Geschichte

Im Westen wird gerne vergessen, dass im Zweiten Weltkrieg fast ganz Europa gegen die Sowjetunion gekämpft hat. Die Sieger wollen die peinlichen Fakten vergessen machen, die in Russland in schlechter Erinnerung geblieben sind und heute ein Déjà-vu erzeugen.

Thomas Röper

Ich habe in den letzten Wochen die Artikelserie über die „Mythen“ veröffentlicht, die die EU-Kommission über den Ukraine-Konflikt und Russland verbreitet. Im 13. „Mythos“ der EU-Kommission ging es um den Zweiten Weltkrieg und die EU-Kommission bestreitet, dass damals fast ganz Europa gegen die Sowjetunion gekämpft hat.

Westliche Geschichtsbücher vergessen die Tatsache, dass von 1941 bis Mitte oder Ende 1944 die Industrie ganz Europas für Hitler-Deutschland gearbeitet und den Nazi-Krieg gegen die Sowjetunion unterstützt hat. Und sie vergessen auch, dass in den Divisionen der Waffen-SS, die sich aus Freiwilligen (das muss man betonen) aus den von den Nazis besetzten Ländern Westeuropas rekrutierten, etwa 200.000 Mann dienten. Hinzu kamen all jene in den besetzten Ländern, die den Nazis gerne in Staat, Verwaltung und Wirtschaft gedient haben. Hinzu kamen in diesen Waffen-SS-Divisionen noch über 300.000 Mann aus osteuropäischen Ländern, die als „Volksdeutsche“ eingestuft wurden. Auch diese Länder, die freiwillig und mit den regulären Armeen an der Seite Hitler-Deutschlands gegen die Sowjetunion gekämpft haben, wollen diesen Teil ihrer Geschichte heute gerne vergessen machen.

Offiziell war während des Zweiten Weltkriegs in Europa nicht nur Deutschland im Krieg mit der Sowjetunion, sondern auch Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Finnland, die Slowakei und Italien. Hinzu kamen, die oben genannten Freiwilligen aus Frankreich, den Benelux-Staaten, aus Skandinavien, Spanien und anderen Ländern.

Daran, dass es auch in den besetzten Ländern viele Sympathisanten der Nazis gab, von denen hunderttausende sogar Freiwillig mit der SS in den Krieg gezogen sind, wollen die betroffenen Länder und auch die EU-Kommission heute nicht mehr erinnert werden.

Am Sonntag war das Thema eines Beitrages im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, in dem es um eine neue russische Doku ging, die sich mit dieser Zeit beschäftigt. Ich habe den russischen Beitrag übersetzt, um zu zeigen, wie darüber heute in Russland berichtet wird.

Beginn der Übersetzung:

Historische Parallelen: Wie Europa unter die Fahne der Nazis kam

Der Anspruch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf äußeren Glanz ist oft gepaart mit leeren Worten. Nehmen wir nur sein Versprechen, bald französische Truppen in die Ukraine zu schicken. Das hatte, wie die ekelhafte Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris, einen schlechtem Beigeschmack und die Taktlosigkeit, die Macron am Mittwoch dieser Woche wieder einmal gezeigt hat.

Er reiste nach Reims, der größten Stadt der Champagne, um die Ausbildung einer ukrainischen Brigade zu inspizieren, die bald von Frankreich aus an die Front geschickt werden soll. Macron posiert gerne in der Gesellschaft von Männern. Hier amüsierte er sich prächtig.

„Ich habe eine Zusage gemacht: Unser Militär bildet in der Region Grand Est derzeit 2.300 ukrainische Soldaten aus und stellt ihnen die Ausrüstung zur Verfügung, die sie für ihre Aufgaben benötigen. Die Brigade Anna Kievskaya wird dank der französischen Unterstützung ausgebildet und ausgerüstet“, betonte der französische Präsident.

Allerdings sieht die Ausbildung sehr profan aus. Die Schützengräben sind nur brusthoch, die Rasenflächen sind gepflegt und dort stehen malerisch angeordnete Bäume herum, die gepanzerten Fahrzeuge, die auf dem glatten Asphalt fahren, haben einen Retro-Charme, und es gibt vereinzelte Schüsse unter einem klaren blauen Himmel, an dem keine einzige Drohne zu sehen ist. Alles ist ganz im Stil von Macron, der die Brigade mit angestrengtem Pathos auf den Namen Anna von Kiew getauft hat.

