wie z. B. bei dem Vorfall an der Hillcrest High School, und durch das weit verbreitete selektive Vorgehen gegen pro-palästinensische Gemeindemitglieder. Obwohl ihre Zugehörigkeit und ihre Handlungen der Öffentlichkeit bekannt sind, hat Banks die Belästigungen durch die NYCPS bisher weder verurteilt noch deren Einstellung angeordnet. Das erste Mal, dass ich Opfer eines diffamierenden Doxing-Trucks wurde, war bei einer von der NYCPS Alliance gesponserten Veranstaltung.

Ungestraftes Doxing ist auf dem Vormarsch. Die wiederholte Entmenschlichung von Muslimen, Palästinensern, Arabern im Allgemeinen und unseren Verbündeten in den Medien hat diesen Missbrauch begünstigt. Das „Doxing“ zahlreicher NYCPS-Mitarbeiter und Gemeindemitglieder durch zionistische Organisationen und das Versagen der NYCPS-Führung, diese Opfer zu schützen, hat den Boulevardzeitungen und Hassgruppen signalisiert, dass die Saison eröffnet ist. Überall in der Stadt wurden palästinensische, arabische, muslimische, schwarze, braune und verwandte Schulangestellte, Lehrer, Hilfskräfte, Eltern und andere Gemeindemitglieder wegen ihres pro-palästinensischen Engagements mit Drohungen, Schikanen und sogar Bioterrorismus bedroht. Die Entmenschlichung und die selektiven disziplinarischen Maßnahmen gegen Muslime, Palästinenser, Araber im Allgemeinen und unsere Verbündeten durch die NYCPS-Führung haben diese schlechten Akteure ermutigt. In seinem Bemühen, die zionistischen Interessen zu beschwichtigen, hat Banks die Menschen, die er eigentlich führen und vertreten sollte, diesem Missbrauch überlassen.

Die NYCPS-Führung, insbesondere David Banks, muss Stellung beziehen, um ihre Gemeinden zu schützen. Was als Online-Belästigung begann, hat sich zu einer Terrorisierung in der realen Welt ausgeweitet. Banks muss handeln, bevor die Zionisten vom Doxing zur Gewalt übergehen und bevor die Menschen, die geistig und emotional geschädigt wurden, auch körperlich Schaden nehmen. Die gewalttätigen Angriffe und Morde an denjenigen, die sich für Palästina einsetzen, dienen als Präzedenzfall; es geht um Menschenleben.

