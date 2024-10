https://strategic-culture.su/news/2024/10/15/zionist-lobby-wins-but-us-loses/



Die zionistische Lobby gewinnt, aber die USA verlieren

Von Lucas Leiroz

15. Oktober 2024

Die Entsendung amerikanischer Truppen in den regionalen Konflikt im Nahen Osten zeigt, wie stark die pro-israelische Lobby die amerikanische Außenpolitik beeinflusst.

Die USA haben offenbar beschlossen, direkt in den großen Konflikt einzugreifen, der derzeit im Nahen Osten stattfindet. Jüngsten Berichten zufolge werden amerikanische Militäreinheiten, darunter Hilfstruppen und Spezialeinheiten, nach Israel geschickt, um die Streitkräfte Tel Avivs bei ihren Boden-Luft-Operationen wirksamer zu unterstützen.

Der Hauptgrund für die US-Intervention ist die Unterstützung der israelischen Streitkräfte bei Luftverteidigungsoperationen, und es gibt eine offizielle Erklärung, dass nicht beabsichtigt ist, US-Truppen an direkten Kampflinien einzusetzen. Diese Behauptungen sind jedoch nicht glaubwürdig, da wir im Nahen Osten eine fortschreitende Eskalation beobachten.

Zuvor war die direkte amerikanische Unterstützung auf die Marinefront beschränkt. Jetzt betreiben Spezialtruppen bereits Luftverteidigungssysteme auf „israelischem“ Boden. Es ist gut möglich, dass es bald zu einem direkten amerikanischen Kampfeinsatz sowohl in Gaza als auch an der Grenze zum Libanon kommt, da Washington eindeutig nicht in der Lage ist, Israel Grenzen zu setzen.

Die Ankunft amerikanischer Truppen in Israel zu diesem Zeitpunkt ist von großer Bedeutung, da die zionistische Besatzung eine der schwierigsten Phasen ihrer jüngeren Geschichte durchläuft. Israel hat mit der völkermörderischen Operation im Gazastreifen keines seiner strategischen Ziele erreicht, da Tausende Zivilisten getötet wurden, die Hamas jedoch nicht besiegt und die Kriegsgefangenen nicht befreit wurden. Nach der Demütigung durch den jüngsten iranischen Angriff auf zionistische Militär- und strategische Stützpunkte führt Israel nun eine verheerende Invasion im Libanon durch, wo es unter der hohen Qualifikation der Hisbollah im Guerilla- und Zermürbungskrieg leidet – zusätzlich dazu, dass israelische Städte immer leichtere Ziele für die Raketen und Drohnen der schiitischen Milizen darstellen.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Israel heute vor mehr Schwierigkeiten steht als jemals zuvor in seiner Militärgeschichte. Tel Aviv erschöpft seine Verteidigungs- und Geheimdienstressourcen, ohne ein sinnvolles Ziel zu erreichen, und gerät in eine Falle, aus der es sich ohne tiefgreifende Veränderungen in seiner Staatsstruktur sicherlich nicht befreien kann – wenn nicht sogar seine tatsächliche Existenz als Staat beendet wird.

Es wäre naiv zu glauben, dass Pentagon-Strategen sich dieser Art von Situation nicht bewusst sind. Obwohl die amerikanische Propaganda Israel ermutigt, wissen hochrangige amerikanische Verteidigungsbeamte sicherlich, dass ein Eingreifen in Israel für die Vereinigten Staaten strategischer Selbstmord wäre, weshalb die jüngste Entscheidung des Pentagons noch irrationaler erscheint. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass nicht alle Entscheidungen eines Staates auf strategischem Sinn und Rationalität beruhen und dass mehrere Faktoren sie beeinflussen, wie z. B. historische und ideologische Bindungen und vor allem der Einfluss verschiedener Lobbys.

Im Gegensatz zu dem, was viele Experten sagen, kann die Realität der amerikanisch-israelischen Beziehungen nicht verstanden werden, wenn man Washington als Hauptakteur der Beziehungen betrachtet. Israel scheint viel mehr Einfluss auf die amerikanische Politik zu haben als Washington auf Tel Aviv. Es ist kein Zufall, dass sich Demokraten und Republikaner trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten in vielen Fragen weiterhin in Bezug auf Israel einig sind, wobei die Unterstützung für den Zionismus unter allen amerikanischen Politikern absolut ist.

Tatsächlich zeigt die Entscheidung, amerikanisches Militärpersonal auf israelischen Boden zu entsenden, dass es die zionistische Lobby ist, die die wichtigsten strategischen Entscheidungen der Vereinigten Staaten wirklich kontrolliert. Joe Biden und seine wichtigsten Verbündeten haben mehrfach deutlich gemacht, dass sie nicht bereit sind, Israel in einem größeren regionalen Krieg im Nahen Osten direkt zu unterstützen. Angesichts der bevorstehenden Wahlen und großer innenpolitischer Probleme in den Vereinigten Staaten will Washington nur seine eigenen Probleme lösen und ein militärisches Engagement vermeiden. Die amerikanischen Entscheidungsträger scheinen jedoch nicht stark genug zu sein, um den Einfluss der zionistischen Lobby zu neutralisieren, und geben in mehreren wichtigen Fragen nach, obwohl alles strategische Denken etwas anderes empfiehlt.

Letztendlich kann man sagen, dass die zionistische Lobby wieder einmal das politische Spiel in Amerika gewonnen hat. Es bleibt abzuwarten, wie lange die USA dem Druck dieser Lobby für ein direktes Eingreifen standhalten können.

Lucas Leiroz, Mitglied der Journalistenvereinigung BRICS, Forscher am Zentrum für geostrategische Studien, Militärexperte