Falls es jemand nicht weiß: Gemeint ist die jüngste Tochter von Fürst Jaroslaw dem Weisen, Anna Jaroslawna, die im 11. Jahrhundert an den französischen König Heinrich I. gegeben wurde. Sie wurde schließlich selbst Königin von Frankreich. Seitdem wird sie in westlichen Quellen als Anna von Russland, auf Französisch als Anne de Russie und auf Englisch als Anne of Russia bezeichnet. Ihr Sohn, König Philipp I. von Frankreich, wurde zum französischen Thronfolger. Aber schon der Name Anna von Russland klang für die heutigen ukrainischen Nazis unerträglich und der Westen benannte Anna von Russland vor kurzem in Anna von Kiew um. Und jetzt gibt es auch eine Einheit der ukrainischen Streitkräfte, die nach Anna von Kiew benannt ist. Irgendwie ist das schon ziemlich dämlich.

Und es ist eine grobe historische Taktlosigkeit Macrons, dass es Reims war, das im Ersten Weltkrieg von russischen Soldaten vor den Deutschen gerettet wurde. Es gibt dort immer noch Denkmäler für die russischen Bogatyre und die Überreste unserer gefallenen Soldaten liegen noch heute im dortigen Boden.

Das Russische Expeditionskorps, das auf Ersuchen der damals verbündeten Entente von Kaiser Nikolaus II. persönlich nach Frankreich entsandt wurde, umfasste nur 45.000 Soldaten, die nach ihrer Körpergröße – mindestens 1,80 Meter – ausgewählt wurden, und 750 Offiziere. Das waren vier Infanteriebrigaden. Die erste Brigade unter dem Kommando von Generalmajor Nikolai Lochvitsky traf im Frühjahr 1916 auf dem Seeweg in Marseille ein. Die russischen Bogatyre wurden mit Begeisterung empfangen. Sie wirkten frisch und schlagkräftig, obwohl die Reise vom europäischen Teil Russlands mit der Eisenbahn durch den Ural bis in den Fernen Osten und von dort mit Schiffen rund um Asien durch den Suezkanal und das Mittelmeer lang war. Die Russen kämpften tapfer und erlitten Verluste. Aber es war das Russische Expeditionskorps, der die Deutschen aus Reims fernhielt.

Der Ort ist ikonisch, denn in der Kathedrale von Reims aus dem 16. Jahrhundert haben die französischen Könige jahrhundertelang ihren Eid geleistet. Und jetzt veranstaltet Macron hier eine historisch taktlose Szene, indem er Neonazis für den Krieg mit Russland segnet. Insgesamt sind es 2.300 Todgeweihte, die sich der 155. ukrainischen Brigade anschließen werden. Mit ihnen werden 128 vierrädrige gepanzerte Mannschaftstransporter, 18 selbstfahrende Caesar-Haubitzen, 18 leichte Radpanzer, 20 Panzerabwehrraketensysteme und 10 Militärlastwagen vom französischen Asphalt an die Ostfront geschickt, um dort zu verbrennen.

Wenn man all das sieht, drängen sich Assoziationen an den Großen Vaterländischen Krieg auf, als sich ganz Europa unter den Fahnen der Nazis erhob und gegen Russland marschierte. Genau darüber berichtet der beeindruckende Dokumentarfilm von Alexej Denisow und Yuri Starikow „Europa gegen Russland: Hitlers Kreuzritter“. Es ist für Europa eine mörderische Doku, bei der die Europäer sich praktisch in den Spiegel schauen können.

Die Premiere des Films ist am 13. November direkt nach der Sendung „Moskau. Kreml. Putin“, die unmittelbar nach unserer Sendung läuft. Ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm zeigen wir schon jetzt.

1942 war ein Rekordjahr, was die Zahl der ausländischen Delegationen betrifft, die die besetzten Gebiete der Sowjetunion besuchten. In einer deutschen Wochenschau machten die Militärattachés von mit Deutschland verbündeten und befreundeten Länder einen Rundgang durch das zerstörte Sewastopol. Deutsche Offiziere erklärten den Verlauf der Kämpfe um den wichtigsten Stützpunkt der sowjetischen Schwarzmeerflotte.

General Oshima, der japanische Botschafter in Deutschland, besichtigte die 35. Batterie, die letzte Linie der Verteidiger von Sewastopol. Zusammen mit ihm besuchen Vertreter Finnlands, Ungarns, der Slowakei, Spaniens, Italiens und der rumänische König Mihai I. die Batterie. Auf Anordnung von Goebbels wurden die Wochenschauen über die Besuche der ausländischen Delegationen an der Ostfront ins Russische übersetzt, um sie der Bevölkerung der besetzten Gebiete zu zeigen.

Die Sowjetbürger, die sich unter nationalsozialistischer Herrschaft befanden, sollten nach dem Willen der Nazis sehen, dass ganz Europa einen Kreuzzug gegen den Bolschewismus führte, und die neue Ordnung akzeptieren. Diese Propagandareisen wurden auf Befehl des Führers mit dem einzigen Ziel organisiert, neue menschliche und materielle Ressourcen für die Zerstörung der Sowjetunion zu gewinnen.

Hitlers Vorstoß in den Osten wurde von seinen japanischen Verbündeten besonders aufmerksam verfolgt. General Komatsu, der Militärattaché des japanischen Kaiserreichs in Berlin, besuchte die deutschen Stellungen bei Leningrad. Im Falle eines deutschen Sieges hofften die Japaner, den sowjetischen Fernen Osten zu erobern und den größten Teil Sibiriens einzunehmen. Zu dieser Zeit beteiligten sich Soldaten und Offiziere der spanischen „Blauen Division“ zusammen mit den Deutschen und Finnen an der Blockade von Leningrad.

Im Februar 1943 leisteten die Spanier den vorrückenden sowjetischen Truppen in der Gegend von Krasnoje Bor erbitterten Widerstand. Leider gelang es ihnen nicht, die Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, und die Blockade Leningrads dauerte fast ein Jahr länger. Das deutsche Kommando bedankte sich bei den spanischen Falangisten großzügig für ihre Hilfe beim Abwürgen der früheren russischen Hauptstadt im Norden.

„Die Blaue Division war im Großen und Ganzen schwächer als irgendeine deutsche Division. Dennoch nahm sie ihren Platz ein, hielt die Front und nahm wie alle anderen Einheiten an der Blockade von Leningrad teil. Das heißt, wir können sagen, dass Spanien zur Belagerung von Leningrad und zum Völkermord an der sowjetischen Bevölkerung in Leningrad beigetragen hat“, erklärt der Historiker Konstantin Salessky, Vizepräsident des Verbands der Historiker des Zweiten Weltkriegs.

Wegen der großen Verluste in Russland wurde die Blaue Division ständig mit neuen Bataillonen spanischer Freiwilliger aufgefüllt. Im Gegensatz zu den ideologischen Falangisten handelte es sich dabei meist um Abenteurer und Liebhaber schnellen Geldes. Jeder Soldat, der in die Blaue Division rekrutiert wurde, erhielt monatlich 60 Mark und seine Familie in Spanien bekam einen beträchtlichen Zuschuss. Unter den spanischen Gefangenen, die von unseren Soldaten gefangen genommen wurden, waren viele ehemalige Kriminelle, die, wie sie selbst zugaben, nach Russland gegangen waren, um zu plündern und reichlich zu essen.

Stalingrad, das frühere Zarizyn, heute Wolgograd. Für die ganze Welt wurde es zum Symbol für die herausragende Tapferkeit und Stärke unseres Volkes. Im Jahr 1942 brachte Hitler fast ganz Europa hierher, an die Ufer der Wolga. An der Schlacht um Stalingrad nahmen Armeen Rumäniens, Italiens und Ungarns mit einer Gesamtzahl von mehr als 650.000 Mann teil. Hitlers Strategen beauftragen sie mit dem Schutz der Flanken der deutschen Truppen, die Stalingrad stürmten.

In Stalingrad endete Hitlers Abenteuer ebenso wie alle Invasionen europäischer Eroberer in Russland. Heute ist in der Nähe von Wolgograd ein großer deutscher Friedhof, auf dem mehr als 71.000 Soldaten des nationalsozialistischen Deutschlands begraben sind. Und auf den Granitblöcken sind die Namen von etwa 130.000 weiteren deutschen Angreifern eingraviert, die während der Schlacht um Stalingrad verschollen sind.

Die symbolischen Grabsteine sehen aus wie ein riesiges steinernes Verzeichnis aller existierenden deutschen Namen und Nachnamen. Zusammen mit anderen Europäern kamen sie hierher, um uns zu vernichten. Aber am Ende verrotteten sie selbst schmählich in der Steppe der Wolga und hinterließen eine unfreundliche schwarze Erinnerung an sich selbst.

Einer der treuesten Verbündeten Hitlers im Zweiten Weltkrieg war der unabhängige Staat Kroatien. Mit Hilfe der Deutschen wurde dort das brutale nationalistische Ustascha-Regime errichtet, das von dem pro-faschistischen Diktator Ante Pavelic geführt wurde. Schon am Tag nach dem deutschen Angriff auf die UdSSR schickte er Hitler ein offizielles Schreiben, in dem er erklärte, die Kroaten seien bereit, sich dem Kampf „aller freiheitsliebenden Nationen gegen den Kommunismus“ anzuschließen. Während des Krieges meldeten sich Tausende von kroatischen Freiwilligen bei verschiedenen Einheiten der Wehrmacht, der Polizei und der SS.

Im Herbst 1941 kam die Kroatische Fliegerlegion an die Ostfront. Ihre Piloten kämpften bei Poltawa, Taganrog, Sewastopol und Mariupol. In zweieinhalb Kriegsjahren würden sie insgesamt etwa 300 unserer Flugzeuge abschießen. An den Angriffen auf Moskau und Leningrad nahm ein eigenes Geschwader kroatischer Bomber teil. Im Jahr 1941 kam ein kroatisches Infanterieregiment an die Ostfront und nahm an den Kämpfen um Krementschug und Kirowograd teil. Im Herbst 1942 haben die Deutschen es nach Stalingrad verlegt.

Im nördlichen Teil von Stalingrad angekommen, hat die kroatischen Soldaten die Dichte des russischen Beschusses und der erbitterte Widerstand der Verteidiger der Stadt schockiert. Das kroatische Regiment erlitt die schwersten Verluste in den Kämpfen um das Werk Krasny Oktjabr. Am 3. November waren in den Reihen des Regiments weniger als 200 Soldaten und nur noch vier Offiziere. Die Verstärkungen, die zu Hilfe kamen, erlitten das gleiche Schicksal. Sie wurden alle im Fleischwolf von Stalingrad zermalmt oder mit den Resten der Armee von Marschall Paulus gefangen genommen.

Eine der tragischsten Seiten der großen Schlacht an der Wolga war das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen und Zivilisten, die unter der Knute der Besatzer standen. Polizeibeamte aus Estland, Finnland und der Westukraine beteiligten sich an Misshandlungen und Massakern an unseren Bürgern.

Der Begriff der „Kollaboration“, also der verräterischen Zusammenarbeit mit dem Feind, wurde in Frankreich geboren. Der Norden des Landes war von den Deutschen besetzt und die Regierung von Marschall Pétain, der feige Adolf Hitler diente, ließ sich im Süden nieder. Nach dem deutschen Angriff auf die UdSSR ergriffen die pro-faschistischen Parteien in Frankreich die Initiative zur Schaffung einer eigenen nationalen Legion zur „Bekämpfung des Bolschewismus“. Bis zum Herbst 1941 schlossen sich ihr 3.000 Mann an. Sie alle leisteten den Treueeid auf Adolf Hitler und erhielten deutsche Militäruniformen. Im November 1941 nahmen die französischen Legionäre an der Offensive auf Moskau teil. Doch der Marsch auf den Spuren von Napoleons großer Armee von Smolensk nach Naro-Fominsk endete für sie kläglich. Die demoralisierten französischen Legionäre, die in nur wenigen Tagen etwa tausend Mann verloren hatten, wurden von den Deutschen von der Frontlinie abgezogen.

23.000 Franzosen wurden in die Region Tambow geschickt. Ab 1942 gab es ein spezielles Netz von Gefangenenlagern für die europäischen Eroberer. Neben den Franzosen waren dort auch Deutsche, Italiener, Belgier, Niederländer, Ungarn, Rumänen, Slowaken, Luxemburger und nach 1945 auch Japaner untergebracht. Mehr als 20.000 der ungebetenen europäischen Gäste blieben hier für immer.

Zu Hitlers treuen Verbündeten gehörte auch das orthodoxe Bulgarien.

„Das bulgarische Brudervolk, das man bei uns oft „Brüderchen“ nennt, hat das Russische Reich und die Sowjetunion und die russisch-bulgarische Freundschaft zweimal verraten. In beiden Kriegen standen die Bulgaren auf der Seite der Gegner Russlands und im Grunde auch auf der Seite der Gegner der Slawen insgesamt“, sagt Teymur Dschalilow, Doktor der Geschichtswissenschaften und Leiter der Publikationsabteilung des Russischen Staatsarchivs.

Hier sehen Sie sehr seltene Bilder einer Wochenschau, die in der Sowjetunion nie gezeigt wurde. Frühjahr 1941, die bulgarische Bevölkerung empfängt die einrückenden deutschen Truppen mit großer Freude. Hitler brauchte einen günstigen Brückenkopf für den Angriff auf Jugoslawien und Griechenland, und die bulgarische Regierung stellte ihn bereitwillig zur Verfügung. Im Gegenzug versprach der Führer, Bulgarien das Land zurückzugeben, das es nach dem Ersten Weltkrieg verloren hatte.

Erst 1944, als sich die Rote Armee den bulgarischen Grenzen näherte, änderte das Land seinen Kurs drastisch und schloss sich der Anti-Hitler-Koalition an.

Viele Fakten über die verbrecherische Beteiligung von Ländern wie Ungarn, der Slowakei oder Rumänien am Krieg gegen die UdSSR werden erst nach dem Zusammenbruch der Organisation des Warschauer Paktes bekannt werden.

Ende der Übersetzung

